Die Forderung nach einem Waffenstillstand ist notwendig, aber nicht ausreichend: Die Forderung muss nach Dekolonisierung und palästinensischer Selbstbestimmung lauten Von Ajamu Baraka 

„Der Albtraum in Gaza ist mehr als eine humanitäre Krise. Es ist eine Krise der Menschlichkeit“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres vor Reportern in New York und fügte hinzu, dass die Notwendigkeit eines Waffenstillstands „mit jeder Stunde dringender wird“.

Hunderttausende von Menschen demonstrieren auf der ganzen Welt gegen die Empörung darüber, dass sie gezwungen sind, den barbarischen Staatsterror und die kollektive Bestrafung des besetzten und unterdrückten Volkes von Palästina durch den illegitimen Siedlerkolonialstaat Israel mit anzusehen.

Die Flut von Bildern toter palästinensischer Kinder und sogar der Ton von schreienden palästinensischen Frauen zwischen den Geräuschen von Bomben, die auf Gebäude in der pechschwarzen Dunkelheit des Gazastreifens abgeworfen werden, in denen die 2,2 Millionen vertriebenen Palästinenser leben, löste eine moralische Empörung aus, die politisch durch die Forderung nach einem Waffenstillstand zum Ausdruck gebracht wird. Es wird angenommen, dass ein Waffenstillstand zumindest das Gemetzel beenden würde. Und das würde er wahrscheinlich auch, aber genau das ist das Problem. Während ein Waffenstillstand das sinnlose Abschlachten unschuldiger Palästinenser vorübergehend stoppen würde, würde die anhaltende Qual der Palästinenser, die gezwungen sind, unter den unmenschlichen Bedingungen der Besatzung im Konzentrationslager Gaza und im übrigen besetzten Palästina zu leben, bis zur nächsten Eskalation des Widerstands oder der Angriffe der Siedler weitergehen.

Und warum?

Wie alle europäischen Siedlerprojekte seit 1492, als die Europäer aus dem, was Europa wurde, zuerst nach „Amerika“ strömten, wo sie mit dem gestohlenen Land und der bösartigsten Form der Sklaverei, die die Menschheit je gekannt hat, fett und mächtig wurden, und dann durch die von der Industrie angetriebene globale koloniale/kapitalistische Expansion, haben die jüdischen europäischen Siedler nur ein Ziel – die Ausdehnung der israelischen kolonialen Macht und Kontrolle über das gesamte Land, das derzeit von den indigenen Palästinensern besetzt ist. Im Gegensatz zu anderen Siedlerprojekten, bei denen die einheimische Bevölkerung einem Völkermord ausgesetzt war, hat die israelische Bourgeoisie das Problem, dass sie nicht in der Lage war, die gesamte palästinensische Bevölkerung zu ermorden und/oder zu vertreiben.

Der unaufhörliche Ausbau der israelischen Siedlungen, die Apartheidmauer, die Kontrollpunkte, die den Palästinensern das Leben schwer machen sollen, die Razzien in den Vierteln, die Straffreiheit für die Gewalt der Siedler, der Diebstahl von Häusern, die massive Inhaftierung, die Ermordung von Palästinenserführern, friedliche Demonstrationen, auf die mit scharfer Munition geschossen wird, die unmenschliche Belagerung des Gazastreifens und die regelmäßigen Angriffe (Rasenmähen, wie es die israelische Regierung nennt) im Gazastreifen – all das zeigt die extreme Gewalt des israelischen Siedlerprojekts, die so lange andauern wird, bis die kolonialen Verhältnisse geändert werden.

Das bedeutet ganz klar, dass ohne eine Beendigung des israelischen Siedlerprojekts mit seinen Apartheidgesetzen, der Rassifizierung der Palästinenser und der normalisierten Gewalt heute Waffenstillstand und morgen Krieg herrschen wird, denn der Widerstand der Palästinenser wird weitergehen, bis sie alle ermordet und/oder vertrieben sind, und selbst dann wird der Widerstand der vertriebenen Palästinenser weitergehen, die sich zu den anderen vertriebenen Palästinensern der letzten 75 Jahre der palästinensischen Vertreibung gesellen.

Die einzige Lösung ist eine echte Dekolonisierung. Aber diese Lösung muss den israelischen Kolonisten in ähnlicher Weise aufgezwungen werden wie die Kriege zur nationalen Befreiung in Algerien, Vietnam, Kenia, Simbabwe und Südafrika. Die Israelis wissen, dass die europäischen Siedlerprojekte nur dort erfolgreich waren, wo die Siedler in der Lage waren, den größten Teil der einheimischen Bevölkerung zu ermorden und die Überlebenden dann einer dauerhaften internen Kolonisierung zu unterwerfen, wie dies derzeit in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien der Fall ist. Teile der herrschenden Klasse Israels, vertreten durch die faschistische Koalition der Kräfte, die derzeit unter Netanjahu an der Macht sind, sind ganz klar bereit, eine „Endlösung“ für das palästinensische Problem durchzusetzen.

Der Völkermord ist die Dienerin der europäischen Siedlerprojekte

Kein Strom, kein Essen, kein Wasser, kein Treibstoff… Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend.“ (Yoav Gallant, israelischer Verteidigungsminister)

Die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (CPPCG), auch Völkermordkonvention genannt, definiert Völkermord als die vorsätzliche Zerstörung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe im Ganzen oder in Teilen. Ein Völkermord kann durch eine von fünf Handlungen dargestellt werden:

1. Tötung von Mitgliedern der Gruppe

2. Verursachung schwerer körperlicher oder geistiger Schäden bei Mitgliedern der Gruppe

3. Vorsätzliche Herbeiführung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die Gruppe ganz oder teilweise körperlich zu vernichten

4. Auferlegung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern

5. Zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe

Es sollte nicht notwendig sein, die israelische Politik systematisch aufzuzählen, von der Ermordung palästinensischer Widerstandskämpfer über die grausamen Geschichten palästinensischer Frauen, die bei der Geburt an israelischen Kontrollpunkten sterben, bis hin zur aktuellen Ermordung Tausender palästinensischer Kinder im Gazastreifen und im Westjordanland, um zu dem Schluss zu kommen, dass die koloniale Politik Israels der klassischen Definition von Völkermord entspricht.

Die grausame Gewalt, die von den Kolonialmächten eingesetzt wurde, um eine parasitäre koloniale Beziehung zu etablieren, verblasst im Vergleich zu der Gewalt, die notwendig ist, um ein koloniales Siedlerprojekt durchzusetzen, bei dem die Absicht besteht, das eroberte Land dauerhaft mit der Bevölkerung aus dem „Mutterland“ oder anderen Gebieten zu besiedeln, was die Beseitigung oder starke Einschränkung der physischen Präsenz der einheimischen Bevölkerung erfordert.

Dieses Verständnis des völkermörderischen Charakters des Siedlerkolonialismus sollte in den USA als dem am weitesten entwickelten Siedlerstaat mit seiner Geschichte der gewaltsamen Eroberung, Sklaverei und internen Kolonisierung stärker ausgeprägt sein. Die Einstufung der USA als Siedlerstaat mit einer Praxis des systematischen Völkermords, die bis heute anhält, hat jedoch erst in den letzten zwei Jahrzehnten begonnen, den theoretischen Rahmen des linken und radikalen Diskurses auf sinnvolle Weise zu durchdringen.

Doch für diejenigen unter uns, die gegen diesen kolonialen Verbrecherstaat kämpfen, ist sein Wesen klar, und folglich auch die historische Aufgabe, imperialistische/koloniale Kriege in Kriege gegen den Kolonialismus in all seinen verschiedenen Formen zu verwandeln.

So notwendig es auch ist, von den Israelis ein Ende des Gemetzels zu fordern, ein Waffenstillstand reicht nicht aus. Das völkermörderische israelische Projekt muss vollständig zerschlagen werden, und die für seine Umsetzung direkt verantwortlichen Beamten sowie ihre Ermöglicher in den aufeinander folgenden US-Regimes müssen vor Gericht gestellt werden.

Es darf kein Zögern geben, Gerechtigkeit in dieser Form zu fordern. Gaza hat das wahre Wesen des europäischen Kolonialismus für eine Öffentlichkeit offenbart, die sich mit diesem Thema nicht viel beschäftigt hat. Die Herstellung des Zusammenhangs zwischen Kolonialismus und kapitalistischer Ausbeutung muss der nächste Schritt sein, um von diesem beginnenden neuen Bewusstsein in der westlichen Öffentlichkeit zu profitieren. Heute wird dies als Folge des Gazastreifens etwas leichter sein. Die Kluft zwischen dem „kollektiven Westen“ und der globalen Menschheit jenseits der 10 %, die die USA und Europa repräsentieren, einer Bevölkerung, die der kollektive Westen als „Welt“ bezeichnet, verhärtet sich. Aber auch die Kluft zwischen den politischen Eliten und den Menschen im Westen und in Europa vergrößert und verfestigt sich – das ist eine positive Entwicklung.

Die Forderungen, die als Grundlage für eine realistische Lösung des kolonialen Verhältnisses in Israel/Palästina dienen müssen, müssen auch Forderungen sein, die als Grundlage für die globale Bewegung dienen, um endlich das zu identifizieren und zu besiegen, was die Schwarze Allianz für den Frieden als Achse der Vorherrschaft von USA/EU/NATO bezeichnet.

