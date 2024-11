Ich bin meinem Freund Joseph Massad besonders dankbar, dass er dieses Thema ebenfalls angesprochen hat. Was für ein Ablenkungsmanöver, was für eine „Mossad-Inszenierung“. Wer redet denn da noch über Gaza? Alles, was Massad hier über die Wurzeln der Unterstützung für Israel schreibt, hat seinen Ursprung einerseits im Kolonialismus und andererseits in einem schlechten Gewissen, dass die überwiegende Mehrheit der niederländischen Juden in Konzentrationslagern und Vernichtungslagern gelandet ist und nicht überlebte. Ein großer Teil der jüdischen niederländischen Bürger wurden durch Verrat für ein paar Gulden ihrem Schicksal überlassen. Dass der König sich so emotional für diese „Fußballfarce“ schämt und bereut, liegt auch daran, dass die damalige Königin Wilhelmina vor den Deutschen aus den Niederlanden floh und sich ins sichere Exil begab und ihr Volk allein ließ. All das weiß ich auch von meines jüdischen Mann, der 1945 als „Kind der Befreiung“ in Amsterdam geboren wurde und dort aufwuchs. Seine Familie, seine Eltern überlebten versteckt dank viel Geschicks und großem Glück. So viel zum schlechten Gewissen und zur angeblich so großen Toleranz der niederländischen Gesellschaft, die einen Rechtspopulisten wie Geert Wilders an die Macht kommen ließ, der in trauter Eintracht mit der sogenannten „demokratischen Mitte“ lebt, die so viel übertriebene Sympathie für den Kolonialstaat Israel und seine rechtsextreme Führung zeigt. Danke, Joseph, dass du die „koloniale Wunde“ wieder einmal angesprochen hast. Evelyn Hecht-Galinski

Warum die Unterstützung der Niederländer für Israels Fußball-Hooligans ihre Wurzeln im kolonialen Rassismus hat

Von Joseph Massad

12. November 2024

Die Unterstützung der Niederlande für völkermörderische israelische Fans und die Verurteilung ihrer eigenen Bürger als „antisemitisch“ ist der jüngste Ausdruck ihrer fanatischen Unterstützung für Israel und ihrer rassistischen Geschichte

Eine Frau, die in eine israelische Flagge gehüllt ist, steht vor dem Ort, an dem die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema am 8. November 2024 eine Pressekonferenz nach den von israelischen Fußballfans ausgelösten Gewalttaten abhält (Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Ende letzter Woche war die westliche Welt entsetzt über die mutmaßlichen „antisemitischen Angriffe“ in Amsterdam, die sich gegen Fußballfans aus Israel richteten und bei denen zehn von ihnen verletzt wurden.

Der niederländische König Willem-Alexander verurteilte die Angriffe, die seiner Meinung nach an „dunkle und düstere Zeiten für das jüdische Volk“ erinnerten, und schwor, angesichts der Massenverhaftungen „die Augen nicht vor Antisemitismus zu verschließen“.

Der König scheint es jedoch nicht als antisemitisch zu betrachten, israelische Fußballrowdys mit dem gesamten jüdischen Volk oder zumindest mit allen niederländischen Juden gleichzusetzen, geschweige denn Zusammenstöße zwischen Fußballfans und Anti-Völkermord-Demonstranten mit dem Holocaust zu vergleichen.

Während eines Telefongesprächs mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog am Freitagmorgen bekräftigte der König außerdem: „Wir haben die jüdische Gemeinde der Niederlande während des Zweiten Weltkriegs im Stich gelassen, und letzte Nacht haben wir erneut versagt.“

Es ist unklar, ob der König sich auf die antisemitischen niederländischen Ausschreitungen bezog, die sich nach der Besetzung durch die Nazis gegen die Juden in Amsterdam richteten, insbesondere im Februar 1941, oder auf die Zusammenarbeit der niederländischen Polizei mit den Nazis bei der Festnahme und Deportation niederländischer Juden.

Niederländische Behörden und die öffentliche Kultur der Nachkriegszeit erwähnen oft nicht das Ausmaß der niederländischen Zusammenarbeit mit den Nazis, während ihr Land besetzt war.

Die Zusammenarbeit mit den Nazis, wie im Fall von mindestens 300.000 niederländischen Bürgern, einschließlich eines privaten Netzwerks von „Judenjägern“, ist natürlich etwas ganz anderes als die Aussage des Königs, die Niederländer hätten es einfach „versäumt“, die jüdische Gemeinde zu schützen.

Selbst der kognitiv eingeschränkte Präsident Joe Biden aus den USA, dem es an jeglicher Originalität mangelt, gab eine Erklärung ab, in der er die Worte des Königs nachplapperte, dass die Angriffe „dunkle Momente in der Geschichte widerspiegeln“.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron „verurteilte entschieden“ die „Gewalt gegen israelische Bürger in Amsterdam“ und erklärte, dass sie „an die beschämendsten Stunden der Geschichte“ erinnere. Später kündigte er an, dass er an einer Veranstaltung der Uefa Nations League in Paris teilnehmen wolle, um „nach den unerträglichen antisemitischen Handlungen eine Botschaft der Brüderlichkeit und Solidarität zu senden“.

„Pogrome“

Westliche Staats- und Regierungschefs sind über das „Pogrom“ in heller Aufregung, und viele ahmen die Beschreibung der Ereignisse vom 7. November durch die israelische Mainstream-Presse nach.

In einem der beliebten Sprechchöre der israelischen Hooligans wurde die Vernichtung von Zehntausenden palästinensischen Kindern in Gaza gefeiert

Die Jerusalem Post, eine rechtsgerichtete israelische Zeitung, bezeichnete die Schlägerei als „Amsterdamer Pogrom“ und verglich sie mit der Reichspogromnacht, während der linksgerichtete israelische Journalist Gideon Levy in den Chor einstimmte und von einem „hässlichen, kriminellen Pogrom“ sprach, auch wenn er es mit den tatsächlichen täglichen Siedlerpogromen im Westjordanland verglich, die von der westlichen Presse ignoriert werden.

Nach dem Chaos in Amsterdam versprach die niederländische Polizei, dass „die Sicherheit in jüdischen Einrichtungen in der ganzen Stadt, in der es eine große jüdische Gemeinde gibt, verstärkt wird“.

Man ist ratlos: Waren die mutmaßlichen Angriffe auf die jüdische Gemeinde in Amsterdam, ihre Häuser, Synagogen, Friedhöfe und Geschäfte gerichtet, oder handelte es sich um einen Zusammenstoß zwischen israelischen Fußball-Hooligans, die Völkermord und Rassismus unterstützen, und niederländischen Gegnern des Völkermords?

Laut The New York Times wurden vor den Auseinandersetzungen israelische Fans, die sich in der Stadt aufhielten, um ein Fußballspiel zwischen einer israelischen und einer niederländischen Mannschaft zu sehen, bei dem die Israelis verloren, auf Video dabei gefilmt, wie sie auf dem Weg zum Spiel rassistische „anti-arabische Gesänge“ anstimmten.

Einer ihrer beliebtesten Sprechchöre feierte den anhaltenden Völkermord an den Palästinensern und die Vernichtung von Zehntausenden palästinensischen Kindern in Gaza, wobei die Menge wiederholte: „Warum gibt es in Gaza keine Schule? Es gibt dort keine Kinder mehr.“

In der Nacht vor dem Spiel griffen israelische Fußballfans einen niederländischen Taxifahrer arabischer Abstammung an und „zerstörten ein Taxi und verbrannten eine palästinensische Flagge“, wie die niederländische Polizei mitteilte, und entfernten palästinensische Flaggen von den Häusern der Anwohner.

Israelische Hooligans wurden auch auf Video dabei gefilmt, wie sie „die niederländische Polizei angriffen, indem sie Privathäuser mit Steinen bewarfen und Opfer mit Metallrohren jagten“ und die niederländische Bevölkerung auf dem Dam-Platz mit Schimpfwörtern beschimpften, darunter „Fuck you, Palestine“.

Vermutlich hatten sie es auf niederländische Bürger arabischer und muslimischer Herkunft abgesehen.

Was könnte den niederländischen König und eine Reihe niederländischer Politiker, darunter den Bürgermeister von Amsterdam, dazu veranlassen, ihre eigenen Bürger als „antisemitisch“ zu verurteilen, wenn es die völkermordbereiten israelischen Hooligans waren, die sie provozierten und angriffen und mit ihnen aneinandergerieten, was im Westen eine Welle der Unterstützung auslöste, als hätte ein echtes Pogrom die jüdische Gemeinde Amsterdams ins Visier genommen?

Vielleicht hilft ein wenig historischer Kontext.

„Das pro-israelischste Land“

Am 3. September, inmitten des andauernden Völkermords Israels an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, feierten die Niederlande 75 Jahre diplomatische Beziehungen zu Israel bei einem großen Empfang in Den Haag in Anwesenheit des israelischen Botschafters und des derzeitigen niederländischen Außenministers Caspar Veldkamp.

Die Niederlande, die im November 1947 für die Resolution der Vereinten Nationen zur Teilung Palästinas gestimmt hatten, erkannten Israel de facto erst im Dezember 1949 an, als sie Beziehungen zu Israel aufbauten, und de jure im Januar 1950 – ein Jahr und sieben Monate nach der Gründung der europäischen jüdischen Siedlerkolonie.

Der Westen verschweigt einen Völkermord – indem er Israels Fußballrowdys zu Opfern macht

Mehr erfahren »

Diese Verzögerung bei der Anerkennung war nicht auf eine Abneigung gegen weiße Siedlerkolonien zurückzuführen, bei denen die Niederländer dreieinhalb Jahrhunderte lang Pioniere in Amerika, Südafrika und Südostasien gewesen waren. (Tatsächlich bauten die Niederländer die erste Apartheidmauer, um die amerikanischen Ureinwohner fernzuhalten, und zwar in der heutigen Innenstadt von Manhattan, deren ehemaliger Standort durch die „Wall Street“ gewürdigt wird, die nach ihr benannt ist.)

Vielmehr lag es an den damals von den Vereinten Nationen auferlegten Verhandlungen über den Abbau der niederländischen Siedlerkolonie in Indonesien, die die Niederländer nicht gefährden wollten, indem sie die Indonesier beleidigten (vermutlich, weil sie mehrheitlich Muslime waren und selbst vier Jahrhunderte lang Opfer des europäischen Siedlerkolonialismus waren), von denen sie allein seit 1945 100.000 Menschen getötet hatten – 40.000 davon wurden sofort hingerichtet.

Die Niederländer begingen diese Massaker unmittelbar nach dem Holocaust und der Befreiung ihres eigenen Landes von den Nazis. Nachdem Indonesien am 27. Dezember 1949 seine Unabhängigkeit erlangt hatte, fühlten sich die Niederländer frei, Israel anzuerkennen.

Im Gegensatz zu allen anderen europäischen Ländern, die Beziehungen zu Israel unterhielten und ihre Botschaften in Tel Aviv ansiedelten, errichteten die Niederländer ihre Botschaft in Westjerusalem, das die Israelis am 5. Dezember 1949 illegal annektiert hatten. Vier Tage später verabschiedete die UN-Generalversammlung die Resolution 303, in der die Annexion als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt wurde.

Die Niederländer verlegten ihre Botschaft 1980 nach Tel Aviv, nachdem Israel kurz zuvor Ostjerusalem annektiert hatte. Dies geschah auf der Grundlage strenger Anweisungen der Europäischen Gemeinschaft. In jüngster Zeit bereiten sie jedoch einen erneuten Umzug nach Jerusalem vor, das illegal annektiert wurde.

Seit 1950 sind die Niederlande nach den Worten des niederländischen Historikers Peter Malcontent das „pro-israelischste Land Europas“.

Während viele Niederländer während des Zweiten Weltkriegs mit den Nazis kollaborierten, um die große Mehrheit der niederländischen Juden (über 105.000 Menschen) zu deportieren und zu töten, wie andere Europäer, die einen Völkermord begangen haben, drückten die Niederländer ihre Reue für ihre Verbrechen aus, indem sie nach dem Krieg den jüdischen Siedlerkolonialismus in Palästina unterstützten.

Die niederländischen Christen, die als brüderliche germanische und arische Rasse galten, wurden von den Nazis gefördert, die sie als gleichwertig betrachteten.

Am Ende des Krieges meldeten die Niederlande die größte Anzahl an getöteten Juden unter den von den Nazis eroberten Ländern Westeuropas, sowohl in Prozent (75 Prozent wurden getötet) als auch in absoluten Zahlen – mehr als Belgien oder Frankreich.

Der sozialdemokratische niederländische Ministerpräsident Willem Drees, selbst ehemaliger Kriegsgefangener in Buchenwald, stand Siedlerkolonien im Allgemeinen sehr positiv gegenüber. Er stärkte nicht nur die Freundschaft seines Landes mit Israel, sondern suchte sogar die persönliche Freundschaft mit David Ben-Gurion.

Fanatische Unterstützung

Doch die Liebe der kolonialen Niederlande zu Israel geht über politische Parteien hinaus.

Tatsächlich gehörte Joseph Luns, ein ehemaliger niederländischer Außenminister, der von 1952 bis 1971 im Amt war, der Katholischen Volkspartei an und war Israel ebenso verpflichtet wie Drees.

Drees und Luns erklärten ihre Liebe zu Israel als Folge des Holocaust der Nazis. Ihre Gefühle wurden von der Mehrheit der niederländischen Bevölkerung geteilt, deren Unterstützung für Israel während der Eroberung des restlichen Palästinas und dreier arabischer Länder im Krieg von 1967 die Unterstützung der Bevölkerung in den USA und allen anderen europäischen Ländern übertraf (67 Prozent der Niederländer unterstützten Israel im Vergleich zu 55 Prozent der Amerikaner, 59 Prozent der Briten und 58 Prozent der Franzosen).

Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp (links) schüttelt dem israelischen Außenminister Gideon Saar während ihres Treffens in Amsterdam am 9. November 2024 die Hand, nachdem es letzte Woche bei dem Spiel der UEFA Europa League zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen israelischen Fußballfans gekommen war (Sem van der Wal/ANP/AFP)

Während des Krieges von 1973 unterstützten die Niederlande Israel nicht nur erneut uneingeschränkt, indem sie Waffen zur Verteidigung der illegal eroberten arabischen Gebiete zur Verfügung stellten, sondern der damalige niederländische Verteidigungsminister der Arbeiterpartei, Henk Vredeling, ging sogar so weit, den Holocaust zu beschwören, um die Unterstützung seines Landes zu rechtfertigen: „Ich hatte einmal gesehen, wie die Juden wegzogen, und konnte es nicht verhindern. Ich dachte, das würde mir kein zweites Mal passieren.“

Während andere europäische Länder in den 1970er Jahren begannen, das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung anzuerkennen, weigerten sich die Niederländer hartnäckig und versuchten, eine solche Anerkennung zu blockieren, einschließlich der Abstimmung gegen die Resolution 3237 der UN-Generalversammlung von 1974, in der dieses Recht anerkannt wurde.

Bereits 1972 versicherte der damalige neue niederländische Außenminister Norbert Schmelzer seinen israelischen Verbündeten, dass er sich weiterhin der Absicht europäischer Länder, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser anzuerkennen, widersetzen und seine Bemühungen verdoppeln werde, eine solche europäische Anerkennung „auf akzeptable Weise verblassen zu lassen“.

Abgesehen von Israel sind die Niederlande wohl das araber-, moslem- und palästinenserfeindlichste Land der Welt

Es waren auch die Niederländer, die darauf bestanden, die Erklärung von Venedig der Europäischen Gemeinschaft aus dem Jahr 1980 zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser zu verwässern.

Darüber hinaus sind die Niederlande darauf spezialisiert, rassistische Hunde an die israelische Armeeeinheit „Oketz“ zu exportieren, die Palästinenser angreifen. Tatsächlich ist die niederländische Unterstützung Israels so fanatisch, dass sie von den ebenso fanatischen pro-israelischen Ländern in Europa, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, wegen ihrer Exzesse kritisiert wurde.

Im Jahr 2012 lehnte der damalige niederländische Außenminister Uri Rosenthal von der Volkspartei für Freiheit und Demokratie eine gemeinsame europäische Erklärung ab, die sich auf einen Bericht der Europäischen Union über die israelische Besetzung des Westjordanlands bezog, und sorgte dann dafür, dass ein weiterer EU-Bericht, der die israelische Politik kritisierte, „vereitelt“ wurde.

Rosenthal bestand darauf, die besetzten palästinensischen Gebiete lediglich als „umstrittene“ Gebiete zu bezeichnen, und wiederholte damit die offizielle Position Israels zu diesem Zeitpunkt.

Nach der Kapitulation von Jassir Arafat in Oslo 1993 begannen die Niederländer, seine von Israel finanzierten Bantustans im Westjordanland und im Gazastreifen zu finanzieren. Doch während der „Friedensprozess“ scheiterte, blieb der niederländische Konsens bestehen, dass Israel jedes Recht habe, jede Art von Gewalt anzuwenden, die es für notwendig erachte, um sich zu „verteidigen“, und dass die Palästinenser diejenigen seien, die ihre „Gewalt“ einstellen müssten.

Diese Position war keineswegs neu.

Solche Ansichten wurden in niederländischen Zeitungen in den 1920er und 1930er Jahren geäußert, in denen Palästinenser als orientalische „Bauern mit einer ‚grausamen Psyche‘, einer ‚leidenschaftlichen Seele‘ und fähig zu ‚intensiven Grausamkeiten‘“ beschrieben wurden, wie der Historiker Malcontent weiter zeigt.

Endemischer Rassismus

Nicht nur die niederländische politische Klasse und die niederländischen Medien verehren Israel und haben eine Abneigung gegen die Palästinenser, sondern auch die niederländische Öffentlichkeit im Allgemeinen. Im Jahr 2003 ergab eine Umfrage des German Marshall Fund, dass „die niederländische Gesellschaft in Europa nicht nur weiterhin die wärmsten Gefühle für Israel, sondern auch die kältesten für die Palästinenser hegt“.

Abgesehen von Israel sind die Niederlande wohl das anti-arabischste, anti-muslimischste und anti-palästinensischste Land der Welt, sowohl auf offizieller Ebene als auch auf Medienebene und in der Bevölkerung.

Israelische Fußball-Hooligans bringen eine Kultur des Völkermords nach Amsterdam

Mehr lesen »

Dennoch hat die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) in den letzten Jahren einige Erfolge im Land erzielt, als der größte niederländische Pensionsfonds ABP sich von israelischen Banken trennte und die niederländische Gewerkschaft FNV das Technologieunternehmen HP als Partner in ihren Angeboten an ihre Mitglieder fallen ließ.

Aber ist es angesichts der eigenen schrecklichen Siedler-Kolonialgeschichte des Landes, das historisch gesehen einer der größten afrikanischen Sklavenhändler Europas war, ganz zu schweigen von seiner pro-israelischen und anti-palästinensischen Geschichte, eine Überraschung, dass niederländische Beamte völkermordende israelische Hooligans verteidigen und ihre eigenen Bürger verurteilen, die mit ihnen aneinandergeraten sind – nicht weil sie Juden sind, sondern wegen ihrer rassistischen Gesänge und gewalttätigen Ausschreitungen und Angriffe auf sie?

Der Rassismus niederländischer Beamter gegenüber ihren eigenen Bürgern arabischer und muslimischer Herkunft steht im Einklang mit ihrer Siedler-Kolonialgeschichte in Amerika, Südafrika und Indonesien – deren weiße Siedlerkolonie im heutigen Jakarta sie einst „Batavia“ nannten – und ihrem anhaltenden Engagement für Israel und sein jüdisches Vorherrschaftsregime.

Ihre Verteidigung der völkermordbefürwortenden israelischen Randalierer als Opfer und ihre Unterdrückung von Demonstranten, die sich gegen den Völkermord aussprechen, als Täter eines Pogroms ist nur die jüngste Manifestation dieses endemischen niederländischen Rassismus.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

