Israel bombardiert Flüchtlingslager in Gaza und tötet Hunderte im Libanon

Von Nora Barrows-Friedman

Rechte und Rechenschaftspflicht

26. September 2024

Das Folgende ist aus der Nachrichtenzusammenfassung während des Livestreams vom 25. September.

Bei den Angriffen am Dienstag wurden fast 40 Menschen getötet.

In Nuseirat wurden Häuser dem Erdboden gleichgemacht und Menschen getötet, als israelische Panzer das Gebiet beschossen. Unser Mitarbeiter Abubaker Abed berichtete, dass israelische Scharfschützen und Quadrocopter nach

Das Videomaterial zeigt verstümmelte Leichen, die in Blutlachen auf der Straße liegen, und Menschen, die über den Leichen von Kindern schreien. Bei den Angriffen wurden mindestens 11 Menschen getötet.

Die Angriffe erfolgten nur einen Tag, nachdem Israel zwei Schulen bombardiert hatte, die in Notunterkünften für Vertriebene in den Flüchtlingslagern Nuseirat und Beach umgewandelt worden waren, und dabei mindestens 10 Menschen, darunter auch Kinder, getötet hatte.

Das staatliche Medienbüro in Gaza erklärte, dass die Angriffe „unter das Verbrechen des Völkermordes fallen, da die Zahl der von der Besatzungsmacht bombardierten Unterkünfte 183 erreichte, darunter 163 Schulen, in denen Hunderttausende Vertriebene untergebracht waren.“

Am Samstag verübte Israel ein Massaker an einer Schule in al-Zaytoun, einem Gebiet von Gaza-Stadt, bei dem mindestens 22 Palästinenser getötet wurden.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza gab an, dass die meisten der Getöteten Frauen und Waisenkinder waren, die in der Schule Schutz gesucht hatten.

„In Gaza sind Schulen keine Orte der Freude mehr“, erklärte die UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge (UNRWA). “Sie wurden in Trümmer gelegt oder zu überfüllten Zufluchtsorten für vertriebene Familien, die in Angst leben. Kinder verdienen es, in Schulen zu lernen, und nicht, in ihnen Schutz suchen zu müssen. Es ist höchste Zeit, die Bildung in Gaza wiederherzustellen.“

Auswirkungen eines Jahres Stromausfälle

Die in Genf ansässige Organisation Euro-Med Human Rights Monitor hat einen ausführlichen Bericht über die anhaltenden gesundheitlichen, humanitären, wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und psychologischen Auswirkungen der vorsätzlichen Zerstörung von Stromleitungen, Generatoren und Solarmodulen in Gaza durch Israel veröffentlicht, die nun seit fast einem Jahr andauert.

Euro-Med sagt, dass die Unterbrechung der Stromversorgung in Gaza über 11,5 Monate „katastrophale Auswirkungen und lang anhaltende humanitäre Folgen hatte, die jeden Aspekt des Lebens der Bewohner betreffen. Die Unterwerfung von über zwei Millionen Menschen unter erbärmliche Lebensbedingungen durch Israel, einschließlich der Unterbrechung ihrer Stromversorgung, ist ein Instrument des andauernden Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung.“

Die Gruppe fügt hinzu, dass „viele der Hunderttausenden Bewohner des Gazastreifens, die gezwungen sind, Holzfeuer zu entzünden, anstatt Kochgas und Strom zum Kochen und für die täglichen Aufgaben zu verwenden, bereits Atem- und Sehprobleme haben, die wahrscheinlich langfristige oder dauerhafte Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben werden.“

Kinder werden von israelischer Armee als menschliche Schutzschilde missbraucht

Eine neue Untersuchung von Defense for Children International – Palästina hat ergeben, dass israelische Streitkräfte während der Belagerung des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt im April palästinensische Kinder als menschliche Schutzschilde missbraucht haben.

Die Feldforscher der Gruppe in Gaza sprachen mit zwei palästinensischen Familien, die zusammen mit ihren kleinen Kindern gezwungen waren, neben israelischen Panzern zu gehen, als israelische Streitkräfte das al-Shifa-Krankenhaus belagerten. Laut den von den Forschern gesammelten Unterlagen haben israelische Streitkräfte palästinensische Kinder während des Völkermords in Gaza regelmäßig als menschliche Schutzschilde benutzt.

Am 18. April „umzingelten israelische Streitkräfte das Gebiet in der Nähe des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt mit Panzern, Militär-Bulldozern und Bodentruppen“, so DCI.

„Die Panzer feuerten auf ein Gebäude gegenüber dem Krankenhaus, in dem Ahed und Taghrid A. mit ihren fünf Kindern Schutz suchten: Tala (12), Ahmed (11), Yazan (8) und die Zwillinge Amir und Jude (1). Ahed und Taghrid hoben weiße Fahnen und riefen: „Zivilisten, Zivilisten!“

Tala berichtete Defense for Children International – Palestine, dass die israelischen Soldaten „mich, meine Mutter und meine Brüder in die Mitte der Panzer setzten und weiter über unsere Köpfe hinweg schossen, während der Bulldozer um uns herum wühlte. Wir hatten Angst zu sterben. Ich rief nach meiner Mutter, die neben mir stand, aber meine Stimme kam nicht heraus!“

Die israelischen Streitkräfte hielten die Familie mehr als fünf Stunden lang ohne Nahrung oder Wasser fest, bevor sie ihnen befahlen, nach Süden zu ziehen.

Im Monat zuvor, im März, wartete der 12-jährige Moayad auf Hilfe, als israelische Panzer ihn und eine Gruppe anderer palästinensischer Kinder umzingelten.

„Israelische Soldaten zwangen sie, sich in der bitteren Kälte auszuziehen, griffen sie mit Gewehren an und fesselten sie mit Plastikschnüren neben den Panzern, während stundenlang heftiges Geschützfeuer herrschte“, berichtet DCIP.

„Die Armee befahl uns, vor die Panzer zu treten und dann bei jedem Gebäude, das sie durchsuchen wollten, anzuhalten“, berichtete Moayad dem DCIP. “Sie stellten uns mit den anderen Kindern einen ganzen Tag lang ohne Essen und Trinken vor den Panzer. Ich hatte zwei Tage lang nichts gegessen oder getrunken.“

Al Jazeeras Büro in Ramallah angegriffen und von Israel geschlossen

Im besetzten Westjordanland haben israelische Streitkräfte am Sonntag das Al-Jazeera-Büro in Ramallah durchsucht und dem Sender die Schließung für einen Zeitraum von 45 Tagen angeordnet.

„Schwer bewaffnete und maskierte israelische Soldaten drangen gewaltsam in das Gebäude ein, in dem sich das Al-Jazeera-Büro befindet, und überreichten dem Leiter des Westjordanland-Büros des Senders, Walid al-Omari, am frühen Sonntagmorgen den 45-tägigen Schließungsbefehl“, berichtete der Sender.

Al-Omari sagte, dass das israelische Militär den Sender in der Schließungsverfügung der „Anstiftung und Unterstützung von Terrorismus“ beschuldigt.

Die Journalistin Jivara Budeiri des Senders sagte, dass israelische Streitkräfte „in der Nähe des Al Jazeera-Büros und des al-Manara-Platzes im Herzen der besetzten Stadt im Westjordanland Tränengas eingesetzt haben“.

Israelische Soldaten beschlagnahmten ihre Kameras und andere Aufnahmegeräte.

Israelische Militärfahrzeuge verließen Ramallah nach der Razzia.

Mitarbeiter von Al Jazeera sagten, dass die Schließung der Büros im Westjordanland keine Überraschung sei – Israel durchsuchte und schloss das Jerusalemer Büro des Senders im Mai. Seitdem hat die israelische Regierung den Betrieb des Al-Jazeera-Netzwerks im heutigen Israel eingestellt.

Israelische Streitkräfte wurden dabei gefilmt, wie sie ein Plakat von Shireen Abu Akleh, der palästinensisch-amerikanischen Journalistin, die im Mai 2022 in Dschenin hingerichtet wurde, herunterrissen.

Anfang der Woche töteten israelische Streitkräfte laut Al Jazeera bei einem mit gepanzerten Bulldozern, Kampfflugzeugen und Drohnen unterstützten Einmarsch in die Stadt Kabatije in der Nähe von Dschenin sieben Palästinenser.

Der Fernsehsender und lokale Nachrichtenagenturen zeigten Videomaterial von israelischen Soldaten, die die Leichen von drei Palästinensern von den Dächern der Häuser stießen, die sie zuvor durchsucht und besetzt hatten. Ein Soldat ist zu sehen, wie er einen der Körper tritt, bis er vom Dach fällt.

Die drei Palästinenser waren zuvor auf dem Dach erschossen worden.

Und die Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass ein Militärbulldozer eingesetzt wurde, um die Leichen zu beschlagnahmen, nachdem sie vom Dach geworfen und getreten worden waren.

Der Euro-Med Human Rights Monitor erklärte, dass die Tötung von Palästinensern und die Schändung ihrer Leichen „der rechtlichen Definition von Kriegsverbrechen widerspricht, da sie Teil eines systematischen und anhaltenden Musters der Entmenschlichung ist, das die Palästinenser seit Jahrzehnten ertragen müssen, und nicht ein isolierter, außergewöhnlicher Vorfall, der von einigen Soldaten begangen wurde“.

Die in Qabatiya begangenen Verbrechen, so die Gruppe, „spiegeln die anhaltenden völkermörderischen Praktiken wider, die Israel ungestraft durchführt“.

Save the Children berichtete diese Woche, dass seit Oktober im Westjordanland jeden Tag durchschnittlich fünf palästinensische Kinder von israelischen Streitkräften getötet oder verletzt wurden.

„Diese Aktionen sind keine Einzelfälle; sie sind Teil eines Trends zunehmender israelischer Militäroperationen und Gewaltanwendung, die die Sicherheit und die Grundrechte palästinensischer Kinder systematisch untergraben, die den höchsten Preis für diese eskalierende Gewalt zahlen“, sagte Jeremy Stoner, der Regionaldirektor der Wohltätigkeitsorganisation für den Nahen Osten.

Der Krieg weitet sich auf den Libanon aus

Nachdem es in der vergangenen Woche zwei Tage in Folge Terroranschläge mit persönlichen Kommunikationsgeräten gegeben hatte, konzentrierte sich Israel nun auf den Libanon und bombardierte am Freitag ein Gebäude in Beirut, wobei mehrere hochrangige Militärkommandeure der Radwan-Einheit der Hisbollah getötet wurden.

Am Montag startete Israel groß angelegte Luftangriffe im gesamten Südlibanon und in Beirut, bei denen fast 500 Menschen getötet und etwa 1.700 verletzt wurden. Am Dienstag wurden weitere 60 Menschen getötet.

Der libanesische Gesundheitsminister Firass Abiad gab an, dass sich unter den in den letzten zwei Tagen Getöteten 50 Kinder und 94 Frauen befanden.

Die Angriffe richteten sich gegen medizinische Einrichtungen, Krankenwagen, Zivilschutzteams und die Autos von Menschen, die vor den Bombenangriffen fliehen wollten.

Israel griff bei seinen Angriffen auf den Südlibanon mehr als zwei Dutzend verschiedene Gebiete an. Dieses Video zeigt einen Bombenangriff auf Mazraat Sinai.

Die israelische Armee gab an, am Montag mehr als 1.100 Ziele in 650 verschiedenen Angriffen mit mehr als 1.400 Munitionstypen bombardiert zu haben. Sie behauptete, dass es sich bei den Zielen um Orte handelte, an denen Hisbollah-Waffen in zivilen Häusern gelagert wurden – dieselben Ausreden, die die Armee bei ihren völkermörderischen Angriffen auf Gaza verwendet.

#Hisbollah-Mediennetzwerk in der libanesischen Hauptstadt Beirut leugnet, dass Hisbollah-Waffen in zivilen Häusern gelagert wurden – dieselben Ausreden, die die Armee bei ihren völkermörderischen Angriffen auf Gaza verwendet. israelischen Raketenangriffs in seinem Haus im Süden des Libanon am Montag getötet wurde.#südlibanon pic.twitter.com/pvWtahqBOx

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 24. September 2024

Israel hat Hadi al-Sayyid Hassan, einen Journalisten des Senders Al Mayadeen, bei einem Angriff auf sein Haus am Montag getötet.

Am Dienstag griff Israel erneut Gebiete im Beiruter Vorort Dahiyeh an und tötete mindestens sechs Menschen und verletzte mehr als ein Dutzend.

Al Jazeera berichtete am Mittwoch, dass das israelische Militär weiterhin Ziele in Beirut und im gesamten Südlibanon angriff und in den frühen Morgenstunden 20 Dörfer traf.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass am Mittwoch mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt wurden.

Die Hisbollah habe israelische Militärziele im Norden Israels angegriffen, darunter den Atlit-Marinestützpunkt südlich von Haifa, berichtete Al Jazeera.

Auch der Stützpunkt Dado in der Nähe der Stadt Safad im Norden des Landes, der Sitz des Militärkommandos Nordisrael, sei angegriffen worden.

Die Hisbollah hat auch Raketen und Geschosse auf israelische Siedlungskolonien im besetzten Westjordanland und auf das Mossad-Hauptquartier in Tel Aviv abgefeuert.

Unterdessen gab das US-amerikanische Pentagon bekannt, dass die Biden-Regierung zusätzliche amerikanische Streitkräfte in die Region entsendet, wobei der Sprecher des Ministeriums, Patrick Ryder, sich weigerte, Angaben darüber zu machen, wie viele weitere US-Truppen entsandt werden oder welche Aufgaben sie haben sollen.

Die USA haben bereits etwa 40.000 Soldaten in der Region stationiert. Die Associated Press berichtete, dass am Montag der Flugzeugträger USS Harry S. Truman, zwei Zerstörer der Marine und ein Kreuzer von Norfolk, Virginia, aus in Richtung des Einsatzgebiets der Sechsten Flotte in Europa in See stachen.

„Angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und aus Gründen der Vorsicht schicken wir eine kleine Anzahl zusätzlicher US-Militärangehöriger, um unsere bereits in der Region stationierten Streitkräfte zu verstärken“, sagte Ryder.

„Aus Gründen der operativen Sicherheit werde ich jedoch keine Einzelheiten kommentieren oder bekannt geben.“

Die Palästinenser im Gazastreifen erklärten ihre unerschütterliche Solidarität mit dem libanesischen Volk.

Widerstandsfähigkeit hervorheben

In Fortsetzung dieses Fadens der Solidarität und des gemeinsamen Kampfes für die Befreiung veröffentlichte der Psychiater Mustafa Elmasri diese Woche in Gaza dieses Video von Kindern, die ihre makellos gepflegten Gärten in Zeltunterkünften zeigen.

Kinder von Gaza leisten Widerstand

pic.twitter.com/szzH3MRCD7

— Dr. Mustafa Elmasri (@Gaza_Psych) 21. September 2024

Und unser Mitarbeiter Abubaker Abed aus dem Zentrum von Gaza hat dieses Foto von blühendem Jasmin mit den Worten „Mein Jasminbaum heute … Ich werde die Hoffnung nie aufgeben“ geteilt.

Mein Jasminbaum heute … Ich werde die Hoffnung nie aufgeben … pic.twitter.com/HUM31GvnVB

— Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) 19. September 2024

Foto: Omar Ashtawy / APA images

Übersetzt mit Deepl.com

