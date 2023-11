Israel is bombing hospitals in Gaza with Israeli doctors‘ approval We, Palestinian doctors in Israel, are forced to watch in silence massacres unfolding, encouraged by colleagues.

Israel bombardiert Krankenhäuser in Gaza mit Billigung israelischer Ärzte

Wir, die palästinensischen Ärzte in Israel, müssen schweigend zusehen, wie Massaker verübt werden, die von einigen unserer israelischen Kollegen unterstützt werden.

Suad Hadi

Ein Pseudonym für eine palästinensische Ärztin in Israel.

Layla Aswad

Ein Pseudonym für eine palästinensische Ärztin in Israel.

Samir Schami

Ein Pseudonym für einen palästinensischen Arzt in Israel.

Veröffentlicht am 11. November 2023

Screenshot von rennenden Menschen in einem Krankenhaus in Gaza nach einem Luftangriff

Israelische Bombardements zielten am 10. November 2023 auf mehrere Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen [Screenshot/Al Jazeera]

„Die Bewohner des Gazastreifens, die es für richtig hielten, die Krankenhäuser in terroristische Nester zu verwandeln, um die westliche Moral auszunutzen, haben sich ihre Zerstörung selbst zuzuschreiben – der Terrorismus muss überall und auf jede Weise beseitigt werden. Terroristische Hauptquartiere in Krankenhäusern anzugreifen, ist das Recht und sogar die Pflicht der IDF“.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um Sätze handelt, die von Extremisten oder Fanatikern verfasst wurden und einer Armee die Erlaubnis und Ermutigung geben, Krankenhäuser zu bombardieren. Schockierend ist nicht nur die Erklärung selbst, sondern auch die Tatsache, dass sie von Dutzenden israelischer Ärzte öffentlich unterzeichnet und auf verschiedenen Social-Media-Plattformen weit verbreitet wurde.

Statt sofortiger Empörung und Verurteilung führte die Erklärung zu einer, wie einige es nannten, „legitimen“ öffentlichen Debatte innerhalb der israelischen Ärzteschaft, ob palästinensische Krankenhäuser bombardiert werden sollen oder nicht.

Wir, sechs palästinensische Ärzte, die im israelischen Gesundheitswesen tätig sind, sind zutiefst erschüttert über die Äußerungen einiger unserer Kollegen, israelischer Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, die die israelische Armee aufgefordert haben, Krankenhäuser im Gazastreifen zu bombardieren.

Bedauerlicherweise können wir nicht sagen, dass wir überrascht sind. Als Ärzte, die in diesem System ausgebildet wurden und praktizieren, sind wir uns des Rassismus, des Militarismus und der Heuchelei, die durch das falsche Bild eines medizinischen Sektors, in dem Araber und Juden in Harmonie und Respekt zusammenarbeiten, verdeckt werden, nur allzu bewusst.

Der jüngste Brief unserer israelischen Kollegen, der zu einer Zeit veröffentlicht wurde, in der sich ein Massaker ereignete, ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, wie das israelische Gesundheitssystem wirklich aussieht. Es ist ein System, in dem einige Ärzte schamlos und öffentlich die Rolle von Beratern der Armee übernehmen.

Sie nutzen ihre Position und ihren Beruf nicht, um Leben zu retten, nicht um über die verheerenden Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten und die Notwendigkeit einer friedlichen politischen Lösung zu predigen, sondern um Angriffe auf medizinische Einrichtungen zu rechtfertigen, wohl wissend, dass dies die Tötung von Kollegen und Patienten bedeutet.

Gleichzeitig hat dieses Gesundheitssystem gegenüber uns, den palästinensischen Ärzten, eine eindeutig McCarthy’sche Hexenjagd veranstaltet. Das hat zur Folge, dass wir uns nicht an einer intellektuellen oder moralischen Diskussion über den Krieg beteiligen können. Von uns wird erwartet, dass wir die Hamas verurteilen und uns dem patriotischen israelischen Militärrausch anschließen, während unsere jüdischen Kollegen schweigend zusehen, wie sie die Tötung unschuldiger palästinensischer Zivilisten bejubeln und die Verschärfung der Blockade unterstützen.

Wir fahren jeden Tag zur Arbeit und hören die verheerenden Nachrichten über die Zahl der Toten und die Zerstörung im Gazastreifen und im Westjordanland. Wenn wir ankommen, setzen wir die Maske des „Alles ist gut“ auf und ertragen den täglichen Loyalitätstest und die prüfenden Blicke unserer Kollegen. In den Kaffeepausen sind wir gezwungen, unseren israelischen Kollegen zuzuhören, wie sie beiläufig Ausdrücke wie „den Gazastreifen platt machen“ fallen lassen und über die Vorteile der Vertreibung der Bevölkerung diskutieren.

Wir sehen auch, wie unsere palästinensischen Kollegen ohne triftigen Grund verhört, entlassen und beschämt werden. Wir sind uns sehr bewusst, wie die Krankenhäuser und Kliniken, in denen wir arbeiten, zu Disziplinierungszentren geworden sind. An einem „normalen“ Ort würden wir auf die Straße gehen, ein Ende des Krieges und der Massaker fordern und uns für eine friedliche Lösung einsetzen. Wir würden unseren Beruf und unsere Position nutzen, um die unmenschlichen Angriffe auf medizinisches Personal, Einrichtungen und zivile Infrastrukturen anzuprangern.

Wir sind uns bewusst, dass die Situation viel komplexer ist, als dass man sich für eine Seite entscheiden kann, und wir wissen, dass jedes verlorene Leben eine Tragödie ist, egal ob es sich um ein israelisches oder palästinensisches handelt. Aber gerade deshalb wissen wir auch, dass die Geschichte nicht am 7. Oktober begonnen hat und dass unser Volk seit Jahrzehnten vertrieben, getötet, verletzt und gedemütigt wird, und zwar mit voller Billigung und Beteiligung unserer israelischen Kollegen.

Wir kommen jeden Tag zur Arbeit und wissen, dass unser Volk von illegalen israelischen Siedlern und der israelischen Armee im besetzten Westjordanland getötet, gefoltert und verstümmelt wird. Wir wissen aber auch, dass wir unsere israelischen Kollegen nicht fragen können: „Verurteilen Sie das?“

Wir sind gezwungen, in einer Zwangsumgebung zu leben, in der der palästinensische Tod normalisiert und oft gefeiert wird, der israelisch-jüdische Tod jedoch als eine Tragödie angesehen wird, die nicht akzeptiert werden kann und Rache erfordert.

Das ist die Realität, in der die nationale Sicherheit Israels einen hohen Stellenwert hat, während die nationale Sicherheit der Palästinenser ein schlechter Scherz ist. Es ist die jüdische Vorherrschaft über Leben und Tod, die so normalisiert ist, besonders in solch tragischen Momenten, wenn sie explodiert und das wahre Gesicht unserer israelischen Kollegen und leider auch der westlichen Welt und ihrer medizinischen Einrichtungen entlarvt.

Die Normalisierung der Entmenschlichung der Palästinenser spiegelt die Mitschuld der ganzen Welt an den Massakern im Gazastreifen wider.

Die Ärzteschaft hat eine lange und reiche Geschichte im Widerstand gegen den Krieg und seine verheerenden Auswirkungen auf die Gesundheit. Sie hat sich gegen Rassismus, Kolonialismus und imperiale Expansion gestellt, die tödliche Kriege ausgelöst haben.

Wir können uns noch lebhaft an die massive Organisierung von Ärzten gegen die US-Kriege in Vietnam, Irak und Afghanistan erinnern. Wir haben gesehen, wie sich Ärzte in den USA nach dem 11. September 2001 organisiert haben, um sich gegen die Invasion im Irak und in Afghanistan zu wehren und Lobbyarbeit zu betreiben, wohl wissend, dass dies zu mehr Toten und nicht zu mehr Sicherheit führen würde.

Wir sind uns aber auch bewusst, dass die Mehrheit unserer israelisch-jüdischen Kollegen auf der entgegengesetzten Seite dieses Drangs zum Schutz der Zivilbevölkerung steht, da das gesamte israelische Gesundheitssystem mobilisiert wurde, sich den Kriegsanstrengungen anzuschließen und sie zu unterstützen.

Das israelische Gesundheitssystem stellt sich nicht nur nicht gegen den Krieg, die Besatzung und die Apartheid Israels, sondern hindert auch in Israel lebende palästinensische Ärzte daran, ihre Stimme zu erheben und sich dagegen zu organisieren.

In diesem tragischen und bedauerlichen Umfeld, in dem wir leben und arbeiten, müssen wir unsere Namen verbergen und anonym schreiben, um das Offensichtliche auszusprechen und unserer beruflichen Pflicht und unserem Eid nachzukommen. Wir haben ein solches Ausmaß an Demoralisierung und Entmenschlichung erreicht, dass wir gezwungen sind, Massaker mit anzusehen, bei denen palästinensische Kinder von israelischen Phosphorbomben verbrannt werden und ganze Bevölkerungen ohne Nahrung und Wasser verhungern, ohne mit der Wimper zu zucken, als ob alles ganz „normal“ wäre.

Man verbietet uns nicht nur, freiwillig medizinische Hilfe für die unschuldige palästinensische Zivilbevölkerung zu leisten, sondern wir dürfen uns auch nicht gegen diese staatlichen Verbrechen aussprechen, ohne unseren Arbeitsplatz und unsere Sicherheit zu riskieren.

Dieser Brief soll als Entschuldigung an unser palästinensisches Volk und unsere Kollegen im Gazastreifen dienen und unsere tiefe Ohnmacht und völlige Machtlosigkeit offenbaren.

Wir und die Welt haben Sie im Stich gelassen.

Wir können nur hoffen, dass wir in künftigen ruhigeren Tagen Zeugnis ablegen und über die Bedingungen sprechen und schreiben können, die Massaker ermöglicht haben, und dass wir uns an der Heilung der Überlebenden beteiligen können.

Anmerkung der Redaktion: Suad, Layla und Samir sind Pseudonyme. Dieser Meinungsbeitrag wurde von ihnen und drei weiteren palästinensischen Ärzten verfasst, die in Israel arbeiten. Aus Angst vor körperlichen und beruflichen Repressalien schreiben sie anonym.

Übersetzt mit Deeül.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …