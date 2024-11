https://www.palestinechronicle.com/israel-forced-to-kill-civilians-in-gaza-clintons-remarks-spark-outrage/



„Israel ist gezwungen, Zivilisten in Gaza zu töten“ – Clintons Äußerungen lösen Empörung aus

1. November 2024

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton rechtfertigte die Tötung von Zivilisten in Gaza durch Israel während einer Rede in Michigan. (Foto: Videomitschnitt)

Von Palestine Chronicle Staff

Die Gegenreaktion gegen den ehemaligen US-Präsidenten erfolgte nach Äußerungen, die er bei einer Kundgebung in Michigan zur Unterstützung der Präsidentschaftskandidatin Vizepräsidentin Kamala Harris gemacht hatte.

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sieht sich wegen seiner umstrittenen Äußerungen vom Mittwoch, in denen er die Tötung palästinensischer Zivilisten in Gaza durch die israelische Besatzungsarmee rechtfertigte, heftiger Kritik ausgesetzt.

Die Gegenreaktion gegen den ehemaligen US-Präsidenten erfolgte nach Äußerungen, die er bei einer Kundgebung in Michigan zur Unterstützung der Präsidentschaftskandidatin Vizepräsidentin Kamala Harris gemacht hatte, als er sagte, dass die Hamas Israel „gezwungen“ habe, palästinensische Zivilisten in Gaza zu töten.

„Ich verstehe, warum junge Palästinenser und arabische Amerikaner in Michigan der Meinung sind, dass zu viele Menschen gestorben sind. Das verstehe ich“, sagte Clinton zu den arabisch-amerikanischen Wählern.

Er fuhr fort: “Aber wenn Sie in einem dieser Kibbuzim in Israel direkt neben Gaza gelebt hätten, wo die Menschen dort am meisten für eine Freundschaft mit Palästina und für eine Zweistaatenlösung waren, dann waren sie diejenigen, die direkt neben Gaza lagen. Und die Hamas hat sie abgeschlachtet.“

Clinton wiederholte Fragen, die ihm angeblich oft gestellt werden, und fuhr fort: „Ja, aber schauen Sie, wie viele Menschen Sie als Vergeltung getötet haben. Wie viele Menschen müssen also getötet werden, um sie für die schrecklichen Dinge, die sie getan haben, zu bestrafen?“

„Nun, Sie müssen mir verzeihen, aber ich führe keine Strichliste“, antwortete er und fügte hinzu: “Es geht nicht darum, wie viele wir töten mussten. Da die Hamas dafür sorgt, dass sie von Zivilisten abgeschirmt werden, werden sie Sie zwingen, Zivilisten zu töten, wenn Sie sich verteidigen wollen.“

Clintons Verteidigung des israelischen Völkermords an palästinensischen Zivilisten im belagerten Gazastreifen stieß einige Tage vor den Präsidentschaftswahlen in der arabischen und muslimischen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten auf breite Kritik.

Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass der Council on American-Islamic Relations (CAIR) Clintons Äußerungen kritisierte, die eine Gruppe von Menschen verunglimpften.

„Bill Clintons gefühlloser und unehrlicher Versuch, die Angriffe der israelischen Regierung auf Zivilisten in Gaza zu rechtfertigen, war ebenso beleidigend wie islamfeindlich„, sagte Robert McCaw, Direktor für Regierungsangelegenheiten bei CAIR, wie von Anadolu zitiert.

„Es ist völlig inakzeptabel, sich abfällig auf den Islam zu beziehen und fälschlicherweise zu behaupten, dass jeder von Israel getötete palästinensische Mann, jede palästinensische Frau und jedes palästinensische Kind ein menschlicher Schutzschild war“, fügte McCaw hinzu.

Yousef Munayyer, Senior Fellow am Arab Center in Washington D.C., kritisierte seinerseits Clintons Äußerungen und betonte, dass sie zu Clintons gescheitertem Vermächtnis passen.

„Die Clintons sind so unglaublich verbittert über ihr erbärmliches Versagen, die Friedensstiftung zu einem Teil ihres Präsidentenvermächtnisses zu machen, wie es ihr Rivale Carter getan hatte, dass sie seit Jahrzehnten die Opfer beschuldigen“, schrieb der Akademiker auf X.

„Das Versäumnis, eigene Fehler einzugestehen, ist die typische Clinton-Eigenschaft„, fügte er hinzu.

Der Bürgermeister von Dearborn, Michigan, Abdullah Hammoud, bat die Demokratische Partei inständig, an diesem Wochenende keine ‚Stellvertreter‘ wie Bill Clinton zu entsenden, um die Stimmen der arabischen Bevölkerung zu gewinnen.

„Tun Sie uns einen Gefallen – hören Sie auf, Stellvertreter zu schicken, die keinen Respekt oder keine Achtung vor dieser Gemeinschaft haben. Sie richten nur noch mehr Schaden an“, schrieb der Bürgermeister auf X.

Solid Support

Es ist nicht das erste Mal, dass die US-Regierung wegen ihrer unerschütterlichen Unterstützung Israels während des andauernden Völkermords in Gaza kritisiert wird.

Der US-Präsident wurde kürzlich von einem Demonstranten unterbrochen, als er sich bei den amerikanischen Ureinwohnern für die Rolle seines Landes im staatlich finanzierten Internatssystem entschuldigte, das indigene Kinder missbrauchte und sie zur Assimilation zwang.

Eine Demonstrantin rief: „Was ist mit den Menschen in Gaza?“

„Wie können Sie sich für einen Völkermord entschuldigen, während es in Palästina einen Völkermord gibt?“, fuhr sie fort und rief lautstark ‚Free Palestine‘, während andere Demonstranten mitsangen.

Biden bat den Sicherheitsdienst, die Frau sprechen zu lassen und sie gehen zu lassen, als sie offenbar versuchten, sie zum Verlassen des Ortes zu zwingen.

Dann sagte er dem Publikum, dass ‚viele unschuldige Menschen getötet werden und das aufhören muss‘.

Völkermord geht weiter

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords in Gaza durch Israel am 7. Oktober 2023 43.204 Palästinenser getötet und 101.641 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – der größte Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(PC, Anadolu)

