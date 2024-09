https://www.trtworld.com/middle-east/young-muslims-speak-out-as-israels-war-spills-over-into-lebanon-18212690



Junge Muslime melden sich zu Wort, als der Krieg Israels auf den Libanon übergreift

Von Tooba Masood

25. September 2024

Muslimische Studenten standen bei pro-palästinensischen Protesten auf der ganzen Welt an vorderster Front und sind der Meinung, dass die Welt nicht genug unternimmt, um die israelische Aggression zu stoppen.

AP

Für viele muslimische Studenten ist der Krieg Israels gegen seinen Nachbarn ein persönlicher und emotionaler Aufreger. / Foto: AP

Während sich der Krieg Israels von Gaza auf den Libanon ausweitet, beobachtet die Welt mit Sorge, wie der jüngste Konflikt die Region in eine Wirtschaftskrise zu stürzen droht. Die junge muslimische Gemeinschaft auf der ganzen Welt ist voller Angst und Wut über die Untätigkeit der führenden Weltmächte.

Von New York über London bis Tokio protestieren muslimische Studenten gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, der beschuldigt wird, den tödlichen Krieg für sein eigenes politisches Überleben zu verlängern.

Für Oneir Raza, eine Absolventin der Cambridge University in Großbritannien, sind die israelischen Luftangriffe, bei denen im Libanon an einem Tag mehr als 500 Menschen getötet wurden, herzzerreißend – vor allem nach dem, was in Gaza passiert ist.

„In der Gemeinschaft herrscht viel Wut und Frustration – nicht nur wegen der unmittelbaren Zerstörung, sondern weil es sich so anfühlt, als würden wir immer wieder denselben Kreislauf der Gewalt sehen, ohne dass sich wirklich etwas ändert“, erzählt sie TRT World.

„Viele von uns haben das Gefühl, dass die Kosten des zivilen Lebens in der globalen Reaktion übersehen werden, und das verstärkt nur das Gefühl der Ungerechtigkeit. Was wir wirklich brauchen, ist eine Lösung, die die Rechte aller Beteiligten berücksichtigt.“

In seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag appellierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an die Staats- und Regierungschefs der Welt, sich nicht von den israelischen Gräueltaten abzuwenden.

Für viele muslimische Studenten ist der Krieg Israels gegen seinen Nachbarn ein persönlicher und emotionaler Aufreger, der Gefühle von Wut, Trauer und Frustration schürt.

Die Zerstörung in Gaza und jetzt im Libanon hat ihr Gefühl der Ausgrenzung und Solidarität mit den Leidenden verstärkt. Während sich die Gewalt ausbreitet, werden junge Muslime weltweit immer lauter und fordern ein Ende des Blutvergießens und eine Lösung der humanitären Krise.

Israel hat in Gaza mindestens 41.467 Palästinenser getötet und über 95.921 verwundet.

„Wie Zuschauer“

Khadija Mahar, eine Studentin in Pakistans größter Stadt Karachi, ist der Meinung, dass die Religion ein Hauptgrund dafür ist, dass Israel in Palästina einen Völkermord begeht, den Libanon bombardiert und damit davonkommt.

„Während ich weiterhin für unsere unterdrückten Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt bete, werde ich immer wieder an den Zustand erinnert, in dem sich unsere Umma befindet, durch die Schrecken, die Israel uns weiterhin zufügt“, sagte sie.

„Während wir tatenlos zusehen, zerstört Israel weiterhin ein Land nach dem anderen, und als Muslime sollte uns diese Hilflosigkeit Angst machen und uns wachrütteln. Das ist nicht normal. Das ist nicht in Ordnung. Boykottieren funktioniert, Spenden funktioniert, Teilen funktioniert, Beten funktioniert, an uns selbst arbeiten funktioniert, und deshalb sollten wir weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um den Unterdrückten zu helfen.“

Was viele junge Menschen erschreckt, ist die Straflosigkeit, mit der Israel seinen Krieg in den Libanon trägt.

Ein Jurastudent an der Universität Nottingham, der nicht namentlich genannt werden möchte, sagt, es sei erschreckend, dass Israel, anstatt das Blutvergießen in der Region zu beenden, seinen Feldzug auf ein anderes Land ausdehnt.

„Israel verstößt eindeutig gegen das Völkerrecht, indem es unschuldige Männer, Frauen und Kinder tötet und verstümmelt“, sagte der 34-Jährige.

„Indem die internationale Gemeinschaft Israel ungestraft handeln lässt, sendet sie der Welt die Botschaft, dass – ob Muslime oder Christen – braune Leben nichts zählen. Der militärisch-industrielle Komplex Israels und Amerikas kann mit dem Blut unschuldiger Kinder Gewinne für seine Aktionäre erwirtschaften – solange diese Kinder keine blauen Augen oder blondes Haar haben.“

Laut Analysten ist Israels Entscheidung, an zwei Fronten Krieg zu führen, in seiner eigenen Innenpolitik und Sicherheitsdynamik begründet.

Netanyahus rechtsgerichtete Regierung, die sich auf die Unterstützung jüdischer Siedler stützt, die darauf aus sind, Palästinenser aus ihren angestammten Häusern im besetzten Westjordanland zu vertreiben, spielt eine entscheidende Rolle in der Kriegsstrategie Tel Avivs, sagt Aylin Cicek, Professorin für internationale Beziehungen an der Universität Istanbul.

„Während die meisten israelischen Regierungen diese Bedrohungen wahrscheinlich ähnlich einschätzen würden, spiegeln die Intensität und der Zeitpunkt der Reaktion den unterschiedlichen Ansatz der derzeitigen Führung wider“, sagt sie gegenüber TRT World.

„Trotz der realen Risiken einer Eskalation und internationaler Gegenreaktionen gibt die israelische Führung der langfristigen Sicherheit wahrscheinlich Vorrang vor diplomatischen Konsequenzen.“

Tooba Masood

Tooba Masood ist eine in Karatschi ansässige Journalistin, Co-Moderatorin des ersten echten Kriminal-Podcasts Pakistans und Co-Autorin des demnächst erscheinenden Buches „Society Girl“.

