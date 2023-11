https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–bombs-gaza–targeting-last-operating-hospitals

Israel bombardiert den Gazastreifen und nimmt die letzten funktionierenden Krankenhäuser ins Visier

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

21. November 2023

Die Intensität des israelischen Bombardements hat um das Indonesische Krankenhaus und das Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Teil des Gazastreifens zugenommen.

Ein weiterer Tag mit intensiven israelischen Luftangriffen im Gazastreifen begann mit mehreren Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Nuseirat. Die Angriffe setzten sich in der nördlichen Region fort und zielten auf zwei Wohnhäuser im Flüchtlingslager Jabalia, wobei nach Angaben des Korrespondenten von Al Mayadeen etwa 20 Palästinenser auf tragische Weise ums Leben kamen und mehrere weitere verletzt wurden, darunter viele Kinder und Frauen.

Gleichzeitig weiteten die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe auf eine UN-Schule aus, die zu einer Unterkunft für palästinensische Familien im Gebiet al-Falouja im nördlichen Gazastreifen umfunktioniert wurde. Die Angriffe umfassten eine Reihe von Luftangriffen in verschiedenen nördlichen Gebieten des Gazastreifens, bei denen neun Wohngebäude im Flüchtlingslager Jabalia und im Beit Lahia-Projekt im nördlichen Teil des Gebiets in Schutt und Asche gelegt wurden.

Gleichzeitig wurden die Telekommunikationsdienste in Gaza-Stadt und den nördlichen Gebieten nach israelischen Luftangriffen auf Kommunikationstürme fast vollständig unterbrochen. Die Intensität des israelischen Bombardements nahm in der Umgebung des indonesischen Krankenhauses und des Kamal Adwan Krankenhauses im nördlichen Teil des Gazastreifens zu. Darüber hinaus fanden in der Nacht ununterbrochen israelische Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Bureij, Rafah, Gaza-Stadt und andere Gebiete statt.

Der israelische Völkermord hat einen verheerenden Tribut gefordert: Seit dem 7. Oktober wurden in Gaza mehr als 13 300 Menschen getötet. Die humanitäre Lage ist katastrophal: Hunderte von Palästinensern sind im indonesischen Krankenhaus eingeschlossen, das von israelischen Panzern umstellt ist. Bei einem früheren israelischen Angriff auf das Krankenhaus wurden mindestens 12 Menschen getötet, darunter Patienten und Ärzte.

Weitere Nachrichten

104 Mitarbeiter bei anhaltendem Völkermord in Gaza getötet: UNRWA

Die Zahl der in Gaza getöteten Journalisten ist auf 60 gestiegen

WHO: Krankenhäuser in Palästina haben sich in Schauplätze des Todes verwandelt

Die Weltgesundheitsorganisation hat nach dem israelischen Angriff auf das indonesische Krankenhaus in Gaza-Stadt heute Morgen eine Erklärung veröffentlicht und bestätigt, dass bei dem Angriff 12 Menschen getötet wurden.

Die Gesundheitsorganisation bekräftigte, dass „Mitarbeiter des Gesundheitswesens und die Zivilbevölkerung niemals einem solchen Schrecken ausgesetzt sein sollten, insbesondere nicht in einem Krankenhaus“.

Darüber hinaus wurde in der Erklärung darauf hingewiesen, dass das indonesische Krankenhaus immer noch belagert wird und dass die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und die Patienten sowie ihre Familien von der Grundversorgung abgeschnitten sind.

Die WHO erklärte, sie habe seit dem 7. Oktober 335 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in den „besetzten palästinensischen Gebieten“ registriert, darunter Einrichtungen im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland.

Es ist erwähnenswert, dass der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza erklärte, dass nur vier Krankenhäuser in der Region mit minimaler Kapazität in Betrieb sind. Es ist davon auszugehen, dass diese Krankenhäuser ihren Betrieb einstellen müssen, wenn nicht bald angemessene Hilfe eintrifft.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …