„Israel“ gibt unter dem Vorwand des „Schutzes der Drusen“ seine Rolle in den Zusammenstößen in Syrien zu

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

30. April 2025

Inmitten der anhaltenden tödlichen Zusammenstöße in überwiegend von Drusen bewohnten Gebieten Syriens gibt die israelische Führung ihre direkte militärische Beteiligung an den aktuellen Ereignissen zu.

„Israel“ gab bekannt, unter dem Vorwand, eine ‚extremistische Gruppe‘ anzugreifen, die angeblich einen Angriff auf Mitglieder der drusischen Gemeinschaft in Syrien vorbereitet habe, einen Luftangriff auf syrisches Gebiet durchgeführt zu haben.

Der Angriff erfolgte am Mittwoch inmitten eskalierender Gewalt in drusisch besiedelten Gebieten in der Nähe von Damaskus und folgte auf die frühere Zusage ‚Israels‘, die Minderheit zu schützen.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Sicherheitsminister Israel Katz, der Angriff habe sich gegen die „extremistische Gruppe“ gerichtet, da diese bereit gewesen sei, ihre Angriffe auf drusische Einwohner in der Stadt Sahnaya südlich von Damaskus fortzusetzen.

„Gleichzeitig wurde eine Botschaft an das syrische Regime übermittelt – Israel erwartet, dass es Maßnahmen ergreift, um Schaden von den Drusen abzuwenden“, hieß es in der Erklärung.

Ein Sprecher des syrischen Innenministeriums sagte jedoch gegenüber Reuters aus Sahnaya, es gebe keine Anzeichen für einen Angriff.

Unterdessen betonte der israelische Minister und Kabinettsmitglied Eli Cohen, dass „Israel“ nicht tatenlos zusehen werde, wenn jemand versuche, Drusen außerhalb des besetzten Gebiets anzugreifen.

Der israelische Journalist Amir Segal räumte seinerseits ein, dass „Israel“ militärisch in Syrien interveniere, „um die drusische Gemeinschaft zu schützen“.

Zusammenstöße in der Umgebung von Damaskus fordern Opfer inmitten erhöhter Spannungen

Am Mittwochvormittag berichtete das syrische Gesundheitsministerium, dass die Zahl der Todesopfer bei Zusammenstößen in der Stadt Ashrafiyat Sahnaya in der Umgebung von Damaskus auf 11 gestiegen sei, darunter Mitglieder der Generaldirektion für Sicherheit, zusätzlich zu mehreren Verletzten.

Diese Eskalation erfolgte trotz eines Treffens zwischen den syrischen Behörden und drusischen Religionsführern am Vortag, das darauf abzielte, die Spannungen einzudämmen.

Eine Sicherheitsquelle in Damaskus teilte SANA mit, dass bewaffnete „verbotene“ Gruppen aus der Gegend von Ashrafiyat Sahnaya am Dienstagabend einen Kontrollpunkt der Generaldirektion für Sicherheit angegriffen und drei Beamte unterschiedlich schwer verletzt hätten.

Gleichzeitig hätten sich andere Gruppen auf nahegelegene landwirtschaftliche Flächen verteilt und das Feuer auf zivile Fahrzeuge und Fahrzeuge der Generaldirektion für Sicherheit auf den Straßen eröffnet, wobei sechs Menschen getötet und weitere verletzt worden seien, fügte die Quelle hinzu.

Das syrische Innenministerium betonte, dass es „nicht zögern werde, diesen Kriminellen entgegenzutreten und mit eiserner Faust gegen jeden vorzugehen, der Syrien destabilisieren und seine Bevölkerung angreifen will“.

Lokalen Medienberichten zufolge wurden Sicherheitskonvois nach Ashrafiyat Sahnaya entsandt, „um die Ordnung wiederherzustellen und die für die Angriffe auf Sicherheitskontrollpunkte verantwortlichen verbotenen Gruppen zu verfolgen“.

Eine ungenannte Sicherheitsquelle in Damaskus teilte SANA mit, dass die Sicherheitskräfte „eine groß angelegte Durchkämmungsaktion im Gebiet Ashrafiyat Sahnaya gestartet haben, um die verbotenen Gruppen zu fassen, die dieses Gebiet als Ausgangspunkt für ihre terroristischen Operationen gegen die Einheimischen und Sicherheitskräfte genutzt haben“.

Unterdessen berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass an den Zusammenstößen bewaffnete Männer beteiligt waren, die mit den Behörden in Verbindung stehen, sowie andere aus der drusischen Gemeinschaft in der Region.

Sie stellte fest, dass sich die Zusammenstöße auf das Wohngebiet Ashrafiyat Sahnaya konzentrierten und sich bis in die Nähe der Arab Bank und den Ortseingang ausweiteten, wobei von Angriffen auf Sicherheitskontrollpunkte und heftigen Schusswechseln zwischen beiden Seiten berichtet wurde.

Als Reaktion darauf verhängten die syrischen Behörden in Sahnaya eine Ausgangssperre bis 17 Uhr, um die sich verschlechternde Sicherheitslage unter Kontrolle zu bringen. Der zivile Journalist und Aktivist Rawad Balan sagte gegenüber Al Mayadeen, dass die Menschen in allen Regionen Syriens „besorgt und ängstlich sind, was sich vor Ort entwickeln könnte“.

Tarif warnt vor Massaker an Drusen in Syrien

In einer bemerkenswerten Entwicklung durchbrachen mehrere drusische Bewohner des besetzten syrischen Golan die Trennmauer entlang der Grenze zu Syrien, um ihre Solidarität mit den Drusen von Ashrafiyat Sahnaya nach den tödlichen Zusammenstößen in der Umgebung von Damaskus zu bekunden.

Unterdessen forderte Scheich Mowafaq Tarif, der geistliche Führer der drusischen Gemeinschaft in den besetzten palästinensischen Gebieten, eine „sofortige Intervention“ der israelischen Besatzungsarmee, um ein „unmittelbar bevorstehendes Massaker an drusischen Dörfern in Syrien“ zu verhindern, da die Angst vor einer Eskalation der sektiererischen Gewalt wächst.

Diese Entwicklungen erfolgten einen Tag nach Zusammenstößen in der nahe gelegenen Stadt Jaramana zwischen lokalen bewaffneten Gruppen und regierungstreuen Kräften, bei denen es auf beiden Seiten Opfer gab. Die erneuten Spannungen haben die Sorge vor einem größeren konfessionellen Konflikt geschürt.

Auslöser der Unruhen war Berichten zufolge die Verbreitung einer Audioaufnahme in den sozialen Medien, die Beleidigungen des Propheten Mohammed enthielt und angeblich einem drusischen Geistlichen zugeschrieben wurde, was die öffentliche Wut weiter anheizte und den Zusammenstößen eine sensible religiöse Dimension verlieh.

Obwohl mehrere drusische Religionsführer die Äußerungen umgehend verurteilten und sie als provokative Versuche bezeichneten, zur Spaltung aufzurufen, griffen bewaffnete Gruppen dennoch mehrere mehrheitlich von Drusen bewohnte Gebiete südlich der Hauptstadt an.

Weiterlesen: Drusischer Führer in Syrien warnt vor Aufwiegelung zu religiösen Unruhen in Jaramana

Militärrat von Sweida macht Behörden für Blutvergießen verantwortlich

Der Militärrat von Sweida verurteilte „die terroristische Eskalation, die sich gegen die Stadt Ashrafiyat Sahnaya richtete“, aufs Schärfste und machte die De-facto-Behörden direkt verantwortlich „für jeden Tropfen Blut, der in unserer drusischen Gemeinschaft vergossen wurde, sowie für das anhaltende Leiden unschuldiger Zivilisten aufgrund dieser abscheulichen Angriffe“.

„Die Komplizenschaft und das Schweigen dieser Parteien werden als klare Beteiligung an der Aufwiegelung und den Verbrechen gegen uns als Drusen angesehen, die das gesamte nationale Gefüge Syriens bedrohen“, betonte der Militärrat in einer Erklärung.

Er betonte, dass ‚die Verteidigung unseres Volkes und der Würde unserer Nation eine Verpflichtung ist, die keinen Raum für Neutralität lässt‘.

„Wir rufen alle Parteien, einschließlich der verantwortlichen Behörden, dazu auf, ihrer nationalen und moralischen Verantwortung bei der Bekämpfung des Terrorismus, dem Schutz des Lebens unschuldiger Bürger und der Ergreifung dringender Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität nachzukommen“, fügte der Rat hinzu.

Sweida-Fraktionen werfen Damaskus Interesse an konfessionellen Unruhen vor

Darüber hinaus warf die Koalition der Fraktionen der Bergbrigade in Sweida der Regierung in Damaskus vor, mit zweierlei Maß zu messen und ein Interesse daran zu haben, den Weg für konfessionelle Unruhen zu ebnen.

In einer Erklärung forderte die Koalition die syrischen Behörden auf, „alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Angriffe der ihr nahestehenden takfiri und terroristischen Gruppen auf Ashrafiyat Sahnaya zu stoppen“.

„Wenn die Regierung in Damaskus nicht handelt, trägt sie die volle Verantwortung für alles, was folgt“, heißt es in der Erklärung.

Übersetzt mit Deepl.com

