Der Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten Mike Johnson (L) und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Entwurf: Palestine Chronicle)

Während die pro-palästinensischen Proteste eskalieren, geht der Angriff der Israel-Lobby auf die akademische Freiheit weiter

Von Robert Inlakesh

26. April 2024

Nach einer Razzia durch das New York Police Department (NYP), bei der rund 100 Personen festgenommen wurden, weitete sich das Camp aus und erregte große Aufmerksamkeit.

Mit der Eskalation der pro-palästinensischen Proteste an den Universitäten in den Vereinigten Staaten verstärken sich auch die Bemühungen der mit der Israel-Lobby verbundenen Unternehmen, der Medien und des politischen Establishments, die Meinungsfreiheit an den akademischen Einrichtungen zu beschneiden.

Am 17. April schlugen Studenten der Columbia University Zelte im Gemeinschaftsbereich ihres Campus auf und weigerten sich, diesen zu verlassen, bis sich ihre akademische Einrichtung von mit Israel verbundenen Unternehmen trennt.

Nach einer Razzia durch das New York Police Department (NYP), bei der rund 100 Personen festgenommen wurden, weitete sich das Lager aus und erregte in den sozialen Medien und im Fernsehen große Aufmerksamkeit.

Es dauerte nicht lange, bis sich andere Ivy-League-Colleges in den USA anschlossen und ihre eigenen Camps/Protestbewegungen gründeten.

Als die Bereitschafts- und Anti-Terror-Polizei, die State Troopers und sogar die Nationalgarde gerufen wurden, um die Proteste aufzulösen, überschlugen sich die Medien mit Geschichten über angeblichen „Antisemitismus auf dem Campus“.

Dies wurde durch den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu noch verstärkt, der ein Video veröffentlichte, in dem er die US-Behörden direkt aufforderte, die Universitätsproteste zu beenden, die er vorhersehbar als „antisemitisch“ bezeichnete.

Im Anschluss an Netanjahus Äußerungen hielt der Sprecher des US-Kongresses, Mike Johnson, eine Rede an der Columbia University, in der er die Demonstranten nicht nur als antisemitisch bezeichnete und versuchte, die Bekämpfung ihrer Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz zu legitimieren, sondern auch Behauptungen aufstellte, die Hamas habe am 7. Oktober Babys vergewaltigt und enthauptet.

In der Tradition der Orwell’schen Doppelzüngigkeit wurden auch Professoren der Columbia University zur Zielscheibe von – wie sie es nennen – „vorsätzlichen Falschdarstellungen“ und regelrechten Verleumdungskampagnen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung untergraben.

Speziell an der Columbia University wurden die Professoren Mohamed Abdou, Katherine Franke und der renommierte Gelehrte Joseph Massad Druckkampagnen ausgesetzt, die ihre Ansichten verzerrten und sogar regelrechte Lügen über sie verbreiteten, wobei Petitionen und Artikel in den Medien verfasst wurden, um sie aus ihren Positionen zu entfernen.

Nach Ansicht der American Association of University Professors ist das, was derzeit in der akademischen Welt geschieht, „eine neue Form des McCarthyismus in den USA“.

Zu den weiteren Professoren, die Verleumdungskampagnen ausgesetzt waren, gehören unter anderem die folgenden:

Rula Abisaab (McGill), Khaled Abou El Fadl (UCLA), As’ad AbuKhalil (California State), Sahar Aziz (Rutgers University), Hatem Bazian (UC Berkeley), John Cheney-Lippold (University of Michigan), Juan Cole (University of Michigan), Lawrence Davidson (West Chester University), Noura Erakat (Rutgers University), John Esposito (Georgetown), Wa’el Hallaq (Columbia University), Henni Samia (Cornell University), Ibrahim Kalin (Georgetown University), Rashid Khalidi (Columbia University), Dina Khoury (George Washington University), Rebecca Lopez, (University of Arizona), Mohammad Mahallati (Oberlin’s College), Lynn Mahoney (San Francisco State University), Ussama Makdisi (UC Berkeley), Jasbir Puar (Rutgers), Rebecca Zapien (University of Arizona).

Studierende an Hochschulen, die sich derzeit mutig gegen ihre eigenen Institute stellen, sind seit Jahren pro-israelischen Gruppen ausgesetzt, die sie auf schwarze Listen setzen, um ihre Karriere zu ruinieren. Pro-palästinensische Studenten auf dem Campus werden häufig fälschlicherweise als Antisemiten abgestempelt, was auch jüdische Studenten einschließt, während Studenten mit muslimischem und/oder arabischem Hintergrund oft als Unterstützer des Terrorismus abgestempelt werden.

In einem Interview in der MSNBC-Sendung Morning Joe wurde der Geschäftsführer der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, kürzlich mit den Worten zitiert, dass „der Iran seine militärischen Stellvertreter wie die Hisbollah hat, und der Iran seine Stellvertreter auf dem Campus, wie diese Gruppen wie SJP und JVP“, als Kommentar zu den anhaltenden Protesten in den USA.

Als Reaktion darauf forderte der Council on American-Islamic Relations (CAIR) MSNBC auf, Greenblatt zu verbieten.

Der stellvertretende Direktor des CAIR, Edward Ahmed Mitchell, erklärte: „Die zunehmend verstörenden und empörenden Kommentare von Herrn Greenblatt müssen verurteilt werden, und MSNBC sollte ihm keine Plattform mehr für seine Hassreden bieten.

„Die falsche Behauptung, jüdische und palästinensische Studentenorganisationen seien buchstäblich Stellvertreter der iranischen Regierung, ist eine gefährliche und diffamierende Verleumdung, die auf MSNBC oder einem anderen Fernsehsender nichts zu suchen hat“, so Mitchell weiter.

Es gibt bereits ein feindliches Umfeld für die freie Meinungsäußerung auf dem Campus, wenn es darum geht, Kritik an der israelischen Regierungspolitik zu äußern. Mit der Entwicklung der studentischen Protestbewegung verstärken sich die Bemühungen, die freie Meinungsäußerung an akademischen Einrichtungen zu unterdrücken, und gefährden die Zukunft dieser Einrichtungen selbst.

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Nahen Osten, insbesondere auf Palästina. Dieser Artikel wurde von ihm für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit deepl.com



