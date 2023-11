Israel-Palestine Live: Israel flattens homes in Jabalia camp in ‚huge massacre,‘ draws widespread condemnation At least 400 Palestinians have been killed or wounded in Jabalia, Gaza’s two main hospitals ‚hours away‘ from shutting down

Israel-Palästina live: Erneuter Stromausfall und Granatenbeschuss in Gaza

Israel verurteilt „Massaker“ in Jabalia und kappt Internet- und Telefondienste in Gaza

Israel schickt Marineboote ins Rote Meer nach Angriffen aus dem Jemen

vor 45 Minuten

Die israelische Armee hat erklärt, dass sie ihre Verteidigung im Roten Meer mit Raketenbooten der Marine verstärkt hat. Dies geschah nach mehreren Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Jemen in Richtung Israel.

Das israelische Militär teilte mit, die Schiffe seien „in Übereinstimmung mit der Einschätzung der Situation und als Teil der verstärkten Verteidigungsbemühungen in dem Gebiet“ eingesetzt worden.

Am Dienstag hatte das israelische Militär erklärt, es habe eine Rakete und zwei Drohnen abgefangen, die vom Jemen aus in Richtung Israel gestartet waren.

Ein weiteres Ziel wurde am Mittwochmorgen in der israelischen Rotmeerstadt Eilat abgefangen.

Das US-Militär ist ebenfalls im Roten Meer stationiert und hat vor zwei Wochen eine Reihe von Raketen und Drohnen aus dem Jemen abgefangen.

Der Einsatz bedeutet auch, dass die israelische Armee nun an vier Fronten präsent ist: im Gazastreifen und im Westjordanland sowie an der israelisch-libanesischen Grenze und nun auch am Roten Meer.

US-Basis in Syrien von Drohnen getroffen: Bericht

vor 1 Stunde

Ein US-Militärstützpunkt in Syrien wurde nach Angaben staatlicher syrischer Medien von zwei Drohnen getroffen, die von Milizen im Irak abgeschossen wurden.

Zwei Drohnen trafen die Militärbasis Al-Tanf, einen US-Militärstützpunkt an der Schnittstelle der Grenzen von Syrien, Jordanien und Irak. Der Stützpunkt wurde in letzter Zeit von Milizen angegriffen, die vom Iran unterstützt werden.

Das US-Zentralkommando und das Verteidigungsministerium äußerten sich nicht unmittelbar zu dem Angriff. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Generalstreik bringt Nablus zum Stillstand

vor 1 Stunde

In der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland sind die Geschäfte mit Brettern vernagelt und die Straßen menschenleer, nachdem ein eintägiger Generalstreik wegen des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen und das besetzte Westjordanland ausgerufen wurde.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer seit Ausbruch des Krieges liegt inzwischen bei über 8.500, darunter 3.542 Kinder und 2.187 Frauen.

Mindestens 1.400 Israelis wurden während des Angriffs am 7. Oktober in Israel getötet, hauptsächlich Zivilisten.

Zahl der Todesopfer des Anschlags in Khan Younis steigt auf 12

vor 3 Stunden

Die Zahl der Todesopfer eines israelischen Angriffs auf zwei Häuser in Khan Younis im Gazastreifen ist arabischen Medien zufolge auf 12 gestiegen.

Der Angriff erfolgte inmitten eines besonders blutigen Tages in der vom Krieg verwüsteten Enklave, nachdem Israel am Dienstag auch das Flüchtlingslager Jabalia bombardiert hatte.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer seit Ausbruch des Krieges beläuft sich inzwischen auf über 8.500 Palästinenser, darunter 3.542 Kinder und 2.187 Frauen.

Mindestens 1.400 Israelis wurden während des Angriffs am 7. Oktober in Israel getötet, hauptsächlich Zivilisten.

Neun weitere israelische Soldaten beim Einmarsch in Gaza getötet

vor 3 Stunden

Israel hat die Namen von neun weiteren Soldaten bekannt gegeben, die bei der Invasion des Gazastreifens getötet wurden.

Das israelische Militär veröffentlichte die Namen der Soldaten auf der Social-Media-Plattform X und teilte mit, ihre Familien seien benachrichtigt worden

Zusätzlich zu den Getöteten wurden zwei Soldaten des 77. Bataillons, ein Soldat des Sabar-Bataillons und ein Soldat des Rotem-Bataillons schwer verletzt.

Bereits am Dienstag hatte das israelische Militär die Namen der ersten beiden bei der Invasion getöteten Soldaten bekannt gegeben. Sie gehörten der Givati-Infanteriebrigade an und wurden nach Angaben des israelischen Militärs im Nahkampf“ getötet.

Totaler Stromausfall im Gaza-Streifen

vor 5 Stunden

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist die gesamte Kommunikation zum Gazastreifen unterbrochen worden.

„Wir bedauern, eine vollständige Unterbrechung aller Kommunikations- und Internetdienste mit dem Gazastreifen ankündigen zu müssen, da die internationalen Verbindungen, die zuvor wiederhergestellt wurden, erneut unterbrochen wurden“, teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen mit.

Israel hatte am Freitag zu Beginn seiner Bodenoffensive die Telefon- und Internetverbindungen zum Gazastreifen unterbrochen. US-Beamte erklärten später, Washington habe Israel davon überzeugt, den Dienst wiederherzustellen.

3 Tote bei israelischer Razzia im Flüchtlingslager Dschenin in der Morgendämmerung, zahlreiche Verhaftungen

vor 6 Stunden

Bei einem israelischen Großangriff auf das Flüchtlingslager Dschenin sind nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden drei Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden.

Wie palästinensische Medien berichteten, drangen israelische Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen, Bulldozern, Apache-Hubschraubern und Scharfschützen auf den Dächern in Jenin ein und nahmen mehrere Personen fest.

Die Truppen feuerten Kugeln, Betäubungsgranaten und giftiges Tränengas auf Palästinenser und ihre Häuser ab, wie Wafa News berichtet.

Jamal Haweel, ein Dozent an der Arab American University, der zuvor von Israel inhaftiert worden war, war nach Angaben von Wafa eine von mehreren verhafteten Personen.

Auch Atta Abu Rumaila, der Generalsekretär der Fatah in Dschenin, wurde zusammen mit seinem Sohn verhaftet. Beide wurden nach Angaben von Wafa schwer verprügelt.

Mehrere Straßen wurden mit Bulldozern geräumt und ein Kreisverkehr in der Nähe des Hauptquartiers der Palästinensischen Behörde für Inneres sowie elektrische Transformatoren zerstört, berichtete Wafa.

Biden: Keine Zwangsumsiedlung bei Gespräch mit Jordaniens König Abdullah

vor 6 Stunden

US-Präsident Joe Biden hat in einem Telefongespräch mit dem jordanischen König Abdullah II. erklärt, dass die Palästinenser nicht gewaltsam aus dem Gazastreifen vertrieben werden dürfen.

Nach Angaben des Weißen Hauses erörterte Biden auch die Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und die Wiederaufnahme wichtiger Dienstleistungen.

Biden fügte hinzu, es sei wichtig, dass Israel während des Krieges das Leben der Zivilbevölkerung schütze und das humanitäre Völkerrecht respektiere.

König Abdullah ist ein treuer Verbündeter der USA und regiert ein Land, in dem mindestens die Hälfte der Bevölkerung palästinensischer Abstammung ist.

Der Krieg hat die Haschemitische Monarchie Jordaniens in ein „Alptraumszenario“ versetzt, da sie ein Übergreifen der Kämpfe auf das besetzte Westjordanland und eine schwelende Wut gegen Israel befürchtet, mit dem Jordanien einen Friedensvertrag geschlossen hat.

Lesen Sie mehr: Jordaniens mit den USA verbündeter König sieht sich angesichts der drohenden Invasion des Gazastreifens einem „Alptraumszenario“ gegenüber

Kolumbien schließt sich südamerikanischen Ländern an und ruft den israelischen Botschafter zurück

vor 7 Stunden

Kolumbien hat seinen Botschafter in Israel abberufen und reiht sich damit in eine wachsende Liste linker südamerikanischer Länder ein, die wegen des Krieges die diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrechen.

„Wenn Israel das Massaker am palästinensischen Volk nicht stoppt, können wir nicht dort sein“, schrieb Kolumbiens Präsident Gustavo Petro auf der Social-Media-Plattform X.

Chile kündigte am Dienstag an, seinen Botschafter abzuberufen, und Bolivien erklärte, es habe wegen des Krieges seine Beziehungen zu Israel abgebrochen.

Protestierende in mehreren arabischen Ländern, darunter Jordanien und Ägypten, haben ihre Regierungen aufgefordert, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen.

Chile ruft Botschafter nach Israel zurück

vor 7 Stunden

Chile hat seinen Botschafter zu Konsultationen nach Israel abberufen und begründet dies mit den „inakzeptablen Verletzungen des humanitären Rechts“ durch Israel im Gazastreifen.

„Chile verurteilt nachdrücklich und beobachtet mit großer Besorgnis, dass diese Militäroperationen – die zum jetzigen Zeitpunkt ihrer Entwicklung eine kollektive Bestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen bedeuten – die grundlegenden Normen des Völkerrechts nicht respektieren“, teilte der chilenische Präsident Gabriel Boric Font auf der Social Media-Plattform X mit.

Der Schritt Chiles erfolgte, nachdem die linke Regierung Boliviens erklärt hatte, sie wolle die Beziehungen zu Israel wegen dessen Verhalten im Krieg abbrechen.

Die Entscheidung Chiles, seinen Botschafter abzuberufen, ist zwar weniger schwerwiegend, könnte aber dennoch beobachtet werden. Proteste in den arabischen Staaten – vor allem in denen, die Beziehungen zu Israel unterhalten – haben ihre Regierungen aufgefordert, die Beziehungen zu Israel wegen des Krieges abzubrechen.

Blinken betont bei Telefonat mit israelischem Präsidenten die Minimierung von zivilen Opfern

vor 8 Stunden

US-Außenminister Antony Blinken hat in einem Telefonat mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog betont, dass Israel „machbare Vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren“.

„Der Minister bekräftigte die Unterstützung der USA für das Recht Israels, sich im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht gegen den Terrorismus zu verteidigen“, sagte Sprecher Matthew Miller in einer Erklärung.

Blinkens Anruf erfolgte, nachdem er bei einer Senatsanhörung und nach einem tödlichen israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen die Position der Regierung Biden zum Krieg verteidigt hatte.

Das Weiße Haus hat zusätzliche 14 Milliarden Dollar an Hilfe für Israel beantragt. Es sagt, dass es keine Bedingungen an die Militärhilfe knüpft.

Saudi-Arabien verurteilt Israels „unmenschliche“ Bombardierung von Jabalia

vor 8 Stunden

Saudi-Arabien hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es Israel für den tödlichen Bombenangriff auf das überfüllte Flüchtlingslager Jabalia verurteilt.

Riad erklärte, es verurteile „auf das Schärfste die unmenschlichen Angriffe“ auf das Lager.

Saudi-Arabien war vor dem Ausbruch des Krieges auf dem Weg zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel, hat dessen Kriegsanstrengungen aber seitdem scharf kritisiert.

Israel fängt Rakete über dem Roten Meer ab

vor 8 Stunden

Das israelische Militär hat eine „Bedrohung aus der Luft“ abgefangen, die über dem Roten Meer südlich von Eilat entdeckt wurde.

Nach Angaben des Militärs bestand keine Gefahr für die Zivilbevölkerung und das Projektil drang nicht in israelisches Gebiet ein. Es wurde von Luftabwehrsystemen abgeschossen.

Raketen, die von den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen abgefeuert wurden, haben das Rote Meer überquert und Israel ins Visier genommen.

Die Erklärung kommt, nachdem die Houthi zuvor die Verantwortung für den Abschuss ballistischer Raketen auf Israel übernommen hatten.

Abendlicher Rückblick: Israel bombardiert das Flüchtlingslager Jabalia, Bolivien bricht seine Beziehungen zu Israel ab, Krankenhäuser in Gaza stehen Stunden vor der Schließung

vor 9 Stunden

Guten Abend, liebe Middle East Eye-Leser.

Heute ist der 25. Tag des Krieges, der am 7. Oktober begann.

Die israelische Bombardierung des Flüchtlingslagers Jabalia im Gazastreifen hat das Westjordanland erschüttert und Proteste in Ramallah und Hebron sowie in Jordanien ausgelöst. Auch in London wurde eine Mahnwache abgehalten, um einen Waffenstillstand zu fordern und die Toten zu betrauern.

Durch die Bombardierung des Wohnviertels wurden viele Häuser in Schutt und Asche gelegt, während an der Stelle von Wohntürmen große Krater entstanden. Auch die Lager al-Shati und Nuseirat wurden heute bombardiert, wobei das ganze Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der Toten noch nicht bekannt gegeben wurden.

Als Reaktion auf die Bombardierung wurde im besetzten Westjordanland für Mittwoch ein „Tag des Zorns“ ausgerufen.

Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 30.000 Palästinenser als getötet, verwundet oder vermisst gemeldet.

Hier sind einige der wichtigsten Entwicklungen des heutigen Tages.

– Israel hat das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen bombardiert, wobei 400 Menschen getötet oder verwundet wurden und weitreichende Zerstörung und Chaos verursacht wurden. Bei den meisten Opfern handelte es sich um Kinder und Frauen, die sich zum Zeitpunkt der Bombardierung zu Hause aufhielten.

– Mohamed Abu al-Kumsaan von Al Jazeera, ein Fernsehtechniker, verlor 18 seiner Familienmitglieder bei der israelischen Bombardierung von Jabalia. Al Jazeera hat die Tötungen „aufs Schärfste verurteilt“.

– Abu Ubaida, ein Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, erklärte, die Gruppe werde in Kürze die in ihrem Gewahrsam befindlichen Doppelstaatler freilassen und habe nie die Absicht gehabt, sie festzuhalten. Er bestritt auch, dass Israel einen in ihrem Gewahrsam befindlichen Soldaten im Gazastreifen gerettet habe.

– Die beiden wichtigsten Krankenhäuser des Gazastreifens stehen kurz vor der Schließung, da das Gesundheitsministerium einen dringenden Aufruf zur Versorgung mit Treibstoff veröffentlicht hat. Nach Angaben des Ministeriums befinden sich 42 Kinder in Brutkästen und 650 Patienten haben Nierenversagen.

– Die bolivianische Regierung brach die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab und begründete dies mit „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

– In der Londoner Liverpool Street Station fand eine große Sitzblockade statt, um die israelische Bombardierung des Gazastreifens zu verurteilen.

– Craig Mokhiber, der New Yorker UN-Generaldirektor, trat wegen Israels „lehrbuchhaftem Völkermord“ und „groß angelegtem Gemetzel“ in Gaza zurück.

– Amnesty International erklärt, eine von ihr durchgeführte Untersuchung beweise, dass Israel im Libanon unrechtmäßig weißen Phosphor eingesetzt habe.

– Die jemenitische Houthi-Bewegung erklärte in einer von der Nachrichtenagentur Reuters verbreiteten Fernsehansprache, sie habe eine große Zahl von ballistischen Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert.

Aktuelle Informationen finden Sie rund um die Uhr im Live-Blog von MEE und auf unseren Social-Media-Plattformen auf Facebook, X, Instagram und YouTube.

Blinken wird Netanjahu diese Woche treffen

vor 9 Stunden

Der US-Außenminister Antony Blinken wird diese Woche in Israel eintreffen, um den israelischen Premierminister und andere Beamte zu treffen, wie Axios berichtet. Übersetzt mit Deepl.com



