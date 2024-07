Israel in Gaza: Der jüdische Bruch mit dem Zionismus von Richard Rubenstein

https://www.counterpunch.org/2024/07/02/israel-in-gaza-the-jewish-break-with-zionism/



von Richard Rubenstein

2. Juli 2024

Zionismus als ethnischer Chauvinismus

Im Zusammenhang mit Israels brutalem Krieg in Gaza ist etwas geschehen, das niemand erwartet hat und über das auch jetzt nur wenige sprechen wollen. Es lässt sich nicht in Zahlen fassen – auch nicht, wenn die Zahl der toten und vermissten Palästinenser inzwischen 38.000 übersteigt und die Gesamtzahl der Opfer bei weit über 120.000 liegt – was in Bezug auf die Bevölkerung 14 Millionen Amerikanern entspricht. Auch die Auswirkungen von Hunger, Krankheiten und psychischen Schäden auf die über zwei Millionen überlebenden Bewohner des Gazastreifens, von denen 85 % aus ihren Häusern vertrieben wurden und die nun mit anhaltenden Luft- und Bodenangriffen auf die verbleibenden Kräfte der Hamas konfrontiert sind, lassen sich nicht beschreiben.

Auch die Israelis haben schwer gelitten, angefangen mit dem Verlust von 1200 Soldaten und Zivilisten durch Hamas-Angreifer am 7. Oktober 2023. Eine Folge dieses brutalen Angriffs war, dass die Wunden des Holocausts wieder aufgerissen wurden und ein Volk, das sich seiner historischen Verwundbarkeit bereits bewusst war, erneut traumatisiert wurde. Doch das Ergebnis der blutigen Reaktion ihrer Regierung auf diese Gewalt, die vom Internationalen Gerichtshof als Völkermord eingestuft wurde, in Verbindung mit ihrem Versagen, die systemischen Ursachen des palästinensischen Elends und der Wut anzuerkennen, hat die Verbindungen zu sympathischen Verbündeten und freundlichen Kritikern auf der ganzen Welt zerrissen.

Die alten Chinesen hatten eine Doktrin, mit der sie versuchten, das gestörte Verhältnis zwischen Kaiser und Volk zu erklären. Sie besagten, dass ein Herrscher, der „das Mandat des Himmels“ verloren hatte, für immer als illegitim und nicht würdig angesehen wurde, dass man ihm gehorchte. Das Judentum und das Christentum haben ihre eigenen Versionen dieser Doktrin. Beide gehen davon aus, dass die Legitimität eines Regimes letztlich von seiner Fähigkeit und Bereitschaft abhängt, seine Untertanen und Nachbarn gerecht zu behandeln. Die systematische Misshandlung der eigenen Bevölkerung oder anderer Staaten beraubt eine Regierung des Rechts, Loyalität und Respekt zu verlangen.

In Bezug auf Israel sind sich viele Beobachter einig, dass Israels Premierminister Netanjahu jeden Anspruch auf diese Art von Legitimität verloren hat. Sie sind sich darüber im Klaren, dass sein hartnäckiger Widerstand gegen einen palästinensischen Staat, seine Förderung massiver jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten und seine augenzwinkernde Unterstützung der Hamas in der Vergangenheit zumindest teilweise für das derzeitige Gemetzel in Gaza verantwortlich sind. Aber das Problem lässt sich nicht dadurch definieren, dass man mit dem Finger auf Bibi oder seine noch ultranationalistischeren Minister zeigt. Das Band, das gebrochen wird, ist nicht nur das mit Israels aktueller Regierung, sondern auch mit dem System, das dieses Regime hervorgebracht hat.

Das System, in dem Netanjahus Likud-Partei zusammen mit anderen israelischen Parteien, die von ziemlich weit links bis sehr weit rechts reichen, lebt, ist zionistisch. Das heißt, es spiegelt einen Konsens darüber wider, dass die Hauptaufgabe des Staates Israel darin besteht, ein Zufluchtsort und eine Heimat für Juden in aller Welt zu sein und ein Mittel, um die Interessen und Werte der israelischen Juden in nationaler Form zum Ausdruck zu bringen. Daraus folgt, dass, wenn die Erfüllung dieser Aufgabe durch die Handlungen anderer Gruppen – nichtjüdischer Gemeinschaften innerhalb des Staates oder anderer nationaler Regime – bedroht zu sein scheint, die jüdisch-israelischen Interessen vor allen anderen Vorrang haben müssen. Im israelischen Grundgesetz von 2018 heißt es: „Das Recht auf nationale Selbstbestimmung im Staat Israel ist einzigartig für das jüdische Volk.“ Da ein Staat eine Gemeinschaft ist, die befugt ist, ihre Normen gewaltsam durchzusetzen, schafft diese systemische Bevorzugung jüdischer Identität und Interessen eine Rechtfertigung für „strukturelle Gewalt“ (zum Beispiel die diskriminierenden Regelungen, die Palästinenser „Apartheid“ nennen) gegen Nicht-Juden.

Die meisten amerikanischen Juden sind sich seit langem darüber im Klaren, dass es Spannungen zwischen dem Zionismus und den moralischen Werten gibt, die das Judentum der Welt zu entdecken half. Diese Spannung ist keine Besonderheit des Zionismus; sie besteht immer dann, wenn nationalistische Überzeugungen und Praktiken in Konflikt mit allgemeineren menschlichen Interessen und Bedürfnissen zu geraten scheinen. Die Spannung scheint besonders akut zu sein, wenn sich Nationalismus mit ethnischer oder religiöser Identität vermischt, da das Judentum und andere Weltreligionen den Anspruch erheben, universell gültige Werte zu verkörpern und zu fördern und nicht nur die Bräuche eines bestimmten Stammes. Ein solcher Wert ist die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Das menschliche Leben ist heilig und unantastbar, sagen die Heiligen – es sei denn, wir jüdischen, christlichen, muslimischen, hinduistischen oder buddhistischen Nationalisten entscheiden, dass es zum Schutz unserer eigenen Gruppe entbehrlich ist.

Als die israelischen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Hamas die Form eines massiven, andauernden Angriffs auf die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens annahmen, war meine eigene Reaktion wie die vieler anderer Juden, dass diese Gewalt, unabhängig davon, ob sie einem legalen Völkermord gleichkam, gegen grundlegende jüdische Prinzipien verstieß, angefangen mit dem Grundsatz, dass kein Leben, ob jüdisch oder nichtjüdisch, den Tod mehr verdient oder mehr wert ist, gerettet zu werden, als irgendein anderes Leben. Das Gefühl, dass hier eine grobe Verletzung jüdischer Normen stattfand, wurde noch verstärkt und nicht abgeschwächt, als diejenigen, die die Massaker zu rechtfertigen versuchten, behaupteten, Hamas-Kämpfer hätten sich unter Zivilisten versteckt und diese als „menschliche Schutzschilde“ benutzt. Sollen Soldaten in einem Land ohne natürlichen Schutz oder Luftabdeckung im Freien kämpfen? Wo steht überhaupt geschrieben, dass die Tötung von Massen von unschuldigen Zivilisten gerechtfertigt ist, um Übeltäter zu bestrafen, die sich unter ihnen verstecken?

Antwort: Es steht nirgendwo geschrieben. Auch wenn man in der Thora nach historischen Parallelen oder im Talmud nach rabbinischen Hypothesen suchen kann, ist das Prinzip, das ein Leben von „uns“ mit zehn oder 100 oder 1000 Leben von „denen“ gleichsetzt, kein Grundsatz der traditionellen Religion; es ist ein typisches Dogma der säkularen Religion, die als Nationalismus bekannt ist. Dies wird deutlich, wenn die Befürworter Israels die Massengewalt des Zweiten Weltkriegs nutzen, um ihre eigenen Gewaltexzesse zu rechtfertigen. „Hat es Sie interessiert, wie viele Zivilisten Sie getötet haben, als Sie Dresden oder Hiroshima bombardiert haben?“ Die Frage ist entlarvend. Wir sollen uns nicht um diese Massaker kümmern (obwohl viele von uns das tun), denn der nationalistische Katechismus lehrt: „Wenn die Nation in Gefahr ist, besiegt zu werden, ist jede Gewalt gerechtfertigt, die notwendig ist, um sie zu erhalten.“

Das zionistische Äquivalent ist dies: „Wenn die Sicherheit Israels bedroht ist, ist jede Gewalt gerechtfertigt, die notwendig ist, um diese Bedrohung zu beseitigen.“ Natürlich werden die Dinge in der Regel nicht in so unverblümten Worten ausgedrückt. Wenn Staaten extreme Gewalt zur Verteidigung ihrer (angeblichen) nationalen Interessen rechtfertigen, dann tun sie dies in der Regel nicht nur in ihrem eigenen Namen, sondern im Namen des amerikanischen (oder französischen oder russischen) Volkes oder, noch glorreicher, im Namen der abstrakten Prinzipien, die ihre politische Kultur legitimieren sollen, wie Freiheit, Gleichheit und Demokratie. In ähnlicher Weise spricht die israelische Regierung nicht nur als Stimme ihrer eigenen Bürger, sondern auch als Stimme „des jüdischen Volkes“, das angeblich weltweit durch ein Wiederaufleben des Antisemitismus bedroht ist, und als autorisierte Vertreterin „jüdischer Werte“.

Welche Werte sind das im Einzelnen? Die Antwort mag im jüdischen Gewand daherkommen, aber sie ist dieselbe wie die aller ethnischen Nationalisten: der oberste Wert des Überlebens der Gruppe. Man muss genau darauf achten, wie sich dieses Argument entwickelt; es ist, als würde man einem erfahrenen Stricher beim Versteckspiel zusehen. Zunächst lenkt er Ihre Aufmerksamkeit ganz auf die Hamas. Die Hamas habe nicht nur die grausamen Anschläge vom 7. Oktober verübt, erklärt er, dieselbe Organisation und ihre Anhänger wollten auch Israel zerstören und die Juden töten. Alle Juden, überall. Das Gleiche gelte für die Hisbollah und den Iran und ihre Anhänger. Daher ist jede Gewalt, die nötig ist, um die Hamas zu vernichten und die Hisbollah und den Iran davon abzuhalten, Israel anzugreifen, gerechtfertigt, um das Überleben des jüdischen Staates und des jüdischen Volkes zu sichern. Und jeder, der diese Schlussfolgerung in Frage stellt, ist ein wissentlicher oder unwissentlicher Feind desselben Staates und Volkes, d. h. ein Antisemit.

Welche Schale auf dem Tisch verbirgt die Münze? Es spielt keine Rolle, dass dies nicht das ist, was die Hamas (oder die Hisbollah oder der Iran) angeblich tun will. Es spielt keine Rolle, dass der Anschlag vom 7. Oktober, so schrecklich er auch war, nicht im Geringsten eine existenzielle Bedrohung für Israel oder die Juden in der Welt darstellte. Es spielt keine Rolle, dass die völkermörderische Gewalt gegen die Bewohner des Gazastreifens Israels internationaler Unterstützung und langfristiger Sicherheit mehr schadet als jeder Antisemit es je könnte. Wenn man sich auf Schrecken konzentriert, die lebhafte Erinnerungen und Ängste an den Holocaust und andere Traumata wecken, verliert man einen Grundsatz aus den Augen, den mir der israelische Wissenschaftler und Friedensaktivist Israel Shahak vor Jahren vermittelt hat: „Es gibt kein Recht auf jüdisches Überleben, das die Unterdrückung anderer Völker rechtfertigen kann.“ Das Überleben der Gruppe um jeden Preis ist eine nationalistische Doktrin, keine jüdische.

Prof. Shahak, selbst Überlebender des Holocaust und früher Soldat der IDF, beschreibt den modernen Zionismus als eine virulente Form des ethnischen Narzissmus. Die dieser Denkweise zugrunde liegende Annahme, so betonte er, lautet stets: „Unser Leben ist mehr wert als das der anderen.“ Es überrascht nicht, dass diese Einsicht die Anti-Defamation League dazu veranlasste, ihn als Antisemiten zu brandmarken, aber er wurde nicht müde zu erklären, dass der Versuch, den Nationalismus mit dem Judentum zu verschmelzen, die jüdische Ethik korrumpiert hat und selbst zu einer Quelle des Antisemitismus geworden ist. Seiner Ansicht nach können Juden in Israel und in der ganzen Welt nur dann wirklich sicher sein, wenn sie Teil einer globalen Bewegung sind, die sich für die Schaffung einer menschlichen Sicherheit einsetzt, die auf der Gleichheit aller Völker beruht.

Mit seinem Plädoyer für die Anerkennung einer gemeinsamen Menschlichkeit, die den Nationalismus übertrumpft, reihte sich der israelische Dissident in eine Liste bemerkenswerter Kosmopoliten ein, die von zeitgenössischen Persönlichkeiten wie Noam Chomsky bis hin zu Weisen des neunzehnten Jahrhunderts wie Samuel Clemens (Mark Twain) reicht. Jahrhunderts wie Samuel Clemens (Mark Twain). Der Autor von „Huckleberry Finn“ und „Das Kriegsgebet“ war sich der völkermörderischen Implikationen nationalistischer Leidenschaft durchaus bewusst. Da jeder gewaltsame Akt der „Selbstverteidigung“ einer Nation von der Zielnation als aggressiver Akt interpretiert wird, der nach Vergeltung oder Rache ruft, entspricht die Logik des nationalistischen Konflikts im Wesentlichen der einer Familienfehde. In Huckleberry Finn erklärt Hucks Freund Buck Grangerford, was das bedeutet:

Nun, sagt Buck, „eine Fehde ist folgendermaßen: Ein Mann hat einen Streit mit einem anderen Mann und tötet ihn; dann tötet ihn der Bruder des anderen Mannes; dann gehen die anderen Brüder auf beiden Seiten aufeinander los; dann kommen die Cousins dazu – und nach und nach sind alle tot, und es gibt keine Fehde mehr.

Twain macht seine Aussage, wie so oft, mit dem dunkelsten aller dunklen Humor. Aber wie können wir die völkermörderischen Folgen ethnonationaler Loyalität vermeiden? Israel Shahak bestand darauf, dass das Gegenmittel zum zionistischen Nationalismus nicht der palästinensische Nationalismus oder irgendeine andere Form von ethnischer Vorherrschaft sei, die als antikoloniale Befreiung ausgegeben wird. Er machte sich keine Illusionen über die Herkunft des Zionismus, der spätestens seit der Balfour-Erklärung Großbritanniens (1917) Teil eines kolonialen Projekts war, das darauf abzielte, ein jüdisches Heimatland als Vertretung des westlichen Einflusses im Nahen Osten zu schaffen. Als die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Großbritannien und Frankreich als imperiale Herren der Region ablösten, lösten die Amerikaner die britische Hegemonie über Palästina ab. Doch Shahak verstand – genau wie Franz Fanon -, dass ohne einen radikalen sozialen und politischen Wandel die nationalistischen Eliten in eine globale Elite und die unterdrückten Nationen in eine Allianz der Unterdrücker eingebunden werden.

Wenn Zionisten sich also darüber beschweren, dass es antisemitisch sei, den Juden das „Selbstbestimmungsrecht“ zu verweigern, haben sie in einer Hinsicht recht und in einer anderen furchtbar verwirrt. Warum sollte man Juden in einer Welt gewalttätiger, machtbesessener Nationalstaaten das Recht absprechen, ebenso gewalttätig und machtbesessen zu sein wie christliche, muslimische oder hinduistische Nationalisten? Die Verwirrung liegt in der Annahme, dass der Aufbau und die Bewaffnung einer Nation eine ethnische oder religiöse Gruppe befreit, ihre Existenz sichert und ihr erlaubt, zu gedeihen. Vor Jahrhunderten half der Nationalismus, die Menschen von der Herrschaft der Feudalherren und der traditionellen religiösen Autoritäten zu befreien. Heute dient er vor allem dazu, die Menschen daran zu hindern, als Mitglieder der Menschheitsfamilie und der globalen Arbeiterklasse zu denken und zu handeln.

Um zu verhindern, dass sich völkermörderische Kriege wie der Krieg in Gaza wiederholen, müssen wir mehr tun, als die Beziehungen zwischen Unterdrückern und Unterdrückten umzukehren. Wir müssen von der infantilen Form der politischen Identität, die wir Nationalismus nennen, zu globaler Staatsbürgerschaft und moralischem Erwachsensein übergehen. Und das wird erst geschehen, wenn wir ein System, in dem kapitalistische Oligarchen die Nationalstaaten manipulieren, um ihre eigenen Profite und ihre Macht zu maximieren, durch ein System ersetzen, das von den arbeitenden Menschen aller Nationen kontrolliert wird. In Bezug auf die Eisenbahn-Oligarchen seiner eigenen Zeit schrieb Henry David Thoreau,

Auch wenn eine Menschenmenge zum Bahnhof eilt und der Schaffner „Alle einsteigen!“ ruft, wird man, wenn der Rauch weggeblasen ist und sich der Dampf verdichtet hat, feststellen, dass einige wenige mitfahren, der Rest aber überfahren wird – und man wird es „einen melancholischen Unfall“ nennen, und das wird es auch sein.

Wenn sich der Rauch in Gaza lichtet, wird man feststellen, dass die einzigen, die nicht „überfahren“ wurden, die Eigentümer und Manager des militärisch-industriellen Komplexes in den USA und ihre politischen Ermöglicher sind. Sie werden ihr Geld zählen, sich zur Wiederwahl stellen und den nächsten Krieg planen. Und das wird kein Zufall sein.

