Israel-Palestine live: WHO prepares evacuation of al-Shifa, calls hospital ‚death zone‘ US, Israel, and Hamas close to achieving deal over release of captives and temporary pause in fighting, Washington Post reports

Israel-Palästina live: WHO bereitet Evakuierung von Al-Shifa vor und bezeichnet Krankenhaus als „Todeszone

USA, Israel und Hamas stehen kurz vor einer Einigung über die Freilassung von Gefangenen und eine vorübergehende Kampfpause, berichtet die Washington Post

Weißes Haus dementiert Einigung über israelische Gefangene

Arabische Außenminister zu Besuch in China

Zahl der Toten in Gaza erreicht 12.300

Israelis unterstützen die Wiedererrichtung illegaler Siedlungen im Gazastreifen, so eine Umfrage

vor 1 Stunde

Eine vom israelischen Fernsehsender Channel 12 durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass die Israelis die Wiedererrichtung illegaler israelischer Siedlungen im Gazastreifen deutlich befürworten.

Vor die Wahl gestellt, ob sie die Siedlungen befürworten, sprachen sich 44 Prozent dafür aus, während 39 Prozent dagegen waren. An der Umfrage nahmen 502 Personen teil.

Auf die Frage, was ihrer Meinung nach nach dem Krieg geschehen sollte, sagten 32 Prozent, dass „Israel dauerhaft bleiben und die jüdischen Siedlungen erneuern sollte“, 30 Prozent sprachen sich dafür aus, den Gazastreifen „unter internationale Treuhänderschaft“ zu stellen, 14 Prozent sagten, Israel solle „eine ständige Militärpräsenz beibehalten“, während 10 Prozent meinten, der Gazastreifen solle „der Palästinensischen Autonomiebehörde zur Herrschaft übergeben“ werden.

Vierzehn Prozent sagten, sie wüssten es nicht.

Im Jahr 2005 siedelte Israel rund 8.000 jüdische Siedler und israelische Soldaten, die in 21 Siedlungen rund um den Gazastreifen leben, in das besetzte Westjordanland um.

Jemenitische Houthis sagen, sie werden alle israelischen Schiffe angreifen

vor 1 Stunde

Yahya Sarea, ein Sprecher der jemenitischen Houthis, hat erklärt, die Gruppe werde alle Schiffe angreifen, die von israelischen Unternehmen betrieben werden oder in deren Besitz sind oder unter israelischer Flagge fahren, wie die Gruppe am Sonntag auf ihrem Telegramm-Kanal mitteilte.

Sarea rief alle Länder auf, ihre Staatsbürger, die auf solchen Schiffen arbeiten, abzuziehen.

Ben-Gvir will Gesetzentwurf zur Todesstrafe einbringen

vor 2 Stunden

Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, hat erklärt, dass er am Montag einen Gesetzesentwurf zur Verabschiedung vorlegen wird, der die Verhängung der Todesstrafe gegen „Terroristen“ vorsieht.

„Ich erwarte, dass alle Mitglieder der Knesset dieses wichtige Gesetz unterstützen“, schrieb er auf X.

Israel hat die Todesstrafe in 75 Jahren nur zweimal angewandt, einmal davon bei der Hinrichtung des Nazi-Machthabers Adolf Eichmann im Jahr 1962.

itamar ben-gvir

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem am 20. August 2023 (AFP)

Palästinensischer Mann in Bethlehem erschossen

vor 2 Stunden

Ein palästinensischer Mann wurde am Sonntagmorgen im Flüchtlingslager Dheisheh in der besetzten Stadt Bethlehem im Westjordanland von israelischen Streitkräften erschossen, wie lokale Medien berichteten.

Die Nachrichtenagentur Wafa identifizierte den Mann als Omar Ali al-Laham, der nach einer nächtlichen israelischen Razzia in dem Lager in den Kopf geschossen wurde.

Die israelischen Streitkräfte hinderten laut Wafa die Sanitäter daran, sich Laham zu nähern, bevor er seinen Wunden erlag.

Zuvor war am Sonntag ein palästinensischer Behinderter bei einem israelischen Überfall in Dschenin getötet worden.

Palästinensischer Häftling stirbt in israelischem Gefängnis

vor 3 Stunden

Der palästinensische Häftling Tha’er Sameeh Abu Asab, 38, ist nach Angaben des Palästinensischen Komitees für Gefangene und ehemalige Gefangene plötzlich in einem Gefängnis in der Negev-Region gestorben.

Qadura Fares, Leiter des Komitees, bestätigte den Tod in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Wafa.

Abu Asab, der aus der Stadt Qalqiya im besetzten Westjordanland stammt, war seit Mai 2005 von den israelischen Behörden festgehalten worden.

Das Gefangenenkomitee erklärte am Samstagabend in einer Erklärung, Israel führe „gezielte Tötungen von Häftlingen mit Vorsatz“ durch.

Mit dem jüngsten Todesfall steigt die Zahl der palästinensischen Häftlinge, die seit dem 7. Oktober in israelischen Gefängnissen getötet wurden, auf sechs.

Gefangener Tha’er Sameeh Abu Asab gestorben

Tha’er Sameeh Abu Asab, 38, starb plötzlich in einem israelischen Gefängnis in der Negev-Region (Screengrab)

Zusammenfassung vom Morgen

Vor 3 Stunden

Guten Morgen, liebe MEE-Leser. Die letzten Stunden waren geprägt von Fragen im Zusammenhang mit Berichten, wonach eine Einigung zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Gefangenen in greifbare Nähe gerückt sei.

Die Washington Post berichtete am späten Samstagabend, dass eine vorläufige Einigung erzielt worden sei, und das Weiße Haus dementierte den Bericht umgehend mit der Begründung, man arbeite noch an einer Einigung. Die Zeitung aktualisierte daraufhin ihre Meldung, wonach eine Einigung in greifbarer Nähe sei.

Die angebliche Vereinbarung sieht die Freilassung von mindestens 50 von der Hamas gefangen gehaltenen Personen im Gegenzug für eine fünftägige Kampfpause vor. Israel, die Hamas und die USA haben die letzten Wochen damit verbracht, in der katarischen Hauptstadt Doha eine mögliche Einigung über die Gefangenen zu besprechen.

Für den Fall, dass Sie erst jetzt in unsere Berichterstattung einsteigen, hier ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen:

Die arabischen Außenminister werden in der nächsten Woche in eine Reihe von Ländern reisen, und die erste Station auf ihrer Liste ist China, wo sie ihre Forderungen nach einem Waffenstillstand vorbringen werden.

Mindestens 15 Palästinenser sind durch israelischen Beschuss in den Flüchtlingslagern Nuseirat und Khan Younis getötet worden. Israel hatte bereits eine Million Palästinenser im nördlichen Gazastreifen gezwungen, in den Süden zu fliehen, und fordert nun auch die Palästinenser im Süden auf, zu fliehen.

Im besetzten Westjordanland töteten israelische Streitkräfte bei einer Razzia in Dschenin zwei Palästinenser, darunter einen 46-jährigen behinderten Mann.

Biden hat erklärt, dass er israelischen Siedlern, die Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland ausüben, die Einreise verweigern könnte.

Die Weltgesundheitsorganisation bereitet die Evakuierung der verbleibenden Patienten und des Personals aus dem al-Shifa-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen vor.

Einige US-Gesetzgeber erörtern die Möglichkeit, künftige Militärhilfe für Israel an Bedingungen zu knüpfen.

Erdogan sagt, die Familien der israelischen Gefangenen hätten die Türkei um Hilfe gebeten

vor 3 Stunden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erklärt, dass einige der Familien israelischer Gefangener, die von der Hamas festgehalten werden, Ankara um eine Intervention in dieser Angelegenheit gebeten haben.

„Sie haben uns gebeten, bei der Freilassung ihrer Angehörigen zu intervenieren … Da die israelischen Familien uns auf diese Weise erreicht haben, haben sie die Hoffnung auf ihre eigene Regierung aufgegeben“, sagte Erdogan am Samstag vor den Medien.

Er fügte hinzu, er habe den türkischen Geheimdienst gebeten, die Angelegenheit zu prüfen.

Stunden nach Erdogans Äußerungen berichtete die Washington Post, dass eine Einigung zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Dutzenden von Gefangenen kurz bevorstehe.

Er ist jetzt bei unserem Vater“: Junges Mädchen tröstet seinen Bruder, nachdem ein anderes Geschwisterkind bei einem israelischen Angriff getötet wurde

vor 4 Stunden

Video: Jordaniens Außenminister bezeichnet Israels Vorgehen in Gaza als „eklatante Aggression“, nicht als Selbstverteidigung

Vor 5 Stunden

Fünfzehn Palästinenser bei israelischen Bombenangriffen auf Khan Younis und Nuseirat getötet

vor 6 Stunden

Mindestens 15 Palästinenser sind bei israelischen Bombardements in den Flüchtlingslagern Khan Younis und Nuseirat getötet worden, berichtet die Wafa.

Dreizehn Menschen wurden bei einem Angriff auf ein Haus im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet, während eine Frau und ihr Kind im südlichen Khan Younis ums Leben kamen, berichtete die Nachrichtenagentur.

Zweiter Palästinenser von israelischen Streitkräften in Dschenin getötet, sagt Wafa

vor 6 Stunden

Die Zahl der Palästinenser, die bei einer israelischen Razzia im Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland getötet wurden, ist nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa auf zwei gestiegen.

Israelische Armee tötet behinderten Palästinenser bei Razzia in Dschenin

vor 7 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am frühen Sonntag bei einer Razzia im Flüchtlingslager von Dschenin im Westjordanland einen behinderten Palästinenser getötet, wie mehrere palästinensische Nachrichtenagenturen berichteten.

Issam al-Fayed, ein 46-jähriger Palästinenser, sei von den israelischen Streitkräften erschossen worden, berichteten die Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Direktor des staatlichen Krankenhauses von Dschenin.

Weißes Haus: Noch keine Einigung zwischen Israel und Hamas

vor 7 Stunden

Israel und die Hamas haben sich noch nicht auf einen vorübergehenden Waffenstillstand geeinigt, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses am Samstagabend.

Dies, nachdem die Washington Post berichtet hatte, dass eine vorläufige Vereinbarung zwischen den beiden Parteien getroffen wurde, die die Freilassung von mindestens 50 von der Hamas gefangen gehaltenen Personen für einen fünftägigen Waffenstillstand vorsieht.

„Noch gibt es keine Einigung, aber wir arbeiten weiter hart an einer Einigung“, sagte Adrienne Watson, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, in einer Erklärung.

Demonstranten besetzen den Parteitag der Demokraten in Kalifornien und fordern einen Waffenstillstand

vor 8 Stunden

Eine Gruppe von Demonstranten hat am Samstag auf dem Parteitag der Demokraten in Kalifornien einen Sitzstreik veranstaltet, bei dem sie Forderungen nach einem Waffenstillstand skandierten.

Die Demonstranten unterbrachen auch eine Rede des Kongressabgeordneten Adam Schiff mit denselben Forderungen. Die Liste der Gesetzgeber, die sich für eine Waffenruhe im Gazastreifen aussprechen, wird immer länger.

USA, Israel und Hamas erzielen eine vorläufige Einigung über eine Kriegspause und die Freilassung Dutzender Geiseln: Washington Post

vor 9 Stunden

Wie die Washington Post berichtet, haben Israel und die Hamas eine vorläufige Vereinbarung über die Freilassung Dutzender Frauen und Kinder getroffen, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden.

Die Zeitung berichtet unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen, dass die Freilassung der Gefangenen in einigen Tagen beginnen könnte, sofern keine Hindernisse in letzter Minute auftreten.

Die angebliche Vereinbarung ist das Ergebnis wochenlanger Gespräche zwischen der Hamas, Israel und den USA unter katarischer Vermittlung in Doha.

Die vorläufige Vereinbarung sieht vor, dass alle Konfliktparteien ihre Kampfhandlungen für mindestens fünf Tage einstellen und im Gegenzug mindestens 50 Geiseln freilassen, die alle 24 Stunden in kleineren Gruppen freigelassen werden sollen.

Das MEE konnte die gemeldete Vereinbarung nicht sofort bestätigen.

Übersetzt mit Deepl.com



