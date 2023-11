Israel-Palestine live: WHO prepares evacuation of al-Shifa, calls hospital ‚death zone‘ US, Israel, and Hamas close to achieving deal over release of captives and temporary pause in fighting, Washington Post reports

Israel-Palästina live: Intensiver israelischer Beschuss auf indonesisches Krankenhaus

Israelischer Beamter dementiert Berichte über einen Waffenstillstand, während die Palästinenser weiterhin in den südlichen Gazastreifen fliehen

Wichtigste Punkte

12 Tote bei israelischem Bombenangriff auf indonesisches Krankenhaus

Zwei weitere Journalisten in Gaza getötet

Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 13.000

Palästinensischer Teenager wegen des Verdachts der „Unterstützung der Hamas“ im Internet verhaftet

vor 15 Sekunden

Ein 14-jähriger Palästinenser aus Taybie wurde am Sonntagabend verhaftet, weil er in den sozialen Medien „Unterstützung für die Hamas“ geäußert haben soll, berichtet Haaretz.

Der Teenager soll ein Foto mit der Bildunterschrift gepostet haben: „Auge um Auge, Zahn um Zahn, was auch immer als nächstes kommt, wird schwierig und grausam sein“.

Die israelische Polizei teilte mit, dass der Teenager inhaftiert wurde und heute eine Anhörung stattfinden wird, um eine Verlängerung seiner Haft zu beantragen.

Lage in indonesischem Krankenhaus „katastrophal

vor 41 Minuten

Mohammad Zakkout, der Generaldirektor der Krankenhäuser in Gaza, erklärte am Montagmorgen, dass die Lage im indonesischen Krankenhaus in Gaza „katastrophal“ sei.

„Was hier passiert, ist schlimmer als das, was im al-Shifa-Krankenhaus passiert ist, weil es ein viel kleineres Krankenhaus ist. Hier wird es ein größeres Massaker geben. Was hier geschieht, ist ein Todesurteil für jeden im Krankenhaus“, sagte er.

Mindestens 12 Menschen wurden von israelischen Streitkräften getötet

In dem Krankenhaus befinden sich mindestens 700 Patienten und Mitarbeiter sowie vertriebene Palästinenser, die dort Schutz suchen.

Filmaufnahmen zeigten die Zerstörung durch israelische Angriffe im Inneren des Krankenhauses, darunter eingestürzte Decken.

Jeder, der versucht, das Krankenhaus zu verlassen, wird beschossen.

Das Krankenhaus ist ohne Strom und wird von israelischen Panzern umstellt.

Einige Patienten im Krankenhaus befinden sich in einem kritischen Zustand, darunter Frauen, die einen Kaiserschnitt benötigen, und Dialysepatienten. Die Kinder bekommen Fieber und hohe Temperaturen, was sich durch den Mangel an Wasser noch verschlimmert.

Rekapitulation am Morgen: Israelische Streitkräfte umzingeln Krankenhaus in Indonesien

vor 58 Minuten

Guten Morgen, liebe MEE-Leser. Die letzten Stunden waren von der Befürchtung geprägt, dass Israel eine Militäroperation gegen das Indonesien-Krankenhaus starten wird, ähnlich wie vor einigen Tagen gegen das al-Shifa-Krankenhaus, den größten medizinischen Komplex in Gaza.

Das Indonesia Hospital war am Montagmorgen schwerem israelischem Bombardement ausgesetzt, und kürzlich wurden in der Nähe Panzer gesichtet. Mindestens acht Menschen wurden in dem Krankenhaus getötet, zwei Ärzte wurden verletzt.

Für den Fall, dass Sie auf dem Laufenden bleiben müssen, hier einige der neuesten Entwicklungen:

Bei einem Treffen in Peking rief eine Delegation von Ministern aus arabischen und muslimischen Mehrheitsländern zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen auf und betonte, dass dringend mehr humanitäre Hilfe in die belagerte Enklave gelangen müsse.

Im südlichen und zentralen Gazastreifen wurden durch israelische Bombardements Dutzende von Palästinensern getötet. Mehr als ein Dutzend Palästinenser wurden getötet, als Israel ein Wohngebiet in Rafah nahe der ägyptischen Grenze unter Beschuss nahm. Und am Montagmorgen wurden mehr als 30 Leichen von Palästinensern, die bei der israelischen Bombardierung der Flüchtlingslager Nuseirat und Bureij getötet worden waren, in das Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa gebracht.

Die Menschenrechtsorganisation Democracy for the Arab World Now fordert die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Sudan und Marokko auf, ihre Normalisierungsabkommen mit Israel aufzukündigen.

Ein 21-jähriger Palästinenser wurde von israelischen Streitkräften in Hebron erschossen.

Zwei israelische Soldaten bei Kämpfen im Gazastreifen getötet

vor 1 Stunde

Das israelische Militär gab bekannt, dass zwei weitere israelische Soldaten bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet worden sind.

Damit ist die Gesamtzahl der seit Beginn der israelischen Bodeninvasion im Gazastreifen getöteten israelischen Soldaten auf 65 gestiegen, wie israelische Nachrichtenagenturen berichten.

Das israelische Militär hat die Namen von 387 israelischen Soldaten veröffentlicht, die seit dem 7. Oktober getötet wurden.

Rechtegruppe fordert arabische Länder zum Rücktritt vom Abraham-Abkommen auf

vor 1 Stunde

Die Menschenrechtsorganisation Democracy for the Arab World Now (Dawn) fordert die Regierungen der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains, des Sudan und Marokkos auf, das von den USA vermittelte Normalisierungsabkommen mit Israel wegen dessen Militäraktion im Gazastreifen aufzukündigen.

„Die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Unterzeichner des Abraham-Abkommens sollten die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie Israel in dem Glauben bestärkt haben, es könne Palästinenser mutwillig bombardieren und massakrieren, ohne dass dies Konsequenzen für sein Ansehen in der Region hätte“, sagte Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von Dawn, in einer Erklärung.

„Die fortgesetzte Einhaltung des Abraham-Abkommens signalisiert, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Unterzeichner des Abkommens Israel weiterhin unterstützen und es mit Zusagen für die wirtschaftliche und handelspolitische Entwicklung und, was am schockierendsten ist, für die militärische Koordination belohnen.“

Die Menschenrechtsgruppe forderte diese Länder sowie Ägypten und Jordanien, die ihre Beziehungen zu Israel vor dem Normalisierungsabkommen von 2020 normalisiert hatten, auf, jegliche militärische Koordinierung mit Israel einzustellen.

Darüber hinaus forderte Dawn alle arabischen Länder, die US-Militärstützpunkte beherbergen, auf, „öffentlich zu erklären, dass sie den USA nicht erlauben werden, diese Stützpunkte zu nutzen, um israelische Streitkräfte mit Waffen zu versorgen oder ihnen Schutz zu gewähren“, und zwar während des Krieges in Gaza.

Israelische Streitkräfte erschießen jungen Palästinenser in der Nähe von Hebron

vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am Montag in der Nähe der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland einen 21-jährigen Palästinenser erschossen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Der Mann, der als Muhammad Adel Muhammad al-Sarahin identifiziert wurde, stammte aus der nordwestlich von Hebron gelegenen Stadt Beit Ula.

Sarahin war mit seinem Fahrzeug in der Nähe des Flüchtlingslagers Arroub nördlich von Hebron unterwegs, als die israelischen Streitkräfte das Feuer auf ihn und eine weitere Person eröffneten.

Nachdem sie auf ihn geschossen hatten, hinderten die israelischen Streitkräfte medizinisches Personal daran, Sarahin zu behandeln, hielten ihn fest, bis er starb, und übergaben ihn dann an Mitarbeiter der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft, so Wafa.

Israelische Panzer in der Nähe des Indonesien-Krankenhauses auf Video zu sehen

vor 2 Stunden

Auf Videoaufnahmen, die von mehreren Nachrichtenagenturen verbreitet wurden, sind mehrere israelische Panzer in der Nähe des Indonesien-Krankenhauses zu sehen, das in den letzten Stunden unter schwerem israelischem Beschuss stand.

Mindestens acht Menschen wurden getötet, zwei Ärzte wurden durch Granatenbeschuss und scharfes Feuer verletzt.

Video: ‚Wir haben gebetet, bevor sie unser Haus bombardiert haben‘

vor 2 Stunden

Mehr als 30 Leichen werden im Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa im Zentrum des Gazastreifens eingeliefert, heißt es

Vor 3 Stunden

Die Leichen von mehr als 30 Palästinensern, die durch israelische Bombardierungen in den Flüchtlingslagern Nuseirat und Bureij getötet wurden, sind am Montagmorgen im Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa im Zentrum des Gazastreifens eingetroffen, wie mehrere palästinensische Nachrichtenagenturen berichten.

Der Gazastreifen wurde in den frühen Morgenstunden des Montags heftig bombardiert, wobei Dutzende von Toten in der belagerten Enklave gemeldet wurden.

Derzeit haben die israelischen Streitkräfte das Indonesien-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens umstellt, was die Befürchtung schürt, dass das Militär eine ähnliche Operation wie vor wenigen Tagen gegen das al-Shifa-Krankenhaus durchführen wird.

Zahl der Todesopfer der israelischen Bombardierung im südlichen Gazastreifen steigt auf mehr als ein Dutzend

vor 3 Stunden

Palästinensische Nachrichtenagenturen berichten nun, dass die Zahl der Todesopfer des israelischen Bombenangriffs auf ein Wohngebiet in Rafah auf mehr als ein Dutzend Palästinenser angestiegen ist.

In mehreren Berichten wird die Zahl der Todesopfer mit 17 angegeben, während Al Jazeera Arabic von mehr als 14 Toten und Dutzenden von Verletzten spricht.

Arabische und muslimische Minister drängen bei Treffen in Peking auf Beendigung des Gaza-Kriegs

vor 3 Stunden

Minister aus mehreren mehrheitlich muslimischen und arabischen Ländern trafen am Montag in Chinas Hauptstadt Peking mit dem chinesischen Spitzendiplomaten zusammen und forderten einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen.

Die Vertreter von Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten, Indonesien, Palästina und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit treffen sich mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi.

Die Reise nach Peking ist die erste Etappe einer diplomatischen Reise der Koalition, die auf ein Ende des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen drängt und humanitäre Hilfe für die Enklave zulässt.

Die Delegation wird auch mit den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats zusammentreffen.

Das Treffen in Peking findet im Anschluss an ein gemeinsames muslimisch-arabisches Gipfeltreffen in Riad in diesem Monat statt, bei dem die Länder den Internationalen Strafgerichtshof aufforderten, „Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Israel in den palästinensischen Gebieten begeht“, zu untersuchen.

Mindestens 11 Tote bei israelischem Bombenangriff im südlichen Gazastreifen

vor 4 Stunden

Nach Angaben von Al Jazeera Arabic und palästinensischen Nachrichtensendern wurden mindestens 11 Palästinenser bei israelischen Bombenangriffen in Rafah, nahe der südlichen Grenze des Gazastreifens zu Ägypten, getötet.

Ziel der Bombardierung waren Häuser in der Nähe des Abu Yousef al-Najjar Krankenhauses.

Mindestens acht Tote in indonesischem Krankenhaus

vor 4 Stunden

Mehrere Berichte besagen, dass mindestens acht Menschen im Indonesien-Krankenhaus getötet worden sind, da israelische Streitkräfte das Krankenhaus bombardiert und umzingelt haben.

Video: Der Moment, in dem ein israelischer Angriff eine Moschee in Khan Younis zerstört

vor 5 Stunden

Stromausfall im Indonesia Hospital, da israelische Streitkräfte die medizinische Einrichtung umzingeln

Vor 5 Stunden

Palästinensische Nachrichtenagenturen berichten, dass der Strom im Indonesien-Krankenhaus aufgrund des anhaltenden israelischen Bombardements ausgefallen ist.

Außerdem wird berichtet, dass israelische Streitkräfte das Krankenhaus umzingeln, was die Befürchtung aufkommen lässt, dass der medizinischen Einrichtung das gleiche Schicksal droht wie dem al-Shifa-Krankenhaus.

Journalisten vor Ort berichten, dass die israelischen Streitkräfte auf jeden schießen, der versucht, das Krankenhaus zu verlassen.

Vor einigen Tagen starteten die israelischen Streitkräfte eine Militäroperation gegen al-Shifa, den größten medizinischen Komplex im Gazastreifen, und evakuierten das Krankenhaus gewaltsam, wobei sie behaupteten, dass sich unter dem Krankenhaus Tunnel der Hamas befänden.

