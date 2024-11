https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-gaza-north-lebanon-war-hezbollah-hamas-beirut-ceasefire



Gaza live: Israel tötet 47 Palästinenser bei nächtlichen Angriffen im Zentrum von Gaza

Unterdessen bombardiert Israel Beirut zum ersten Mal seit einer Woche

Wichtige Punkte

Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und dem Libanon laufen weiter, obwohl der US-Gesandte Beirut ausgelassen hat

Islamischer Widerstand im Irak feuert Drohnen auf Israel ab

Ein Viertel der Gebäude im Südlibanon beschädigt oder zerstört

Live-Updates

Naim Qassem: Stratege, Ideologe und jetzt Anführer der Hisbollah

vor 8 Minuten

Naim Qassem, der über 33 Jahre lang als Stellvertreter der Hisbollah galt, krönte am Dienstag mit seiner Wahl zum vierten Generalsekretär der Bewegung seine mehr als vier Jahrzehnte währende Tätigkeit im politischen Islam der Schiiten.

Die Wahl von Qassem durch den Schura-Rat der Hisbollah fand genau einen Monat nach der Tötung seines Vorgängers Hassan Nasrallah durch Israel statt und fällt in die schwierigste Phase der Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 1982.

Zusätzlich zu Nasrallah hat Israel eine Reihe von zwielichtigen Militärführern sowie Hachem Safieddine, den mutmaßlichen Nachfolger von Nasrallah, getötet, während es eine Bodeninvasion im südlichen Libanon startete und das Land mit Luftangriffen bombardierte.

WEITERLESEN: Naim Qassem: Hisbollah-Stratege, -Ideologe und jetzt Anführer

Naim Qassem nimmt Beileidsbekundungen für den Tod des hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs Fuad Shukr in den südlichen Vororten von Beirut am 2. August entgegen (Reuters/Mohamed Azakir)

Zitadelle aus der Kreuzritterzeit durch israelische Angriffe auf den Südlibanon beschädigt

vor 17 Minuten

Die Zitadelle von Toron in Bint Jbeil wurde durch israelische Angriffe auf den Südlibanon an einer ganzen Mauer zerstört, wie der Leiter des Kulturarchivs der Stadt gegenüber l’Orient Today mitteilte.

Die Festung wurde während der Kreuzfahrerzeit erbaut.

Libanesischer Premierminister: Ausweitung der Angriffe deutet auf Israels „Ablehnung“ des Waffenstillstands hin

vor 34 Minuten

Der libanesische Premierminister Najib Mikati kritisierte am Freitag die „Ausweitung“ der Angriffe Israels auf sein Land und sagte, sie seien ein Zeichen für die Ablehnung der Bemühungen, nach mehr als einem Monat Krieg einen Waffenstillstand zu vermitteln.

„Die erneute Ausweitung des Umfangs der Aggression des israelischen Feindes auf libanesische Regionen, seine wiederholten Drohungen an die Bevölkerung, ganze Städte und Dörfer zu evakuieren, und seine erneute Ausrichtung auf die südlichen Vororte von Beirut mit zerstörerischen Angriffen sind alles Anzeichen dafür, dass der israelische Feind alle Bemühungen um einen Waffenstillstand ablehnt“, sagte Mikati.

Berichterstattung von AFP

Meinung: US-Wahlen: Warum müssen sich die Wähler zwischen Faschismus und völkermörderischem Zionismus entscheiden?

vor 51 Minuten

In diesen Tagen, da wir uns dem Tag X der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen nähern, veröffentlicht die New York Times einen Artikel nach dem anderen über Donald Trump und den Faschismus.

„John Kelly, der dienstälteste Stabschef im Weißen Haus unter Trump, sagte, er glaube, dass Donald Trump die Definition eines Faschisten erfülle“, berichtet die Times.

„Ist es Faschismus?“ fragt ein anderer Artikel. Robert Paxton, ein führender Historiker, war einst der Meinung, dass das Etikett überstrapaziert wurde, hat seine Meinung aber angesichts des ‚Trumpismus‘ geändert.

Trump ist ein Faschist, und wenn er die Gelegenheit dazu erhält, wird er dieses Land in Mussolinis Italien, Hitlers Deutschland oder Francos Spanien verwandeln – alles europäische Variationen dieses amerikanischen Schwenks in Richtung Faschismus.

In derselben Zeitung werden Sie jedoch keinen einzigen Hinweis auf den Völkermord finden, der sich in den letzten 13 Monaten in Palästina und im Libanon ereignet hat – außer um diese Tatsache in Frage zu stellen und zu diskreditieren. In keinem der Berichte wird erwähnt, dass Präsident Joe Biden und damit auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris die Hauptverantwortung tragen.

LESEN SIE MEHR: US-Wahlen: Warum müssen sich die Wähler zwischen Faschismus und völkermörderischem Zionismus entscheiden? Meinung von Hamid Dabashi

Anhänger hören zu, wie die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris während einer Wahlkampfveranstaltung im Alliant Energy Center am 30. Oktober 2024 spricht (AFP)

Drei Tote bei Luftangriff auf Dorf südlich von Beirut

vor 1 Stunde

Das libanesische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass bei einem nächtlichen israelischen Angriff auf Qamatiyeh südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut drei Menschen getötet wurden.

Bei dem Angriff wurden außerdem fünf Menschen verwundet.

Israelische Armee startet Razzia in der Nähe von Dschenin im besetzten Westjordanland

vor 1 Stunde

Die israelische Armee hat Verstärkung in die Stadt al-Yamoun in der Nähe von Dschenin im besetzten Westjordanland geschickt, wo sie Berichten zufolge eine Razzia durchführt.

Al Jazeera berichtet, dass israelische Streitkräfte ein Haus in der Stadt durchsuchen.

Zuvor hatte die israelische Armee heute bekannt gegeben, dass sie bei einem Drohnenangriff auf Tulkarm im besetzten Westjordanland drei palästinensische Bewaffnete getötet hat.

Wafa: 47 Palästinenser bei israelischen Angriffen auf Gaza in der Nacht getötet

vor 2 Stunden

Mindestens 47 Palästinenser wurden bei israelischen Angriffen auf Deir al-Balah im Zentrum von Gaza, das Nuseirat-Flüchtlingslager und Zawayda in der Nacht getötet, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa.

Laut der Agentur waren die meisten Opfer Frauen und Kinder.

Wafa sagt, dass die Mehrheit der Opfer bei der Bombardierung mehrerer Häuser in Nuseirat durch Israel getötet wurde.

Die Häuser wurden ein erstes Mal getroffen, dann ein zweites Mal, nachdem sich Menschen versammelt hatten, um den Betroffenen zu helfen.

USA: Israels Verzicht auf Zusammenarbeit mit palästinensischen Banken war „sehr kurzfristig“

vor 3 Stunden

Die US-Regierung erklärte am Donnerstag, dass Israels Entscheidung, eine Verzichtserklärung zu unterzeichnen, um die Zusammenarbeit zwischen israelischen und palästinensischen Banken um einen weiteren Monat zu verlängern, „sehr kurzfristig“ sei und bis zum 30. November eine „weitere drohende Krise“ schaffen würde.

Der Sprecher des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich sagte am Donnerstag, er werde eine Verzichtserklärung unterzeichnen, um die Zusammenarbeit zwischen israelischen und palästinensischen Banken um einen weiteren Monat zu verlängern, nachdem das Kabinett zugestimmt habe.

Berichterstattung von Reuters

Morgen-Update

vor 3 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

hier sind die neuesten Updates:

Israelische Kampfflugzeuge haben mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vororte von Beirut durchgeführt, weniger als eine Stunde nachdem die israelische Armee die Bewohner am frühen Morgen aufgefordert hatte, die Stadt zu verlassen

Bei den Angriffen, die den ersten Angriff Israels auf Beirut seit einer Woche darstellten, wurden laut libanesischen Medienberichten mindestens zwei Menschen getötet und vier verletzt

Die Nachrichtenagentur Wafa berichtet, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens mindestens zwei Menschen getötet wurden

Der islamische Widerstand im Irak gab bekannt, einen Drohnenangriff auf Südisrael und die von Israel besetzten Golanhöhen durchgeführt zu haben. Die israelische Armee gab an, mehrere Drohnen über dem Roten Meer abgefangen zu haben

Der palästinensische Gesundheitsminister Majid Abu Ramadan gab bekannt, dass die zweite Runde der Polioimpfungen am Samstag im nördlichen Gazastreifen wieder aufgenommen wird

Bei den vier Ausländern, die bei einem Raketenangriff auf Metula im Norden Israels getötet wurden, handelte es sich um thailändische Arbeiter, wie das thailändische Außenministerium mitteilte. Bei dem Angriff wurde auch ein Israeli getötet

Abendzusammenfassung

vor 11 Stunden

Unsere Live-Berichterstattung wird in Kürze bis morgen früh eingestellt.

Hier sind einige der wichtigsten Entwicklungen des Tages:

Das Gesundheitsministerium von Gaza hat die Zahl der bekannten Todesfälle durch israelische Angriffe am Donnerstag auf 46 geschätzt, darunter zwei Journalisten und ein Sanitäter. Die Luftangriffe konzentrierten sich hauptsächlich auf den Norden von Gaza, wo ein Angriff ein Krankenhaus traf, medizinische Hilfsgüter in Brand setzte und den Betrieb unterbrach, wie Beamte mitteilten.

Das libanesische Gesundheitsministerium hat die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe seit dem 8. Oktober 2023 auf 2.865 aktualisiert. In dieser Zahl sind 45 Menschen enthalten, die in den letzten 24 Stunden getötet wurden.

In einer Rede vor neuen Militäroffizieren am Donnerstag warnte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Iran, dass Israel im Bedarfsfall überall im Land eintreffen könne. Der Iran seinerseits könnte sich darauf vorbereiten, auf die Luftangriffe Israels aus dem irakischen Luftraum zu reagieren, und zwar noch vor den US-Wahlen, wie aus Berichten von Axios hervorgeht.

Die USA haben „gute Fortschritte“ zwischen dem Libanon und Israel in Bezug auf einen möglichen Waffenstillstand gesehen, sagte Außenminister Antony Blinken am Donnerstag gegenüber Reportern. Die Kommentare folgen auf die Nachricht, dass der US-Gesandte Amos Hochstein die Region verlassen hat, ohne in Beirut Halt zu machen. Er war zu Gesprächen in Israel gewesen.

Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, gab bekannt, dass bei den israelischen Angriffen im vergangenen Monat täglich mindestens ein Kind im Libanon getötet wurde. Seit Oktober 2023 wurden bei israelischen Angriffen auf den Libanon mindestens 166 Kinder getötet und 1.168 verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte.

Eine am Donnerstag von der Washington Post veröffentlichte Analyse zeigte, dass Israel ein Viertel aller Gebäude im Südlibanon teilweise oder vollständig zerstört hat. Das sind 5.000 Gebäude, darunter mindestens neun religiöse Stätten, die durch kontrollierte Explosionen zerstört wurden, so die Post.

Washington Post: Israel hat ein Viertel aller Gebäude im Südlibanon beschädigt oder zerstört

vor 11 Stunden

Eine am Donnerstag von der Washington Post veröffentlichte Analyse zeigt, dass Israel ein Viertel aller Gebäude im Südlibanon teilweise oder vollständig zerstört hat.

Das entspricht 5.000 Gebäuden, darunter mindestens neun religiöse Stätten, die durch kontrollierte Explosionen zerstört wurden, so die Post.

„Der Großteil der Schäden – fast 80 Prozent – ist seit dem 2. Oktober entstanden, dem Tag nach Beginn der israelischen Bodenoffensive“, heißt es in dem Artikel.

„Seitdem schreitet die Zerstörung in rasantem Tempo voran und verdoppelt sich etwa alle zwei Wochen, obwohl israelische Beamte signalisieren, dass sie bereit sind, Verhandlungen über die Beendigung des Krieges aufzunehmen.“

46 Palästinenser am Donnerstag im Gazastreifen getötet

vor 11 Stunden

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens hat die Zahl der bekannten Todesfälle durch israelische Angriffe am Donnerstag auf 46 geschätzt, darunter zwei Journalisten und ein Sanitäter.

Die Luftangriffe konzentrierten sich hauptsächlich auf den Norden des Gazastreifens, wo ein Angriff ein Krankenhaus traf, medizinische Vorräte in Brand setzte und den Betrieb unterbrach, wie Beamte mitteilten.

Israel beschuldigte die Hamas, das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Beit Lahia für militärische Zwecke zu nutzen, und gab an, dass sich dort „Dutzende Terroristen“ versteckt hielten. Gesundheitsbeamte und die Hamas bestreiten diese Anschuldigung.

Bericht von Reuters

Israelische Luftangriffe töten fünf Menschen im Norden des Gazastreifens

vor 12 Stunden

Bei israelischen Luftangriffen auf das Viertel Sheikh Radwan westlich von Jabalia im Norden des Gazastreifens wurden am späten Donnerstagabend mindestens fünf Menschen getötet.

Bilder, die der Korrespondent von Aljazeera im Norden des Gazastreifens, Anas al-Sharif, geteilt hat, zeigen die blutigen Leichen von Kindern, die aus den Trümmern weggetragen werden.

Arabische Amerikaner bezeichnen Bill Clintons Äußerungen zu Gaza als „unangemessen“

Vor 13 Stunden

Der ehemalige Präsident der USA, Bill Clinton, hat online eine Gegenreaktion ausgelöst, nachdem er gesagt hatte, dass die palästinensische Gruppe Hamas Israel dazu „zwingt“, Zivilisten palästinensischer Herkunft zu töten.

Clinton hielt am Mittwoch vor einem Publikum in Michigan eine Rede, um vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November Unterstützung für die Kandidatin der Demokratischen Partei, Vizepräsidentin Kamala Harris, zu sammeln. In seiner Rede ging er auf den andauernden Krieg Israels gegen den Gazastreifen ein.

Er sagte, dass Kritik an der unverhältnismäßigen Reaktion Israels fehl am Platz sei.

„Das klingt alles schön und gut, bis man sich fragt, was man tun würde, wenn es die eigene Familie wäre und man nichts anderes getan hätte, als sich für ein Heimatland für die Palästinenser einzusetzen, und eines Tages kommen sie und töten die Menschen in Ihrem Dorf.

„Sie würden sagen: ‚Nun, Sie müssen mir vergeben, ich führe keine Strichliste auf diese Weise – es geht nicht darum, wie viele wir töten mussten‘ – denn die Hamas stellt sicher, dass sie von Zivilisten abgeschirmt werden. Sie werden Sie zwingen, Zivilisten zu töten, wenn Sie sich verteidigen wollen.“

Ägypten bestreitet Unterstützung israelischer Militäroperationen

vor 13 Stunden

Die ägyptische Armee wies am Donnerstag Vorwürfe zurück, sie habe Waffenlieferungen an Israel für dessen Kriege im Gazastreifen und im Libanon erleichtert.

Die Nachrichtenagentur Reuters verwies auf Berichte, wonach ein ägyptischer Hafen eine Lieferung von Sprengstoff für einen israelischen Rüstungskonzern erhalten habe.

„Die ägyptischen Streitkräfte weisen kategorisch zurück, was in den sozialen Medien und auf verdächtigen Konten verbreitet wurde und was über die Unterstützung Israels bei seinen Militäroperationen im Allgemeinen und im Detail behauptet wird“, hieß es in einer Erklärung der Armee.

Die Website zur Schiffsverfolgung, Marine Traffic, zeigte, dass die MV Kathrin, die Berichten zufolge eine 150-Tonnen-Ladung militärischen Sprengstoffs transportierte, am Montag im ägyptischen Hafen von Alexandria anlegte.

