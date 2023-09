Wann diese Einsicht wohl bis nach Deutschland in die Politik gelangt und zum Umdenken zwingt? Evelyn Hecht-Galinski

Eine Zeremonie zur Ehrung von Mossad-Mitarbeitern in der Präsidentenresidenz in Jerusalem. Der ehemalige Mossad-Chef Tamir Pardo hält während der Zeremonie eine Rede, die von einem Podium aus zu sehen ist.

Eine Zeremonie zu Ehren von Mossad-Mitarbeitern in der Präsidentenresidenz in Jerusalem. Der ehemalige Mossad-Chef Tamir Pardo hält während der Zeremonie eine Rede. (Foto: Israel National Photo Collection)



Der ehemalige Mossad-Chef Tamir Pardo hat sich in den Chor der israelischen Beamten eingereiht, die in unterschiedlichem Maße zugegeben haben, dass Israel Apartheid praktiziert.

Ehemaliger Mossad-Chef sagt, Israel sei ein „Apartheidstaat

Von Jonathan Ofir



7. September 2023



Die Associated Press veröffentlichte gestern ein Interview mit dem ehemaligen israelischen Mossad-Chef Tamir Pardo, in dem der ehemalige israelische Beamte ausspricht, was weltweit immer mehr Menschen klar wird: Israel setzt im Westjordanland ein Apartheidsystem durch.

Diese Enthüllung ist natürlich keine Neuigkeit mehr, denn die Realität der Apartheid ist mittlerweile Konsens in der internationalen Menschenrechtsgemeinschaft. Tatsächlich ist die Beschränkung der Bezeichnung Apartheid auf das Westjordanland selbst begrenzt – da selbst Organisationen wie Israels B’tselem die Apartheid mit Verspätung als „vom Jordan bis zum Mittelmeer“ bezeichnet haben. Neu an dem AP-Artikel ist jedoch, wer die Realität der Apartheid einräumt – ein Schwergewicht des israelischen Sicherheitsapparats.

Pardo nahm kein Blatt vor den Mund, als er die Situation beschrieb. „Wir haben es hier mit einem Apartheidstaat zu tun“, sagte er. „In einem Gebiet, in dem zwei Menschen nach zwei Rechtssystemen beurteilt werden, ist das ein Apartheidstaat.“

Eine wachsende Welle von Eingeständnissen

Pardo reiht sich ein in eine Welle von Eingeständnissen der Apartheid-Realität in Palästina, die seit Anfang des Jahres anhält. Im Februar warnte der erfahrene Journalist und Militärkorrespondent Ron Ben Yishai vor den Apartheidabsichten der Regierung, insbesondere ihres Finanzministers und De-facto-Gouverneurs des Westjordanlandes, Bezalel Smotrich. Letzten Monat sagte der pensionierte General Amiram Levin (der auch stellvertretender Chef des Mossad war) in einem Interview im Kan-Radio, dass es dort nach „56 Jahren keine Demokratie gibt… Es herrscht dort totale Apartheid.“

Dies sind die „Liberalen“, die zugegeben haben, was vor Ort geschieht. Aber auch die offeneren Faschisten wie der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, haben unbeabsichtigt die Anerkennung der Apartheid vorangetrieben, indem sie sie nur dem Namen nach als solche bezeichneten – Ben-Gvir sagte dies vor zwei Wochen in einer Fernsehdiskussion auf Kanal 12.

„Mein Recht, das Recht meiner Frau, das Recht meiner Kinder, sich auf den Straßen von Judäa und Samaria [Westjordanland] frei zu bewegen, ist wichtiger als das der Araber“, sagte er und wandte sich an den einzigen palästinensischen Diskussionsteilnehmer in der Sendung, Muhammad Magadli, und fügte hinzu: „Tut mir leid, Muhammad, aber das ist die Realität.

Das war noch nicht alles. Ein paar Tage später verglich Ben-Gvirs politischer Verbündeter aus dem religiösen Zionismus, der Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, den Zustand der Palästinenser mit dem eines Gefängnisses – nur dass er das nicht für schlecht hielt.

„Wenn ein Mensch mein Recht auf Leben bedroht, schränke ich seine Bürgerrechte ein wenig ein und lasse den normalen Menschen weiterleben“, sagte er in einem Interview mit Ynet. Dann bestritt er, dass die Palästinenser in einer Apartheid leben, und betonte stattdessen, dass sie in einem „Gefängnis“ leben.

Liberale zionistische Wahnvorstellungen

In diesem Sinne befindet sich Pardo mit seinem jüngsten Eingeständnis in guter Gesellschaft, aber wir sollten ihm besondere Aufmerksamkeit widmen, weil er sich auf das Westjordanland konzentriert, obwohl er den Begriff „Apartheidstaat“ scheinbar umfassend verwendet.

„Staat“ kann auch „Status“ bedeuten, und hier bezieht er sich auf das Westjordanland in demselben Sinne wie Amiram Levin es tut.

Die Auffassung, dass es „dort“ (im Westjordanland) Apartheid gibt, während „Israel selbst“ von der Apartheid unberührt bleibt, ist Teil dessen, was Nathan Thrall als „Separate Regimes Delusion“ bezeichnet hat – die Annahme, dass es zwei getrennte Regime gibt, ein ziviles und ein militärisches, und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie sich trennen und die Besatzung aufhört zu existieren – wenn auch in einer unbestimmten Zukunft. Der Kern dieser Fantasie ist der Glaube, dass die israelische liberale Demokratie existiert und dass sie gerettet werden kann. Pardo glaubt offensichtlich an diese Wahnvorstellung; er ist zu einem der schärfsten Kritiker der Justizreform geworden, wie auch viele andere aus der Militär- und Geheimdienstelite, und einer seiner Hauptkritikpunkte an der Reform war die Notwendigkeit für die Netanjahu-Regierung, die Grenzen Israels klar zu definieren, andernfalls riskiere sie „die Zerstörung eines Staates für die Juden“, wie Pardo in dem AP-Interview erklärte. Sein Ziel ist es offensichtlich, den „jüdischen und demokratischen“ Charakter des Staates zu erhalten. Diese Ansicht beruht in der Regel auf der existenziellen Angst, dass die Palästinenser eine demografische Mehrheit bilden und damit die „jüdische Reinheit“ des Staates bedrohen könnten. Sie deckt sich mit Kampagnen wie „Scheidet die Palästinenser“, die vor einigen Jahren von „Commanders for Israel’s Security“ ins Leben gerufen wurde.

Die Verwendung des Begriffs Apartheid scheint also als eine Art rhetorische Warnung zu dienen – aber in Wirklichkeit geht es ihnen nicht um die Bewahrung der jüdischen Demokratie, sondern um die jüdische Reinheit. Das ist es, worum es im liberalen Zionismus geht.

Netanjaus Likud-Partei reagierte wütend auf Pardos Verwendung der Bezeichnung Apartheid, auch wenn sie als Warnung vor dem, was passieren könnte, gemeint war. „Anstatt Israel und das israelische Militär zu verteidigen, verleumdet Pardo Israel“, hieß es in der Antwort. „Pardo, Sie sollten sich schämen.“

Aber vielleicht sollte der Likud seine politischen Verbündeten ermahnen, deren Tirade, die mit „Tut mir leid, Mohammed“ endete, versehentlich viel mehr dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für die Apartheid zu schärfen, als Pardos unbedeutende Äußerungen. Übersetzt mit Deepl.com

H/t Ofer Neiman

