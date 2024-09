Was zum Teufel ist in Deutschland los? Von John Feffer

https://www.counterpunch.org/2024/09/17/what-the-hecks-going-on-in-germany/



Von John Feffer

17. September 2024

Bildquelle: Metropolico.org – CC BY-SA 2.0

Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat eine rechtsextreme Partei eine Landtagswahl in Deutschland gewonnen. Dieser jüngste Erfolg der Alternative für Deutschland (AfD), die im östlichen Bundesland Thüringen ein Drittel der Stimmen gewann, hat sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes eine Reihe von Fragen aufgeworfen, wie z. B.:

+ Gibt es in Deutschland keine Gesetze, die verhindern, dass solche Extremisten bei Wahlen antreten und gewinnen?

+ Schrecken die Deutschen nicht instinktiv vor politischen Parteien zurück, die sie an die Nazis erinnern?

+ Was ist aus der unabhängigen Linken geworden, die nach dem Fall der Berliner Mauer in Thüringen und anderen Teilen der ehemaligen DDR recht stark war?

+ Wird die extreme Rechte bei den Bundestagswahlen im kommenden September die Kontrolle über das gesamte Land übernehmen?

Diese Fragen sind nicht nur für Deutschland relevant. Die extreme Rechte erlebt in ganz Europa eine weitere Welle der Popularität. Die einwanderungsfeindliche Partei für die Freiheit ging bei den letzten niederländischen Wahlen als Siegerin hervor. Marine Le Pens Nationalversammlung hätte bei den letzten französischen Wahlen beinahe gewonnen, nachdem sie die Konkurrenz bei den Wahlen zum Europäischen Parlament hinter sich gelassen hatte. Und die ebenso rechtsextreme Freiheitliche Partei steht kurz davor, die bevorstehenden Wahlen in Österreich Ende dieses Monats zu gewinnen.

Tabus rund um den Extremismus werden weltweit in Frage gestellt. So wie eine beträchtliche Anzahl von US-Wählern bereit ist, Donald Trump für eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus zu bringen, ist ein ebenso großer Teil der deutschen Wählerschaft bereit, erneut mit dem Faschismus zu liebäugeln. Sind Deutsche, Amerikaner und andere entschlossen, die Geschichte zu wiederholen, die sie entweder vergessen haben oder sich nicht die Mühe gemacht haben, sie überhaupt erst zu lernen?

Die Plattform der Rechten

Die Alternative für Deutschland entstand 2013, während der weltweiten Finanzkrise, als eine Partei, die sich gegen die Rettungspakete der Europäischen Union für südliche Mitglieder wie Griechenland aussprach. Die AfD war eine rechte Partei, aber keine Neonazi-Partei, was ein deutsches Gesetz zur Ächtung der politischen Ausgeburt Hitlers nach sich gezogen hätte.

Insbesondere unter Führungspersönlichkeiten wie Alice Weidel und Björn Höcke rückte die Partei jedoch unaufhaltsam in Richtung einer krypto-nazistischen Position, ähnlich wie weiße Rassisten in der Republikanischen Partei dank Trumps MAGA-Bewegung an Bedeutung gewonnen haben. Untersuchungen des deutschen Magazins Der Spiegel zufolge gab es eine beträchtliche gegenseitige Befruchtung zwischen der AfD und neonazistischen Bewegungen, wobei Vertreter letzterer als Berater für erstere tätig waren. Wenn hin und wieder bekannt wird, dass AfD-Mitglieder an Neonazi-Treffen teilnehmen, distanziert sich die Parteiführung öffentlich von diesen Mitgliedern, wie im Fall der Entlassung von Roland Hartwig, einem Berater von Alice Weidel, nachdem er an einer Diskussion über einen „Masterplan“ für Massendeportationen von Einwanderern teilgenommen hatte. Diese Skandale scheinen sich kaum auf die Popularität der AfD ausgewirkt zu haben.

Björn Höcke, der Politiker, der am meisten für den Erfolg der AfD in Thüringen verantwortlich ist, ist auch der berüchtigtste in Bezug auf seinen Extremismus. Er nahm 2010 an einem Neonazi-Aufmarsch teil. Artikel, die unter einem Pseudonym in einem Neonazi-Magazin erschienen sind, wurden höchstwahrscheinlich von Höcke verfasst, was innerhalb der AfD zu einem Ausschlussverfahren führte (das scheiterte). Er wurde zweimal wegen der Verwendung von Nazi-Parolen verurteilt. 2019 entschied ein deutsches Gericht, dass er rechtlich als „Faschist“ bezeichnet werden darf. Die Wähler in Thüringen hatten jedoch kein Problem damit, diesen Faschisten und seine Partei zu unterstützen. Bei der Wahl im benachbarten Sachsen belegte die AfD ohne einen Lokalpolitiker wie Höcke nur den zweiten Platz.

Die Popularität der AfD, die anfangs auf der Wut auf die EU beruhte, wuchs erheblich, als die Partei ihren Fokus auf Einwanderer verlagerte, insbesondere auf diejenigen aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Im Jahr 2015 nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Million neuer Flüchtlinge in Deutschland auf und erntete dafür weltweit Lob. In Deutschland selbst war jedoch die AfD der Hauptnutznießer der Ressentiments und der Gegenreaktion auf diese Entscheidung.

Obwohl die AfD aus islamfeindlichen Stimmungen Kapital geschlagen hat, indem sie muslimische Einwanderer stigmatisierte, schwenkte sie nach 2022 um und beschwerte sich über die Gleichbehandlung, die Deutschland weißen Christen entgegenbrachte, insbesondere denen, die vor dem Krieg in der Ukraine flohen. Die über eine Million Ukrainer, die in Deutschland leben – die größte Zahl in einem europäischen Land – haben Zugang zu recht großzügigen staatlichen Leistungen – Gesundheitsversorgung, Miete, Heizung – sowie zu einem monatlichen Stipendium. Im Gegensatz zu Asylbewerbern können sie sich sofort auf Stellen bewerben. AfD-Anhänger, insbesondere in den ärmeren Regionen der ehemaligen DDR wie Thüringen, sind verärgert darüber, dass diese Mittel nicht einheimischen Deutschen zugutekommen.

Als sich die Stimmung gegen Einwanderer im gesamten politischen Spektrum Deutschlands, insbesondere bei den Christdemokraten, verbreitete, diversifizierte sich die AfD. So hat sich die Partei beispielsweise dem Klimawandel verschrieben. Sie ist nun die einzige deutsche Partei, die sich der Dekarbonisierung widersetzt. Im vergangenen Jahr hat die extreme Rechte viele deutsche Wähler für sich gewonnen, indem sie Wärmepumpen als übermäßig teuer darstellte und sich so für den „kleinen Mann“ gegen angeblich teure staatliche Bemühungen zur Abkehr von fossilen Brennstoffen einsetzte. Die Unterstützung der AfD für den Kohlebergbau trifft in den Gebieten der ehemaligen DDR, die von dieser Industrie abhängig waren, auf Zustimmung.

Und in Thüringen schmiedete die AfD politische Allianzen, um eine Maßnahme zur Begrenzung des Ausbaus der Windkraft auf Kosten von Wäldern und Landwirten durchzusetzen. Laut der AfD stellen „Windkraftanlagen eine grundlegende Bedrohung für Pflanzen und Tiere dar und beeinträchtigen die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen“. Sie hat keine vergleichbare Besorgnis über die Bedrohungen und Beeinträchtigungen durch Kohle, Atomkraft oder Öl gezeigt. In Umweltfragen hebt sich die AfD sogar von der ultrakonservativen Christlich-Sozialen Union ab, die sich in ihrer politischen Basis in Bayern für erneuerbare Energien einsetzt.

Mit ihrer Skepsis gegenüber dem Klimawandel und ihrer Kritik an der neoliberalen, globalisierungsfreundlichen Wirtschaftspolitik, die von den meisten deutschen Parteien befürwortet wird, hat die extreme Rechte den politischen Mainstream als realitätsfremd dargestellt. Ironischerweise war es in den 1970er Jahren, als die deutsche politische Szene zum ersten Mal auf ähnliche Weise erschüttert wurde, die umweltfreundliche Partei Die Grünen, die den damaligen Konsens über fossile Brennstoffe und Kernenergie in Frage stellte. Heute hat die extreme Rechte der Linken den Mantel des Anti-Establishmentarismus gestohlen.

Die gute Nachricht ist bisher, dass die AfD in den nationalen Umfragen immer noch weit hinter den Christdemokraten liegt. Aber vor allem nach den Ergebnissen in Thüringen werden die Konservativen zunehmend versucht sein, sich an der Plattform der AfD zu orientieren. Die wirklich traurige Nachricht ist, dass ein Teil der Linken dasselbe tut.

Die Annäherung von Rechts und Links

Es ist eine Sache, wenn die AfD eine Wahl gewinnt. Eine ganz andere ist es, wenn die Partei regiert. Keine andere politische Partei ist bereit, mit der extremen Rechten zusammenzuarbeiten. Obwohl die AfD in Thüringen viel mehr Stimmen als die Christdemokraten oder die Linke erhielt, hat sie nicht die absolute Mehrheit erreicht, die für die Bildung einer eigenen Regierung erforderlich ist.

Daher rückt nun die Partei, die bei der Landtagswahl den dritten Platz belegte, die „Bundessammlung Sahra Wagenknecht“ (BSW), und ihre potenzielle Rolle als Königsmacher in den Mittelpunkt. Die BSW könnte das Wahl-Tabu brechen und eine Koalition mit der AfD eingehen. Oder sie könnte sich mit den Konservativen zusammentun und viele der AfD-Politiken in die Thüringer Regierung einschleusen, ohne das Stigma, das mit der rechtsextremen Partei verbunden ist.

Das ist richtig: Eine Partei, die sich selbst als „links“ bezeichnet, klingt tatsächlich eher wie eine Partei, die sich im deutschen politischen Spektrum so nah wie gesetzlich zulässig an den Neonazis befindet.

Im vergangenen Jahr verließ Sahra Wagenknecht die Linkspartei, um ihr eigenes Bündnis mit dem gleichen Namen zu gründen. Obwohl sie eine führende Politikerin der Linkspartei war, entwickelte sie politische Ansichten, die mit denen ihrer Genossen nicht übereinstimmten. Sie vertrat Positionen gegen Einwanderer. Sie stand der Umweltagenda der Linkspartei skeptisch gegenüber. Und sie unterstützte die Ukraine nicht in ihrem Krieg gegen Russland. In diesen und anderen Fragen (wie der Impfung) klang Wagenknecht sehr nach der AfD. Es muss für sie ärgerlich gewesen sein, dass die Rechtsextremen bei Wahlen mit dem, was im Wesentlichen ihr Programm war, so gut abschnitten. Kein Wunder also, dass sie überlief und ihre eigene Partei gründete.

Ihre Partei erhielt in Thüringen 15 Prozent der Stimmen, was angesichts der Tatsache, dass die BSW erst Anfang dieses Jahres debütierte, recht bemerkenswert war.

Die wichtigste Position, die die BSW als progressive Partei auszeichnet, ist ihr Fokus auf die Arbeiter. Aber das sollte die Deutschen nicht täuschen, die sich sehr wohl bewusst sind, dass viele Sozialisten, die sich um die Notlage der Arbeiter sorgten, der NSDAP (die schließlich die Partei des „Nationalsozialismus“ war) beitraten. Wagenknechts Odyssee von links nach rechts ähnelt dem opportunistischen Abdriften des Ungarn Viktor Orbán, einem Liberalen, der eine Chance sah, Stimmen des rechten Flügels zu gewinnen, und sie ergriff. Orbán hatte zumindest die Größe, nicht länger so zu tun, als sei er ein Liberaler. Wie lange wird es dauern, bis Wagenknecht ihre Verbindungen zur progressiven Tradition kappt?

Linksabdrift

Viele progressive Standpunkte, die einst selbst von einigen Linken als gewagt angesehen wurden, sind mittlerweile Teil des Mainstreams geworden. Die Achtung der Rechte von LGBTQ, Umweltschutz und Völkerrecht finden sich heute an den alltäglichsten Orten, wie in den Erklärungen der Weltbank und in öffentlichen Schulbüchern. Rassistische und sexistische Kommentare waren früher in US-amerikanischen Zeitungen an der Tagesordnung; heute werden sie öffentlich angeprangert.

Es ist keine Überraschung, dass der Widerstand gegen diese Siege der Linken von der extremen Rechten kommt, die noch mehr darüber verärgert ist, dass traditionelle Konservative „Vielfalt“ und „Nachhaltigkeit“ akzeptiert haben, als darüber, dass diese Ideen einen Platz im liberalen Mainstream gefunden haben. Das MAGA-Lager möchte die Vereinigten Staaten in eine Zeit zurückversetzen, in der diese sozialen Bewegungen noch nicht erfolgreich waren. Außerhalb der Vereinigten Staaten betrachten Politiker wie Orbán und der russische Präsident Wladimir Putin diese Erfolge als Beispiele für die „westliche“ Hegemonie, die ihren traditionellen, „familienfreundlichen“ und religiösen Ländern aufgezwungen wird.

Die eigentliche Überraschung ist, wie Teile der Linken diese regressive Agenda angenommen haben. Sahra Wagenknecht ist nur ein besonders krasses Beispiel. Sie findet sich auch bei Teilen der US-Linken, die die „Identitätspolitik“ als gefährliche Ablenkung von den wirtschaftlichen Kernfragen ins Visier genommen haben. Es ist auch Teil der seltsamen Sackgasse der Linken, die irgendwie glaubt, dass Russland eine fortschrittliche Kraft in der Welt ist (zusammen mit China, Nicaragua, Venezuela und anderen autoritären Regimen, die einige linke Herzen erobert haben, indem sie sich gegen die Vereinigten Staaten gestellt haben). Es findet sich sogar unter Progressiven, die die notwendige Energiewende kritisieren, weil sie sie ausschließlich mit Forderungen der Mittelschicht gleichsetzen (nach Elektroautos oder Wärmepumpen).

Ist das die Zukunft der Linken, entweder nach rechts zu rennen wie Sahra Wagenknecht oder wie die Labour Party in Großbritannien in die Mitte zu humpeln, um Stimmen zu gewinnen? Die Welt erlebt einen gefährlichen Anstieg von Autoritarismus, Klimachaos, wirtschaftlicher Polarisierung und teurem Militarismus. Ein progressiver Internationalismus, der grün, demokratisch und inklusiv ist, kann eine kohärente Antwort auf diese Herausforderungen bieten.

Zu viele Politiker stecken in einem Sumpf des Status quo fest oder propagieren irgendeine Form von extremem Populismus. Die Wähler warten sehnsüchtig auf etwas Neues.

John Feffer ist der Direktor von Foreign Policy In Focus, wo dieser Artikel ursprünglich erschien.

Übersetzt mit Deepl.com

