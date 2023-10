Live: Israel bombards Gaza as it vows ‚mighty vengeance‘ Hundreds left dead on both sides as fighting escalates following unprecedented Palestinian attack

Live: Israel bombardiert Gaza und schwört „mächtige Rache

Hunderte Tote auf beiden Seiten: Eskalation der Kämpfe nach beispiellosem palästinensischem Angriff

Wichtigste Punkte

Israel macht Wohntürme dem Erdboden gleich

Hisbollah und Israel liefern sich Schusswechsel

Über 300 Palästinenser und 350 Israelis getötet

Live-Updates

Mindestens „750 Israelis vermisst“: Inoffizielle Schätzungen

vor 31 Minuten

Mindestens 750 Israelis werden seit dem palästinensischen Überraschungsangriff vermisst, berichtet die Jerusalem Post unter Berufung auf inoffizielle Schätzungen.

Die Hamas hat nach eigenen Angaben eine Zahl von israelischen Soldaten gefangen genommen, die „um ein Vielfaches höher“ ist als Dutzende.

Die israelischen Behörden haben eingeräumt, dass Soldaten und Zivilisten in den Gazastreifen zurückgebracht wurden, haben aber keine genauen Zahlen genannt.

In der Zwischenzeit haben Israelis in den sozialen Medien nach Informationen über vermisste Familienangehörige und Freunde gesucht.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer steigt auf 313, Israel behauptet, Dutzende seien gefangen genommen worden

vor 38 Minuten

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat mitgeteilt, dass mindestens 313 Palästinenser durch den israelischen Beschuss des Gazastreifens getötet wurden, darunter 20 Kinder.

Sieben weitere wurden im besetzten Westjordanland durch israelischen Beschuss getötet.

Nach Angaben des israelischen Militärsprechers Daniel Hagari wurden in den vergangenen 24 Stunden mehr als 400 Palästinenser im Süden Israels und im Gazastreifen getötet.

Hagari sagte auch, dass sie Dutzende weitere Palästinenser gefangen genommen haben.

Die Zahl der israelischen Todesopfer steigt auf 350: Bericht

vor 44 Minuten

Die Zahl der israelischen Todesopfer des palästinensischen Überraschungsangriffs ist nach Angaben des israelischen Rundfunksenders Channel 12 auf 350 gestiegen.

Israel: 30 Polizeibeamte getötet

Vor 47 Minuten

Am ersten Tag der Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern in der Nähe des Gazastreifens sind nach Angaben der israelischen Polizei mindestens 30 Polizisten getötet worden, darunter auch einige Kommandeure.

UN-Friedenstruppe mahnt zur Zurückhaltung an der Grenze zwischen Israel und Libanon

vor 50 Minuten

Die UN-Friedenstruppe im Libanon, die Unifil, hat nach einem Feuergefecht an der israelisch-libanesischen Grenze am frühen Sonntag zur Zurückhaltung gemahnt.

„Wir stehen mit den Behörden auf beiden Seiten der Blauen Linie auf allen Ebenen in Kontakt, um die Situation einzudämmen und eine ernstere Eskalation zu vermeiden“, erklärte die Unifil in einer Erklärung.

„Unsere Friedenstruppen bleiben auf ihren Positionen und im Einsatz. Sie setzen ihre Arbeit fort, einige zu ihrer eigenen Sicherheit von Unterkünften aus.“

Palästinenser schildert Entsetzen über israelische Angriffe, die einen Wohnturm dem Erdboden gleichmachen

vor 1 Stunde

Mitten in der Nacht haben israelische Kampfjets das Leben der Palästinenser in Gaza zur Hölle gemacht.

In einem heftigen Angriff wurden zentrale Gebiete des belagerten Streifens angegriffen und mindestens 10 Wohntürme, in denen Hunderte von Familien leben, dem Erdboden gleichgemacht.

Gegen 5:25 Uhr Ortszeit wurde ohne Vorwarnung eine Bombe auf ein Haus in der Nähe des Hauses von Khalil Ayyash, einem Bewohner des Zentrums von Gaza-Stadt, abgeworfen.

Er überlebte und zog mit seiner Familie an einen vermeintlich sichereren Ort in der Nähe des Watan-Turms, eines Hochhauses im Herzen von Gaza, in dem Dutzende von Familien leben.

„Die Bombardierung hat uns vertrieben und wir wussten nicht, wohin wir mitten in der Nacht gehen sollten“, sagte Ayyash gegenüber Middle East Eye.

Er sagte, sie hätten schließlich angehalten, um das Morgengebet zu verrichten, bis sie wüssten, wohin sie als nächstes gehen sollten. Dann hörten sie eine weitere laute Explosion, als sie gerade beteten.

„Wir sahen Panik und Chaos. Kinder weinten, ältere Frauen lagen am Boden, junge Menschen waren verwundet und die Sirenen der Krankenwagen ertönten“, sagte er. „Wir merkten erst, als sich der Staub gelegt hatte, dass der Watan-Turm dem Erdboden gleichgemacht worden war.

„Dies ist ein ziviles Gebiet, in dem es weder bewaffnetes Personal noch Verteidigungssysteme gibt“, so Ayyash weiter.

„Israel fordert die Menschen auf, aus den Grenzgebieten des Streifens in das Zentrum des Streifens zu ziehen, aber dies ist ein Gebäude im Zentrum, und wir werden bombardiert.“

Menschen inspizieren die Ruinen eines bei israelischen Angriffen zerstörten Gebäudes in Gaza-Stadt am 8. Oktober 2023 (AFP)

Menschen inspizieren die Ruinen eines Gebäudes, das bei israelischen Angriffen in Gaza-Stadt am 8. Oktober 2023 zerstört wurde (AFP)

Eine palästinensische Frau sieht zu, wie sie auf einer mit Trümmern übersäten Straße in der Nähe des Watan-Turms, der bei israelischen Angriffen zerstört wurde, in Gaza-Stadt am 8. Oktober 2023 spazieren geht (Reuters)

Eine Palästinenserin sieht zu, wie sie auf einer mit Trümmern übersäten Straße in der Nähe des Watan-Turms, der bei israelischen Angriffen zerstört wurde, in Gaza-Stadt am 8. Oktober 2023 spazieren geht (Reuters)

Menschen untersuchen die Ruinen einer Moschee, die bei israelischen Luftangriffen in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen zerstört wurde, am 8. Oktober 2023 (AFP)

Menschen untersuchen die Ruinen einer Moschee, die bei israelischen Luftangriffen in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen zerstört wurde, am 8. Oktober 2023 (AFP)

Vertriebene Palästinenser gehen nach israelischen Luftangriffen am frühen Morgen des 8. Oktober 2023 in Gaza-Stadt eine mit Trümmern übersäte Straße entlang (AFP)

Vertriebene Palästinenser gehen nach israelischen Luftangriffen in Gaza-Stadt am frühen Morgen des 8. Oktober 2023 durch eine von Trümmern übersäte Straße (AFP)

An sieben Orten in Israel wird weiter gekämpft: Berichte

vor 1 Stunde

Mehr als 24 Stunden nach einem Überraschungsangriff der Palästinenser auf weite Teile des südlichen Israels hat das israelische Militär nach Angaben israelischer Medien noch immer nicht die vollständige Kontrolle über das Gebiet erlangt.

Am Sonntagmorgen gab es noch mindestens sieben Gebiete, in denen das Militär mit Palästinensern zusammenstieß.

Es gab auch Berichte über weitere Versuche von Palästinensern, nach Israel zu gelangen.

Hamas: Kämpfer kehren nach Überfall auf Militärstützpunkt nach Gaza zurück

vor 1 Stunde

Palästinensische Kämpfer sind nach einem Angriff auf einen wichtigen israelischen Militärstützpunkt am Samstag in den Gazastreifen zurückgekehrt, wie der militärische Flügel der Hamas, die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, mitteilte.

Die Gruppe zeigte Aufnahmen von Kämpfern, die den Militärstützpunkt Reim, in dem die Gaza-Division der israelischen Armee untergebracht ist, stürmen und mit israelischen Soldaten zusammenstoßen.

Der Stützpunkt wurde mindestens 10 Stunden lang von Palästinensern eingenommen, bevor die israelischen Streitkräfte die Kontrolle wiedererlangten. Das israelische Militär erklärte, es habe die Kämpfer, die sich vor Ort befanden, „neutralisiert“.

Die Armee eroberte auch einen anderen Militärstützpunkt in der Nähe des Gazastreifens und andere Gebiete zurück, die von Palästinensern in der Nähe der belagerten Enklave eingenommen worden waren, aber die Kämpfe um die Wiedererlangung der vollständigen Kontrolle in einigen Städten dauern noch an.

Israelisches Militär hat nach eigenen Angaben einen Hisbollah-Stützpunkt angegriffen

vor 1 Stunde

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Posten der Hisbollah an der Grenze zum Libanon angegriffen.

Der Angriff wurde von libanesischer Seite nicht sofort bestätigt, und es war nicht klar, ob es Verletzte gab.

Divisionsleiter und Armee-Major unter den getöteten israelischen Soldaten

vor 2 Stunden

Das israelische Militär hat bestätigt, dass weitere hochrangige Offiziere von palästinensischen Kämpfern getötet worden sind.

Darunter sind ein Oberstleutnant, der eine Kommunikationsdivision leitete, sowie ein Major, der stellvertretender Leiter der Eliteeinheit Maglan war.

Der Kommandeur der Nahal-Brigade, der wichtigsten Infanteriebrigade der Armee, wurde am Samstag ebenfalls für tot erklärt.

Das Militär gab die Namen von mindestens 26 Soldaten bekannt, deren Tod bisher bestätigt wurde, wobei die Zahl der Toten wahrscheinlich noch steigen wird.

Breaking: Hisbollah übernimmt Verantwortung für Artillerieangriff auf israelisch besetzte Shebaa-Farmen

vor 2 Stunden

Die libanesische Hisbollah-Bewegung hat sich zu einem Artillerieangriff auf israelische Militärziele in den besetzten Shebaa-Farmen am frühen Sonntag bekannt.

Die Gruppe erklärte, ihre Streitkräfte hätten drei israelische Stellungen „auf dem Weg zur Befreiung unserer besetzten libanesischen Gebiete und in Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand“ angegriffen.

Palästina: Mehr als 256 Todesopfer

vor 2 Stunden

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind in den letzten 24 Stunden des israelischen Beschusses mindestens 256 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden, darunter 20 Kinder.

Weitere 1.788 Menschen wurden verwundet, darunter 121 Kinder.

Schusswechsel an der Grenze zwischen Israel und Libanon

vor 2 Stunden

Mörsergranaten und ein aus dem Südlibanon abgefeuertes Projektil haben am frühen Sonntag einen israelischen Militärposten in den Shebaa-Farmen getroffen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Das israelische Militär erklärte, es habe mit Artillerie im Libanon zugeschlagen, von wo aus die Schüsse abgefeuert worden seien.

UN-Sicherheitsrat hält nicht-öffentliche Dringlichkeitsdebatte ab

vor 3 Stunden

Der UN-Sicherheitsrat wird am Sonntag um 15 Uhr (1900 GMT) in New York eine Dringlichkeitssitzung hinter verschlossenen Türen abhalten, nachdem die Hamas eine Militäroperation gegen Israel aus der Luft, zu Lande und zu Wasser gestartet hat.

Die Sitzung wurde zunächst vom derzeitigen nicht ständigen Mitglied des Sicherheitsrates Malta einberufen, während die Vereinigten Arabischen Emirate und Brasilien später ihre Unterstützung zusagten.

Aktualisierung am frühen Morgen

Vor 3 Stunden

Hallo MEE-Leser.

Israel hat in der Nacht seine Luftangriffe auf Gaza-Stadt fortgesetzt. Damit reagiert die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu auf eine überraschende Militäraktion der Hamas.

Das israelische Sicherheitskabinett kündigte nach einer Sitzung am Samstagabend an, die Strom- und Treibstoffversorgung sowie den Warentransfer in die belagerte Enklave zu stoppen.

Israel hat am Sonntagmorgen mehrere Wohngebäude im Gazastreifen getroffen, darunter mehrere Hochhäuser.

Die Militäroperation der Hamas, die am frühen Samstagmorgen gegen Israel eingeleitet wurde, kam für Israel überraschend.

Efraim Halevy, der frühere Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad, sagte in einem Interview mit CNN, der Angriff sei für Israel „jenseits aller Vorstellungskraft“ gewesen, und „wir wussten nicht, dass sie über eine solche Menge an Raketen verfügen, und wir haben sicherlich nicht erwartet, dass sie so effektiv sein würden wie heute“.

Bislang wurden auf israelischer und palästinensischer Seite fast 300 Israelis und mindestens 232 Palästinenser getötet und mehr als tausend Menschen auf beiden Seiten verletzt.

Unsere Live-Berichterstattung wird im Laufe des Vormittags fortgesetzt. Sie können unseren Blog verfolgen, um auf dem Laufenden zu bleiben, und unsere Social-Media-Plattformen auf Facebook, X, Instagram und YouTube im Auge behalten. Übersetzt mit Deepl.com



