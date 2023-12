Christmas Eve ‚massacre‘: 70 killed in Israeli strikes on al-Maghazi camp Gaza’s deadliest ever war casts a pall of gloom over Christmas as Palestinian death toll spirals amid Israeli strikes.

Palästinenser inspizieren die Trümmer eines Gebäudes, das bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager al-Maghazi im Zentrum des Gazastreifens zerstört

Israel-Hamas-Krieg live: „Wir werden nicht aufhören“, schwört Premierminister Netanjahu

Von Farah Najjar und Linah Alsaafin

25. Dezember 2023

Der Gaza-Krieg ist noch lange nicht vorbei, sagt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und weist damit zurück, was er als „falsche Medienspekulationen“ abtut, dass seine Regierung die Kämpfe einstellen könnte.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden etwa 250 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und 500 verletzt.

Die israelische Armee räumt ein, einen „komplexen und komplizierten Krieg“ zu führen, in dem in den letzten Tagen viele Soldaten getötet wurden.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen mehr als 20.674 Menschen getötet und 54.536 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs auf Israel beläuft sich auf 1.139.

Übersetzt mit Deepl.com



