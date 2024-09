Die Landsleute derjenigen, die das Nazi-Vernichtungslager gebaut haben, werden vermutlich teilnehmen, so Aleksandar Vucic. „Alles in dieser Welt ist, verzeihen Sie mir den Ausdruck, pervertiert und verkehrt“, sagte er weiter.

Der Ausschluss Russlands von den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen verdeutlicht nach Ansicht des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, was im Westen falsch läuft.

Truppen der 332. Schützendivision der Roten Armee erreichten das von Nazi-Deutschland in Südpolen errichtete Vernichtungslager am 27. Januar 1945 und befreiten rund 7.000 verbliebene Häftlinge.

„Bald wird die Zeremonie zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau stattfinden“, sagte Vucic am Mittwoch vor serbischen Medien am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Er präzisierte:

„Diejenigen, die Auschwitz-Birkenau befreit haben, die Russen, werden nicht eingeladen. Ich nehme an, dass diejenigen, die das Lager gebaut haben, eingeladen werden. Alles in dieser Welt ist, verzeihen Sie mir den Ausdruck, pervertiert und verkehrt.“

Das Auschwitz-Museum in Polen hat seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten mit der Ukraine im Jahr 2022 darauf geachtet, Russland nicht zu den Feierlichkeiten einzuladen. Letztes Jahr beschuldigte Museumsdirektor Piotr Cywinski Moskau eines „ähnlich kranken Größenwahns“ und einer „ähnlichen Machtgier“ wie die Nazis, was Moskau zu einer Rüge veranlasste.

„Heute ist der Jahrestag der Befreiung“,

sagte Cywinski Anfang dieser Woche in einer Erklärung.

„Wir gedenken der Opfer, aber wir feiern auch die Freiheit. Es ist schwer, sich die Anwesenheit Russlands vorzustellen, das den Wert der Freiheit offensichtlich nicht versteht. Eine solche Präsenz wäre zynisch.“

Der serbische Präsident erwähnte Cywinskis Geste im Zusammenhang mit der Tatsache, dass westliche Staats- und Regierungschefs immer wieder die „territoriale Integrität und die Einhaltung der UN-Charta“ beschwören, aber nur, wenn es um die Ukraine geht.

„Wenn es um die Serben geht, wen interessiert das schon?“, sagte Vucic. „Es ist ihnen egal, das ist der Punkt. Sie können sich ungestraft serbisches Territorium aneignen und die Sezession unterstützen.“

Die USA und ihre Verbündeten unterstützten die albanischen Separatisten in der serbischen Provinz Kosovo bei ihrer Unabhängigkeitserklärung im Jahr 2008 und haben seitdem Druck auf Belgrad ausgeübt, diesen Akt anzuerkennen. Vucic hat sich geweigert.

Der serbische Präsident beklagte, dass die Kosovo-Albaner und andere Gruppen auf dem Balkan routinemäßig die Rechte der Serben mit Füßen treten, „weil sie glauben, dass sie tun können, was sie wollen, da sie von westlichen Großmächten geschützt werden“.

Moskau hat den USA in den vergangenen Jahren Geschichtsrevisionismus vorgeworfen, da Washington die Behauptung aufstellte, der Zweite Weltkrieg habe mit einem „gemeinsamen“ Einmarsch der Nazis und der Sowjetunion in Polen begonnen, während die sowjetische Rolle bei der Niederschlagung des Dritten Reiches und der Befreiung von Auschwitz verschwiegen wurde.

Man geht davon aus, dass mehr als 1,1 Millionen Menschen in dem Komplex von Vernichtungslagern in der Nähe der Stadt Oswiecim (Auschwitz) umgekommen sind, die meisten von ihnen Juden, die aus ganz Osteuropa deportiert wurden.

