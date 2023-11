Israel-Palestine live: Israel bombs Jabalia refugee camp again Meanwhile, huge pro-Palestine protests held in London and Washington

Israel-Palästina live: Israel bombardiert erneut das Flüchtlingslager Jabalia

Währenddessen finden in London und Washington große Pro-Palästina-Proteste statt

Wichtigste Punkte

Israel bombardiert Schule, tötet 15 Menschen

Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 9.572

105 medizinische Einrichtungen „absichtlich angegriffen

Live-Updates

Erdogan: Türkei wird Pläne zur „Auslöschung der Palästinenser aus der Geschichte“ nicht unterstützen

vor 8 Minuten

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat erklärt, dass die belagerte Enklave Gaza nach Beendigung des Krieges Teil eines unabhängigen, souveränen palästinensischen Staates sein müsse und dass Ankara keine Pläne unterstützen werde, „die Palästinenser schrittweise aus der Geschichte zu löschen“.

„Wenn alles vorbei ist, wollen wir den Gazastreifen als eine friedliche Region sehen, die Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates ist, in den Grenzen von 1967, mit territorialer Integrität und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt“, sagte Erdogan laut türkischen Medien am Samstag.

„Wir werden Formeln unterstützen, die Frieden und Ruhe in die Region bringen werden. Wir werden keine Pläne unterstützen, die das Leben der Palästinenser weiter verdunkeln und sie allmählich von der Bildfläche der Geschichte verschwinden lassen.“

Erdogan äußerte sich einen Tag vor der Ankunft des US-Außenministers Antony Blinken in der türkischen Hauptstadt.

Die Türkei hat zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen und angeboten, ein System zu dessen Gewährleistung einzurichten.

Zuvor hatte Ankara am Samstag mitgeteilt, es habe seinen Botschafter in Israel zu Konsultationen zurückgerufen, nachdem Israel im vergangenen Monat seine Gesandten in die Türkei zurückgerufen hatte, um die Beziehungen neu zu bewerten, nachdem Erdogan die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet hatte.

Am Samstag erklärte das israelische Außenministerium, der Schritt Ankaras, seinen Botschafter abzuberufen, sei „ein weiterer Schritt, sich auf die Seite der terroristischen Organisation Hamas zu stellen“.

Er sagte, die Türkei werde alle Initiativen unterstützen, die sicherstellen, dass Israel für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen wird, und dass ein Versäumnis, dies zu tun, das Vertrauen in das globale System untergraben würde.

erdogan palästina kampagne istanbul

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht am 28. Oktober 2023 in Istanbul auf einer von der AKP-Partei organisierten Solidaritätskundgebung für die Palästinenser im Gazastreifen (AFP)

Grafik: Der Moment, in dem ein Mädchen schreit, um aus den Trümmern gerettet zu werden

vor 39 Minuten

Ein Video, das am Samstag in den sozialen Medien gepostet wurde, zeigt den Moment, in dem ein Mädchen schreit, um aus den Trümmern im belagerten Gaza-Streifen gerettet zu werden.

Mehr als 1.600 Menschen werden in der Enklave vermisst, die meisten von ihnen sind nach Israels unerbittlichem Bombenangriff unter den Trümmern gefangen.

Pro-Palästina-Demonstranten legen Londons Oxford Circus lahm

vor 49 Minuten

Mehr als 350 Demonstranten haben am Samstag am Oxford Circus und am Piccadilly Circus einen Sitzstreik abgehalten und gefordert, dass Israel seine Bombardierung und Belagerung des Gazastreifens einstellt.

Der Protest brachte das belebteste Einkaufsviertel der Hauptstadt für über eine Stunde zum Stillstand.

Die Demonstranten, von denen viele palästinensische Flaggen schwenkten, skandierten „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ und hielten Transparente hoch, auf denen sie einen „Waffenstillstand“ und „kein business as usual“ forderten.

„Ich bin hier, weil ich Familie in Gaza habe“, sagte Ahmed Masoud, ein palästinensischer Schriftsteller, der im Gazastreifen aufgewachsen ist, gegenüber Middle East Eye.

„Meine Mutter, meine Geschwister… sie alle leben dort. Sie haben wirklich zu kämpfen, es ist im Moment wie russisches Roulette.“

Lesen Sie unten den vollständigen Bericht von MEE-Reporterin Katherine Hearst aus London.

Lesen Sie mehr: Pro-Palästina-Demonstranten „legen“ Oxford Circus lahm

oxford circus pro-palästinensischer protest

Hunderte legten Londons belebtestes Einkaufsviertel lahm, während Tausende Bahnhöfe im ganzen Land besetzten (X)

Mehr als 60 Gefangene vermisst und 23 unter Trümmern, sagt Hamas

vor 1 Stunde

Mehr als 60 Gefangene werden wegen der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen vermisst, wie der bewaffnete Flügel der Hamas auf seinem offiziellen Telegramm-Kanal mitteilte.

Der Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, Abu Ubaida, fügte hinzu, dass 23 Leichen von israelischen Gefangenen unter den Trümmern eingeschlossen seien.

„Es scheint, dass wir aufgrund der anhaltenden brutalen Aggression der Besatzung gegen den Gazastreifen niemals in der Lage sein werden, sie zu erreichen“, sagte er.

Middle East Eye konnte die Behauptungen nicht unabhängig verifizieren.

Gaza-Patienten haben Würmer in Wunden, weil es keine bakteriellen Produkte gibt, sagt ein Arzt

vor 1 Stunde

Ahmed Mokhallalati, ein in Großbritannien geborener plastischer Chirurg, der im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza arbeitet, hat mit Al Jazeera über die katastrophale Gesundheitssituation in der belagerten Enklave gesprochen.

Er sagte dem Sender, er sehe immer mehr Patienten mit Würmern in ihren Wunden, weil es keine antiseptischen oder bakteriellen Produkte gebe.

Die Palästinenser im Gazastreifen sind aufgrund der Verschmutzung und der schlechten sanitären Verhältnisse einem hohen Krankheitsrisiko ausgesetzt, was auf die totale Belagerung durch Israel zurückzuführen ist, die den Zugang zu Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung in der Enklave eingeschränkt hat.

Über den ägyptischen Grenzübergang Rafah sind zwar einige humanitäre Hilfsgüter eingetroffen, doch warnten Mediziner, dass dies nur ein Bruchteil dessen sei, was benötigt werde.

Mindestens sieben Tote bei israelischem Luftangriff auf Lager Jabalia

vor 1 Stunde

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens wurden mindestens sieben Palästinenser getötet und zahlreiche weitere verwundet, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Israel hat das Lager, in dem über 100.000 Menschen leben, in den letzten Tagen wiederholt bombardiert.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte heute mit, dass 9.572 Menschen durch israelische Bombardierungen im Gazastreifen getötet und über 26.000 verletzt wurden. Mehr als 1.600 weitere Menschen werden noch vermisst und sind vermutlich unter den Trümmern begraben.

israelischer luftangriff auf das lager jabalia

Palästinenser versammeln sich am 4. November 2023 am Ort eines israelischen Luftangriffs auf ein Haus im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gaza-Streifen (Reuters)

Londoner Pro-Palästina-Demonstranten rufen die britische Regierung auf

vor 1 Stunde

Bereits die vierte Woche in Folge sind Zehntausende von Demonstranten in London auf die Straße gegangen, um ein Ende der israelischen Bombardierung des Gazastreifens zu fordern.

„Wir fordern einen Waffenstillstand“, sagte Catherine, eine Demonstrantin aus der englischen Stadt Stevenage, gegenüber Middle East Eye auf dem Londoner Trafalgar Square.

„Wir rufen die britische Regierung auf, sich daran zu beteiligen, und machen ihr klar, dass sie die Verantwortung für das, was vor sich geht, übernehmen muss.“

Die Videos von getöteten und verwundeten Zivilisten bei israelischen Angriffen im Gazastreifen seien entsetzlich, sagte sie.

palästina-protest auf dem trafalgar square

Tausende von Demonstranten versammeln sich am 4. November 2023 auf dem Londoner Trafalgar Square zu einer Pro-Palästina-Kundgebung (MEE/Mohammad Saleh)

„Es ist herzzerreißend“, sagte sie. „Ich sehe Videos von Familien, die auseinandergerissen werden. Die Reaktion von Müttern, die ihre Kinder verloren haben… all das geschieht in Echtzeit“.

Catherine sagte, der große Protest zeige, dass sich die Menschen im Vereinigten Königreich zusammengefunden hätten, um gegen „Kolonialismus und Völkermord“ zu kämpfen.

Heute früh wurde am Londoner Oxford Circus eine Sitzblockade veranstaltet, die den Verkehr auf einer der meistbefahrenen Straßen der Hauptstadt zum Erliegen brachte. Die Demonstranten versammelten sich auch vor dem BBC-Büro im Zentrum Londons.

Zehntausende demonstrieren in Washington DC und fordern einen Waffenstillstand

vor 2 Stunden

Zehntausende von Demonstranten aus allen Teilen der Vereinigten Staaten kamen am Samstagnachmittag zum Freedom Plaza in Washington DC, um für Palästina zu demonstrieren und einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern.

Unter dem Titel „National March on Washington“ kamen Hunderte von Organisationen aus dem ganzen Land zusammen, die Busse, Flüge und Züge organisierten, um die Demonstranten in die US-Hauptstadt zu bringen.

Der Marsch wurde von der Palästinensischen Jugendbewegung, der US-Kampagne für die Rechte der Palästinenser, den Nationalen Studenten für Gerechtigkeit in Palästina und mehreren anderen Gruppen organisiert.

„Wir sind hier, um der Welt zu sagen, dass das, was in Israel geschieht, in keiner Weise das jüdische Volk repräsentiert“, sagte Moshe, ein orthodoxer Jude, der aus New York angereist war, um an der Demonstration teilzunehmen, gegenüber Middle East Eye.

Die Menge wächst bis zum Nachmittag weiter an, alle paar Minuten kommen Hunderte hinzu.

Zu den prominenten Rednern, die an der Demonstration teilnehmen, gehören der palästinensische Aktivist Mohammed el-Kurd und der muslimisch-amerikanische Gelehrte Imam Omar Suleiman.

palästina-protest washington dc

Demonstranten gehen während einer Pro-Palästina-Kundgebung am 4. November 2023 auf die Straßen von Washington DC (MEE/Umar Farooq)

Die brutale Realität des täglichen Lebens der Bewohner des Gazastreifens

vor 3 Stunden

Sechs Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes war Salma Radi gezwungen, ihr Haus im Norden des Gazastreifens zu verlassen, um vor dem unerbittlichen israelischen Bombardement zu fliehen und im zentralen Gazastreifen Zuflucht zu suchen, wo sie und ihr Mann jetzt in einer kleinen Wohnung mit 43 anderen Menschen leben.

Vertrieben, verängstigt und in schlechtem Gesundheitszustand kämpft Radi darum, sich um das Baby Omar zu kümmern, das sie nach zwei IVF-Versuchen bekommen hat.

„Ich blutete immer noch stark nach der Entbindung, als wir unser Haus verlassen mussten und alles zurückließen. Ich trug meinen Sohn und eine Tasche und lief mit meinem Mann etwa eine Stunde lang durch die Dunkelheit, bis wir ein Taxi fanden“, so Radi, 28, gegenüber Middle East Eye.

Noch vor der Morgendämmerung, um 4 Uhr morgens, hatte das Ehepaar eine aufgezeichnete Telefonnachricht des israelischen Militärs erhalten, in der es aufgefordert wurde, das Haus zu evakuieren, da die Bombardierung von Gaza-Stadt unmittelbar bevorstand.

„Wir rannten im Haus herum und wussten nicht, was wir tun sollten. Wir nahmen unsere offiziellen Papiere und unser Geld mit und ließen alles andere zurück – die Stapel von Konserven, die wir zu Beginn des Krieges gekauft hatten, unsere Kleidung, das schöne Schlafzimmer und die Dinge, die wir im vergangenen Jahr für Omar gekauft hatten“, so Radi.

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um den neuesten Bericht der Middle East Eye-Reporterin Maha Hussaini aus dem Gazastreifen zu lesen, wo verzweifelte Eltern darum kämpfen, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu befriedigen, während ihr eigener Körper schwächelt.

Lesen Sie mehr: Die brutale Realität des täglichen Lebens der Bewohner des Gazastreifens

Bureij Flüchtlingslager Gaza

Ein Mann hält die Überreste seiner Mutter in einer Decke eingewickelt inmitten der Trümmer, die nach einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Bureij im zentralen Gazastreifen am 2. November 2023 zurückgeblieben sind (AFP)

Israelische Demonstranten versammeln sich vor Netanjahus Haus in Jerusalem

vor 3 Stunden

Israelische Demonstranten haben sich vor dem Amtssitz von Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem versammelt und ihn zum Rücktritt aufgefordert.

„Bibi ist ein Mörder“, skandierten einige der Demonstranten, während sie israelische Flaggen schwenkten.

Einige der Demonstranten durchbrachen die Absperrungen, die in der Nähe des Hauses des Ministerpräsidenten errichtet worden waren, und lieferten sich Handgemenge mit der israelischen Polizei.

Meinung: Ist Chinas „Neutralität“ im Krieg hilfreich oder schädlich?

vor 4 Stunden

In ihrer jüngsten Kolumne für Middle East Eye argumentiert die palästinensische Wissenschaftlerin Razan Shawamreh, dass Chinas „Neutralität“ in dem Konflikt die palästinensische Position untergräbt.

Sie schreibt: „Diese ‚Neutralität‘ bei der Verurteilung hat ernste Folgen für die Palästinenser. Anstatt sie zu unterstützen, untergräbt sie ihre Position, indem sie eine Gleichsetzung zwischen den aggressiven Aktionen der palästinensischen Kämpfer und der unverhältnismäßigen Reaktion der israelischen Armee suggeriert.

In diesem Zusammenhang muss sich China an Dantes beredte Warnung erinnern, dass „die dunkelsten Orte der Hölle für diejenigen reserviert sind, die in Zeiten einer moralischen Krise ihre Neutralität bewahren“.

„China ist in den zentralen Fragen des Konflikts immer wieder von internationalen Normen abgewichen, unter anderem durch seine Unterstützung des „Jüdischseins“ des Staates Israel, seine Investitionen in israelische Siedlungen und die Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit für Siedler im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem sowie seine Förderung der arabischen Normalisierung mit Israel, trotz der negativen Auswirkungen auf die palästinensische Bevölkerung.“

Die vollständige Kolumne können Sie unten lesen.

Meinung: Ist Chinas „Neutralität“ hilfreich oder schädlich?

netanjahu xi jinping

Der chinesische Präsident Xi Jinping und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schütteln sich im März 2017 in Peking die Hände (AFP)

Ismail Haniyeh traf Khamenei im Iran, sagt Hamas-Funktionär

vor 4 Stunden

Hamas-Führer Ismail Haniyeh traf den iranischen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei während eines Besuchs in Teheran in den letzten Tagen, sagte ein Hamas-Beamter am Samstag dem Sender al-Mayadeen.

Der ranghohe Hamas-Beamte Osama Hamdan gab in Beirut keine weiteren Einzelheiten über den Besuch in der iranischen Hauptstadt bekannt.

Jordanischer Außenminister: Israel begeht Kriegsverbrechen

vor 5 Stunden

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi hat erklärt, Israel begehe „Kriegsverbrechen“ und dürfe sich nicht über das Völkerrecht stellen.

Safadi äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Amman neben dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry und dem US-Außenminister Antony Blinken.

Er fügte hinzu, dass Blinken eine führende Rolle bei den Bemühungen um eine Beendigung des israelisch-palästinensischen Krieges spielen müsse.

Unterdessen erklärte Shoukry, Israels Vorgehen im Gazastreifen könne nicht als „Selbstverteidigung“ gerechtfertigt werden, und forderte einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand.

Der ägyptische Außenminister fügte hinzu, es sei verfrüht, zum jetzigen Zeitpunkt über die langfristige Zukunft des Gazastreifens zu diskutieren.

Blinken lehnt Waffenstillstandsforderungen bei Treffen in Amman ab

vor 5 Stunden

US-Außenminister Antony Blinken hat während eines Treffens mit seinen arabischen Amtskollegen in Amman Forderungen nach einem Waffenstillstand zurückgewiesen.

Er sagte, ein Waffenstillstand würde der Hamas die Möglichkeit geben, sich neu zu formieren und ähnliche Angriffe wie den vom 7. Oktober zu verüben, bei dem rund 1.400 Israelis getötet wurden.

Blinken sagte, die USA seien der Ansicht, dass humanitäre Pausen ein „entscheidender Mechanismus für den Schutz der Zivilbevölkerung“ sowie für die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern und die Ausreise ausländischer Staatsangehöriger aus der Enklave sein können.

Die Äußerungen erfolgten auf einer Pressekonferenz zusammen mit dem jordanischen und dem ägyptischen Außenminister, die beide wiederholt einen sofortigen Waffenstillstand gefordert haben.

Blinken zufolge sind Washington und die arabischen Staaten der Ansicht, dass ein Status quo, bei dem die Hamas den Gazastreifen kontrolliert, nicht fortbestehen kann.

Er fügte hinzu, dass die USA zutiefst besorgt über die „extremistische Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland“ seien, die sich seit dem 7. Oktober verschärft habe.

antony blinken

US-Außenminister Antony Blinken bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit jordanischen und ägyptischen Amtskollegen in Amman, Jordanien, am 4. November 2023 (Reuters)

Beirut, ein Kind, benannt nach der zerstörten Stadt, getötet bei israelischem Angriff

vor 6 Stunden

Beirut Abu Shamala wurde am 4. August 2020 in Gaza geboren, Hunderte von Kilometern von der libanesischen Hauptstadt entfernt, wo am selben Tag eine Explosion die Stadt verwüstete.

Die Eltern des Babys beschlossen, es Beirut zu nennen, zu Ehren der Stadt, ihrer Bewohner und der 200 Einwohner, die bei der Explosion im Hafen der Hauptstadt ums Leben kamen.

Eine grausame Wendung des Schicksals führte dazu, dass Beirut selbst drei Jahre später bei einer Explosion ums Leben kam, als eine israelische Rakete ihr Haus in Khan Younis traf, einer Stadt im südlichen Gazastreifen, die von Israel als „sicher“ eingestuft worden war.

Die Nachricht von Beiruts Tod und ihrer Geschichte verbreitete sich schnell in der arabischen Welt, insbesondere im Libanon.

Lesen Sie mehr: Beirut, ein Kind, das nach einer zerstörten Stadt benannt wurde, wurde bei einem israelischen Angriff getötet

beirut kind getötet israelischer luftangriff

Beirut Abu Shamala vor der Al-Aqsa-Moschee fotografiert (X)

