https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-starving-gaza-death-and-still-world-does-nothing



Israel hungert Gaza aus, und die Welt sieht tatenlos zu

Mads Gilbert,

Dr. James Smith,

Dr. Ghassan Abu-Sittah

30. April 2025

Nur sofortige und konzertierte Maßnahmen können das palästinensische Volk vor Israels verschärfter Kampagne der genozidalen Auslöschung schützen

Palästinenser versammeln sich am 30. April 2025 in einem Lebensmittelverteilungszentrum im Lager Nuseirat in Gaza, um eine warme Mahlzeit zu erhalten (Eyad Baba/AFP).

Israel hungert die gesamte Bevölkerung Gazas aus – für immer mehr Palästinenser bis zum Tod.

Es gibt keinen einzigen Ort auf der Welt, an dem Hunger unvermeidlich ist: nicht nach großen Umweltkatastrophen, inmitten von Dürren und Ernteausfällen oder während bewaffneter Konflikte und Völkermord. Hunger ist entweder ein Akt vorsätzlicher Gewalt oder gleichgültiger Vernachlässigung, beides wird durch unsere kollektive Untätigkeit ermöglicht.

Nirgendwo wird dies deutlicher als in Gaza, wo die Besatzung, Blockade und nun vollständige Belagerung durch Israel darauf abzielen, die palästinensische Bevölkerung vollständig zu kontrollieren und ihr bewusst die grundlegendsten Lebensgrundlagen zu entziehen.

Hunger ist eine Strategie, die so alt ist wie die Kriegsführung selbst. Er wird als Massenvernichtungswaffe eingesetzt, um maximalen Schaden anzurichten, und zwar stets unter kalkulierter Missachtung derjenigen, die darunter leiden und sterben.

Diese besondere Form der Gewalt ist so grausam, dass sie in den Genfer Konventionen und im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs als spezifisches Kriegsverbrechen ausgewiesen ist. Darüber hinaus verurteilt die UN-Resolution 2417 sowohl die „Aushungerung der Zivilbevölkerung als Mittel der Kriegsführung“ als auch die Praxis, „Zivilisten der für ihr Überleben unverzichtbaren Güter zu berauben“.

Trotz der Vielzahl rechtlicher Schutzmaßnahmen ist es nun schon über ein Jahr her, dass der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Michael Fakhri, feststellte, dass Experten für Hungersnöte noch nie eine Zivilbevölkerung gesehen hätten, die so schnell und so vollständig ausgehungert worden sei wie in Gaza.

In den ersten Monaten des Jahres 2024 gaben B’Tselem, Vertreter von Medical Aid for Palestinians, der Außenbeauftragte der EU und viele andere ähnliche Warnungen heraus, dass Israel die palästinensische Bevölkerung in Gaza absichtlich und systematisch hungern lässt.

Anhaltende Gefahr einer Hungersnot

Diese Warnungen basierten auf dem ersten Bericht der Integrated Food Security Phase Classification (IPC), einer 2004 ins Leben gerufenen Initiative zur Verbesserung evidenzbasierter Prognosen und gezielter Maßnahmen in Situationen der Ernährungsunsicherheit.

Der Bericht der IPC vom Dezember 2023 warnte vor einer wachsenden Gefahr einer Hungersnot infolge der kritischen Ernährungsunsicherheit, von der die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens betroffen war. Mehr als zwei Millionen Menschen litten unter einer „kritischen oder noch schlimmeren“ Ernährungsunsicherheit – der höchste Anteil in einem einzelnen Gebiet, den die IPC in fast zwei Jahrzehnten ihrer Tätigkeit jemals festgestellt hatte.

Während sich die Lage in Gaza weiter verschlechterte, wurden nur vereinzelte humanitäre Hilfsmaßnahmen ergriffen. Im Februar 2024 begann die jordanische Regierung mit Lebensmittellieferungen in den belagerten Norden Gazas, woraufhin die World Central Kitchen – eine NGO, die an den Luftabwürfen beteiligt war – erklärte, sie werde „die Grenzen der humanitären Hilfe neu definieren“.

Während des gesamten letzten Jahres beschrieben Experten die Lage in Gaza weiterhin als äußerst ernst und warnten wiederholt vor einer hohen Gefahr oder dem unmittelbar bevorstehenden Ausbruch einer Hungersnot.

Im Oktober forderte die US-Regierung das israelische Regime auf, die Lieferung von humanitärer Hilfe nach Gaza zu erhöhen. Trotz dieses offensichtlichen diplomatischen Drucks warnte das Famine Early Warning Systems Network (eine mit dem IPC vergleichbare, aber von der US-Regierung finanzierte Initiative) im Dezember, dass sich im Norden Gazas ein „Hungersnot-Szenario“ abzeichne. Anstatt Israel zu zwingen, seine grausame Politik der Entbehrung und militärischen Gewalt zu beenden, ließen US-Beamte den Bericht zurückziehen.

Hunger kann nicht allein mit Nahrungsmittelhilfe bekämpft werden. Diejenigen, die andere hungern lassen, müssen für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Hunger der Bevölkerung in Gaza begann nicht im Oktober 2023 und auch nicht, als Israel am 18. März 2025 wiederholt gegen das Waffenstillstandsabkommen verstieß und es schließlich brach.

Während der langwierigen Besetzung und Blockade des Gazastreifens durch Israel sind Babys mit geringem Geburtsgewicht und Wachstumsstörungen bei Kindern in den ersten Lebensjahren an der Tagesordnung. Auch Anämie und andere Mikronährstoffmängel sind weit verbreitet. Jeder dieser Ernährungsindikatoren wird durch die strenge Kontrolle Israels über die Verfügbarkeit und Vielfalt der Lebensmittel bestimmt, die in den Gazastreifen gelangen dürfen.

Als Israel 2007 seine Blockade des Gazastreifens verschärfte, führte es eine konzertierte Politik der systematischen Entziehung ein, angeblich um die Palästinenser gegen die gewählte Regierung aufzubringen.

Es wurde kein Versuch unternommen, diese Vorgehensweise zu verschleiern. Dov Weissglas, Berater des damaligen israelischen Premierministers Ehud Olmert, erklärte 2006 offen: „Die Idee ist, die Palästinenser auf Diät zu setzen, aber nicht, sie verhungern zu lassen.“

Nach einem dreijährigen Rechtsstreit war das israelische Verteidigungsministerium 2012 gezwungen, ein offizielles Strategiepapier zu veröffentlichen, in dem detailliert dargelegt wurde, wie es den täglichen Kalorienbedarf berechnete, um die Lebensmittelversorgung in Gaza auf ein „humanitäres Minimum“ zu reduzieren. Heute hat das israelische Regime selbst die Illusion aufgegeben, auch nur die niedrigsten humanitären Standards einzuhalten.

Politische Verpflichtungen einfordern

Im vergangenen Monat wurden mehr als 3.600 Kinder in Gaza mit akuter Unterernährung in Gesundheitseinrichtungen aufgenommen, was einen starken Anstieg gegenüber Februar darstellt. Nach ihrer Aufnahme erhalten viele Kinder nicht die notwendige Behandlung, da fast die Hälfte der Ernährungstherapiezentren in Gaza nicht mehr funktionieren.

Seit dem 2. März hat das israelische Regime die Einfuhr aller humanitären Hilfsgüter nach Gaza, einschließlich Lebensmitteln und Wasser, blockiert. Am 16. April erklärte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz unverfroren: „In der gegenwärtigen Situation wird niemand humanitäre Hilfe nach Gaza zulassen.“ Am 25. April erklärte das Welternährungsprogramm, dass seine verbleibenden Lebensmittelvorräte aufgebraucht seien.

Das israelische Militär hat gleichzeitig die landwirtschaftlichen Produktionskapazitäten Gazas zerstört und die Lebensgrundlagen der Palästinenser dezimiert. Die fragile Nahrungsmittelversorgung Gazas, Bäckereien, Fischerboote, Lebensmittellager und Notküchen wurden gezielt angegriffen.

In Gaza ist der Hungertod viel schlimmer als der Tod durch Bomben.

Weiterlesen »

Mindestens 82 Prozent der Anbauflächen in Gaza wurden zerstört, 75 Prozent der Olivenbäume wurden vernichtet und 95 Prozent des Viehbestands sind gestorben. Inmitten der erneuten Angriffe Israels wurde noch mehr Land besetzt und könnte annektiert werden. Gleichzeitig haben Chemikalien, die durch israelische Raketen freigesetzt wurden, in Verbindung mit ungeklärten Abwässern aus zerstörten Abwassersystemen den Boden und die Grundwasserreserven verseucht.

Als Ärzte, die während der Besatzung, Blockade, wiederholten militärischen Angriffen und nun dem Völkermord in Gaza Beiträge geleistet haben, machen wir jeden Staat mitschuldig, der Israel weiterhin aktiv und passiv unterstützt. Das israelische Regime hat die „Logik der Auslöschung“, die seinen kolonialen Ambitionen innewohnt, entschlossen offenbart. Nur sofortige und konzertierte Maßnahmen können das palästinensische Volk vor dieser jüngsten Phase der genozidalen Auslöschungskampagne Israels schützen.

Beweise für Strategien der verbrannten Erde, Hungersnotwarnungen und Erklärungen über einen „plausiblen Völkermord“ sollten alle zum Handeln provozieren. Trotz ihrer schwerwiegenden Auswirkungen wurden diese Begriffe wiederholt manipuliert und für politische Zwecke missbraucht.

Anstatt zu konzertierten Maßnahmen aufzurufen, wurden Warnungen vor einer „Hungersnot“ verzerrt, um zu suggerieren, dass die Lage nicht so schlimm sei, wie von Experten behauptet. In ähnlicher Weise wurden Erklärungen über einen „plausiblen“ Völkermord manipuliert, um die unmittelbaren Verpflichtungen der internationalen Gemeinschaft durch langwierige Gerichtsverfahren und die scheinbar endlose Suche nach immer unwiderlegbareren Beweisen zu verschleiern.

Es ist noch nicht zu spät, die mit diesen Begriffen verbundenen politischen Verpflichtungen wieder geltend zu machen. Der drohende Ausbruch einer Hungersnot erfordert kollektives Handeln. Hunger kann nicht allein mit Nahrungsmittelhilfe bekämpft werden. Diejenigen, die andere hungern lassen, müssen für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, und denen, die hungern mussten, muss Gerechtigkeit widerfahren.

Es ist noch nicht zu spät, die Palästinenser in Gaza vor denen zu schützen, die weiterhin Israels verdorbene Politik der Aushungerung orchestrieren und bejubeln.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Mads Gilbert ist ein norwegischer Notfallmediziner, der seit 1982 regelmäßig palästinensische Flüchtlingslager im Libanon, im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen besucht.

Dr. James Smith ist Dozent für humanitäre Politik und Praxis an der UCL und Notarzt in London. Er leistete zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 sowie von April bis Juni 2024 Beiträge in Gaza.

Dr. Ghassan Abu-Sittah ist ein britisch-palästinensischer außerordentlicher Professor für Chirurgie und plastischer und rekonstruktiver Chirurg. Er hat als Kriegschirurg im Jemen, im Irak, in Syrien, im Südlibanon und während der fünf Kriege im Gazastreifen, einschließlich des jüngsten Angriffs, gearbeitet. Seine Arbeit wurde in zahlreichen Zeitungen und Medien vorgestellt, darunter La Monde, The Independent, Telegraph, BBC und CNN.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …