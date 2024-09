Israel finanziert den Völkermord im Gazastreifen mit Konfliktdiamanten Von Zeynep Conkar

https://www.trtworld.com/africa/israel-uses-conflict-diamonds-to-finance-gaza-genocide-18209038



Israel finanziert den Völkermord im Gazastreifen mit Konfliktdiamanten

Durch ein Netz aus Korruption und Betrug ist Israel tief in den lukrativen Blutdiamantenhandel in der Demokratischen Republik Kongo verstrickt. Hier erfahren Sie, wie sie unerwartete Gewinne erzielen.

Von Zeynep Conkar

17. September 2024

Reuters

Goldgräber bilden eine Menschenkette, während sie einen Tagebau in der Chudja-Mine in der Konzession Kilomoto in der Nähe des Dorfes Kobu, 100 km (62 Meilen) von Bunia im Nordosten des Kongo entfernt, ausheben. / Foto: Reuters

Israel gehört zu den fünf größten Exporteuren von geschliffenen Diamanten, obwohl es selbst über keine eigenen Diamantenvorkommen verfügt.

Wie ist das möglich?

Einem Bericht des Kimberley-Prozesses zufolge – einer globalen Initiative zur Verhinderung des Inverkehrbringens von Blutdiamanten – liegen sechs der zehn größten Diamanten produzierenden Länder in Afrika, wo in vielen Regionen noch immer Konflikte um diamantenreiche Gebiete herrschen.

In den letzten Jahrzehnten hat Israel seine Präsenz in Afrika durch neue Investitionen strategisch ausgebaut und erheblich von den afrikanischen Diamantenminen profitiert.

Durch den Handel mit militärischer Ausrüstung erhielten israelische Unternehmen, die mit dem Militär in Verbindung stehen, angeblich Zugang zu Diamanten und anderen Mineralien zu deutlich reduzierten Preisen, was zum Wachstum der israelischen Diamantenindustrie beitrug.

Infolgedessen ist die israelische Diamantenindustrie am Handel mit Blutdiamanten beteiligt – ein Geschäft, das mit dem Leid von Millionen Menschen verbunden ist.

Der Begriff „Blutdiamant“ wurde im Zusammenhang mit globalen Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Diamantenhandel eingeführt, insbesondere in von Kriegen zerrütteten afrikanischen Ländern.

Das Problem der Blutdiamanten und der illegalen Gewinnung wertvoller Mineralien in Konfliktgebieten wie der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) wurde im Laufe der Jahre umfassend dokumentiert, sagt Habibu Djuma, Forscher am Africa Coordination and Training Center (AKEM).

„Diese Mineralien werden oft unter Bedingungen extremer Gewalt gewonnen, wobei die Gewinne zur Finanzierung bewaffneter Gruppen verwendet werden, die zu anhaltenden Konflikten beitragen“, sagt Djuma.

Die Demokratische Republik Kongo wird von zahlreichen bewaffneten Gruppen heimgesucht, insbesondere in den östlichen Regionen des Landes, darunter die M23-Gruppe, die hauptsächlich in der Provinz Nord-Kivu aktiv ist, sowie andere Splittergruppen in den Provinzen Ituri und Süd-Kivu, so Espoir Ngalukiye, ein in der Demokratischen Republik Kongo ansässiger politischer Aktivist.

„Diese bewaffneten Gruppierungen sind für ihre schweren Menschenrechtsverletzungen berüchtigt. Sie sind in weit verbreitete Gewalt verwickelt, einschließlich der Tötung von Zivilisten und sexueller Gewalt, und begehen zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, erklärt Ngalukiye.

Diese Diamanten schürten Bürgerkriege und trugen zu weit verbreitetem Leid bei, insbesondere in Ländern wie Sierra Leone, Angola und der Demokratischen Republik Kongo.

„Konfliktdiamanten, auch als Blutdiamanten bekannt, sind Diamanten, die in Kriegsgebieten abgebaut und verkauft werden, um Aufständische, Kriegsherren oder Invasionsarmeen zu finanzieren. Die Weltgemeinschaft hat durch das Kimberley-Prozess-Zertifikationssystem Schritte unternommen, um den Fluss dieser Diamanten einzudämmen, aber der illegale Handel hält immer noch an, insbesondere in Konfliktgebieten wie der Demokratischen Republik Kongo“, sagt Djuma.

Djuma erwähnt, dass Uganda und Ruanda beispielsweise in der Vergangenheit in den grenzüberschreitenden Schmuggel von Mineralien aus der Demokratischen Republik Kongo verwickelt waren und beide Länder enge diplomatische und sicherheitspolitische Beziehungen zu Israel unterhalten.

„In diesem Szenario wäre der Einfluss Israels nicht unbedingt offensichtlich, d. h. erkennbar. Stattdessen würde er wahrscheinlich über private Akteure, Unternehmen oder Geheimdienstnetzwerke wirken, die von der Instabilität in der Region profitieren“, fügt Djuma hinzu.

Reuters

Ein handwerklicher Bergmann hält einen ungeschliffenen Diamanten in der Hand in Kimberley, Südafrika.

Beschuldigt, illegal Diamanten zu importieren

Im Jahr 2009 beschuldigte ein UN-Gremium Israel offiziell, illegal Diamanten aus Afrika, insbesondere aus der Elfenbeinküste und Sierra Leone, zu importieren.

Israelische Geschäftsleute sind in unethische Praktiken wie Bestechung und illegale Rohstoffgewinnung verwickelt, die zur Gewalt in diamantenproduzierenden Gebieten beitragen.

Trotz der Resolutionen der Vereinten Nationen aus den späten 1990er Jahren, die darauf abzielten, die Finanzierung von Kriegen durch Konfliktdiamanten zu verhindern, scheint Israel weiterhin von diesem Handel zu profitieren.

Die Branche beraubt Afrika seit Jahrzehnten nicht nur seiner lukrativen Ressourcen, sondern unterstützt und begünstigt auch die Tötung palästinensischer Zivilisten durch Israel und die illegale Besetzung palästinensischer Gebiete.

Reuters

Der Begriff „Blutdiamant“ wurde im Zusammenhang mit globalen Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Diamantenhandel eingeführt, insbesondere in von Kriegen zerrütteten afrikanischen Ländern.

1 Milliarde US-Dollar für israelische Besatzungstruppen

Laut Djuma ist Israel seit langem ein wichtiges Zentrum der globalen Diamantenindustrie, wobei ein Großteil seiner Wirtschaft mit Aktivitäten wie dem Schleifen, Polieren und Handeln von Diamanten verbunden ist.

Die Demokratische Republik Kongo ist einer der größten Diamantenproduzenten der Welt. Sie ist für etwa 15 Prozent der weltweiten Diamantenproduktion verantwortlich, hauptsächlich durch handwerklichen Bergbau. Im Jahr 2020 produzierte die Demokratische Republik Kongo schätzungsweise 12 Millionen Karat Diamanten und gehört damit zu den führenden Produzenten.

Im Jahr 2023 machte die Demokratische Republik Kongo 12 Prozent der weltweiten Diamantenproduktion aus und war damit der viertgrößte Diamantenproduzent der Welt.

„Es gibt zwar nur begrenzte direkte Beweise für eine Verbindung zwischen israelischen Akteuren und Konfliktdiamanten in der Demokratischen Republik Kongo, doch einige Berichte deuten darauf hin, dass israelische Unternehmen und Einzelpersonen möglicherweise vom Zugang zu Konfliktgebieten profitiert haben, indem sie Beziehungen in Nachbarländern nutzten.“

Die Diamantenbörse Israels in Ramat Gan bei Tel Aviv spielt eine bedeutende Rolle im globalen Diamantenhandel und ist auf die Herstellung und das Polieren von Diamanten und anderen Edelsteinen spezialisiert.

Bis 2011 machten die Einnahmen aus dieser Branche 30 Prozent des Bruttonationaleinkommens des Landes aus. Allein im Jahr 2014 erreichte der Handel mit Rohdiamanten und geschliffenen Diamanten in Israel die beeindruckende Summe von 9,2 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2023 trugen die Diamantenexporte Israels erheblich zur Wirtschaft des Landes bei, insbesondere innerhalb der breiteren Kategorie „Edelsteine und Edelmetalle“, die 12,3 Prozent der Gesamtexporte des Landes ausmachte.

Bemerkenswert ist, dass die Diamantenindustrie jährlich etwa 1 Milliarde US-Dollar an das israelische Verteidigungsministerium abführt und damit eine enorme Finanzierungsquelle für die illegale Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel darstellt.

Reuters

Der Kongo hatte mit dem Kampf um die Kontrolle über die riesigen natürlichen Ressourcen des Landes zu kämpfen, darunter Gold, Diamanten und Holz, die größtenteils in harter Handarbeit abgebaut werden.

Ein großer Teil der an diesem Handel Beteiligten sind Berichten zufolge ehemalige Generäle der israelischen Armee und Mossad-Agenten, die in den Waffenhandel eingestiegen sind und mit ihren Gewinnen den Bau israelischer Siedlungen in palästinensischen Gebieten finanzieren.

Nach Angaben des israelischen Außenministeriums beliefen sich die Diamantenexporte im Jahr 2006 auf insgesamt 13 Milliarden US-Dollar, wobei die USA mit einem Anteil von 63 Prozent an diesen Exporten der größte Abnehmer Israels waren.

Im Jahr 2020 exportierte Israel Diamanten im Wert von 7,5 Milliarden US-Dollar und war damit der sechstgrößte Diamantenexporteur der Welt.

Im Jahr 2022 erreichten die Exporte von geschliffenen Diamanten aus Israel etwa 9,16 Milliarden US-Dollar, was einen starken Anstieg gegenüber 6,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 darstellt.

Das Land exportierte im Jahr 2022 etwa 2,26 Millionen Karat geschliffene Diamanten zu einem Durchschnittspreis von 4.058 US-Dollar pro Karat und gehört damit zu den weltweit führenden Exporteuren.

Diese komplexe Beziehung zwischen dem Diamantenhandel und der israelischen Rüstungsindustrie steht auch im Zusammenhang mit der Finanzierung von Siedlungsprojekten in Jerusalem und den besetzten palästinensischen Gebieten.

Eine prominente Figur in diesem umstrittenen Netzwerk ist Lev Leviev, ein jüdischer Milliardär russischer Herkunft, der als Offizier in der israelischen Armee diente, bevor er zu einem wichtigen Akteur in der globalen Diamantenindustrie wurde.

Leviev und seine Familie wurden beschuldigt, Diamanten im Wert von 18 Millionen US-Dollar illegal nach Israel geschmuggelt zu haben, und sind über den Israel Land Fund, eine Organisation mit Verbindungen zu extremistischen Gruppen, stark an der Finanzierung illegaler Siedlungsaktivitäten im Westjordanland beteiligt.

Da ein großer Teil dieser Gewinne in Militäroperationen und Siedlungen fließt, hat die fortgesetzte Ausbeutung afrikanischer Ressourcen durch den Diamantenhandel in Israel sowohl aus menschenrechtlichen als auch aus ethischen Gründen Kritik hervorgerufen.

Korrupte israelische Persönlichkeiten

Auch Benny Steinmetz, ein prominenter israelischer Geschäftsmann, ist tief in Kontroversen um den afrikanischen Diamantenhandel verstrickt.

Steinmetz wurde 2023 im griechischen Teil Zyperns verhaftet und ist in mehreren Fällen wegen seiner Beteiligung an korrupten Praktiken im afrikanischen Bergbausektor angeklagt.

Im Jahr 2021 wurde er in der Schweiz verurteilt, weil er Bestechungsgelder in Höhe von 8,5 Millionen Dollar gezahlt hatte, um sich Bergbaurechte in Guinea zu sichern, insbesondere durch Zahlungen an die Ehefrau des damaligen Präsidenten Lansana Conté.

Sein Unternehmen BSG Resources wurde wiederholt mit fragwürdigen Geschäften in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo (DRC) in Verbindung gebracht, wo es natürliche Ressourcen ausbeutete, um Gewinne zu erzielen.

Steinmetz‘ Verbindungen reichen über Afrika hinaus. Sein Unternehmen ist ein wichtiger Lieferant für Tiffany & Co. und hat Berichten zufolge das israelische Militär unterstützt, insbesondere die Givati-Brigade, die während des israelischen Gaza-Angriffs 2008–2009 wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde.

In ähnlicher Weise sammelte die Israel Diamond Exchange, ein weiterer wichtiger Akteur in der Diamantenindustrie, beträchtliche Mittel zur Unterstützung des israelischen Militärs, insbesondere während der Gaza-Offensive 2014.

Dan G, ein weiterer israelischer Geschäftsmann, hat ebenfalls durch seine korrupten Geschäfte im kongolesischen Diamantenhandel auf sich aufmerksam gemacht.

„Es gibt eine mögliche Verbindung zwischen Israel und der aktuellen Krise im Kongo. Dan Gertler, ein israelischer Staatsbürger, hatte zuvor mehrere Verträge mit der kongolesischen Regierung. Diese Verträge betrafen verschiedene Mineralressourcen, darunter Diamanten aus den Regionen Kasai und Katanga“, sagt Ngalukiye.

Gertler spielte eine zentrale Rolle bei der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der Demokratischen Republik Kongo. Als enger Verbündeter des ehemaligen kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila nutzte Gertler seine Verbindungen, um lukrative Bergbauverträge in der Demokratischen Republik Kongo zu erhalten.

Gertler gründete Ende der 1990er Jahre IDI (International Diamond Industries) und sicherte sich ein Monopol auf die Diamantenexporte des Landes.

Dieses Monopol ermöglichte es Gertler, die Diamantenressourcen der Demokratischen Republik Kongo auszubeuten und erheblich vom enormen Reichtum des Landes zu profitieren, während die lokale Bevölkerung kaum davon profitierte.

Unter seinem Einfluss kontrollierte das israelische Unternehmen IDI-Congo rund 70 Prozent der Gewinne aus dem Diamantenabbau, während der kongolesischen Regierung nur 30 Prozent blieben.

Sein Unternehmen, die Gertler Group, ging Partnerschaften mit staatlichen Bergbauunternehmen ein und sicherte sich durch fragwürdige Praktiken wie Bestechung häufig Geschäfte zu Preisen weit unter dem Marktwert.

Seine Geschäfte in der Demokratischen Republik Kongo führten schließlich zu US-Sanktionen, da ihm Korruption und die Untergrabung der Stabilität des Landes durch die Ausbeutung seiner Ressourcen vorgeworfen wurden.

QUELLE: TRT World

Zeynep Conkar

Zeynep Conkar ist stellvertretende Produzentin bei TRT World.

@zeyneepconkar

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …