Israel hat die Bibas-Kinder getötet, nutzt die Tragödie aber, um den Waffenstillstand im Gazastreifen zu untergraben, sagen Beobachter

19. Februar 2025

Chanukka-Kerzen werden an Plätzen angezündet, die für die Familie Bibas am Festtisch gedeckt sind, eine israelische Familie, zu der der elf Monate alte Kfir, sein vierjähriger Bruder Ariel und ihre Eltern Shiri und Yarden gehören, die am 9. Dezember 2023 in Tel Aviv, Israel, auf dem „Hostages and Missing Square“ von der Hamas im Gazastreifen als Geiseln gehalten werden [David Silverman/Getty Images]

Der Tod der Bibas-Kinder, die vor über einem Jahr bei einem israelischen Bombenangriff in Gaza getötet wurden, wird laut Beobachtern ausgenutzt, um das derzeitige Waffenstillstandsabkommen zu Fall zu bringen. Die Hamas soll die Leichen der Kinder am Donnerstag zurückgeben, aber da Israel und seine Verbündeten eine falsche Darstellung ihres Todes verbreiten, warnen Beobachter davor, dass diese Tragödie instrumentalisiert wird, um die Wiederaufnahme des israelischen Völkermords in Gaza zu rechtfertigen.

Die Mehrheit des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses löste eine Kontroverse aus, indem sie ohne Beweise behauptete, dass „die Hamas eine Mutter und ihre beiden Kinder kaltblütig hingerichtet hat“, was im Widerspruch zu den etablierten Berichten steht, wonach Shiri Bibas (32) und ihre Söhne Kfir und Ariel bei einem israelischen Luftangriff im November 2023 getötet wurden.

Yarden Bibas, der diesen Monat von der Hamas freigelassen wurde, hatte zuvor die Regierung von Benjamin Netanjahu für ihren Tod verantwortlich gemacht. In einer Erklärung vom November 2023 behauptete er, der israelische Premierminister habe seine Frau und seine beiden Kinder bombardiert und getötet.

Es wird auch berichtet, dass CBS bei der Nacherzählung des Todes der Familie Bibas gezwungen war, zuzugeben, dass sie durch israelische Luftangriffe und nicht durch die Hamas getötet wurden.

Beobachter weisen darauf hin, dass die israelische Regierung seit 15 Monaten von ihrem Tod wusste, sich aber dafür entschied, eine Atmosphäre der Unsicherheit aufrechtzuerhalten, möglicherweise um die Tragödie zu nutzen, um das Waffenstillstandsabkommen zu brechen. Die Hamas behauptet, sie habe zuvor angeboten, die Leichen zurückzugeben, und erklärt: „Der Widerstand hat angeboten, die drei Leichen zu übergeben, aber die Besatzungsregierung hat sich geweigert, sie entgegenzunehmen, und manövriert und verhandelt immer noch.“

Die aufrührerische Aussage des Ausschusses, dass „Israel jedes Recht hat, den Job zu beenden und diese Terroristen vom Erdboden zu tilgen“, hat Bedenken hinsichtlich der Versuche geweckt, das Waffenstillstandsabkommen zu sabotieren, da es sich dem Ende seiner ersten Phase nähert.

Der ehemalige israelische Sprecher Eylon Levy verbreitete ebenfalls die falsche Behauptung über die Familie Bibas: „Die Hamas hält immer noch zwei KINDER als Geiseln. Seit fast zehn Monaten! Sie sollten besser noch am Leben sein“, sagte er in den sozialen Medien.

Die Falschbehauptung wurde von Aktivisten widerlegt. ‚Im November 2023 gab die Hamas bekannt, dass Shiri, Ariel und Kfir Bibas bei einem israelischen Angriff getötet wurden. Darüber wurde ausführlich berichtet, auch in den israelischen Medien. Hat die Mehrheit des US-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten Beweise für ihre unten aufgestellte Behauptung?‘, fragte Jeremy Scahill, Reporter bei DropSiteNews.

Der Gaza-Journalist Muhammad Shehada wies darauf hin, dass er seit Monaten davor warnt, dass die Bibas-Tragödie von Israel als Waffe eingesetzt werden könnte. „Ich habe euch gesagt, dass das passieren würde! Ich habe es euch vor einem Monat gesagt! Ich habe euch gesagt, dass Israels Regierung und ihre Verbündeten die Bibas-Tragödie nutzen werden, um die Waffenruhe am Ende von Phase 1 zu sprengen. Israels Regierung wusste seit 15 Monaten, dass die Bibas tot waren, und hat sich bewusst dafür entschieden, etwas anderes vorzutäuschen!“

