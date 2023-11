Die Türkei bereitet einen israelischen Kriegsverbrecherfall für den ICC in Den Haag vor von Tyler Durden

https://www.zerohedge.com/geopolitical/turkey-preparing-israeli-war-crimes-case-hagues-icc

Die Türkei bereitet einen israelischen Kriegsverbrecherfall für den ICC in Den Haag vor

01. November 2023

Präsident Recep Tayyip Erdoğan versucht offenbar, seine Drohungen wahr zu machen, die er vor einer großen pro-palästinensischen Kundgebung in der vergangenen Woche ausgesprochen hatte: Er werde Israel vor der Welt als „Kriegsverbrecher“-Staat „präsentieren“.

Türkische Medien berichteten am Dienstag, dass Beamte nach Wegen suchen, Israel als Kriegsverbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu bringen. Dies wurde bekannt gegeben, während die Zahl der Toten im Gazastreifen auf über 8.500 anstieg.

Erdogan hatte am Samstag in Istanbul vor Hunderttausenden Menschen gesagt: „Israel, wir werden dich auch vor der Welt als Kriegsverbrecher erklären, wir bereiten uns darauf vor, und wir werden Israel der Welt als Kriegsverbrecher vorstellen“, wie ein staatlicher Sender berichtete. „Israel begeht Kriegsverbrechen“ als „Besatzer“. Er fügte hinzu: „Der Westen ist euch etwas schuldig, aber die Türkei ist euch nichts schuldig.“

Das einzige Problem, das die Türkei mit einer Klage wegen Kriegsverbrechen hat, ist, dass das Land nicht dem Römischen Statut beigetreten ist, dem internationalen Vertrag, durch den der IStGH gegründet wurde.

Das erklärt die türkische Zeitung Daily Sabah:

Daher kann sie sich nicht direkt an das Gericht wenden. Sie kann jedoch das Büro des Anklägers beim IStGH über Regierungsstellen und Nichtregierungsorganisationen (NRO) über Verbrechen gegen die Menschlichkeit informieren. Nach Artikel 15 des Römischen Statuts kann der Ankläger auf der Grundlage von Informationen über Verbrechen, die in den Zuständigkeitsbereich des IStGH fallen, proprio motu (auf eigene Initiative) Ermittlungen einleiten. Daher kann die Türkei Hinweise auf Verbrechen geben, die von der israelischen Regierung begangen wurden.

In der Publikation wurde neben verschiedenen Erklärungen von UN-Vertretern, die Israels scheinbar wahllose Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur in Gaza anprangerten, auch das folgende Beispiel angeführt:

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC), Karim Khan, war am Wochenende am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen und sprach eine deutliche Warnung an Israel aus, in der er darauf hinwies, dass die Behinderung des Flusses humanitärer Hilfe in den Gazastreifen möglicherweise als kriminelle Handlung betrachtet werden könnte. „Die Behinderung von Hilfslieferungen, wie sie in den Genfer Konventionen vorgesehen sind, kann ein Verbrechen darstellen, das in die Zuständigkeit des Gerichts fällt“, erklärte Khan.

Khan sagte auch: „Israel hat klare Verpflichtungen in seinem Krieg mit der Hamas, nicht nur moralische, sondern auch rechtliche Verpflichtungen.“

Als Reaktion auf die scharfen Anschuldigungen Erdogans hat Israel alle seine Diplomaten aus der Türkei abgezogen…

„Angesichts der schwerwiegenden Äußerungen aus der Türkei habe ich die Rückkehr der diplomatischen Vertreter dorthin angeordnet, um eine Neubewertung der Beziehungen zwischen Israel und der Türkei vorzunehmen“, schrieb der israelische Außenminister Eli Cohen am vergangenen Wochenende auf X.

Doch auch wenn die Türkei bei ihren Bemühungen, Israel wegen Kriegsverbrechen anzuklagen, Rückhalt in den BRICS-Staaten und den Ländern des Globalen Südens haben mag, so ist es doch so, dass der Haager Gerichtshof seit langem eher unter dem Einfluss des Westens steht. Seit langem wird kritisiert, dass der Gerichtshof in der Regel afrikanische Kriegsherren vor Gericht stellt und verurteilt, aber nie gegen US-amerikanische, britische oder europäische Führer vorgeht, die für die Überwachung von Kriegen verantwortlich sind, bei denen Hunderttausende ums Leben kamen, wie etwa im Irak, in Libyen oder im Jemen. Übersetzt mit Deep.com