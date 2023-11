Israël peut TOUT se permettre Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Israël peut TOUT se permettre

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 7 novembre 2023

Texte original : https://www.sicht-vom-hochblauen.de/kommentar-vom-hochblauen-israel-darf-alles-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Quand j’ai publié en 2012 mon livre sous le titre « Israël darf alles », avec des commentaires décrivant les crimes commis par Israël contre le peuple palestinien depuis des décennies, j’étais loin de pouvoir imaginer ce à quoi nous assistons en ce moment. Oui, ce qui s’est passé le 7 octobre 2023, lorsque des militants du Hamas ont forcé le barrage et la frontière de la bande de Gaza et tué 1.400 Israéliens, dont 300 soldats de l’armée juive d’occupation, était sans précédent. J’écris délibérément « armée juive d’occupation » et non « armée de défense ». L’État juif, le seul État occupant, défend son occupation illégale de la Palestine. Les hypocrites occidentaux « des valeurs », particulièrement sous la direction du gouvernement allemand, ne mentionnent jamais ce contexte quand ils s’obstinent toujours à parler du droit à l’autodéfense de « l’État juif » – un « droit à l’autodéfense de l’occupant » plus que controversé – mais oublient à dessein de mentionner le droit légal à l’autodéfense des Palestiniens occupés. L’Allemagne s’est ainsi décidée à renoncer à toute crédibilité et tout sens du droit et à se concentrer pleinement à soutenir « l’État juif » dans son rôle de combattant. Voilà donc un pays qui avait commis un génocide et qui se range aux côtés d’un État qui commet aujourd’hui un génocide et auquel il est lié par une « obligation éternelle ». https://www.richardsilverstein.com/2023/11/05/germany-criminalizes-palestinian-genocide/ Et que se passe-t-il ? Des organisations palestiniennes comme Samidoun, le réseau de solidarité avec la Palestine, qui a joué un rôle prépondérant dans l’organisation de manifestations de protestation en Allemagne, sont interdites. https://www.jurist.org/news/2023/10/germany-moves-to-outlaw-pro-palestine-group-samidoun-amid-ongoing-israel-conflict/

« Antipalestinisme » et « antimusulmanisme »

L’Allemagne criminalise donc les victimes du génocide et leurs soutiens. Oui, il est grand temps qu’elle cesse de confondre l’activisme palestinien avec l’antisémitisme pour expier son passé sur le dos des Palestiniens. C’est une manœuvre perfide de détourner les esprits d’un passé non surmonté pour empêcher un véritable travail de mémoire. Avec ce genre de politique malhonnête, on ne se rachète pas pour l’Holocauste et on ne parle pas au nom des victimes mais on sert uniquement la politique sioniste de nettoyage ethnique et de génocide. On ne parvient pas, de cette façon à des solutions propres, mais on encourage l’expulsion, la déshumanisation et l’oppression.

Ce genre de politique n’est pas nouveau, il a seulement pris de l’ampleur. Rappelons-nous que, déjà en mai, des manifestations pour la Nakba avaient été interdites et que certaines ont été autorisées par des tribunaux, mais seulement sous des conditions très strictes et avec une présence policière inimaginable. Je cite Majed Abusalama, cofondateur et porte-parole de « Palestine Speaks in Deutschland » : « J’ai essayé de me faire entendre dans les médias mainstream allemands, mais sans succès. Si j’avais essayé d’écrire pour un journal israélien, j’aurais eu une plus grande liberté de m’exprimer que celle que j’ai jamais eue dans les médias allemands. J’ai été dans plusieurs pays européens et je n’ai jamais rencontré autant d’hostilité de la part de l’État en raison de mon engagement palestinien qu’en Allemagne, et j’ai le sentiment que l’antipalestinisme d’État de l’Allemagne atteint chaque année un nouveau record ». La diaspora palestinienne lutte contre la dure répression. https://www.aljazeera.com/opinions/2023/6/10/palestinians-should-not-have-to-pay-for-german-sins

L’Allemagne prévoit de tester les réfugiés palestiniens avant leur naturalisation sur leur « amour d’Israël » avec la reconnaissance du droit à l’existence d’Israël – une exigence plus que discutable, vu qu’Israël est un Etat sans frontières et sans constitution, mais qui poursuit depuis sa création uniquement l’objectif de créer un « Grand Israël » avec l’expulsion des habitants autochtones palestiniens et l’appropriation de toute la Palestine.

Expulsion sur la base de soupçons : la fin de l’État de droit

Si, conformément aux projets concrets de la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser (SPD), il y aura bientôt une « expulsion sur la base de soupçons » (Süddeutsche Zeitung du 02.11.2023), c’est-à-dire l’expulsion des membres des soi-disant clans, même sans condamnation pénale, ce sera vraiment la fin de l’État de droit. La critique vient déjà de la part de juristes. Quels opposants à la politique seront bientôt visés si « Nancy fait des projets » ?

C’est une censure absolue que d’interdire des drapeaux, des affiches et des appels tels que « From the River to the Sea » (Du fleuve jusqu’à la mer, la Palestine sera libre) – un ancien slogan qui visait la solution à un État unique, après que la « solution à deux États » soit devenue depuis longtemps une formule irréalisable. On critique un slogan qui exige la liberté du Jourdain à la Méditerranée. Pour les masses qui brandissent des drapeaux palestiniens, l’appel qui résonne à travers le globe exprime le vœu d’être libéré de l’oppression sur la terre historique de Palestine. Mais « l’État juif » et ses soutiens condamnent la phrase comme étant « pro-Hamas » alors qu’elle provient de l’OLP. Et on en fait un appel caché à la violence en relation avec de l’antisémitisme.

On critique aussi l’appel « Free Palestine », un désir de liberté plus que compréhensible. L’interdiction de porter des keffiehs, le foulard palestinien, dans des écoles berlinoises, semble plus que douteuse si on n’interdit pas de porter des kippas juives. On exige sans cesse que les associations musulmanes prennent avec empressement leurs distances du « terrorisme palestinien ». A-t-on exigé du Conseil central des Juifs qu’il prenne ses distances du terrorisme d’Etat juif et de ses crimes ? Si on critique des paiements étrangers à des organisations musulmanes en Allemagne, pourquoi n’exige-t-on pas la même chose des organisations juives et n’examine-t-on pas leurs relations financières avec « l’État juif » ? Si on critique les manuels scolaires palestiniens, je recommande la lecture du livre de la professeure juive israélienne « Palästina in israelischen Schulbücher » (Palestine in Israeli School Books) pour pouvoir répliquer et de se rapprocher un peu plus de la réalité. https://www.isbn.de/buch/9783981891676/palaestina-in-israelischen-schulbuechern

Terrorisme d’État comme raison d’État

Quand des médecins juifs israéliens réclament même de bombarder des hôpitaux de Gaza, que des rabbins donnent à Netanyahou leur « tampon et bénédiction casher » pour ces crimes, parce qu’ils sont des «pépinières du Hamas », je me demande combien de temps encore des politiciens allemands « respectueux des valeurs » se tiendront aux côtés d’Israël et maintiendront la raison d’État pour cet État terroriste. Quand l’Allemagne va-t-elle se souvenir de sa Loi fondamentale, en tirer enfin les conséquences, réagir au génocide et à l’occupation et enclencher des sanctions ?

Cela me dégoûte quand des politiciens juifs racistes du gouvernement sioniste traitent les Palestiniens d’animaux et quand j’entends les discours de politiciens juifs – au premier plan le Premier ministre israélien Netanyahou qui, avec son discours sur Amalek : « La Bible ordonne d’exterminer Amalek, y compris les femmes, les bébés, les enfants et les animaux » ; il annonce une deuxième phase de la guerre comme une « mission sacrée ». Un théologien dit que « la référence biblique à Amalek était génocidaire » et les militants des droits de l’homme ont accusé le Premier ministre israélien « d’appeler explicitement au génocide ». https://www.commondreams.org/news/netanyahu-genocide

C’est devenu un buzz médiatique anti-palestinien

Cependant, les réactions des médias ont été effrayantes. Un tel applaudissement sans critique, dirigé naturellement par « Jüdische Allgemeine », le journal du Conseil central, ont reflété le triste état des « médias mainstream allemands à pensée unique». C’est ce « journalisme de la consternation » dégoûtant et hypocrite auquel nous avons déjà affaire quand il s’agit de l’Ukraine. Cela est devenu de nouveau un buzz médiatique anti-palestinien, sciemment célébré.

Combien de temps encore allons-nous accepter sans mot dire que les mêmes politiciens qui s’élèvent avec tant de véhémence contre la Russie, se prononcent en faveur de sanctions, tolèrent une Ukraine vouant un culte aux nazis et soutiennent cette Ukraine à coups de milliards, ces mêmes politiciens s’engagent sans réserve en faveur d’Israël et de sa politique de « solution finale » génocidaire ? Ni l’un ni l’autre ne sont dans l’intérêt des citoyens allemands. Mais les intérêts de l’Allemagne n’intéressent pas les politiciens allemands puisque nous sommes fermement aux côtés des États-Unis et ne faisons qu’exécuter leurs ordres. Quoi d’étonnant que des partis extrémistes comme l’AfD aient la partie belle ? Je suis très pessimiste quant à l’avenir avec ces perspectives politiques et de ces acteurs.

