Israel must stop weaponising the Holocaust | Raz Segal Scholars of genocide are refusing to allow the dangerous use of the Holocaust to justify Israeli mass violence against Palestinians

Israel muss aufhören, den Holocaust zu bewaffnen

von Raz Segal

24 Oktober 2023



Völkermordforscher kritisieren die gefährliche Verwendung des Holocausts zur Rechtfertigung israelischer Massengewalt gegen Palästinenser

Mit diesen Worten begann US-Präsident Joe Biden seine Ausführungen in Israel: „Die Hamas hat Gräueltaten begangen, die an die schlimmsten Verwüstungen von Isis erinnern und die Welt mit purem, unverfälschtem Bösem überzogen haben. Das lässt sich nicht rationalisieren und nicht entschuldigen. Punkt. Die Brutalität, die wir gesehen haben, hätte überall auf der Welt tiefe Spuren hinterlassen, aber hier in Israel sind sie noch tiefer. Der 7. Oktober, ein … heiliger jüdischer Feiertag, wurde zum tödlichsten Tag für das jüdische Volk seit dem Holocaust.

„Er hat schmerzhafte Erinnerungen und Narben an die Oberfläche gebracht, die Jahrtausende des Antisemitismus und des Völkermords am jüdischen Volk hinterlassen haben. Die Welt hat damals zugesehen, sie wusste es, und die Welt hat nichts getan.

„Wir werden nicht zusehen und wieder nichts tun. Nicht heute, nicht morgen, niemals.“

Damit bekräftigte Biden den rhetorischen Rahmen, den der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett in einem Interview auf Sky News am 12. Oktober in typisch unverschämter Weise zum Ausdruck brachte: „Wir kämpfen gegen Nazis.“

Ein mächtiger Staat mit mächtigen Verbündeten und einer mächtigen Armee, der einen Vergeltungsschlag gegen staatenlose Palästinenser unter israelischer Siedlerkolonialherrschaft, militärischer Besatzung und Belagerung führt, wird so als machtlose Juden im Kampf gegen Nazis dargestellt. Dieser historische Kontext rechtfertigt oder entschuldigt in keiner Weise den Massenmord an 1.500 Israelis am 7. Oktober, der ein Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Dies war das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust, das Juden und viele andere Menschen in der ganzen Welt zutiefst schockiert hat. Der Kontext des Hamas-Angriffs auf Israelis ist jedoch ein völlig anderer als der des Angriffs auf Juden während des Holocausts. Und ohne den historischen Kontext des israelischen Siedlerkolonialismus seit der Nakba von 1948 können wir weder erklären, wie wir hierher gekommen sind, noch uns eine andere Zukunft vorstellen; Biden bot uns stattdessen das dekontextualisierte Bild des „reinen, unverfälschten Bösen“.

Diese Bewaffnung der Erinnerung an den Holocaust durch israelische Politiker hat tiefe Wurzeln. So verglich der israelische Premierminister Menachem Begin 1982 im Zusammenhang mit dem israelischen Angriff auf den Libanon den Palästinenserführer Jassir Arafat in Beirut mit Adolf Hitler in seinem Bunker in Berlin am Ende des Krieges. Drei Jahrzehnte später, im Oktober 2015, trieb Benjamin Netanjahu diese Bewaffnung auf ein neues Niveau, als er in einer Rede vor dem Zionistischen Weltkongress in Jerusalem behauptete, der palästinensische Großmufti Haj Amin al-Husseini habe Hitler die Idee des Judenmords eingepflanzt. Und am vergangenen Dienstag bezeichnete Netanjahu in einer Pressekonferenz zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz die Hamas als die „neuen Nazis“. Weiterlesen im theguardian.com

