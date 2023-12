Gaza hunger ‚heartbreaking‘ says WHO chief as Israeli bombings impede aid Humanitarian organisations say immediate ceasefire is needed after watered down Security Council resolution.



Ein Panzer der israelischen Armee bewegt sich in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen, im Süden Israels, Samstag, 23. Dezember

Video Dauer 01 Minuten 54 Sekunden 01:54

Israel-Hamas-Krieg live: Dutzende Tote, viele Verschüttete bei israelischen Luftangriffen

Von Mersiha Gadzo und Usaid Siddiqui

24. Dezember 2023

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager al-Maghazi im Zentrum des Gazastreifens werden Dutzende von Zivilisten getötet, viele weitere werden unter den Betontrümmern begraben.

Die israelischen Streitkräfte haben weiterhin Verluste zu beklagen: Bei schweren Kämpfen am Wochenende wurden mehr als ein Dutzend Soldaten getötet.

In den letzten 24 Stunden wurden bei israelischen Angriffen mindestens 166 Palästinenser getötet und 384 verwundet.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung in Gaza sind inzwischen 103 Journalisten tot.

Seit dem 7. Oktober sind mehr als 20 400 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet worden. Die revidierte Zahl der Todesopfer des Angriffs der Hamas auf Israel beläuft sich auf 1 139.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …