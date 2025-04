https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/14/ftkr-a14.html



Israel greift letztes voll funktionsfähiges Krankenhaus in Gaza-Stadt an

Kevin Reed

14. April 2025

Die Ambulanz- und Laborstationen des Al-Ahli Arab Baptist Hospital sind nach einem Angriff der israelischen Armee am späten Samstag zu sehen, nachdem die Armee am Sonntag, dem 13. April 2025, eine Warnung zur Evakuierung der Patienten in Gaza-Stadt herausgegeben hatte. [AP Photo/Jehad Alshrafi]

Israel flog am Palmsonntag Luftangriffe auf den gesamten Gazastreifen, bei denen 21 Menschen – darunter auch Kinder – getötet wurden und ein Teil des letzten voll funktionsfähigen Krankenhauses in Gaza-Stadt getroffen wurde.

Bei zwei Luftangriffen in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens wurden mindestens 10 Menschen getötet – bei einem Angriff auf ein Auto wurden sieben Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen getötet, darunter sechs Brüder, und bei einem weiteren Angriff auf ein städtisches Gebäude wurden drei weitere Menschen getötet.

Ein weiterer Luftangriff im dicht besiedelten Flüchtlingslager Jabaliya im Norden des Gazastreifens tötete mindestens sieben Menschen, darunter zwei Frauen, während ein weiterer Angriff in Khan Younis mindestens drei weitere Menschenleben forderte.

Israel gab an, in den letzten 48 Stunden über 90 Ziele angegriffen zu haben, und rechtfertigte die Bombardierung ziviler Gebiete mit der Behauptung, es habe „Militante“ in „Kommando- und Kontrollzentren, Tunneln und Waffenanlagen“ ins Visier genommen.

Durch den Beschuss des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt kurz vor Tagesanbruch wurden laut Zeugenaussagen die Intensivstation und die Chirurgie zerstört. Ein online veröffentlichtes Video zeigte Rauch und Flammen, die aus dem Gebäude austraten, nachdem Raketen die zweistöckige Einrichtung getroffen hatten.

Aufnahmen zeigten, wie Menschen Krankenhauspatienten in ihren Betten auf die Straße schoben, um der Zerstörung zu entkommen. Der Krankenhausdirektor Dr. Fadel Naim berichtete der Associated Press, dass die Notaufnahme, die Apotheke und die umliegenden Gebäude schwer beschädigt wurden, was mehr als 100 Patienten und Dutzende von Mitarbeitern betraf.

Das Gesundheitsministerium von Gaza berichtete, dass ein Kind, das wegen einer früheren Kopfverletzung behandelt wurde, während der Evakuierung starb, weil das Personal nicht in der Lage war, die dringend erforderliche Versorgung zu leisten.

In einer Stellungnahme verurteilte die Episkopale Diözese Jerusalem, die das Al-Ahli-Krankenhaus betreibt, den Angriff und erklärte, sie sei „entsetzt über die Bombardierung des Krankenhauses, die nun zum fünften Mal stattgefunden hat“. Die Diözese wies darauf hin, dass Israel absichtlich am „Palmsonntag, dem Beginn der Karwoche, der heiligsten Woche des christlichen Jahres“, zugeschlagen habe.

Einmal mehr rechtfertigte Israel den Angriff auf das einzige funktionierende Krankenhaus im Norden des Gazastreifens mit der Behauptung – ohne dafür Beweise vorzulegen –, dass es „ein Kommando- und Kontrollzentrum der Hamas“ beherberge.

Im vergangenen Monat berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass 33 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen beschädigt worden seien und nur noch 21 teilweise funktionsfähig seien. Am Samstag warnte die WHO, dass die Krankenhäuser im Gazastreifen auch mit einem drohenden Medikamentenmangel konfrontiert seien, da Israel seit sechs Wochen in Folge Hilfslieferungen blockiert.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) behaupteten, sie hätten Schritte unternommen, „um den Schaden für die Zivilbevölkerung oder das Krankenhausgelände zu mindern“, und führten Vorwarnungen „im Bereich der Terrorinfrastruktur“ sowie den Einsatz „präziser Munition“ und „Luftüberwachung“ an.

Ein vor Ort im Krankenhaus tätiger Journalist berichtete, dass die israelischen Streitkräfte einen in der Notaufnahme tätigen Arzt anriefen und eine sofortige Evakuierung anordneten. „Alle Patienten und evakuierten Personen müssen sich in sichere Entfernung begeben“, soll der israelische Offizier gesagt haben. „Sie haben nur 20 Minuten Zeit, um zu gehen.“

Der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte, dass das Krankenhaus nach dem Evakuierungsbefehl und dem Angriff außer Betrieb genommen wurde, wie der Direktor der Einrichtung mitteilte. Das Krankenhaus kann derzeit keine neuen Patienten aufnehmen, bis die Reparaturen abgeschlossen sind.

Dr. Ghebreyesus sagte:

Krankenhäuser sind durch das humanitäre Völkerrecht geschützt. Angriffe auf das Gesundheitswesen müssen aufhören.

Die BBC berichtete, dass der Erzbischof von York, Stephen Cottrell, in einer Erklärung sagte:

Dass das einzige christliche Krankenhaus in Gaza am Palmsonntag angegriffen wurde, ist besonders entsetzlich. Ich teile die Trauer unserer palästinensischen Brüder und Schwestern in der Diözese Jerusalem. Ich bete für das Personal und die Patienten des Krankenhauses und für die Familie des Jungen, der während der Evakuierung auf tragische Weise ums Leben kam.

Im Oktober 2023 wurden 500 Menschen getötet, als die israelischen Streitkräfte dasselbe Krankenhaus bombardierten, weniger als zwei Wochen nachdem der Völkermord in Gaza mit voller Unterstützung der Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden begonnen hatte.

Die jüngste Phase der ethnischen Säuberungsaktion der USA und Israels umfasst die Ausweitung der Bodenoperationen tief in den Gazastreifen hinein und die Einrichtung einer großen Pufferzone entlang der Grenze zu Israel. Infolgedessen werden Hunderttausende palästinensische Zivilisten in ein immer enger werdendes Gebiet entlang der Mittelmeerküste gezwungen.

Am Wochenende gab die IDF bekannt, dass sie den Morag-Korridor erobert und Rafah vom Rest des Gazastreifens abgeschnitten hat. Am Sonntagabend erklärte die IDF, sie habe „die Besetzung der Morag-Achse abgeschlossen“ und dass auch das nördliche Grenzgebiet in Gaza als Teil der geplanten „Sicherheitszone“ Israels erweitert werde. Diese Besetzung unterbricht die Verbindung zwischen Rafah und Khan Younis – den beiden größten Städten im südlichen Gaza – und markiert eine erhebliche Ausweitung der Kontrolle Israels über die Enklave.

Der faschistische israelische Verteidigungsminister Israel Katz behauptete, die ethnische Säuberungsaktion sei dazu gedacht, die Hamas unter Druck zu setzen, „die Freilassung der Geiseln in groben Zügen zu akzeptieren“, und warnte, dass „die Aktivitäten der IDF umso intensiver werden, je mehr die Hamas an ihrer Weigerung festhält“. In Wirklichkeit hat Israel wiederholt gezeigt, dass das Leben der Geiseln nur als politisches Instrument in seiner umfassenderen Kampagne zur vollständigen Entvölkerung des Gazastreifens von Palästinensern geschätzt wird.

Diese Strategie wird seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus im Januar und insbesondere nach dem Treffen zwischen dem mörderischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem US-Präsidenten in der vergangenen Woche noch offener verfolgt.

Netanjahu hat von der Trump-Regierung grünes Licht erhalten, um das Ziel Israels durch eine Kombination aus Massenschlachtung, Ausrottung durch Aushungern und Zwangsumsiedlung aggressiver voranzutreiben. Dies wurde während einer Pressekonferenz im Oval Office nach ihrem Treffen bestätigt, bei der Netanjahu erklärte, dass die beiden an Trumps „kühner Vision“ der Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen „beitragen“.

Die aktive Beteiligung der US-Regierung am Völkermord wurde von Fox News Digital bestätigt, das berichtete, dass ein hochrangiger israelischer Sicherheitsbeamter erklärte, die Besetzung des Gazastreifens werde in enger Abstimmung mit Washington durchgeführt.

Der Beamte sagte:

Alles wird mit den Amerikanern koordiniert – sowohl die Verhandlungen als auch die operativen Aktivitäten. … Wir haben jetzt freie Hand zu handeln und sind nicht mehr der Gefahr eines Vetos im UN-Sicherheitsrat ausgesetzt, wie es bei der vorherigen Regierung der Fall war.

Der Bericht von Fox News Digital verwies auch auf eine Änderung der Politik, die „den Einfluss Israels gestärkt hat“. Der israelische Beamte sagte:

Im Gegensatz zur vorherigen Regierung zwingen die USA nicht jeden Tag 350 Hilfsgütertransporter nach Gaza. Das gibt uns Einfluss.

Javed Ali, ehemaliger leitender Direktor des Nationalen Sicherheitsrates der USA und jetzt Professor an der University of Michigan, bestätigte, dass Formulierungen wie „die Geiseln nach Hause bringen“ und „die Hamas besiegen“ als Euphemismen für die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen dienen.

In einem Gespräch mit Fox News erklärte Ali:

Jetzt, da die Wiederaufnahme der hochintensiven IDF-Operationen im Gazastreifen gegen die Hamas fast einen ganzen Monat andauert, scheint sich die militärische Strategie Israels darauf zu konzentrieren, die verbleibenden Gebiete, in denen sich bekannte Hamas-Elemente aufhalten, zu räumen und zu halten, was gleichzeitig zur Vertreibung von Palästinensern im gesamten Gebiet führt.

In einer weiteren Entwicklung berichtete der Guardian am Sonntag, dass Assad al-Nsasrah, ein palästinensischer Sanitäter, der vermisst wurde, seit die IDF am 23. März eine Gruppe von Helfern massakriert hatte, von Israel inhaftiert wurde.

Fünfzehn palästinensische Sanitäter und Rettungskräfte wurden bei dem Angriff der israelischen Truppen aus nächster Nähe „einer nach dem anderen“ hingerichtet. Ihre Leichen wurden dann zusammen mit den Rettungsfahrzeugen in einem Massengrab von einem Militärbulldozer begraben, um die Morde zu vertuschen. Zeugen, die die Leichen ausgruben, sagten, dass die Helfer in ihren Uniformen und einige mit gefesselten Händen aufgefunden wurden.

Der 47-jährige Nsasrah stammte aus Gaza und hatte 16 Jahre lang einen Beitrag für den Palästinensischen Roten Halbmond geleistet. In einem Interview mit dem Guardian sagte ein weiterer Überlebender, der 27-jährige Freiwillige des Roten Halbmonds Munther Abed, er sei Zeuge geworden, wie Nsasrah von israelischen Offizieren am Tatort lebend und mit verbundenen Augen weggebracht worden sei.

Am Sonntag gab das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bekannt, dass es „Informationen erhalten hat, wonach der Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds, Assad al-Nsasrah, in einem israelischen Gefängnis festgehalten wird“.

Der Sprecher des IKRK bestätigte, dass Israel keinen Zugang gewährt habe, um ihn zu besuchen, und sagte:

Das IKRK konnte seit dem 7. Oktober 2023 keine palästinensischen Häftlinge in israelischen Haftanstalten besuchen. Das IKRK fordert weiterhin Zugang zu allen Haftanstalten und bekräftigt öffentlich und privat, dass alle Häftlinge stets menschlich und mit Würde behandelt werden müssen.

Die israelischen Streitkräfte behaupteten zunächst, ihre Truppen hätten das Feuer auf Fahrzeuge eröffnet, die „verdächtig“ ohne Scheinwerfer oder Notsignale „vorwärtsfuhren“. Nachdem jedoch ein Video eines Sanitäters, der zu den Getöteten gehörte, zeigte, dass die Krankenwagen deutlich mit dem Logo des Roten Halbmonds gekennzeichnet waren und mit blinkenden roten Notlichtern und Scheinwerfern an ihren Fahrzeugen fuhren, änderte sich die israelische Darstellung und die zuvor gemeldeten „Einsatzinformationen“ wurden überprüft.

Darüber hinaus lieferte Abed, der überlebende Sanitäter, eine detaillierte Beschreibung darüber, wie er mehrere Stunden lang von israelischen Streitkräften festgehalten, vollständig entkleidet, mehrfach geschlagen und über seine Vergangenheit verhört wurde, bevor er freigelassen wurde.

