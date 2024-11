https://www.middleeastmonitor.com/20241031-continuing-arab-normalisation-during-genocide-serves-it/

Die fortgesetzte Normalisierung der arabischen Welt während des Völkermords kommt ihr zugute.

von Nizar Sahli



31. Oktober 2024

Ein pro-palästinensischer Demonstrant hält ein Plakat mit der Frage „Wie fühlt es sich an, einen Völkermord zu unterstützen?“ während der Demonstration in Aldwych, London, am 8. Juni 2024 [Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images]

Viele Länder auf der ganzen Welt, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, haben Stellung zu den Verbrechen Israels in Gaza und zu seiner Politik in den besetzten Gebieten bezogen, indem sie ihre Ablehnung der Siedlungspolitik, der Aggression und der Völkermordverbrechen in Gaza zum Ausdruck brachten. Von Zeit zu Zeit fordern sie Sanktionen gegen Minister wie Netanjahu, Ben-Gvir und Smotrich sowie gegen die Siedlungsführer, da sie der Ansicht sind, dass diese die faschistische Linie im Besatzungsstaat vertreten, der sich einem Apartheid-System zuwendet und die Idee des Friedens von Grund auf zerstört. Andere Länder sehen in den Verbrechen des Völkermords und der Politik der ethnischen Säuberung, die Israel gegen das palästinensische Volk betreibt, eine Gelegenheit, ihre Strafmaßnahmen gegen Israel zum Ausdruck zu bringen, indem sie Maßnahmen ergreifen, um die Beziehungen zu Israel abzubrechen, ihre Botschafter zurückzurufen, die Waffenlieferungen einzustellen, Siedlungsgüter zu boykottieren, den diplomatischen Ton zu verschärfen, indem sie die Handlungen der Besatzung als Kriegsverbrechen und Völkermord bezeichnen, und indem sie sich der vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen Israel eingereichten Klage anschließen.

Viele Regime in der arabischen Welt haben über Jahrzehnte hinweg „Frieden“ und normalisierte Beziehungen mit dem Besatzungsstaat hergestellt, und einige von ihnen sind vor einigen Jahren unter dem Motto, die Chancen auf Frieden in der Region zu erhöhen, auf den Zug der Normalisierung aufgesprungen, und zwar auf eine Weise, die den Bestrebungen des palästinensischen Volkes dient. Die Realität der Beziehungen Israels zur arabischen Welt oder zu den sich normalisierenden Regimen und ihren Verbündeten offenbarte eine minderwertige arabische Beziehung in Form einer „Freundschaft“ mit der zionistischen Mentalität. Die Araber nutzten die Normalisierung bewusst, um die Grundlagen zu zerstören, auf denen die Beziehungen zwischen den Arabern und ihre Beziehungen zu ihrem zentralen Anliegen in Palästina und dessen Folgen für die arabische Welt beruhen.

MEINUNG: Völkermord ist in der US-Diplomatie verankert

Während normalisierte arabische Regime heute den Vorwand gemeinsamer Interessen, die sie mit dem Besatzer vereinen, nutzen, um Frieden zu schaffen, wurde dieser Vorwand von den Eigentümern der Sache selbst seit der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens und bis heute widerlegt. Dies ist auf die zionistische Mentalität zurückzuführen, die eine narzisstische, arrogante und aggressive Beziehung zu den Palästinensern und zu den Arabern im Allgemeinen aufrechterhält, um ein Ziel zu erreichen, das durch das Verbrechen des Völkermords in Gaza und die zunehmende Aggression in Jerusalem und im Westjordanland erreicht wurde.

In diesem einzigartigen arabischen Fall, der aufgrund der Fortsetzung der Beziehung zu einem Besatzer, der rund um die Uhr Verbrechen und Massaker an seinen palästinensischen Brüdern begeht, aus dem Rahmen fällt, fällt die arabische Beziehung zum zionistischen Establishment nach einem Jahr und mehreren Wochen andauernder Verbrechen des Völkermords in Gaza und ihrer Tendenz, die Beziehung fortzusetzen, anstatt sie zu beenden. Diese arabische „Großzügigkeit“ gegenüber Israel wird in die Geschichtsbücher als Schande eingehen, da das von der Besatzungsmacht begangene Kriegsverbrechen und der Völkermord weder den arabischen Beamten erzürnt noch seine Beziehung zum Besatzer stört. Es gab nicht einmal Spannungen in der Beziehung oder einen Rüffel unter Freunden, auch wenn das Gleichgewicht der Beziehung immer zugunsten des Besatzers ausfällt. Dies gibt dem Besatzer das Gefühl, dass er nicht bestraft wird, und hält ihn daher nicht davon ab, seine Aggressionen und Angriffe fortzusetzen. Dies eröffnet die Diskussion über die Natur dieser Normalisierung und die Beziehung zum Besatzer, die zur offiziellen arabischen Akzeptanz der israelischen Realität führt.

Seit mindestens einem Jahr begegnet die arabische Politik der Aggression auf eine sehr schmerzhafte und traurige Weise in den Augen der palästinensischen Opfer. Das Mitgefühl und die Sympathie, die das zionistische Establishment von den arabischen Ländern, die die Normalisierung unterstützen, in Form von Lebensmittelkonvois, Sicherheitskoordination mit ihnen zur Fortsetzung seiner Angriffe erhält, den Widerstand abschreckt und ihn mit dem Terrorismus in Verbindung bringt, hat jede beschämende Definition von Normalisierung übertroffen und ging sogar über die westliche Heuchelei in ihrem leeren Gerede über Menschenrechte hinaus.

Der arabische Verbündete des Besatzers ist absichtlich hilflos und durch Absicht und Willen gelähmt, aufgrund der Niederlage eines Willens, der seiner Hilflosigkeit und Lähmung widerspricht. Der arabische Verbündete des Besatzers hat in seinen Augen und in den Augen seines Volkes, das die Zerstörung, Unterdrückung und Grausamkeit in Gaza beobachtet, jeglichen politischen, sicherheitspolitischen oder moralischen Wert verloren. Die arabische Straße beobachtet die Positionen vieler Länder gegenüber der Besatzung und ihren Führern und lobt und freut sich über sie. Gleichzeitig erinnert sie sich bitter an die arabischen Positionen und Entscheidungen, die auf dem Gipfel von Riad im November letzten Jahres getroffen wurden, um die Belagerung von Gaza zu durchbrechen und das Gebiet mit humanitärer und medizinischer Hilfe zu versorgen. Die Tatsache, dass diese nicht umgesetzt wurden, hat das Gleichgewicht der arabisch-israelischen Beziehungen noch stärker zugunsten der Besatzung und ihrer Interessen verschoben. Weder die arabischen Länder, die sich normalisiert haben, sind in der Lage, in das zu investieren, was sie als Grund für ihr Bündnis mit dem Besatzer angegeben haben, noch hat die übrige arabische Politik auf arabischer und internationaler Ebene irgendeine Wirkung.

MEINUNG: Israel zwang die Welt, die UNRWA zu gründen; jetzt will es die UNRWA tot sehen

Wenn Nicaragua, Schottland, Irland, Chile, Kolumbien, Norwegen oder Spanien ihre Position gegen die von der Besatzung begangenen Verbrechen zum Ausdruck bringen, stellt sich die Frage: Warum ist ihre Wirksamkeit und Resonanz größer als jede arabische Position? Wenn der französische Präsident beispielsweise dem Premierminister der Besatzung mitteilt, dass sein Land durch eine internationale Resolution gegründet wurde, werden die zionistischen Kreise wütend auf ihn, oder wenn der UN-Generalsekretär seine Position zu den Verbrechen der Besatzung zum Ausdruck bringt. Andererseits verschwinden all diese Phrasen aus dem Vokabular arabischer Beamter, die sich mit ihren westlichen Amtskollegen treffen, und sie äußern ihnen gegenüber keine derartigen Phrasen, wie etwa, dass jedes besetzte Volk das Recht hat, sich gegen seinen Besatzer zu wehren, dass die Täuschung , Lügen und Verbrechen des zionistischen Establishments alles, was mit Frieden und der Zweistaatenlösung zu tun hat, zunichte gemacht haben oder dass jeder, der die falsche und dämonisierende israelische Erzählung fördert, dies in der arabischen Welt nicht tun kann, nachdem er die Lügen mehr als sieben Jahrzehnte lang erlebt hat.

Wir wissen, warum Mut im arabischen Wörterbuch fehlt, wenn es um die Amerikaner, Westler und Israelis geht. Das liegt daran, dass diese Menschen kollektiv davon überzeugt sind, dass auf Tyrannei basierende Regime illegitim sind. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Positionen, die Gerechtigkeit, Menschlichkeit und die Rechte der Palästinenser betreffen, in der arabischen Welt nicht mit dem Mut umgesetzt werden, das umzusetzen, was der arabische Beamte sagt. Daher verlassen westliche und amerikanische Besucher die arabische Region mit dem vorgefassten Eindruck, dass ihre Vorstellungen von Frieden und Sicherheit in der Region mit denen ihrer arabischen Gesprächspartner übereinstimmen, und fordern alle Parteien auf, nicht zu eskalieren. Dies wird als Sieg für die zionistische Mentalität angesehen, da sie in ihren offiziellen arabischen Beziehungen Täuschung in einer Weise einsetzt, die nicht im Widerspruch zur offiziellen arabischen Vereinigung mit der zionistischen Erzählung steht, nachdem sie es ständig versäumt hat, ihre Erzählung auf der arabischen Straße zu vermarkten, und sie in ihrem Völkermord an Palästina bedient.

MEINUNG: „Diplomatie oder Voreingenommenheit?“ Eine Antwort auf die Ansichten eines ehemaligen Botschafters zum Nahen Osten

Dieser Artikel erschien auf Arabisch in Arabi21 am 29. Oktober 2024.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …