Israel told US it is modeling Gaza attack on Hiroshima and Nagasaki Protesters disrupt Blinken as two-thirds of Americans support ceasefire

Israel erklärt den USA, dass es den Angriff auf Gaza mit dem auf Hiroshima und Nagasaki vergleicht

Von Tamara Nassar

Power Suits

1. November 2023

Demonstranten, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, heben ihre mit roter Farbe beschmierten Hände, als Außenminister Antony Blinken bei einer Anhörung des Bewilligungsausschusses des Senats auf dem Capitol Hill in Washington DC am 31. Oktober um weitere Milliarden an Militärhilfe für Israel bittet. Graeme Sloan SIPA USA

„US-Beamten wurde klar, dass die israelische Führung glaubte, dass massenhafte Opfer unter der Zivilbevölkerung ein akzeptabler Preis für die Militärkampagne seien“, berichtete die New York Times am Montag.

„In privaten Gesprächen mit amerikanischen Gesprächspartnern verwiesen israelische Beamte darauf, wie die Vereinigten Staaten und andere alliierte Mächte während des Zweiten Weltkriegs auf verheerende Bombenangriffe in Deutschland und Japan – einschließlich des Abwurfs der beiden Atomsprengköpfe in Hiroshima und Nagasaki – zurückgriffen, um zu versuchen, diese Länder zu besiegen“, so die Zeitung weiter.

Trotz dieses erschreckenden Wissens lehnt die Regierung Biden einen Waffenstillstand für Israels Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen nach wie vor entschieden ab.

Ein sichtbares Symbol für diese Entschlossenheit, Israel so viele Palästinenser töten zu lassen, wie es ihm gefällt, war, als Antony Blinken mit steinerner Miene dasaß, als Antikriegsaktivisten den Außenminister wiederholt störten, als er am Dienstag bei einer Anhörung im Kongress für weitere Milliarden an Militärhilfe für Israel und die Ukraine plädierte.

Die Regierung Biden fordert 14,3 Milliarden Dollar für Israel – zusätzlich zu den 3,8 Milliarden Dollar, die sie bereits jedes Jahr bereitstellt.

Einer nach dem anderen erhoben sich die Zuhörer von ihren Sitzen, forderten einen Waffenstillstand und prangerten Israels Abschlachten der Palästinenser in Gaza und die Rolle der USA dabei an.

Aktivisten der Anti-Kriegs-Kampagnengruppe CODEPINK forderten ebenfalls ein Ende der US-Militärhilfe für Israel.

Andere saßen schweigend mit erhobenen Armen da und zeigten ihre mit roter Farbe beschmierten Handflächen.

Sicherheitsbeamte entfernten die Demonstranten aus dem Raum, während Blinken sich gleichgültig verhielt.

„Keine roten Linien“

Die Vereinigten Staaten ziehen „keine roten Linien“ für Israel in seinem völkermörderischen Gemetzel an den Palästinensern im Gazastreifen.

Das waren die Worte des Sprechers für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, letzte Woche.

Selbst als die Zahl der Todesopfer in Gaza auf über 8.000 Palästinenser – fast die Hälfte davon Kinder – anstieg, versicherte Kirby am Montag: „Wir glauben nicht, dass ein Waffenstillstand im Moment die richtige Antwort ist. Wir glauben, dass ein Waffenstillstand im Moment der Hamas nützt.“

Kirby sagte, die Regierung Biden unterstütze „vorübergehende, örtlich begrenzte humanitäre Pausen, damit die Hilfsgüter zu bestimmten Bevölkerungsgruppen gelangen können“ – obwohl nichts davon geschehen ist.

Die Biden-Regierung spricht weiterhin davon, dass die Hilfe über Ägypten laufen soll – ein kleiner Trick, der als Feigenblatt für die anhaltende, von den USA unterstützte Aushungerung der Bevölkerung durch Israel dient, das die Versorgung des belagerten Gebiets mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten, Treibstoff und anderen lebensnotwendigen Gütern eingestellt hat.

Kirby bekräftigte, dass die USA „zum jetzigen Zeitpunkt keinen Waffenstillstand unterstützen“.

Am Montag bestätigte das Pentagon, dass Washington fast täglich weitere Waffen nach Israel fliegt.

„Wir schränken den Einsatz von Waffen durch Israel nicht ein“, sagte die stellvertretende Pressesprecherin Sabrina Singh vor Reportern. „Es ist wirklich Sache der israelischen Verteidigungskräfte, wie sie ihre Waffen einsetzen und wie sie ihre Operationen durchführen werden.“

Amerikaner wollen einen Waffenstillstand

Laut einer am 20. Oktober veröffentlichten Umfrage von Data for Progress unterstützen zwei Drittel der Amerikaner einen Waffenstillstand in Gaza.

Bemerkenswert ist, dass darunter mehr als die Hälfte aller Republikaner und 80 Prozent der Anhänger von Bidens Demokratischer Partei sind.

Nur ein Viertel aller Befragten sprach sich gegen die Forderung der USA nach einem Waffenstillstand aus.

Das hielt die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, jedoch nicht davon ab, die Demonstranten, die für ein Ende des Blutbades eintraten, mit Neonazis und weißen Rassisten auf einer berüchtigten rechtsextremen Kundgebung in Charlottesville, Virginia, vor fünf Jahren zu vergleichen.

Die Enthüllung, dass israelische Beamte ihr Gemetzel nach dem Vorbild der von den Amerikanern auf japanische Städte abgeworfenen Atombomben und der berüchtigten britischen Brandbombe auf Dresden planen, lässt keinen Zweifel an ihrer völkermörderischen Absicht.

Und die Tatsache, dass US-Beamte Israel weiterhin bedingungslos mit Waffen ausstatten, damit es dieses Gemetzel durchführen kann, macht sie ebenso schuldig an diesem Völkermord.

Die Bombe, die die USA 1945 auf Hiroshima abwarfen, hatte die Sprengkraft von 15.000 Tonnen TNT.

Nach Angaben des Medienbüros der Hamas in Gaza hat Israel seit dem 7. Oktober mindestens 12.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abgeworfen.

Israel hat zugegeben, allein in den ersten Tagen seines Angriffs mehr als 6.000 Bomben auf den kleinen Gazastreifen abgeworfen zu haben.

Israels moderne Sprengstoffe sind jedoch mit Sicherheit stärker als TNT, so dass die von Israel abgeworfenen Bomben höchstwahrscheinlich bereits die Hiroshima-Bombe erreichen oder übertreffen.

Die israelische Armee warf am Dienstag sechs Ein-Tonnen-Bomben auf einen Wohnblock im Flüchtlingslager Jabaliya im nördlichen Gazastreifen ab, wobei nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza fast 400 Menschen getötet und verletzt wurden.

Der israelische Armeesprecher Richard Hecht, der sich für das Ausmaß von Tod und Zerstörung nicht entschuldigte, behauptete auf CNN, Israel habe es auf „einen sehr hochrangigen Hamas-Kommandeur“ in der Gegend des Lagers abgesehen.

Selbst der notorisch israelfreundliche CNN-Moderator Wolf Blitzer konnte das nur schwer ertragen.

Wolf Blitzer war ein AIPAC-Sprecher. Das ist das empfänglichste Publikum, das sich dieser schottische Arsch hätte wünschen können, und er erkennt immer noch, was er da sieht https://t.co/L0cNXJXUzn

– Hauptdarsteller von Pixar’s Sodas (@ByYourLogic) October 31, 2023

Ali Abunimah trug zur Berichterstattung bei.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …