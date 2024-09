https://consortiumnews.com/2024/09/17/john-kiriakou-russian-interference-3-0/



JOHN KIRIAKOU: „Russian Interference“ 3.0

Von John Kiriakou

Sonderbeitrag für Consortium News

17. September 2024

Bevor wir die jüngste Runde der Vorwürfe der „Wahlbeeinflussung“ aufschlüsseln, wollen wir uns ansehen, worauf Russlands „finstere“ Aktionen in den Jahren 2016 und 2020 hinausliefen.

Robert F. Kennedy, Jr. und der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einer Kundgebung in Glendale, Arizona, im August. (Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Tas Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes (DNI) gab letzte Woche bekannt, dass die russische Regierung „ausgefeiltere Propaganda“ einsetze, um die Wahlen im Jahr 2024 zu beeinflussen, als dies in früheren Wahlzyklen der Fall war.

Die Russen, so behauptet der US-amerikanische Geheimdienst, „benutzen authentische US-Stimmen“, um die Propaganda der russischen Regierung zu „waschen“ und auf Social-Media-Plattformen und gefälschten Websites gesellschaftlich spaltende Narrative zu verbreiten.

Das DNI kam zu dem Schluss, dass die russischen Aktionen „mit Moskaus umfassenderen außenpolitischen Zielen übereinstimmten, die Vereinigten Staaten zu schwächen und Washingtons Unterstützung für die Ukraine zu untergraben“.

Es sollte so einfach sein.

In der Zwischenzeit hat das Justizministerium zwei Russen, die in Moskau leben, wegen Verschwörung zur Verletzung des Foreign Agents Registration Act (FARA) und wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

Ich möchte das aufschlüsseln. Aber zuerst wollen wir uns die „finsteren“ Aktionen Russlands bei den Wahlen 2016 und 2020 ansehen.

2016 – Mueller-Bericht

Ich will den Mueller-Bericht nicht zerpflücken, aber das Fazit war, dass es bei den Wahlen 2016 keine nennenswerte russische Einmischung gab. Hätten die Russen gerne eine Rolle gespielt und dazu beigetragen, Donald Trump zu wählen? Wahrscheinlich. Aber sie haben es nicht getan.

Hillary Clinton hat diese Wahl ganz allein verloren. Und sie war wahrscheinlich die einzige Person in Amerika, die Donald Trump in diesem Jahr nicht hätte schlagen können. Es gab sicherlich viele Vorwürfe der russischen Einmischung in die Wahl 2016, aber weder Mueller und sein Team noch die Ermittler des Kongresses fanden etwas, gegen das es sich zu handeln lohnte.

Trump und Clinton bei der Präsidentschaftswahl 2016. (Krassotkin, abgeleitet von Fotos von Gage Skidmore, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Die Wahl 2020 war etwas interessanter – und etwas weniger sicher. Wie wäre es mit diesen Kommentaren aus diesem Jahr:

Der damalige Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, Dan Coats: „Ich glaube, dass sowohl Russland als auch China versuchen werden, die Wahl zu beeinflussen.“ Glauben Sie ? Werden sie es versuchen? Entweder haben sie es getan oder nicht.

? es versuchen? Entweder haben sie es getan oder nicht. Der Direktor des FBI, Christopher Wray: „Die Russen scheinen sehr aktiv zu versuchen, die Biden-Kampagne zu beschädigen.“ Was bedeutet das? Was waren die Beweise? Was haben die Russen getan, um die Biden-Kampagne zu schwächen?

Unbenannte „Geheimdienstmitarbeiter“: „Die Operationen sollten Präsident Trump helfen, möglicherweise durch die Verschärfung von Streitigkeiten um die Ergebnisse, insbesondere wenn das Rennen zu knapp ist, um es als entschieden zu bezeichnen.“ Wären sie beabsichtigt? Das heißt, dass sie nicht stattgefunden haben?

Facebook-Werbung 2020

Was schließlich über die russische „Einmischung“ in die Wahl 2020 bewiesen wurde, war Folgendes:

Der CEO von Meta, Mark Zuckerberg, sagte vor dem Kongress aus, dass das Unternehmen eine unbekannte Anzahl von Konten mit Ursprung in Russland gesperrt habe, die sich jedoch „als Amerikaner ausgaben“ und hetzerische Kommentare über die Wahl abgaben. Als es hart auf hart kam, konnte die gepriesene Geheimdienstgemeinschaft lediglich beweisen, dass Organisationen, die „mit der russischen Regierung in Verbindung stehen“, 100.000 US-Dollar für Facebook-Werbung ausgegeben hatten.

Die Hälfte dieser Anzeigen wurde erst nach der Wahl geschaltet. Die andere Hälfte richtete sich an Facebook-Nutzer in Staaten, die sehr rot oder sehr blau waren. Es gab überhaupt keinen „Einfluss“ auf die Wahl.

Kamala Harris und Biden feiern seinen Sieg bei der Präsidentschaftswahl, Wilmington, Delaware, 7. November 2020. (David Lienemann, Biden For President, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Das bringt uns ins Jahr 2024. RT, der internationale russische Nachrichtensender, der früher als Russia Today bekannt war und in Englisch, Spanisch und anderen Weltsprachen sendet, wurde in den Vereinigten Staaten unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Krieges aus dem Verkehr gezogen.

Es gibt keine RT-Propaganda in den Vereinigten Staaten. RT America existiert einfach nicht mehr.

Und Sputnik Radio, wo ich täglich eine Mittagsradiosendung habe, ist von 35.000 bis 38.000 täglichen Downloads und Zehntausenden von Internet-Hörern auf 1.500 bis 1.800 pro Tag gesunken, nachdem es von YouTube, iTunes, Spreaker, Spotify und buchstäblich jeder anderen Plattform außer Rumble verbannt wurde. Es gibt fast keine Möglichkeit für russische Sender, die amerikanische Bevölkerung zu erreichen.

Das Justizministerium hat letzte Woche behauptet, dass die russische Regierung über zwei offene Mitarbeiter, Kostiantyn Kalashnikov (31) und Elena Afansyeva (27), beide von RT in Moskau, „fast 10 Millionen Dollar für die verdeckte Finanzierung und Leitung eines in Tennessee ansässigen Unternehmens für die Erstellung von Online-Inhalten zur Erstellung und Veröffentlichung von Videos auf mehreren Social-Media-Kanälen“ bereitgestellt hat.

Die Inhalte sollten dann auch von rechtsextremen Podcastern ausgestrahlt werden. Die „Operation“ wurde nie durchgeführt.

Die Sache ist die, dass die Menschen, die diesen Podcastern zuhören und die Websites besuchen, auf denen diese Videos gezeigt worden wären, bereits für Donald Trump stimmen. Ja, es ist falsch, wenn eine ausländische Regierung versucht, amerikanische Wahlen zu beeinflussen, genauso wie es falsch ist, wenn die amerikanische Regierung, einschließlich der CIA, versucht, ausländische Wahlen zu beeinflussen, was sie seit 1948 tut.

US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Lwiw, 3. März 2023. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Nachdem dies gesagt ist, sollten wir die Dinge im Auge behalten. Erstens ist es sicherlich nicht falsch, wenn ein ausländischer Nachrichtensender seine Meinung dazu äußert, wen er bei einer ausländischen Wahl unterstützt oder ablehnt. Dieses Netzwerk darf natürlich nicht zu einer politischen Kampagne in den USA beitragen, aber es gibt kein Gesetz, das ausländischen Medien verbietet, über Fakten oder Meinungen zur Wahl zu berichten.

[Verwandte Themen: Freie Meinungsäußerung und das Department of Political Justice]

Zweitens werden Kalaschnikow und Afansjewa niemals verhaftet werden. Sie befinden sich in Russland. Die Anklage und die große öffentliche Bekanntmachung sind nur ein Teil der Selbstdarstellung Washingtons vor den Wahlen.

Außerdem, sehen Sie sich die Anklagepunkte an.

Erstens werden die beiden beschuldigt, sich zusammengetan zu haben, um gegen das FARA zu verstoßen. Im Klartext bedeutet das, dass sie darüber gesprochen haben, ein Internetformular, das auf der Website des Justizministeriums verfügbar ist, nicht auszufüllen. Im Ernst. Das ist wörtlich gemeint. Die bundesweiten Strafzumessungsrichtlinien für Verstöße gegen dieses Gesetz sehen eine Haftstrafe von null bis sechs Monaten und eine Geldstrafe von 5.000 US-Dollar vor.

Die beiden Russen werden außerdem beschuldigt, sich zur Verschwörung zur Geldwäsche zusammengetan zu haben. Sie haben aber gar kein Geld gewaschen. Sie haben nur darüber gesprochen. Die bundesstaatlichen Strafzumessungsrichtlinien für dieses Vergehen sehen eine Haftstrafe von sechs bis zwölf Monaten und eine Geldstrafe von 1.000 US-Dollar vor.

Bei einem schwerwiegenden Fall von Wahlbeeinflussung, wenn es tatsächlich zu einer Beeinflussung gekommen wäre, was nicht einmal behauptet wird, hätte ich zumindest eine Anklage wegen Spionage erwartet. Aber davon war keine Rede. Wieder lautet die Anschuldigung, dass sie sich verschworen haben, ein Internetformular nicht auszufüllen.

Ich habe nie geglaubt, dass die Russen sich in unsere Wahlen eingemischt haben oder sich einmischen. Es gibt einfach keine Beweise für groß angelegte Bemühungen, selbst wenn diese erfolglos wären. Wie gesagt, Einmischung ist falsch, egal wer sie vornimmt.

Aber in allen Mainstream-Medien eine massive Einmischungskampagne zu behaupten, ist genauso falsch. Anstatt sich gegenseitig zu beschuldigen, die Demokratie zu bedrohen, sollte man vielleicht einen Weg finden, das zu überwinden.

Ich bin seit Langem der Meinung, dass es selbst in Kriegszeiten Bereiche gibt, in denen die amerikanische und die russische Regierung zusammenarbeiten können. Denken Sie an Terrorismusbekämpfung, Nichtverbreitung und Drogenbekämpfung.

Aber die Verhaftung oder Anklage der Bürger des jeweils anderen Landes und deren Inhaftierung, bis ein Gefangenenaustausch ausgehandelt werden kann, wie es bei Britney Griner, Viktor Butt, Paul Whelan, Evan Gershkovitz und anderen der Fall war, ist nicht der richtige Weg.

Ebenso wenig ist es angebracht, sich in Wahlen einzumischen oder die andere Seite ohne handfeste Beweise zu beschuldigen. Letztendlich ist es der Vorwurf selbst, der unsere Demokratie schwächt.

Und, ehrlich gesagt, lässt es uns dumm aussehen.

John Kiriakou ist ein ehemaliger CIA-Beamter für Terrorismusbekämpfung und ehemaliger leitender Ermittler beim Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen. John wurde der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung nach dem Spionagegesetz angeklagt wurde – einem Gesetz, das Spione bestrafen soll. Er verbüßte 23 Monate im Gefängnis, weil er versucht hatte, sich dem Folterprogramm der Bush-Regierung zu widersetzen.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …