Israel announces its Gaza endgame: Ethnic cleansing as ‚humanitarianism‘ Benjamin Netanyahu announced his endgame in Gaza: the „voluntary migration“ of Palestinians forced to choose between leaving or dying by bombardment and starvation. His goal is to end the Palestinians as a people and as a national movement.



Der israelische Premierminister BENJAMIN NETANYAHU trifft den US-Verteidigungsminister LLOYD AUSTIN im Hauptquartier der israelischen Armee, der Kirya, in Tel Aviv, zusammen mit dem israelischen Verteidigungsminister YOAV GALLANT, dem Generalstabschef der Armee Lt.-Gen. HERZI HALEVI, und dem Vorsitzenden der Generalstabschefs, General CHARLES BROWN (Foto: © Kobi Gideon/Israeli Gpo via ZUMA Press/Wire/APA Images)



Generalstabschef der Armee Lt.-Gen. HERZI HALEVI, und dem Vorsitzenden der Generalstabschefs, General CHARLES BROWN (Foto: © Kobi Gideon/Israeli Gpo via ZUMA Press/Wire/APA Images)

Benjamin Netanjahu hat sein Endspiel in Gaza angekündigt: die „freiwillige Migration“ der Palästinenser, die vor die Wahl gestellt werden, entweder zu gehen oder durch Bombardierung und Hunger zu sterben. Sein Ziel ist es, die Palästinenser als Volk und als nationale Bewegung zu vernichten.

Israel kündigt sein Endspiel für den Gazastreifen an: Ethnische Säuberung als „humanitäre Maßnahme

Von Mitchell Plitnick

28. Dezember 2023

Am ersten Weihnachtsfeiertag hielt es das Wall Street Journal für angemessen, einen Meinungsbeitrag von Benjamin Netanjahu zu veröffentlichen, dem Staatschef, der derzeit mehr Unschuldige abschlachtet als jeder andere. In diesem Artikel erläuterte Netanjahu seine „Vision“ für sein Endspiel in Gaza. Er nannte drei Ziele: „Die Hamas muss zerstört werden, der Gazastreifen muss entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft muss deradikalisiert werden. Dies sind die drei Voraussetzungen für einen Frieden zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbarn im Gazastreifen“.

Israel behauptet, dass die Zerschlagung der Hamas Monate, vielleicht sogar Jahre dauern wird. Schon jetzt kämpfen die meisten Bewohner des Gazastreifens darum, eine Unterkunft, Nahrung und Wasser zu finden. Eine angemessene medizinische Versorgung ist ein fast unmöglicher Traum geworden, da die Mediziner ohne Vorräte, medizinische Geräte, Strom und sogar ohne Krankenhauseinrichtungen versuchen, ihr Möglichstes zu tun. Krankheiten, Unterernährung, Ermüdung, Wundinfektionen, katastrophale hygienische Verhältnisse und andere Bedrohungen sind an der Tagesordnung. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Menschen, die an diesen Ursachen sterben, in den täglichen Opferzählungen nicht erfasst werden.

Und das alles nach weniger als drei Monaten. 1 % der Bevölkerung des Gazastreifens ist bereits getötet worden, und Pilzinfektionen sind so weit verbreitet, dass sogar israelische Soldaten daran sterben. Stellen Sie sich vor, wie es in einem weiteren Monat aussehen wird, geschweige denn in einem Jahr.

Mit „entmilitarisiert“ meint Netanjahu eine ständige israelische Militärpräsenz nicht nur im Gazastreifen, sondern auch am Rafah-Übergang zwischen Gaza und Ägypten. Damit soll angeblich der Waffenschmuggel unterbunden werden, aber so etwas wie eine Unterbindung des Schmuggels gibt es nicht – kein Land hat das jemals geschafft. Besetzte, belagerte und unter Tyrannei lebende Menschen werden immer einen Weg des Widerstands finden.

Wenn Netanjahu von „Deradikalisierung“ spricht, meint er damit ein „Umerziehungsprogramm“ für Palästinenser, damit sie lernen, ihre israelischen Kolonisatoren zu lieben. Sein Vergleich mit Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg ist so absurd, dass er kaum der Rede wert ist. Aber um es klarzustellen, die alliierten Mächte haben nach der Zerstörung Deutschlands und Japans die Länder aktiv wieder aufgebaut und die Wirtschaft der Länder in Richtung Unabhängigkeit und Wachstum angekurbelt. Sie gaben den Menschen in Deutschland und Japan einen Grund, sich mit den alliierten Mächten versöhnen zu wollen und ihre jeweiligen Vorkriegsregierungen als diejenigen anzusehen, die sie in die Katastrophe geführt haben.

Netanjahu hat nicht die Absicht, dies zu tun, oder irgendetwas in der Art. Das Letzte, was er will, ist eine Art unabhängiges Palästina. Das hat er schon oft genug deutlich gemacht. Und er hat nicht die Absicht, den Gazastreifen mit einer pulsierenden Wirtschaft wieder aufzubauen, sondern die Isolation zu wiederholen, die der Gazastreifen seit 1948 erlebt hat, zunächst durch Ägypten und dann, seit 1967, durch Israel. Seine Vorstellung, dass „die palästinensische Zivilgesellschaft so umgestaltet werden muss, dass die Menschen den Kampf gegen den Terrorismus unterstützen, anstatt ihn zu finanzieren“, liest sich wie ein lächerliches Hirngespinst, das der falschen, rassistischen Vorstellung entspringt, dass den Palästinensern beigebracht wird, Israelis zu hassen, und nicht, dass die Erfahrungen von Gewalt, Tötung, Entbehrung und Demütigung durch Israel vielleicht nur negative Gefühle hervorrufen.

Darüber hinaus ist das Konzept der „Deradikalisierung“ nicht nur insofern beleidigend, als es die Bedingungen, die zum palästinensischen Widerstand – ob völkerrechtlich oder anderweitig – geführt haben, ausdrücklich leugnet, sondern es ist auch so dehnbar, dass Israel selbst die verschlagensten Palästinenser, wie die Palästinensische Autonomiebehörde, beschuldigen könnte, bis ans Ende der Zeit „radikal“ zu bleiben, ganz gleich, wie sehr sie vor ihren Besatzern einen Kotau machen. Und Netanjahu hat allen Grund zu glauben, dass Israel dabei von Washington und Brüssel unterstützt werden wird.

Nein, es ging nicht darum, zu beschreiben, wie das Gemetzel in Gaza beendet werden kann. Es ging darum, zu erklären, dass das Gemetzel noch lange andauern wird und dass das ultimative Ziel, wie seit dem 7. Oktober klar ist, darin besteht, den Kampf um Palästina endgültig zu beenden, indem die Palästinenser als Volk und als nationale Bewegung vernichtet werden.

Ethnische Säuberung als „humanitäre Maßnahme

Wie Netanjahu auf einer Sitzung seiner Likud-Fraktion am ersten Weihnachtstag erläuterte, besteht der Plan darin, die Menschen in Gaza so stark unter Druck zu setzen, dass sie keine andere Wahl haben, als zu gehen oder zu sterben. „Was die freiwillige Auswanderung angeht, habe ich kein Problem damit“, sagte er dem Likud-Knessetmitglied und ehemaligen israelischen Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon. „Unser Problem ist nicht, die Ausreise zu erlauben, sondern der Mangel an Ländern, die bereit sind, Palästinenser aufzunehmen. Und daran arbeiten wir. Das ist die Richtung, in die wir gehen.“

Den Begriff „freiwillige Auswanderung“ wird man in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich sehr oft hören, und er ist einer der zynischsten und unehrlichsten Begriffe, die man sich vorstellen kann. Die Menschen verlassen den Gazastreifen natürlich nicht freiwillig. Israel hat den Ort unbewohnbar gemacht, und das war schon vor den aktuellen Bombardierungen.

Wenn man Wasser, Strom, Lebensmittel und medizinische Versorgung abstellt, alle Unterkünfte zerstört und dann die Menschen fragt: „Möchten Sie trotzdem bleiben?“, dann ist ihre Entscheidung zu gehen natürlich nicht freiwillig.

Jetzt werden sie im Grunde genommen unter Androhung des unmittelbaren Todes zum Verlassen gezwungen. Die Menschen in Gaza haben nicht plötzlich ihre Verbundenheit mit Palästina verloren. Sie werden sterben, wenn sie bleiben, ebenso wie ihre Kinder. Wenn man den Menschen das Wasser, den Strom, die Nahrung und die medizinische Versorgung abschneidet, alle Unterkünfte zerstört und sie dann fragt: „Möchten Sie trotzdem bleiben?“, dann ist ihre Entscheidung zu gehen offensichtlich nicht freiwillig.

Dennoch wird dies als eine „humanitäre Lösung“ dargestellt. Und es ist eine Option, die, zumindest laut einer von Danon veröffentlichten Umfrage, unter den Israelis große Unterstützung genießt. In der Umfrage wurde gefragt: „Inwieweit unterstützen Sie die Förderung der freiwilligen Migration der Bewohner des Gazastreifens?“ 68 % befürworteten eine solche Förderung nachdrücklich, weitere 15 % sagten, dass sie dies eher befürworten würden. Nur 17 % gaben an, dass sie dies nicht oder nur wenig unterstützen.

Der Vorstoß für diese „humanitäre Lösung“ ist nicht auf die Regierung beschränkt. Die Jerusalem Post veröffentlichte, ebenfalls am ersten Weihnachtstag, einen Op-Ed, in dem die Überführung der Bewohner des Gazastreifens in den Sinai aus denselben „humanitären“ Gründen befürwortet wurde. Die Realitätsferne des Artikels sowie der unverhohlene Rassismus sind verblüffend.

Seit der bedingungslosen Übergabe des Gazastreifens an die Palästinensische Autonomiebehörde durch Israel im Jahr 2005 ist es den Bewohnern des Gazastreifens trotz großzügiger wirtschaftlicher Unterstützung nicht gelungen, ein produktives, von den Palästinensern verwaltetes Gebilde zu schaffen“, schreibt der Autor Joel Roskin, Professor für Geologie an der Bar-Ilan-Universität, und führt weiter aus, dass dies mit dem Zusammenwirken einer hasserfüllten, fanatischen, israelfeindlichen islamischen Kultur und Verbindungen zum Iran sowie mit den begrenzten geografischen Bedingungen, den geringen natürlichen und menschlichen Ressourcen und der hohen Bevölkerungsdichte zusammenhängen könnte.

Der Rassismus ist ungeschminkt und unapologetisch. Die siebzehnjährige Belagerung des Gazastreifens durch Israel wird mit keinem Wort erwähnt, und die Beschreibung der „großzügigen wirtschaftlichen Unterstützung“, die der Gazastreifen erhalten hat, ist sowohl eine Erfindung als auch eine klassische Opferbeschuldigung. Ein Großteil dieser Unterstützung diente dem Wiederaufbau nach der Zerstörung von Infrastruktur, Häusern und Gebäuden durch Israel sowie der humanitären Hilfe, die aufgrund der strengen israelischen Beschränkungen für die Wirtschaft des Gazastreifens und der Beschränkungen in den Vereinigten Staaten und Europa, was die Möglichkeit betrifft, sogar Spenden zu schicken, geschweige denn direkt zu investieren, nichts zur Verbesserung der Wirtschaft beitrug. Dies war in der Tat eine häufige Beschwerde von Befürwortern der Palästinenser im Allgemeinen. Humanitäre Hilfe kurbelt eine Wirtschaft nicht an, sondern bremst sie. Wirtschaftshilfe kann eine Wirtschaft ankurbeln, je nachdem, wie sie verwendet wird, aber eine solche Verwendung wurde von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, die direkt oder indirekt die Geldgeber waren, stets untersagt.

Dies wird jedoch sowohl in Israel als auch im Weißen Haus als der Gipfel der Großzügigkeit Israels angesehen werden. Man will den armen, barbarischen Gaza-Bewohnern, die nur hassen und töten können, nur helfen, ein besseres Leben zu finden, weit weg von dem Land, das Israel ihnen gestohlen hat, heißt es. Das ist die grausamste Form der „Last des weißen Mannes“-Trophe.

Netanjahu befindet sich jedoch in einer Zwickmühle. Wie er betonte, sind andere Länder nicht bereit, Israel bei der ethnischen Säuberung des Gazastreifens von seinen palästinensischen Bewohnern zu helfen. Während die Regierung Biden, Großbritannien und Europa den Kopf in den Sand stecken, was die klaren Absichten Israels angeht, können sich Ägypten und Jordanien solche Illusionen nicht leisten.

Am Mittwoch trafen sich der jordanische König Abdullah und der ägyptische Präsident Abdel Fattah El Sisi, um die Lage in Gaza zu besprechen. In einer von der jordanischen Nachrichtenagentur Petra veröffentlichten Erklärung machten sie ihre Position deutlich: „Seine Majestät König Abdullah und der ägyptische Präsident Abdel Fattah El Sisi haben am Mittwoch in Kairo ihre vollständige Ablehnung aller Versuche bekräftigt, die palästinensische Frage zu liquidieren und die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen gewaltsam zu vertreiben.“

Netanjahus Strategie besteht eindeutig darin, das Abschlachten der Palästinenser und die Verschlechterung der Lebensbedingungen im Gazastreifen so weit fortzusetzen, dass Ägypten nachgeben und die Errichtung palästinensischer Siedlungen im nördlichen Sinai zulassen muss. Die Ungeheuerlichkeit dieses Plans sollte jedem klar sein, der auch nur einen Hauch von Menschlichkeit in sich trägt. Doch an Menschlichkeit scheint es sowohl in Israel als auch in Washington zu mangeln.

Ägypten versucht zu verhindern, dass ihm diese unmögliche Entscheidung aufgezwungen wird. Deshalb haben sie Israel, der Hamas und den Vereinigten Staaten vor kurzem einen dreistufigen Friedensvorschlag unterbreitet, der die Freilassung der israelischen Geiseln und der palästinensischen politischen Gefangenen sowie eine gemeinsame „technokratische“ Regierung im Gazastreifen als vorübergehende Maßnahme vorsieht, bis Wahlen abgehalten werden, die sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen eine einheitliche palästinensische Regierung hervorbringen würden.

Die Hamas und der Islamische Dschihad haben sowohl einen vorübergehenden Waffenstillstand als auch den Verzicht auf die gesamte Macht im Gazastreifen abgelehnt. Die Hamas hat nach den Kämpfen zu demokratischen Wahlen aufgerufen und angedeutet, dass sie bereit ist, die Macht mit der PLO zu teilen und in einem einheitlichen Rahmen zu arbeiten. Israel hat den Plan nicht rundweg abgelehnt, sondern darauf bestanden, den Krieg erst dann zu beenden, wenn Netanjahus drei Bedingungen erfüllt sind, was de facto eine Ablehnung des Plans darstellt. Die USA haben absolut geschwiegen, was die Verachtung von Joe Biden für eine Beendigung des Tötens deutlicher zum Ausdruck bringt als jedes Wort.

Selbst die Regierung Biden kann nicht glaubhaft behaupten, nichts von dem Netanjahu-Plan gewusst zu haben. Alles, was Israel in Gaza getan hat, deutet eindeutig auf den Versuch hin, die Mehrheit der Bevölkerung auf absehbare Zeit aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Dies ist keine Spekulation, sondern ergibt sich aus den Worten und Taten der israelischen Führer, von Netanjahu an abwärts. Das ist nichts, was mit ein bisschen mehr humanitärer Hilfe gelöst werden kann. Joe Biden, Antony Blinken und der Rest der Regierungsführung sind sich dessen sehr wohl bewusst. Solange keine Volksunruhen eine Änderung erzwingen können, werden sie Netanjahu mit Sicherheit gewähren lassen, so weit er kann.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …