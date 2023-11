Israel-Palestine live: Tanks surround Indonesian Hospital amid intense Israeli shelling Israeli official denies ceasefire reports as Palestinians continue to embark on forced exodus to south Gaza

Israel-Palästina live: Hamas-Führer sagt „Waffenstillstandsabkommen“ steht kurz bevor

Hamas-Offizieller sagt, dass Details der Waffenruhe „in den kommenden Stunden“ veröffentlicht werden sollen, und verweist auf die Rolle Ägyptens und Katars

Wichtigste Punkte

UN hat „ernste Bedenken“ über durch Wasser übertragene Krankheiten

Zwei weitere Journalisten in Gaza getötet

Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 13.000

Live-Updates

Israelischer Angriff tötet zwei Journalisten im Südlibanon

vor 7 Sekunden

Bei einem israelischen Angriff auf den Südlibanon sind nach Angaben der Nachrichtenagentur zwei Journalisten des Senders al-Mayadeen getötet worden.

Bei den Journalisten handelt es sich um die Korrespondentin Farah Omar und den Kameramann Rabih al-Me’mari.

Israel greift Journalisten im Südlibanon an

vor 2 Minuten

Israelische Bombenangriffe richteten sich gegen eine Gruppe von Journalisten im Südlibanon, berichtete Al Jazeera Arabic am Dienstag.

Die Journalisten befanden sich in der Stadt Teyr Harfa.

80-jährige Frau bei israelischem Luftangriff auf Südlibanon getötet

vor 27 Minuten

Eine 80-jährige Frau ist bei einem israelischen Luftangriff auf den Südlibanon getötet worden, wie die staatlichen Medien des Landes berichteten.

Auch die Enkelin der Frau wurde bei dem Angriff verwundet.

„Feindliche Flugzeuge griffen bewohnte Häuser in Kfar Kila an. Dabei wurde die 80-jährige Laiqa Sarhan getötet und ihre Enkelin verwundet“, so die offizielle Nationale Nachrichtenagentur.

Der Tod ist das elfte zivile Opfer im Libanon seit Beginn des Krieges am 7. Oktober.

Anfang des Monats warnte der Führer der libanesischen Hisbollah-Bewegung, Hassan Nasrallah, dass Israel im Falle einer größeren Operation gegen den Libanon „die größte Dummheit in eurer Geschichte und in der Geschichte eurer Anwesenheit“ begehen würde.

Er fügte hinzu, wenn Israel weiterhin Zivilisten im Libanon angreife, „dann werden wir zu ‚ein Zivilist für einen Zivilisten‘ zurückkehren“.

Putin bespricht laufenden Krieg mit BRICS-Führern

vor 52 Minuten

Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Dienstag in einer Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten über den andauernden Krieg sprechen, woraufhin die Gruppe voraussichtlich eine gemeinsame Erklärung abgeben wird, so der Kreml.

Mindestens 550 Patienten werden in einem indonesischen Krankenhaus nicht behandelt

vor 1 Stunde

Dr. Munir al Bursh, ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums, sagte, dass 550 Patienten, die von den israelischen Streitkräften im indonesischen Krankenhaus in Gaza eingeschlossen sind, keine Behandlung erhalten können, da die Belagerung andauert.

Der Sprecher äußerte sich am Dienstag gegenüber Al Jazeera Arabic, während israelische Panzer das Krankenhaus weiterhin umzingeln.

„Es gibt viele verwundete Patienten im Krankenhaus, die keinerlei Hilfsmittel oder Ausrüstung haben“, fügte er hinzu.

Jeder, der sich innerhalb des Krankenhauses bewegt, wird mit scharfer Munition beschossen, und der Strom ist seit Tagen vollständig abgeschaltet.

Rund 120 Patienten wurden bereits in das al-Nasser-Krankenhaus verlegt.

Israel ruft Botschafter in Südafrika wegen Parlamentsabstimmung zurück

vor 1 Stunde

Israel hat seinen Botschafter in Südafrika „zu Konsultationen“ nach Jerusalem zurückgerufen, bevor am Dienstag eine Parlamentsabstimmung in dem afrikanischen Land über das Schicksal der israelischen Botschaft stattfindet.

„Nach den jüngsten südafrikanischen Erklärungen wurde der israelische Botschafter in Pretoria zu Konsultationen nach Jerusalem zurückgerufen“, teilte das israelische Außenministerium am Montag auf der Social-Media-Plattform X mit.

Das Parlament wird über einen Antrag abstimmen, die israelische Botschaft zu schließen und alle Beziehungen zu Israel abzubrechen, bis ein Waffenstillstand in Gaza erreicht ist.

Gruppe muslimischer Länder will Waffenstillstand für Gaza fordern

vor 1 Stunde

Eine neu gebildete Gruppe, die sich aus hochrangigen Vertretern mehrerer muslimischer Länder zusammensetzt, wird die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und andere besuchen, um auf einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu drängen, so eine Quelle des türkischen Außenministeriums am Dienstag.

Zu der Gruppe gehören Außenminister und Vertreter der Türkei, Katars, Ägyptens, Jordaniens, Nigerias, Saudi-Arabiens, Indonesiens, der Palästinensischen Autonomiebehörde sowie der Generalsekretär der OIC.

Der Quelle zufolge hat die Gruppe ihre Gespräche mit den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats – den Vereinigten Staaten, China, Russland, Großbritannien und Frankreich – am Montag mit einem Besuch in Peking begonnen und wird auch andere Länder besuchen.

„Das Hauptziel der Kontaktgruppe besteht darin, so bald wie möglich einen Waffenstillstand zu verkünden und humanitäre Hilfe nach Gaza zu schicken“, so die Quelle.

Alle Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens sind jetzt außer Betrieb

vor 1 Stunde

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, dass alle Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens jetzt völlig außer Betrieb sind.

„Im Norden des Gazastreifens wird niemandem mehr medizinisch geholfen“, sagte Ashraf al-Qudra, ein Sprecher des Ministeriums.

Video: UN-Chef sagt, israelische Tötungen seien „beispiellos und beispiellos

vor 2 Stunden

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Montag, Israels Tötung von Zivilisten sei „beispiellos und beispiellos“ seit seiner Zeit als Generalsekretär.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel seit dem 7. Oktober mindestens 13.300 Palästinenser in Gaza getötet.

Israel bombardiert Wohnhäuser in Jabalia und Kamal Adwan

vor 2 Stunden

Die israelische Armee hat von Montagabend bis Dienstagmorgen ein Wohngebiet in Jabalia im Norden des Gazastreifens eingekesselt und bombardiert.

Israelische Luftangriffe zielten auch auf Häuser in der Nähe des Kamal Adwan Krankenhauses.

Videos und Bilder zeigten im Internet weitreichende Zerstörungen, während Rettungskräfte mit bloßen Händen und Taschenlampen nach Leichen suchten.

Die Zahl der getöteten und verletzten Personen wurde noch nicht bekannt gegeben.

Israel führt „massive Verhaftungskampagne“ im besetzten Westjordanland durch: Bericht

vor 3 Stunden

Israel hat über Nacht eine „massive Verhaftungskampagne“ im besetzten Westjordanland durchgeführt, wie lokale arabische Medien berichten.

Israelische Truppen nahmen bei Razzien in Dschenin, Nablus, Hebron, Jerusalem und Bethlehem mindestens 35 Palästinenser fest, wie palästinensische Medien berichteten.

Am frühen Dienstagmorgen wurden israelische Spezialeinheiten bei der Belagerung eines Hauses in Jericho gesichtet.

Ein anderes Video aus dem besetzten Westjordanland zeigte schwer bewaffnete israelische Truppen neben einem gepanzerten Fahrzeug, die im Flüchtlingslager Balata östlich von Nablus im besetzten Westjordanland marschierten. Nach Angaben palästinensischer Medien wurden die Truppen von Scharfschützen auf den Dächern unterstützt.

Auch im Flüchtlingslager Jenin wurden Schießereien zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern gemeldet.

Mit 50 Toten tödlichster Krieg für Journalisten in der Geschichte

vor 3 Stunden

Der israelisch-palästinensische Krieg ist nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) der tödlichste Krieg aller Zeiten für Journalisten.

Bis zum 20. November wurden nach Angaben des CPJ 50 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet: 45 Palästinenser, 4 Israelis und 1 Libanese.

Die Kämpfe brachen nach dem tödlichen Hamas-Angriff vom 7. Oktober aus, auf den Israels brutale Vergeltungsbombardierung und anschließende Bodeninvasion im Gazastreifen folgte.

Details der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas werden „in wenigen Stunden“ veröffentlicht, sagt ein Beamter

vor 5 Stunden

Die Einzelheiten eines möglichen Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas werden „in den kommenden Stunden“ bekannt gegeben, sagte der hochrangige Hamas-Beamte Izzat al-Rishq gegenüber Al Jazeera.

Rishq deutete weitere Einzelheiten des möglichen Waffenstillstands an und erklärte gegenüber Al Jazeera, dass Gespräche über einen mehrtägigen Waffenstillstand im Gange seien, der die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen im Rahmen eines Geisel- gegen Gefangenenaustauschs vorsehen würde.

Medienberichten zufolge hatte die Hamas die Freilassung von 50 Frauen und Kindern in Aussicht gestellt, die sie im Austausch gegen palästinensische Frauen und Kinder in israelischen Gefängnissen festhält. Die Gruppe will auch, dass mehr Hilfsgüter in die belagerte Enklave gelangen.

Rishq erklärte gegenüber arabischen Medien, dass Ägypten und Katar, zwei traditionelle Vermittler zwischen der Gruppe und Israel, weitere Einzelheiten über den möglichen Waffenstillstand bekannt geben würden.

Der politische Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, erklärte am Dienstag, die Gruppe stehe kurz vor einer Einigung über einen Waffenstillstand mit Israel.

Hamas und Israel nähern sich Waffenstillstandsabkommen, sagt Führer

vor 6 Stunden

Die Hamas steht kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen mit Israel, sagte Ismail Haniyeh, der politische Führer der Gruppe.

Haniyeh erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Gruppe stehe „kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen“ mit Israel und habe seine Antwort an Beamte aus Katar übermittelt, die die indirekten Verhandlungen vermitteln.

Am Montag sagte US-Präsident Joe Biden vor Reportern, er glaube, dass Israel und die Hamas kurz vor einer Einigung über die Freilassung der Geiseln stünden. Als Gegenleistung für die Freilassung der Geiseln hat die Hamas mehreren Medienberichten zufolge einen mehrtägigen Waffenstillstand gefordert.

UN hat „ernste Bedenken“ über durch Wasser übertragene Krankheiten

vor 6 Stunden

Die UNO erklärte, sie sei „sehr besorgt“ über Dehydrierung und durch Wasser übertragene Krankheiten, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, wo mehr als 1,7 Millionen Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Im Durchschnitt gibt es in den UN-Einrichtungen jetzt eine Dusche für 700 Menschen und eine Toilette für 150 Menschen, so das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in seinem jüngsten Bericht.

Die UNO stellte auch eine starke Zunahme von Palästinensern fest, die mit Verletzungen aus dem nördlichen in den südlichen Gazastreifen fliehen, da Israel die Enklave weiterhin bombardiert.

Eine Frau, die aus dem Flüchtlingslager Jabalia stammte, wurde gesehen, wie sie in Richtung Süden ging, während sie ein Handtuch auf die Wunden in ihrem Unterleib drückte. Sie versuchte, in dem belagerten indonesischen Krankenhaus behandelt zu werden, wurde aber nicht aufgenommen.

Übersetzt mit Deepl.com



