Israel bombardiert iranisches Krankenhaus und eskaliert Angriffe auf Zivilisten

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

Heute 16:20

16. Juni 2025

Die direkte Drohung von Israel Katz gegen iranische Bürger wird wahr, als israelische Besatzungstruppen das Al-Farabi-Krankenhaus in Kermanshah angreifen.

Die israelische Besatzungsmacht hat Berichten zufolge das Al-Farabi-Krankenhaus in der westiranischen Stadt Kermanshah angegriffen, was eine ernsthafte Eskalation des andauernden Krieges darstellt.

Der Angriff auf das Krankenhaus folgt auf eine Reihe von Angriffen der israelischen Besatzungstruppen auf zivile und Wohngebiete im gesamten Iran.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, sagte, der Angriff auf Krankenhäuser und Wohngebiete sei Berichten zufolge vom israelischen Sicherheitsminister angeordnet worden, und verurteilte ihn als „schweren Verstoß gegen das Völkerrecht und Kriegsverbrechen“.

„Die Geschichte wird urteilen“, erklärte Baghaei und versprach, dass „die Unterstützer und Apologeten des Regimes ewige Schande erwartet“.

Katz droht Teheraner Zivilisten unverhohlen

Obwohl es keine offizielle Stellungnahme Israels zu dem Vorfall gibt, steht die Aktion im Einklang mit den Drohungen des israelischen Außenministers Israel Katz, der damit gedroht hatte, Zivilisten im Iran anzugreifen.

Die gezielte Bekämpfung medizinischer Einrichtungen stellt einen direkten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar und gilt nach den Genfer Konventionen als Kriegsverbrechen. Der Angriff auf das Al-Farabi-Krankenhaus, das als wichtiges regionales Gesundheitszentrum dient, wurde von iranischen Beamten und Menschenrechtsbeobachtern sofort verurteilt.

Die iranischen Behörden gaben an, dass mehrere Zivilisten verletzt und die Notfalldienste durch den israelischen Angriff auf das Krankenhaus schwer beeinträchtigt wurden. Aufnahmen vom Tatort zeigten erhebliche Schäden an der Außenfassade des Krankenhauses und an umliegenden Wohngebäuden.

