Israel-Hamas-Krieg live: Hamas veröffentlicht Video von Gefangenen, die zu einem Austausch aufrufen Von Virginia Pietromarchi und Usaid Siddiqui

Israel-Hamas-Krieg live: Hamas veröffentlicht Video von Gefangenen, die zu einem Austausch aufrufen

Israelische Luftangriffe auf das Viertel Tel el-Hawa in Gaza-Stadt

Von Virginia Pietromarchi und Usaid Siddiqui

30. Oktober 202330. Oktober 2023

Hamas veröffentlicht Video von Gefangenen, die einen Gefangenenaustausch fordern und die Regierung dafür kritisieren, dass sie die Menschen während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober nicht geschützt hat.

Palästinenser in Gaza-Stadt berichten, dass sie telefonisch Drohungen der israelischen Armee erhalten haben, die sie aufforderte, die Stadt zu evakuieren, da die Bombardierungen andauern und es keine sicheren Wege gibt.

Laut Hamas verlassen israelische Panzer und Bulldozer die Außenbezirke von Gaza-Stadt, nachdem schwere Zusammenstöße gemeldet wurden.

Seit dem 7. Oktober wurden im Gazastreifen mindestens 8.306 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Israel getötet. Übersetzt mit Deepl.com

Drei israelische Geiseln in Gaza in einem vom palästinensischen Widerstand veröffentlichten Video, am 30. Oktober 2023

Der palästinensische Widerstand hat ein Video veröffentlicht, das drei der in Gaza festgehaltenen Kriegsgefangenen zu zeigen scheint.

In dem Video, in dem die Frauen arabische Kleidung tragen und gemeinsam vor der Kamera sitzen, wendet sich eine von ihnen an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und sagt: „Hallo Bibi Netanjahu. Wir sind [bereits] 23 Tage in Hamas-Gefangenschaft. Gestern gab es eine Pressekonferenz mit den Familien der Geiseln. Wir wissen, dass es einen Waffenstillstand hätte geben sollen. Ihr solltet uns alle freilassen. Sie haben sich verpflichtet, uns alle freizulassen“.

„Stattdessen“, so fährt sie fort, „werden wir für Ihre politische, nationale Vernachlässigung bestraft – wegen Ihres Versagens am 7. Oktober. Denn es war kein Militär da. Niemand kam. Niemand hat uns gehört.“

Sie fordert deren sofortige Freilassung und sagt, Netanjahu müsse „alle palästinensischen Gefangenen sofort freilassen! Alle von ihnen!“

Die Identität der Frauen in dem Video bleibt unbekannt. Obwohl nur eine der Frauen spricht, kann man sehen, wie eine andere zustimmend nickt und den Arm der anderen streichelt, während sie sich an die Kamera wendet.

Alle drei wirken müde, sind aber ansonsten bei guter Gesundheit und zeigen keine offensichtlichen Anzeichen von Misshandlung.

Das Video wurde über die sozialen Medienkanäle des Widerstands veröffentlicht.

Netanjahu verurteilte das Video als „grausame psychologische Propaganda“. Übersetzt mit Deepl.com

