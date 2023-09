Endlich! Ein Hoffnungsschimmer am Horizont Evelyn Hecht-Galinski



Youth Against Dictatorship: New movement sees young Israelis refusing military service Youth Against Dictatorship ties refusal of military service to controversial judicial reforms and oppression of Palestinians

Aktivisten unterzeichnen eine Erklärung für die Veranstaltung „Jugend gegen Diktatur“ am Hebräischen Gymnasium Herzliya in Tel Aviv (MEE/Oren Ziv)

Youth Against Dictatorship verbindet die Verweigerung des Militärdienstes mit umstrittenen Justizreformen und der Unterdrückung der Palästinenser

Israel: Neue Bewegung: Junge Menschen verweigern wegen Justizreform den Militärdienst

Von Oren Ziv in Tel Aviv

7. September 2023

Hunderte von israelischen Gymnasiasten haben öffentlich erklärt, dass sie den Dienst in der Armee verweigern werden. Sie protestieren damit gegen die Justizreformen, die im vergangenen Jahr für große Unruhe und Kontroversen im Land gesorgt haben.

Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass Israelis aus Protest den Militärdienst verweigern, ist die Entscheidung von 230 Schülern, den Dienst zu boykottieren, der erste organisierte Versuch, die Verweigerung als spezifisches Mittel gegen die Justizreformen der derzeitigen Regierung einzusetzen.

In einer Erklärung, die am Sonntag am Hebräischen Gymnasium Herzliya im Zentrum von Tel Aviv veröffentlicht wurde, verband „Jugend gegen Diktatur“ ihr Anliegen auch ausdrücklich mit dem Widerstand gegen die Unterdrückung der Palästinenser.

„Als junge Frauen und Männer, die kurz vor der Einberufung zum israelischen Militärdienst stehen, sagen wir NEIN zur Diktatur in Israel und in den besetzten palästinensischen Gebieten. Wir erklären hiermit, dass wir uns weigern, dem Militär beizutreten, bis die Demokratie für alle, die im Zuständigkeitsbereich der israelischen Regierung leben, gesichert ist“, hieß es in der Erklärung, die in Israel große Aufmerksamkeit und Kontroversen hervorrief.

In der Erklärung heißt es, dass die „Diktatur, die seit Jahrzehnten in den besetzten palästinensischen Gebieten besteht, nun nach Israel selbst überschwappt und sich gegen uns richtet.

„Gewalttätige Siedler kontrollieren jetzt den gesamten Staat. Dies sind keine neuen Entwicklungen. Undemokratische Haltungen und Handlungen sind für die Aufrechterhaltung dieses Besatzungsregimes und der jüdischen Vorherrschaft unerlässlich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Maske jetzt weg ist. Angesichts dieser Realität sagen wir NEIN!“

In den letzten Monaten hat sich die Praxis der Verweigerung von ausschließlich kleinen Gruppen der radikalen Linken ins Zentrum des öffentlichen Diskurses in Israel verlagert.

Hunderte von Reservisten kündigten an, dass sie sich nicht mehr freiwillig zum Reservistendienst melden würden, um gegen das zu protestieren, was viele als „Putsch“ von Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnen, dessen Justizreformen das Parlament gegenüber der Justiz massiv stärken werden.

Auch ehemalige Politiker und Mitglieder des Sicherheitsapparats haben sich für den Boykott ausgesprochen. Auf einer Demonstration in Tel Aviv im Juli sagte der ehemalige Chef des Shin Bet, Yuval Diskin, es sei an der Zeit, „über die Aussetzung der Freiwilligenarbeit für die Reservisten zu entscheiden, bis die Gesetzgebung vollständig beendet ist“.

Auch der ehemalige Verteidigungsminister und Generalstabschef Moshe Ya’alon sagte über Reservisten, die ihren Dienst beenden, dass er „dasselbe getan hätte“.

Aktivisten versammeln sich vor dem Hebräischen Gymnasium Herzliya im Zentrum von Tel Aviv zur Veranstaltung „Jugend gegen Diktatur“ (MEE/Oren Ziv)

Aktivisten versammeln sich vor dem Hebräischen Gymnasium in Herzliya im Zentrum von Tel Aviv zur Veranstaltung „Jugend gegen Diktatur“ (MEE/Oren Ziv)

Die Erklärung der 230 Jugendlichen ist die erste organisierte Initiative zur Verweigerung der Wehrpflicht, die in Israel für jeden Mann und jede Frau im Alter von 18 Jahren gilt, mit Ausnahme der ultraorthodoxen Israelis – die aus religiösen Gründen von der Wehrpflicht befreit sind – und der palästinensischen Bürger Israels, von denen die meisten nicht eingezogen werden.

„In der Erklärung wird eine Verbindung zwischen der Überarbeitung der Justiz und der Besatzung hergestellt. Diejenigen, die die Reform in der Knesset vorantreiben, sind Rotman, Ben Gvir und Smotrich, die Siedler sind“, sagte die 16-jährige Ella Greenberg Keidar und bezog sich damit auf eine Reihe rechtsextremer Abgeordneter, die die Justizreform vorantreiben.

Sie sagte gegenüber Middle East Eye, dass die Gesetzgebung der Regierung weitere Bauvorhaben in den besetzten Gebieten und weitere Akte der „ethnischen Säuberung“ gegen Palästinenser ermögliche.

„Wir wollen nicht nur die Siedler und die Siedlungen kritisieren, sondern auch über den Militarismus der Gesellschaft sprechen, der so etwas zulässt. Außerdem wurde die Reform so konzipiert, dass sie die Unterdrückung von LGBT-Personen, Frauen und Einwanderern verstärkt“, sagte sie.

Ich werde kein Soldat von Ben Gvir“ sein

Einige der Unterzeichner erklärten, sie hätten schon vor der Bildung der derzeitigen rechtsextremen Regierung geplant, den Dienst zu verweigern, während andere ihre Position in den letzten Monaten gefestigt haben.

Tal Mitnick, 17, erklärte gegenüber MEE, dass er trotz seiner Bedenken vorhatte, den Kopf unten zu halten und sich in einer kampffreien Funktion zu melden, damit er nach dem Militärdienst eine Karriere machen kann.

„Als die Proteste begannen, fing ich an, aktiver zu werden und von den Menschen um mich herum zu lernen“, sagte er. „Ich beschloss, mich öffentlich zu weigern. Ich habe verstanden, dass diese Armeeeinheiten die Kampfeinheiten unterstützen und ihnen die Intoleranz verleihen, in Häuser einzudringen und Palästinenser zu erpressen.“

Auf persönlicher Ebene hat sich meine Einstellung geändert – ich fühlte mich verpflichtet, mich öffentlich zu weigern, um einen Widerstand gegen den stumpfen faschistischen Diskurs zu leisten.

– Yuval Dag, Aktivist

Er fügte hinzu, dass die Demonstrationen viele Menschen dazu gebracht haben, aufzuwachen und den Zusammenhang zwischen der Renovierung und der Besetzung zu erkennen.

„Ich persönlich habe angefangen, die Dinge zu verbinden, zu sehen, dass die Siedler aus dem Westjordanland die Überarbeitung anführen und warum es für sie wichtig ist, den Obersten Gerichtshof zu schwächen, um rassistische Gesetze zu verabschieden und die Gebiete zu annektieren“, erklärte er.

Yuval Dag war die erste Person, die seit der Bildung der neuen Regierung und dem Beginn der Proteste im Januar inhaftiert wurde.

Der 20-jährige Dag hatte bereits beschlossen, den Militärdienst zu verweigern, entschied sich aber nach der Wahl der neuen rechtsextremen Regierung, an die Öffentlichkeit zu gehen.

„Auf persönlicher Ebene hat sich meine Einstellung geändert – ich fühlte mich verpflichtet, den Dienst öffentlich zu verweigern, um einen Widerstand gegen den stumpfen faschistischen Diskurs zu leisten“, erklärte er gegenüber MEE. „In der Öffentlichkeit wurde der Slogan ‚Ich werde kein Soldat von Ben Gvir sein‘ akzeptabel, selbst an Orten, an denen nicht über die Besatzung gesprochen wurde, denn jetzt gibt es einen Dämon auf der anderen Seite.“

Dag saß 64 Tage im Militärgefängnis, bevor er entlassen wurde.

„Es war eine schwierige Erfahrung im Gefängnis… Ich hoffe, dass sich mehr weigern und dass es akzeptabler wird.“

Verweigerung „üblich und akzeptiert

Im Juli verabschiedete die Knesset einen wichtigen Pfeiler des Justizreformpakets der Regierung, nämlich die Abschaffung der israelischen „Angemessenheitsnorm“, die dem Obersten Gerichtshof die Möglichkeit nimmt, Regierungsentscheidungen, die er für unangemessen hält, zu blockieren.

Die Befürworter des Plans behaupten, dies sei notwendig, um das Machtgleichgewicht zwischen den Regierungszweigen wiederherzustellen, während die Gegner sagen, dass dadurch die gegenseitige Kontrolle abgeschafft und die Unabhängigkeit des Justizsystems untergraben wird.

Die Rechtsanwältin Noa Levy, die Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen vertritt und die Organisation „Jugend gegen Diktatur“ berät, sagte, dass sich seit Beginn der Proteste gegen die Reformen immer mehr Israelis, die am Militärdienst teilnehmen, bei ihr gemeldet hätten.

Levy sagte gegenüber MEE, dass sie das Vertrauen in die ihnen zugewiesenen Rollen verloren hätten und nach den ersten Massenverweigerungen, die durch die Abschaffung der Zumutbarkeitsnorm ausgelöst wurden, von Zweifeln überwältigt wurden.

Für ältere „Verweigerer“ ist die neue Welle der Dienstverweigerung von Israelis ermutigend.

David Zonsheine, 50, ist Mitbegründer der Gruppe Courage to Refuse, die während der zweiten Intifada Anfang der 2000er Jahre den Dienst im Westjordanland und im Gazastreifen verweigerte.

Er wurde 2002 inhaftiert, nachdem er sich geweigert hatte, als Reservist in den palästinensischen Gebieten zu dienen.

„Vor mehr als 20 Jahren kämpften wir darum, Israel wieder zu dem moralisch guten Ort zu machen, für den man es einst hielt“, sagte er gegenüber MEE.

„Wir haben unsere Uniform benutzt, um mit der Öffentlichkeit zu sprechen – sie verstehen, dass die Armee selbst das Problem ist, da sie die ganze rechte Ideologie hervorbringt, sogar noch extremer als Ben Gvir.“

Zonsheine sagte, dass er zwar immer noch mit seinen Erwartungen zurückhaltend sei, es aber positiv sei, dass die Verweigerung nun „üblich und akzeptiert“ sei.

„Die Proteste gegen die Überholung haben den Fokus von der Armee auf das Regime verlagert“, erklärte er. „Wir haben erklärt, dass wir nicht dienen wollen, weil die Armee den Palästinensern etwas antut; sie erklären, dass sie nicht in der Armee eines Regimes dienen wollen, weil dieses gegen israelische Juden vorgeht. Jetzt müssen wir die Probleme erklären, die darüber hinausgehen.“ Übersetzt mit Deepl.com

