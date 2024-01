Israel-Palestine live: Dogs eat Palestinian corpses in cut-off Gaza City Hundreds of Palestinians have been rounded up in the occupied West Bank by Israel in a violent raid in the Nur Shams refugee camp

Israel-Palästina live: Hunde fressen palästinensische Leichen in abgeschnittener Gaza-Stadt

Hunderte von Palästinensern wurden im besetzten Westjordanland von Israel bei einer gewaltsamen Razzia im Flüchtlingslager Nur Shams festgenommen

Wichtigste Punkte

Israel führt Gespräche mit Ruanda und dem Tschad über die Aufnahme von Palästinensern

Israelische Polizei hat Schwierigkeiten, die Opfer der sexuellen Übergriffe vom 7. Oktober zu finden

Rund 500 Palästinenser im Flüchtlingslager Nur Shams verhört

Ärzte ohne Grenzen: „Gaza ist weg…es gibt nichts mehr

vor 7 Minuten

Ein Projektkoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Gaza beschrieb die Situation für die Palästinenser vor Ort als „schrecklich“.

„Der Gazastreifen ist im Grunde genommen zerstört, und es ist nichts mehr da. Für die Palästinenser ist es schwierig, hier wieder ein Leben zu sehen, was sehr traurig ist“, sagte Jacob Burns.



US-Außenministerium bietet 10 Millionen Dollar für Informationen über Hamas-Finanznetzwerke

vor 23 Minuten

Das Programm „Rewards for Justice“ des US-Außenministeriums hat am Freitag eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass bis zu 10 Millionen Dollar Belohnung für Informationen über die Finanznetzwerke und die Finanzierung der Hamas ausgesetzt sind.

In der Erklärung heißt es: „Belohnungen können für Informationen gezahlt werden, die zur Identifizierung und Unterbrechung jeglicher Einnahmequellen der Hamas oder ihrer wichtigsten Finanzvermittlungsmechanismen, wichtiger Hamas-Spender oder Finanzvermittler, Finanzinstitute oder Wechselstuben, die Hamas-Transaktionen erleichtern, führen.“

Sie fügte hinzu, dass sie nach Informationen über Unternehmen oder Investitionen suchen, die im Besitz oder unter der Kontrolle der Hamas oder ihrer Finanziers sind.

Libanon beschwert sich beim UN-Sicherheitsrat über die Tötung eines Hamas-Funktionärs

vor 26 Minuten

Laut Reuters hat der Libanon beim UN-Sicherheitsrat Beschwerde gegen die Tötung des Hamas-Funktionärs Saleh al-Arouri durch Israel eingelegt.

Der Libanon sagte, die Tötung sei die „gefährlichste Phase“ der israelischen Angriffe auf den Libanon.

In der Beschwerde heißt es außerdem, Israel habe den libanesischen Luftraum für die Bombardierung Syriens genutzt.

Israelische Streitkräfte beschießen die Umgebung des al-Amal-Krankenhauses und das Hauptquartier des Roten Halbmonds

vor 30 Minuten

Die israelischen Streitkräfte haben am Freitag ihre Angriffe auf die Umgebung des al-Amal-Krankenhauses in Gaza sowie auf das Hauptquartier des Roten Halbmonds fortgesetzt, wo Tausende von Palästinensern Zuflucht gefunden haben, wie die Organisation Medizinische Hilfe für Palästinenser mitteilte.

Nach Angaben der Organisation ist es vielen medizinischen Mitarbeitern aufgrund der anhaltenden Bombardierung nicht möglich, das Krankenhaus zu erreichen.

Mediziner: „Das Gesundheitssystem in Gaza ist zusammengebrochen

vor 40 Minuten

Nach Angaben eines Arztes der Organisation Medical Aid for Palestinians in Gaza ist das Gesundheitssystem in der belagerten Enklave aufgrund der israelischen Bombardierung zusammengebrochen.

„Die letzte Nacht war entsetzlich. Das System ist zusammengebrochen – nicht einmal das beste Triage-System kann dem standhalten. Die Operationssäle sind voll. Das Morphium ist uns ausgegangen. Es gibt keinen Platz für ein Sterben in Würde“, sagte der Arzt James Smith.

Teammitglieder vor Ort fügten hinzu, dass das Geräusch der Luftangriffe „konstant“ sei und dass in der Nacht zum Donnerstag Hunderte von Menschen verwundet worden seien.

„Die Bombardierung von Nuseirat und Bureij bedeutet, dass viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens nicht kommen können, weil sie sich nicht mehr sicher bewegen können, oder sie werden in den Süden verdrängt“, so Smith weiter.



Deutsche Außenministerin warnt vor Besetzung des Gazastreifens

vor 45 Minuten

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte am Freitag, dass die Existenz und der Schutz Israels nicht in Frage gestellt werden können, forderte aber mehr humanitäre Pausen und sagte, dass es danach keine Besetzung des Gebiets geben sollte.

In einem Gespräch mit Reportern an der Seite ihres luxemburgischen Amtskollegen Xavier Bettel warnte Baerbock auch vor der Gefahr einer Ausweitung des Konflikts in der Region.

Meinung: Warum die Hamas schon gewonnen haben könnte

vor 1 Stunde

Am 7. Oktober unternahm die Hamas eine kühne und verzweifelte Operation, bei der sie in den Süden Israels eindrang, eine Reihe von Städten und Kibbuzim besetzte und 1.140 Menschen tötete.

Dieser sorgfältig koordinierte Luft-, Land- und Seeangriff der Hamas, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Organisation verboten ist, war von überwältigendem Ausmaß. Er hat Israel und die Welt in Erstaunen versetzt.

Nach mehr als einem Jahr Planung und Training durchbrachen 1.000 Kämpfer den milliardenschweren Verteidigungsschild, den Israel über mehr als ein Jahrzehnt hinweg mühsam um den Gazastreifen errichtet hatte.

Der Angriff zeigte allen, dass alle hochentwickelte Technologie der Welt von einer kleinen Guerillatruppe besiegt werden kann, die Überwachung, Planung und Schwarmtaktik auf dem Schlachtfeld einsetzt.

Die Hamas durchbrach Sicherheitsvorkehrungen, von denen sich die Israelis hatten einlullen lassen, dass sie unüberwindbar seien. Sie zerstörte alle Annahmen, die der israelische Militärgeheimdienst über die Hamas gemacht hatte.

Lesen Sie mehr: Warum die Hamas bereits gewonnen haben könnte

Maersk-Schifffahrt meidet auf absehbare Zeit das Rote Meer

vor 1 Stunde

Der Schifffahrtsriese Maersk hat erklärt, dass seine Schiffe auf absehbare Zeit“ Afrika umfahren und das Rote Meer und den Suezkanal meiden werden.

Maersk begründete seine Entscheidung mit der instabilen Lage im Roten Meer, wo die jemenitische Gruppe der Houthis Handelsschiffe auf dem Weg nach Israel angegriffen hat.

„Wir haben daher beschlossen, dass alle Maersk-Schiffe, die das Rote Meer und den Golf von Aden durchfahren sollen, auf absehbare Zeit um das Kap der Guten Hoffnung herum nach Süden umgeleitet werden“, hieß es in einer Erklärung.

Die Houthis haben erklärt, dass alle anderen Schiffe, die nicht für Israel bestimmt sind, das Rote Meer passieren können.

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 22.600

vor 1 Stunde

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom Freitag sind seit dem 7. Oktober mindestens 22.600 Menschen bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getötet worden.

In den letzten 24 Stunden wurden mindestens 162 Palästinenser durch israelische Angriffe auf den Gazastreifen getötet.

Insgesamt wurden 57.910 Menschen verwundet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Etwa 7.000 Menschen werden vermisst und liegen vermutlich tot unter den Trümmern.

Ich habe das Bein eines toten Jungen von einem Hund geborgen“.

vor 2 Stunden

Ein Reporter von Middle East Eye berichtet von verzweifelten Versuchen, Hunde daran zu hindern, die Leichen von Palästinensern zu fressen, die in Gaza-Stadt getötet und unter Trümmern eingeschlossen wurden.

Seit Wochen ist der westliche Teil der Stadt durch die israelische Belagerung und schwere Bombardierungen von Krankenwagen, Zivilschutzteams, der Grundversorgung und der Medienberichterstattung abgeschnitten.

Tausende von Menschen wurden nach der israelischen Bombardierung ihrer Wohnhäuser unter Schutt begraben. Andere wurden in ihren Häusern oder auf der Straße erschossen.

Viele von ihnen konnten von den Bewohnern nicht geborgen werden, und die Mitarbeiter des Zivilschutzes sind entweder nicht in der Lage, sie zu erreichen, oder haben einfach nicht das nötige Werkzeug, um sie herauszuholen.

Jetzt graben Hunde sie aus und fressen sie, wie ein Reporter im Westen von Gaza-Stadt gegenüber MEE berichtete. Sein Name wird aus Sicherheitsgründen nicht genannt.

„Eine Gruppe von Hunden treibt sich in unserem Viertel herum und wir müssen eine Lösung finden, um sie zu vertreiben“, sagte der Reporter.

„Jeden Tag sehen wir, wie sie die Trümmer durchsuchen und Leichenteile herausholen.

„Gestern sah ich, wie sich zwei von ihnen um das Bein des toten Jungen stritten. Ich musste eingreifen und es ihnen wegnehmen, bevor sie es vergraben konnten. Es ist herzzerreißend.“

Rund 500 Palästinenser im Flüchtlingslager Nur Shams verhört

vor 3 Stunden

Mindestens 500 Menschen, darunter Frauen und Kinder, sind von israelischen Streitkräften im Flüchtlingslager Nur Shams in der Stadt Tulkarm im besetzten Westjordanland verhört worden, wie palästinensische Gefangenengruppen am Freitag mitteilten.

„Die Besatzung verlegte etwa 150 Palästinenser in eine ihrer Militärkasernen und nahm 20 weitere fest“, hieß es in einer Erklärung der Palästinensischen Behörde für Angelegenheiten von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen und der Palästinensischen Gefangenengesellschaft.

Die israelischen Streitkräfte führten eine massive Razzia in dem Flüchtlingslager durch, die zwei Tage lang andauerte. Dutzende von Menschen wurden verwundet und Häuser bombardiert.

„Die Gesamtzahl der Verhaftungen im Westjordanland seit dem 7. Oktober beläuft sich auf 5.650, wobei die Verhaftungen auch diejenigen einschließen, deren Inhaftierung die Besatzung aufrechterhalten hat, sowie diejenigen, die später freigelassen wurden“, heißt es in der Erklärung.

Die israelische Polizei hat Schwierigkeiten, die Opfer der sexuellen Übergriffe vom 7. Oktober zu finden: Bericht

vor 4 Stunden

Einem Bericht von Haaretz zufolge hat die israelische Polizei Schwierigkeiten, die Opfer sexueller Übergriffe oder Zeugen solcher Taten ausfindig zu machen, die angeblich während der Angriffe der Hamas und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober stattfanden.

In dem Bericht, der auf der hebräischen Seite von Haaretz veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Polizei auch nicht in der Lage ist, die vorhandenen Beweise mit den darin beschriebenen Opfern in Verbindung zu bringen.

Adi Edri, der für die Untersuchung der mutmaßlichen Sexualverbrechen während des Angriffs zuständig ist, sagte gegenüber Haaretz, die Polizei habe „Indizien“ dafür, dass es noch lebende Opfer gebe, mit denen sie noch keinen Kontakt aufgenommen habe.

Die Polizei appelliert nun an die israelische Öffentlichkeit, sich zu melden, wenn sie Beweise für sexuelle Gewalt durch die Hamas und andere Gruppen aus Gaza hat.

Die Ankündigung der Polizei erfolgt eine Woche nach der Veröffentlichung eines ausführlichen Untersuchungsberichts durch die New York Times, in dem ein Muster von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen beschrieben wird, die angeblich von palästinensischen Kämpfern nach einem Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober begangen wurden.

Lesen Sie mehr: Laut Bericht hat die israelische Polizei Schwierigkeiten, die Opfer sexueller Übergriffe nach dem Angriff vom 7. Oktober zu finden

Israelische Armee griff über 100 Ziele im Gazastreifen an

vor 5 Stunden

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 100 Ziele im Gazastreifen aus der Luft, zu Lande und zu Wasser angegriffen.

Das israelische Militär behauptete, es habe mehrere militärische Einrichtungen der Hamas und Waffenlager angegriffen. Diese Behauptung konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Israel führt Gespräche mit Ruanda und dem Tschad über die Vertreibung von Palästinensern: Bericht

vor 6 Stunden

Israelische Beamte führen geheime Gespräche mit Ruanda und dem Tschad über die Vertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen, berichtete die israelische Tageszeitung Zman Yisrael am Freitag.

Beide Länder hätten sich grundsätzlich bereit erklärt, die Gespräche fortzusetzen, berichtete Zman Yisrael, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die grundsätzlich ablehnten.

Am Mittwoch sagte Zman Yisrael, dass „Kongo“ bereit sei, Tausende von palästinensischen Flüchtlingen aufzunehmen, wobei nicht gesagt wurde, ob damit die Demokratische Republik Kongo oder die Republik Kongo gemeint war.

Dem israelischen Blatt zufolge stehen der israelische Geheimdienst Mossad und das Außenministerium an der Spitze der Initiative.

„Die Angelegenheit ist sehr komplex“, so eine Regierungsquelle gegenüber Zman Yisrael. „Wir müssen diesen Kanal fördern, aber sehr vorsichtig sein mit den Reaktionen in der Welt und auch mit der Befürchtung, dass es als Transfer und nicht als freiwillige Migration interpretiert wird. Deshalb arbeiten wir mit enger rechtlicher Beratung“, fügten sie hinzu.

Im Prinzip geht es darum, jedem Palästinenser, der den Wunsch äußert, den Gazastreifen zu verlassen, eine großzügige finanzielle Unterstützung zu gewähren, zusammen mit umfassender Hilfe für das Aufnahmeland, einschließlich Militärhilfe.

Die israelische Regierung betont, dass die Palästinenser nicht ethnisch gesäubert werden, sondern dass es sich um eine „freiwillige Einwanderungspolitik“ handelt.

Diese Unterscheidung wird kritisch hinterfragt, da israelische Politiker ihre Pläne, den Gazastreifen für seine Bewohner unbewohnbar zu machen und die Bevölkerung durch israelische Siedler zu ersetzen, ausdrücklich zu Protokoll gegeben haben.

Video: Im Judentum sagen wir: „Er soll gezwungen werden, bis er sagt: ‚Ich will'“.

vor 6 Stunden





