Israel massakriert Zivilisten, um den Druck auf die Hamas zu erhöhen

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

17. Juli 2024

Die Leichen von Palästinensern, die bei einem israelischen Angriff auf ein Haus der Familie al-Rai getötet wurden, werden am 13. Juli in das Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens gebracht.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Israel hat seine Angriffe auf Einrichtungen der Vereinten Nationen und andere Stätten, die als Notunterkünfte für im Gazastreifen vertriebene Palästinenser genutzt werden, ausgeweitet, um offensichtlich Druck auf die Hamas auszuüben und die jahrzehntelange Politik der Massaker an Zivilisten fortzusetzen, um eine Kapitulation zu erzwingen.

„Die letzte Woche war eine der tödlichsten Wochen im Gazastreifen seit Beginn des Krieges“, sagte Tamara Alrifai, eine Sprecherin des UNRWA, des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge, am Montag.

Israel hat innerhalb von acht Tagen fünf Schulen in Gaza angegriffen und dabei Dutzende von Palästinensern massakriert.

Am Samstag tötete Israel bei einem der tödlichsten Einzelangriffe des Völkermords, der sich nunmehr im zehnten Monat befindet, mindestens 90 Palästinenser in al-Mawasi.

Israel hatte al-Mawasi einseitig zur „humanitären Zone“ erklärt, obwohl es dort keine Infrastruktur zur Versorgung der Menschen gibt, die es aus anderen Gebieten des Gazastreifens evakuieren ließ.

Israel behauptete, bei den Angriffen auf al-Mawasi Muhammad Deif, den Militärchef der Hamas, und den Bataillonskommandeur der Widerstandsgruppe getroffen zu haben.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza waren etwa die Hälfte der bei dem Angriff auf al-Mawasi Getöteten Frauen und Kinder, was darauf hindeutet, dass es sich bei den meisten Todesopfern um Zivilisten handelt. Mindestens 300 weitere wurden verletzt, „viele von ihnen Frauen und Kinder, die bei dem Angriff Gliedmaßen verloren und/oder gelähmt wurden“, so der Euro-Med Human Rights Monitor.

Am Sonntag wurden bei einem Angriff auf eine UN-Schule, die als Unterkunft im Flüchtlingslager Nuseirat diente, 17 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

Mindestens 539 Menschen, die in UNRWA-Einrichtungen untergebracht waren, wurden seit Oktober getötet, teilte die UN-Agentur am Dienstag mit.

Mindestens 141 Palästinenser wurden in den vergangenen 24 Stunden im Gazastreifen getötet, wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, und am Montag wurden weitere 80 Tote gemeldet.

Auch am Dienstag vergoss Israel palästinensisches Blut wie Wasser und tötete mindestens 57 Menschen.

Darunter waren 17 Menschen, die in einem Wohngebiet für vertriebene Palästinenser in al-Mawasi getötet wurden, wobei Israel nach eigenen Angaben auf einen ranghohen Kämpfer des Islamischen Dschihad zielte.

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine UN-Schule, die im Flüchtlingslager Nuseirat als Unterkunft diente, wurden mindestens 23 Menschen getötet. Unter den Getöteten befand sich auch der Journalist Muhammad Mishmish, womit sich die Zahl der seit Oktober im Gazastreifen getöteten Journalisten auf 160 erhöhte, wie das Medienbüro der Regierung in dem Gebiet mitteilte.

Auch in diesem Fall behauptete Israel, es habe „Terroristen“ angegriffen, die in der Schule operiert hätten.

„Verhaltensmuster“

Nach dem Massaker vom Samstag in al-Mawasi erklärten drei prominente Menschenrechtsorganisationen – Al Mezan, Al-Haq und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte -, der Angriff sei „Teil eines Verhaltensmusters, mit dem Israel das palästinensische Leben in Gaza zerstört“.

Die Angriffe auf die Unterkünfte der Vertriebenen sind charakteristisch für den maximalen Druck, der auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ausgeübt wird und eine Haupttaktik der israelischen Militäroffensive seit dem 7. Oktober darstellt.

Die überwiegende Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurde aus ihren Häusern vertrieben, in vielen Fällen wiederholt, wodurch jegliches Gefühl von Sicherheit und die Fähigkeit von Hilfsorganisationen, die Bedürfnisse der Menschen nachhaltig zu befriedigen, untergraben wird.

Die fast vollständige Belagerung des Gazastreifens und die Zerstörung seiner Nahrungsmittelproduktionskapazitäten haben zu einer Ausbreitung von Hunger und Durst geführt. Die Bombardierung von Gesundheits- und Sanitäreinrichtungen hat die Verbreitung vermeidbarer Krankheiten begünstigt, während die systematische Bombardierung der Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen dazu führt, dass es kaum Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Die regelmäßigen Angriffe Israels auf die so genannte „humanitäre Zone“ in al-Mawasi drohen, ebenso wie die unerbittlichen Angriffe auf Krankenhäuser, diese eklatanten Verstöße gegen das Völkerrecht zu normalisieren. Der tödliche Angriff am Samstag ist nur einer in einer Reihe von wiederholten Angriffen auf die… pic.twitter.com/YxxS7o5YwH

– Forensische Architektur (@ForensicArchi) July 16, 2024

Israel hat versucht, seine Angriffe auf Einrichtungen, die Vertriebene beherbergen, ohne Vorwarnung mit der Anwesenheit von Mitgliedern palästinensischer Widerstandsgruppen zu rechtfertigen – unter völliger Missachtung von Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Vorsicht, den Grundprinzipien des Kriegsrechts – und hat die Hamas und andere Widerstandsgruppen wiederholt beschuldigt, sich unter Zivilisten einzunisten und sie so als menschliche Schutzschilde zu benutzen.

Die drei Palästinenserrechtsgruppen erklärten, dass „Israels Begehung solcher Verbrechen unter dem Vorwand, auf [Hamas]-Militärführer zu zielen, nichts anderes als ein Versuch ist, die Massentötung von Palästinensern zu rechtfertigen, die in den letzten zehn Monaten immer wieder vorkam“.

Der Einsatz von Waffen „mit enormer Zerstörungskraft in einem so dicht besiedelten und aktiven Gebiet zeigt Israels klare Absicht, den Palästinensern den größtmöglichen Schaden zuzufügen“, fügten die Menschenrechtsgruppen hinzu.

Der Euro-Med-Menschenrechtsbeobachter schloss sich dem Büro des UN-Menschenrechtskommissars an und erklärte, dass unabhängig davon, ob sich eine Konfliktpartei wie die Hamas an das humanitäre Völkerrecht hält, „die andere Partei rechtlich verpflichtet ist, die Bestimmungen des Gesetzes zu befolgen und einzuhalten“.

Die in Genf ansässige Gruppe fügte hinzu, dass der Einsatz von Waffen aus amerikanischer Produktion bei Israels Angriffen, die gegen das Kriegsrecht verstoßen, „die USA – und jedes andere Land, das Israel mit Waffen beliefert – zu Partnern des Tötens macht, das in einem Ausmaß stattfindet, wie es in der Geschichte der modernen Kriegsführung noch nie vorgekommen ist.“

Straflosigkeit verlängert den Völkermord

Menschenrechtsgruppen in Palästina und darüber hinaus sowie unabhängige UN-Menschenrechtsexperten haben einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel und andere Formen von Sanktionen sowie Strafprozesse vor internationalen Gerichten gefordert.

Stattdessen lassen Israels mächtige Freunde die Waffen weiter fließen und arbeiten daran, den Antrag des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs auf Haftbefehle gegen hochrangige israelische Beamte zu untergraben, wodurch der Völkermord in Gaza verlängert wird.

Middle East Eye berichtete letzte Woche, dass die USA, die keine Vertragspartei des Gründungsvertrags des Gerichtshofs sind, aber dessen Ermittlungen gegen russische Führer, denen Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen werden, unterstützt haben, „ein juristisches Angebot“ erwägen, um die Befugnis des IStGH zur Ausstellung von Haftbefehlen gegen israelische Führer anzufechten.

Die Publikation fügte hinzu, dass die Überlegungen in Washington „inmitten einer Lobbykampagne auf höchster Ebene der Biden-Administration stattfinden, um zu verhindern, dass das Vereinigte Königreich seinen Rechtsbehelf gegen den IStGH fallen lässt“.

Die internationale Straffreiheit, die vor allem von den USA aufrechterhalten wird, hat es Israel ermöglicht, palästinensische Zivilisten als Verhandlungstaktik in seinen indirekten Gesprächen mit der Hamas anzugreifen. Am Dienstag, nach einem weiteren Tag der Massaker, machte die Hamas die Regierung Biden für „die systematische Tötung unseres Volkes“ verantwortlich.

Druck

Die vorherrschende Analyse in Israel ist, dass die Ermordung von Hamas-Führern wie Muhammad Deif – obwohl die Widerstandsgruppe bestreitet, dass er am Samstag getötet wurde und Israel nicht in der Lage ist, seinen Status zu bestätigen – „das Verhalten der Hamas bei den Verhandlungen über ein Geiselabkommen beeinflussen wird“, so Amos Harel, Kolumnist der israelischen Tageszeitung Haaretz.

„Die am weitesten verbreitete Ansicht in Israel ist, dass die gezielten Tötungen zusammen mit der Offensive in Rafah und den Razzien in anderen Teilen des Gazastreifens den militärischen Druck auf die Hamas erhöht haben und Yahya Sinwar, den Anführer der Organisation im Gazastreifen, dazu veranlassen könnten, etwas flexibler zu werden“, so Harel weiter.

Diese Ansicht wurde von einer ungenannten israelischen Regierungsquelle geäußert, die gegenüber Haaretz erklärte, dass die „Nicht-Reaktion“ der Hamas nach dem Angriff in al-Mawasi am Samstag „unsere Ansicht bestärkt, dass unsere Militäraktion … Wirkung zeigt. Wenn wir jetzt den militärischen Druck erhöhen, können wir mehr Geiseln lebend zurückbringen.

Die CIA ist Berichten zufolge zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt, wie Direktor Bill Burns, der Beauftragte der Regierung Biden für die indirekten Gespräche zwischen der Hamas und Israel, während einer geschlossenen Sitzung sagte, über die CNN berichtete.

Diese Sichtweise wurde jedoch von Yossi Melman, einem anderen Haaretz-Analysten, in Frage gestellt, der schrieb, dass die Operationen des israelischen Militärs im Libanon und im Gazastreifen zu zeigen scheinen, dass die Attentate selbst zu einem Selbstzweck geworden sind“.

Politiker, Militärs, die Medien und die Öffentlichkeit „glauben, dass gezielte Tötungen Israels Kriegsprobleme lösen werden“, so Melman, der davor warnt, dass „die Menschen sich selbst täuschen, wenn sie ihre Hoffnung in solche Taktiken setzen“.

Ohne ein Abkommen zur Beendigung des Krieges „wird es keinen Geiseldeal geben“, so Melman.

Der nicht enden wollende Krieg in Gaza beweise, dass Israel, angeführt von einem Premierminister, dem es nur um sein politisches Überleben gehe, „gleichgültig gegenüber Menschenleben geworden ist“. Auch gegenüber dem Leben seiner eigenen Bürger, einschließlich der Geiseln“.

Gescheiterte Strategie

Die Geschichte zeigt, dass die Taktik der Ermordung von Führern und der Ermordung von Zivilisten aus israelischer Sicht völlig sinnlos oder sogar kontraproduktiv ist.

Im Jahr 1997 vereitelte der israelische Geheimdienst Mossad ein Attentat auf den Hamas-Führer Khaled Meschaal in Amman, was zu einer kurzzeitigen diplomatischen Krise mit Jordanien führte.

Tel Aviv ist es im Laufe der Jahrzehnte gelungen, zahllose ranghohe und weniger ranghohe Hamas-Führer zu ermorden, darunter 2004 ihren Gründer Scheich Ahmed Jassin und ihren Gaza-Führer Abdel Aziz al-Rantisi. Jamila al-Shanti – Gründerin der Frauenorganisation der Hamas, ehemalige Gesetzgeberin im Palästinensischen Legislativrat und Witwe von al-Rantisi – war das erste Mitglied des Politbüros der Gruppe, das von Israel getötet wurde, als sie im Oktober 2023 bei einem Luftangriff ums Leben kam.

Trotz dieser Morde ist die Gruppe immer stärker geworden und hat immer ausgefeiltere militärische Kapazitäten entwickelt, die Israel seit fast zehn Monaten nicht ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen hat, trotz des beispiellosen Ausmaßes an Tod und Zerstörung in Gaza.

Das Gleiche gilt für den Libanon.

Im Jahr 1992 ermordete Israel Scheich Abbas al-Musawi, den Generalsekretär der Hisbollah. Sein Nachfolger ist der jetzige Führer Hasan Nasrallah, der die Organisation zu einer so beeindruckenden militärischen Macht aufgebaut hat, dass sie in der Lage ist, Israel von einem umfassenden Angriff auf den Libanon abzuhalten.

Tatsächlich ist es Israel, das militärisch am meisten gelitten zu haben scheint. In dieser Woche räumte die israelische Armee ein, dass ihr aufgrund des Krieges in Gaza Panzer und Munition fehlen. Und angesichts des Mangels an Soldaten ist die Armee dabei, die Dienstpflicht für Reservisten zu verlängern.

Der Wunsch, den Widerstand zu brechen, schürt den Völkermord

Wahrscheinlich ist es die Frustration über den militärischen Misserfolg gegen den palästinensischen Widerstand, die Israel dazu bringt, seine Massaker an der Zivilbevölkerung zu eskalieren, in der Hoffnung, durch Völkermord das zu erreichen, was es auf dem Schlachtfeld nicht geschafft hat: eine Kapitulation der Palästinenser.

Israel hat seit seiner gewaltsamen Gründung Massaker an der Zivilbevölkerung, auch (oder gerade) in Gaza, als seine Hauptstrategie gegen diejenigen eingesetzt, die sich ihm widersetzen. Dies wurde in der so genannten Dahiya-Doktrin kodifiziert, benannt nach dem südlichen Vorort von Beirut, wo Israel während seines Libanonkriegs 2006 systematisch zivile Infrastrukturen angriff.

Dies bewahrte Israel nicht vor der Niederlage in diesem Krieg und verstärkte nur die Entschlossenheit der Hisbollah, ihre Fähigkeit, Israel militärisch zu bekämpfen, weiter zu verbessern.

Im Zusammenhang mit dem Gazastreifen wird diese Strategie von den israelischen Führern informell als „Gras mähen“ bezeichnet – die schreckliche Vorstellung, dass regelmäßige Massaker Israel eine Zeit der Ruhe verschaffen, bis das nächste Massaker notwendig wird, um einen jüdischen Staat in Palästina zu erhalten.

Mit jeder Episode hat Israel die Zahl der Menschen, die es zu töten bereit ist, erhöht, bis zu dem Punkt, an dem es nun einen Völkermord begeht, und es scheint keine Grenze zu kennen, wie weit es zu gehen bereit ist.

Die Position der Hamas, Netanjahus Blockade

Die Palästinenser ihrerseits wissen, dass ohne Garantien für ein dauerhaftes Ende des völkermörderischen Krieges und ein Ende ihrer Unterwerfung durch Israel jeder Waffenstillstand nur ein Vorspiel für das nächste Massaker sein wird. Aus diesem Grund halten die Unterhändler der Hamas, die das Blutvergießen in Gaza beenden wollen, an ihren grundlegenden Forderungen fest.

Ein ungenannter palästinensischer Beamter, der als nah an den Verhandlungen stehend beschrieben wird , erklärte gegenüber Reuters: „Die Hamas will ein Ende des Krieges, aber nicht um jeden Preis. Sie sagt, sie habe die nötige Flexibilität gezeigt und drängt die Vermittler, Israel zu einem Entgegenkommen zu bewegen.“

Der palästinensische Beamte sagte, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verhindere eine Einigung, indem er „weitere Bedingungen hinzufügt, die die Rückkehr von Vertriebenen in den nördlichen Gazastreifen einschränken und die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah mit Ägypten behalten“, berichtete Reuters am Dienstag.

Netanjahus Hinhaltetaktik wird offenbar dadurch begünstigt, dass sich die internationale Aufmerksamkeit von der Notlage der Zivilbevölkerung in Gaza abwendet und die Proteste der empörten Öffentlichkeit die Unterstützung ihrer Regierungen für Israels Ausrottung des palästinensischen Volkes nicht beenden konnten.

Da sich die USA und Großbritannien für einen Regimewechsel in Gaza einsetzen, wird Israels völkermörderische Kampagne weiterhin alle Aspekte des Lebens in dem Gebiet zerstören. Und mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass der Krieg beendet wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er sich auf die gesamte Region ausweitet.

In einer Rede in der vergangenen Woche bekräftigte Hisbollah-Führer Hasan Nasrallah, dass die libanesische Widerstandsgruppe den Beschuss Israels nur dann einstellen werde, wenn eine Einigung zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen erzielt werde, und lehnte damit implizit „die von den USA vorgeschlagene diplomatische Ausfahrt“ ab, so die Analystin Amal Saad.

Nasrallah betonte, dass die Hisbollah dem Beispiel der Hamas folge, und sagte: „Wir sind bis zum Ende bei euch“.

Ali Abunimah steuerte Hintergrundinformationen und Analysen zu Israels Attentatspolitik bei.

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

