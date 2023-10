Unruhen am Flughafen von Machatschkala offenbar aus Kiew organisiert von Thomas Röper

https://www.anti-spiegel.ru/2023/unruhen-am-flughafen-von-machatschkala-offenbar-aus-kiew-organisiert/

Anti-israelische Randale

von Thomas Röper

von Anti-Spiegel

Die Randale am Flughafen von Machatschkala in Dagestan sind offenbar aus Kiew organisiert worden, um Unruhe in Russland zu schüren und anti-russische Stimmung im Ausland zu verbreiten.

Am Sonntag haben hunderte Randalierer in der Stadt Machatschkala den Flughafen gestürmt, nachdem ein Flugzeug aus Israel gelandet war. Die Polizei musste eingreifen, es gab leicht Verletzte und den Teilnehmern der Aktion drohen empfindliche Haftstrafen wegen des Straftatbestandes der Teilnahme an Massenunruhen. Da es in Russland als Extremismus verboten ist, zum ethnischen oder religiösen Hass aufzustacheln, stehen auch Anklagen wegen dieser Tatbestände im Raum.

Die Unruhen haben international für Aufsehen gesorgt. Die USA haben die „antisemitischen Proteste in Dagestan, Russland“ verurteilt und der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sprach auf X (ehemals Twitter) von „entsetzlichen Videos“ und warf Russland eine „weitverbreitete Kultur des Hasses gegenüber anderen Nationen“ vor, die vom staatlichen Fernsehen, Experten und Behörden propagiert werde.

Dass ausgerechnet Selensky, der Präsident eines Landes, das ganz offiziell mit Sprach- und Rassengesetzen den Hass auf ethnische Minderheiten im eigenen Land schürt und sie aufgrund ihrer ethnischen Herkunft unterdrückt, Russland diese Vorwürfe macht, ist bemerkenswert, denn im Gegensatz zur Ukraine ist in Russland das Gegenteil der Fall und die ethnischen Minderheiten und ihre Rechte sind in Russland gesetzlich streng geschützt.

Dass diese hässlichen Szenen sich in Dagestan abgespielt haben, ist nicht überraschend, denn Dagestan ist eine muslimische Region in Russland. Bei dem, was Israel derzeit in Gaza anrichtet, ist es wohl in den meisten muslimisch geprägten Regionen der Welt kein Problem, eine Gruppe von einigen hundert radikalen Islamisten zu mobilisieren, die bereit sind, anti-israelische Randale veranstalten. Daher stellt sich die Frage, wer zu den Unruhen aufgerufen hat.

Die Unruhen wurden aus Kiew organisiert

Und die Frage ist geklärt, denn für die Ereignisse war der Telegram-Kanal Utro Dagestan (Morgen Dagestan) verantwortlich, der etwa 60.000 Follower hatte, aber inzwischen von Telegram gelöscht wurde. Der Kanal wurde von Ilja Ponomarjow, einem ehemaligen Abgeordneten der russischen Duma, der inzwischen in der Ukraine lebt, gegründet. Ponomarjow ist offen anti-russisch und koordiniert in der Ukraine unter anderem die russische „Freiwilligenlegion“ „Freiheit Russlands“ und war an der Gründung des russischen „Freiwilligenkorps“ beteiligt, dessen Befehlshaber der russisch-deutsche Nazi Denis Kapustin ist, der vor einiger Zeit Schlagzeilen gemacht hat, weil er mit seinen Terroristen und aus dem Westen gelieferten Waffen Zivilisten in Russland angegriffen hat.

Ponomarjow hat nach der Randale sofort auf Telegram erklärt, dass er den Kanal zwar gegründet habe, um in Dagestan anti-russische Stimmung im Zusammenhang mit Russlands Operation in der Ukraine zu verbreitet, dass er aber seit über einem Jahr nichts mehr mit dem Kanal zu tun habe. Wichtig dabei ist, dass er ausdrücklich geschrieben hat, er sei von Islamisten aus Dagestan kontaktiert worden, die ihn dabei um Hilfe gebeten hätten. Er schrieb wörtlich:

„Einmal kam eine Gruppe von Islamisten aus Dagestan auf mich zu und bat um Unterstützung im Kampf gegen den Krieg und gegen die Mobilisierung. Ich habe (organisatorisch und finanziell) gefholfen, wir haben einen vollwertigen bewaffneten Volksaufstand gestartet und die Mobilisierung zu dieser Zeit gestoppt. Die Behörden haben nachgegeben.

Danach, im Herbst 2022, gingen die Autoren dieses und anderer regionaler Utro-Kanäle von Februar in die Freiheit und meine Unterstützung für sie endete.“

Da Ponomarjow auch bei früheren Aktion der von ihm finanzierten und gesteuerten radikalen Kräfte zunächst jede Beteiligung an aktuellen Aktionen bestritten, sich dann aber später selbst mit seiner Rolle gerühmt hat, ist es unwahrscheinlich, dass er mit der Aktion in Dagestan nichts zu tun hat. Ponomarjow bedient sich bei seinen Aktionen immer radikal-extremistischer Gruppen, seien es radikale Neonazis wie Kapustin oder Islamisten, wie in Dagestan.

Auch in Russland gibt es Islamisten, auch wenn sie eine kleine Minderheit sind. Das war einer der Gründe für Russlands Eingreifen in den Syrienkrieg, denn dort kämpften viele Islamisten aus Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken auf Seiten des IS. Russland wollte mit seinem Eingreifen in Syrien auch verhindern, dass diese radikalen und kampferfahrenen Islamisten später aus Syrien in ihre Heimatländer zurückkehren und dort Unruhen oder Schlimmeres organisieren.

Genau solche Islamisten hat Ponomarjow nun gegen die aus Israel ankommenden jüdischen/israelischen Passagiere aufgehetzt, um erstens in Russland selbst Unruhe zu verbreiten und um zweitens internationale Schlagzeilen zu produzieren, die Russland als antisemitisch bezeichnen. Und genau das haben die US-Regierung und Selensky ja auch umgehend getan.

Die Rolle der westlichen Medien

Der Spiegel hat über die Randale in Machatschkala berichtet und in seinem Artikel, der die Überschrift „Antisemitische Ausschreitungen – Angeblich 20 Verletzte in Dagestan, USA verurteilen Sturm auf Flughafen“ trug, auch auf die Rolle von Ponomarjow hingewiesen. Allerdings hat der Spiegel nur geschrieben, dass Ponomarjow den Kanal gegründet hat, ohne den Gedanken weiterzudenken.

Das ist kein Wunder, denn dass der Spiegel oder andere westliche Medien berichten, dass ein vom Westen unterstützter Gegner Russlands einen Mob aus Islamisten zur Randale und zu Angriffen auf Juden und Israelis aufhetzt, ist eher unwahrscheinlich. Das könnte bei den Lesern ja Fragen danach provozieren, wen der Westen in Kiew mit Milliarden Dollar unterstützt.

Und solche Fragen werden westliche Medien nicht stellen, denn die behaupten ja immer noch, dass Kiew für die Demokratie kämpft.

In Russland tritt der Sicherheitsrat zusammen

Die russische Regierung reagiert auf alle Versuche, im Land Hass zwischen ethnischen oder religiösen Gruppen zu schüren, mit aller Härte. Russland „funktioniert“ als Vielvölkerstaat mit über 100 Ethnien und regionalen Amtssprachen und allen Weltreligionen so gut, weil die russische Regierung streng darauf achtet, dass die Rechte aller Volksgruppen und Religionen geschützt sind. Daher sieht die russische Regierung in den Ereignissen in Dagestan den Versuch der Gegner Russlands aus dem Westen, in Russland zu Hass zwischen den Religionen aufzustacheln.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, wurde von Medien gebeten, die Ereignisse in Dagestan zu kommentieren und sie hat ihre Antwort auf Telegram veröffentlicht:

„Die von Ihnen erwähnten Massenunruhen in der Republik Dagestan sind das Ergebnis einer von außen geplanten und durchgeführten Provokation, die darauf abzielt, die harmonische Entwicklung und die ethnisch-konfessionelle Einheit der Völker der Russischen Föderation zu untergraben. Sie wurden von denen inspiriert, die bereits wiederholt zu offen extremistischen und terroristischen Methoden gegriffen haben, um die innenpolitische Lage in Russland zu destabilisieren.

Bei der Verwirklichung einer weiteren zerstörerischen Aktion wurde dem kriminellen Regime in Kiew die unmittelbare und entscheidende Rolle zugeteilt, das seinerseits durch die Hände von ungeheuerlichen Russophoben, die sich dort niedergelassen haben, gehandelt hat. Die Schnelligkeit von Selenskys Erklärungen und Veröffentlichungen sowie deren Inhalt sind ein direkter Beweis dafür, dass die durchgeführte Provokation im Informationsraum von Kiewer Geheimdiensten koordiniert wurde. Es ist bezeichnend, dass Kanäle, die mit dem flüchtigen Provokateur Ponomarjow in Verbindung stehen, der zuvor wiederholt erklärt hatte, er wolle der Russischen Föderation schaden, entdeckt wurden, zu den Unruhen aufgerufen haben.

<…>

Die ethnische Einheit ist einer der Grundpfeiler für die Entwicklung unseres Landes. Wie der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, kürzlich bei einem Treffen mit Vertretern der religiösen Vereinigungen sagte, „ist die inter-ethnische und inter-religiöse Harmonie die Grundlage der russischen Staatlichkeit. Alles andere, jede andere Position, hat eine anti-russische Ausrichtung und Komponente“.

Die Russische Föderation wird weiterhin eine stabilisierende Rolle in internationalen Angelegenheiten spielen, auch bei der Beilegung des Nahostkonflikts, und sich dabei auf die gegenseitige Achtung der Beziehungen zu allen Staaten der Region stützen und versuchen, Streitigkeiten und Konflikte auf der Grundlage eines zivilisierten Dialogs zu lösen.“

Die russische Regierung hat die Ereignisse so ernst genommen, dass der russische Präsident für den Abend eine Sondersitzung des russischen Sicherheitsrates einberufen hat. Auf Nachfrage hat der Kremlsprecher nichts dazu gesagt, was bei der Sitzung beschlossen werden könnte, sondern nur gesagt, man müsse das Ende der Sitzung abwarten.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …