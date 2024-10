Israel nach dem 7. Oktober: Zwischen Entkolonialisierung und Zerfall von Ilan Pappe

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/10/7/israel-after-october-7-between-decolonisation-and-disintegration



Israel nach dem 7. Oktober: Zwischen Entkolonialisierung und Zerfall

Es ist schwer vorherzusagen, was in Israel passieren wird, aber die Geschichte könnte uns einen Hinweis geben.

Ilan Pappe

Ilan Pappe ist Direktor des European Center of Palestine Studies an der University of Exeter.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024

Demonstranten halten eine israelische Flagge, während die Polizei bei einem Protest gegen die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am 18. Mai 2024 in Tel Aviv Wasserwerfer einsetzt [Datei: Shannon Stapleton/Reuters]

Seit dem 7. Oktober 2023 ist ein Jahr vergangen, und es ist an der Zeit zu untersuchen, ob wir dieses monumentale Ereignis und alles, was danach kam, besser verstehen.

Für Historiker wie mich ist ein Jahr in der Regel nicht genug, um aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Was in den letzten 12 Monaten geschah, fällt jedoch in einen viel umfassenderen historischen Kontext, der mindestens bis 1948 zurückreicht, und ich würde sogar behaupten, bis zur frühen zionistischen Besiedlung Palästinas im späten 19. Jahrhundert.

Daher können wir als Historiker das vergangene Jahr in die langfristigen Prozesse einordnen, die sich seit 1882 im historischen Palästina vollzogen haben. Ich werde zwei der wichtigsten untersuchen.

Kolonisierung und Entkolonisierung

Der erste Prozess ist die Kolonisierung und ihr Gegenteil – die Entkolonisierung. Die israelischen Aktionen im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland im vergangenen Jahr haben der Verwendung dieser beiden Begriffe neue Glaubwürdigkeit verliehen. Sie wurden aus dem Vokabular der Aktivisten und Akademiker der Pro-Palästina-Bewegung in die Arbeit internationaler Tribunale wie des Internationalen Gerichtshofs übernommen.

Die etablierte Wissenschaft und die Medien weigern sich nach wie vor, das zionistische Projekt als koloniales oder, wie es genauer gesagt wird, als siedlerkoloniales Projekt zu definieren. Da Israel jedoch im nächsten Jahr die Kolonisierung Palästinas intensiviert, könnte dies mehr Einzelpersonen und Institutionen dazu veranlassen, die Realität in Palästina als kolonial und den palästinensischen Kampf als antikolonial zu bezeichnen und auf Tropen wie Terrorismus und Friedensverhandlungen zu verzichten.

Es ist in der Tat an der Zeit, die irreführende Sprache der US-amerikanischen und westlichen Medien, wie „vom Iran unterstützte Terrorgruppe Hamas“ oder „Friedensprozess“, nicht mehr zu verwenden und stattdessen über den palästinensischen Widerstand und die Entkolonialisierung Palästinas vom Fluss bis zum Meer zu sprechen.

Was bei diesen Bemühungen helfen wird, ist der wachsende Verruf der westlichen Mainstream-Medien als glaubwürdige Quelle sowohl für Analysen als auch für Informationen. Heute kämpfen Medienmanager mit Zähnen und Klauen gegen jede Änderung der Sprache, aber sie werden es irgendwann bereuen, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen.

Diese Änderung der Erzählweise ist wichtig, weil sie das Potenzial hat, die Politik zu beeinflussen – genauer gesagt die Politik der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten. Die progressiveren Demokraten haben sich bereits eine präzisere Sprache und eine genauere Darstellung der Ereignisse in Palästina zu eigen gemacht.

Ob dies ausreicht, um in einer demokratischen Regierung einen Wandel herbeizuführen, sollte Kamala Harris die Wahl gewinnen, bleibt abzuwarten. Ich bin jedoch nicht optimistisch, was eine solche Veränderung angeht, es sei denn, die Prozesse der sozialen Implosion innerhalb Israels, seine wachsende wirtschaftliche Verwundbarkeit und internationale Isolation setzen den hohlen Bemühungen der Demokraten, den toten „Friedensprozess“ wiederzubeleben, ein Ende.

Wenn Donald Trump gewinnt, wird die nächste US-Regierung bestenfalls die gleiche sein wie die derzeitige, oder sie würde Israel im schlimmsten Fall offen einen Freibrief erteilen.

Unabhängig davon, was bei den US-Wahlen im nächsten Monat passiert, wird eines wahr bleiben: Solange diese beiden Rahmenbedingungen der Kolonisierung und Entkolonisierung von denjenigen ignoriert werden, die die Macht haben, den Völkermord in Gaza und das israelische Abenteurertum anderswo zu stoppen, gibt es wenig Hoffnung auf eine Befriedung der gesamten Region.

Der Zerfall Israels

Der zweite Prozess, der im vergangenen Jahr mit voller Wucht zum Vorschein kam, war der Zerfall Israels und der mögliche Zusammenbruch des zionistischen Projekts.

Die ursprüngliche zionistische Idee, durch die Enteignung der Palästinenser einen europäisch-jüdischen Staat im Herzen der arabischen Welt zu gründen, war von Anfang an unlogisch, unmoralisch und undurchführbar.

Sie hat sich so viele Jahre lang gehalten, weil sie einer sehr mächtigen Allianz gedient hat, die aus religiösen, imperialistischen und wirtschaftlichen Gründen einen solchen Staat als Erfüllung der ideologischen oder strategischen Ziele derjenigen betrachtete, die Teil dieser Allianz waren, auch wenn sich diese Interessen manchmal widersprachen.

Das Projekt der Allianz, ein europäisches Problem des Rassismus durch Kolonisierung und Imperialismus inmitten der arabischen Welt zu lösen, tritt in seine Stunde der Wahrheit.

Wirtschaftlich gesehen ist ein Israel, das sich nicht wie in der Vergangenheit in einem kurzen, erfolgreichen Krieg befindet, sondern in einem langen Krieg mit geringen Aussichten auf einen vollständigen Sieg, nicht förderlich für internationale Investitionen und wirtschaftliche Boni.

Politisch gesehen ist ein Israel, das Völkermord begeht, für Juden nicht mehr so attraktiv, insbesondere für diejenigen, die glauben, dass ihre Zukunft als Glaubens- oder Kulturgruppe nicht von einem jüdischen Staat abhängt und ohne diesen tatsächlich sicherer sein könnte.

Die Regierungen von heute sind immer noch Teil des Bündnisses, aber ihre Mitgliedschaft hängt von der Zukunft der Politik insgesamt ab. Damit meine ich, dass die katastrophalen Ereignisse des vergangenen Jahres in Palästina, zusammen mit der globalen Erwärmung, der Einwanderungskrise, der zunehmenden Armut und der Instabilität in vielen Teilen der Welt, gezeigt haben, wie weit entfernt viele politische Eliten von den elementaren Bestrebungen, Sorgen und Bedürfnissen ihrer Völker sind.

Diese Gleichgültigkeit und Distanziertheit wird in Frage gestellt werden, und jedes Mal, wenn es gelingt, ihr entgegenzutreten, wird die Koalition, die die israelische Kolonisierung Palästinas unterstützt, geschwächt.

Was wir im vergangenen Jahr nicht gesehen haben, ist das Aufkommen einer palästinensischen Führung, die die beeindruckende Einheit des Volkes innerhalb und außerhalb Palästinas und die Solidarität der globalen Unterstützungsbewegung für sie widerspiegelt. Vielleicht ist es zu viel verlangt in einem so dunklen Moment in der Geschichte Palästinas, aber es muss geschehen, und ich bin ziemlich sicher, dass es geschehen wird.

Die nächsten 12 Monate werden eine noch schlimmere Kopie des vergangenen Jahres sein, was die völkermörderische Politik Israels, die Eskalation der Gewalt in der Region und die anhaltende Unterstützung dieses zerstörerischen Kurses durch Regierungen, die von ihren Medien unterstützt werden, betrifft. Aber die Geschichte lehrt uns, dass ein schreckliches Kapitel in der Chronologie eines Landes auf diese Weise endet; so beginnt kein neues.

Historiker sollten die Zukunft nicht vorhersagen, aber sie können zumindest ein vernünftiges Szenario dafür formulieren. In diesem Sinne halte ich es für vernünftig zu sagen, dass die Frage, ob die Unterdrückung der Palästinenser ein Ende haben wird, nun durch die Frage ersetzt werden kann, wann dies der Fall sein wird. Wir kennen das „Wann“ nicht, aber wir können uns alle dafür einsetzen, dass es eher früher als später eintritt.

