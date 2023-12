Dead End: Israel Gets Lost in Gaza After the twelve hundred people massacred by Hamas on October 7 the next casualties were the near god-like reputations of the IDF and the Mossad and its cousins in Israeli intelligence. To be fair, there were some in the Israeli intelligence establishment who sensed something might be afoot.



Sackgasse: Israel verirrt sich in Gaza

von Daniel Beaumont

29. Dezember 2023

Bis zum 7. Oktober sorgten die Ereignisse im Gazastreifen in den letzten neun Jahren selbst in Israel nur selten für Schlagzeilen. Irgendein Ereignis führte dazu, dass die Hamas einige Raketen auf Israel abfeuerte, woraufhin israelische Jets mit dem Abwurf von Bomben reagierten, die ein Vielfaches der Zerstörungskraft auf „ausgewählte militärische Einrichtungen“ in Gaza hatten. All dies wurde als so unauffällig angesehen, dass das israelische Militär es als „Rasenmähen“ bezeichnete. Auch Israels Verbündete, die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, nahmen von diesen Ereignissen kaum Notiz. Die Situation der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen könnte noch ewig so weitergehen. Die Palästinenser hatten mehr als ein halbes Jahrhundert Besatzung und Unterdrückung ertragen – warum nicht ein weiteres halbes Jahrhundert? Aus der Sicht der verschiedenen israelischen Regierungen seit dem Camp-David-Abkommen mit Ägypten von 1978 waren dies Angelegenheiten, die man in den Griff bekommen konnte, während Israel seinen langsamen, schrittweisen Raub des Westjordanlandes fortsetzte. Was den Gazastreifen betrifft, so hatte sich diese Frage mit seiner Umwandlung in ein Gefängnis für 2,2 Millionen Gefangene nach 2004 erledigt“. Doch dann geschah etwas.

Am 7. Oktober kam es in diesem kleinen Stück Land zu einem Ausbruch von Gewalt, den nur wenige Menschen in Israel – oder anderswo – für möglich gehalten hätten. Der Schock, den der Hamas-Angriff in Israel auslöste, sagt viel über die Selbstgefälligkeit nicht nur der israelischen Regierung und des Militärs, sondern der israelischen Bürger im Allgemeinen aus. Ein israelischer Journalist bemerkte kürzlich, dass die meisten Israelis die Palästinenser wie Möbel betrachten, die man in ihrem Wohnzimmer umstellen kann.

Der 7. Oktober hat auch die Selbstzufriedenheit der USA und Europas erschüttert. Viele Ereignisse der letzten sechs oder sieben Jahre hatten die Frage der Palästinenser in den Hintergrund gedrängt. Der Krieg in der Ukraine war natürlich das wichtigste Ereignis. Aber selbst wenn dem Nahen Osten Aufmerksamkeit geschenkt wurde, konzentrierte man sich auf andere Themen. Der Iran und sein Einfluss auf den Irak, die Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und den Golfstaaten. In den letzten Jahren wurde versucht, das Thema der israelischen Besetzung des Westjordanlandes und der faktischen Belagerung des Gazastreifens zu umgehen. Der letzte Versuch wurde ostentativ „Abraham-Abkommen“ getauft. Dieses Abkommen – offensichtlich ein Produkt des renommierten Nahostexperten Jared Kushner – war eines der Opfer des 7. Oktober.

Nach den zwölfhundert Menschen, die am 7. Oktober von der Hamas massakriert wurden, waren die nächsten Opfer der fast gottgleiche Ruf der IDF und des Mossad und seiner Cousins im israelischen Geheimdienst. Fairerweise muss man sagen, dass es einige im israelischen Geheimdienst-Establishment gab, die ahnten, dass etwas im Gange sein könnte. Der israelische Militärgeheimdienst Aman warnte Netanjahu, dass die durch Netanjahus „Justizreformen“ verursachten Spaltungen in der israelischen Gesellschaft einen Angriff der Hamas oder der Hisbollah begünstigen könnten. Aber offenbar waren die israelischen Generäle genauso blind wie Netanjahu, dessen oberste Priorität – ähnlich wie bei seinem amerikanischen Kollegen – darin besteht, nicht ins Gefängnis zu müssen.

Dieses Versagen ist der Grund für die Härte des israelischen Angriffs auf Gaza. Netanjahu und das israelische Militär haben versucht, ihr massives Versagen mit einer massiven Zurschaustellung von Feuerkraft zu verschleiern, die der Hamas in der Anfangsphase wahrscheinlich wenig geschadet hat – schließlich hätten sie, wenn sie vor dem 7. Oktober über gute Informationen verfügt hätten, mit ihrem massiven Vorsprung an Feuerkraft den Angriff vermutlich verhindern können. Ebenfalls geschädigt wurden die gepriesenen israelischen Geheimdienste – Shin Bet, Mossad und andere.

Für Israel wurde der Hamas-Angriff am 7. Oktober mit 9/11 für die USA verglichen. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Obwohl die Einmischung und die Stümperei der USA im Nahen Osten die al-Qaida hervorgebracht haben, hat niemand je geglaubt, dass George W. Bush versucht hat, die al-Qaida zu schaffen. Nicht so bei Netanjahu.

Es ist gut dokumentiert, dass er und andere im Likud bei der Gründung der Hamas geholfen und sie finanziell unterstützt haben, um die Palästinenser zu spalten, damit der Likud und andere rechte israelische Parteien, die gegen einen palästinensischen Staat sind, behaupten können, sie hätten keine Partei, mit der sie verhandeln könnten. Dies diente lediglich als Verzögerungstaktik, während sich die israelischen Siedlungen im gesamten Westjordanland ausbreiteten. Doch am 7. Oktober wurde den meisten Israelis die Torheit von Netanjahus Mitwirkung an der Gründung der Hamas klar. Wie klug er war, bis er es nicht mehr war.

Während ich schreibe, liegt Netanjahus Zustimmungsrate bei etwa 25 % – nur Mut, Biden! In der israelischen Presse wird ihm bereits vorgeworfen, den Krieg als Fototermin für seinen nächsten Wahlkampf zu nutzen. Viele der Familien der Geiseln machen ihrem Ärger über ihn immer noch Luft. Er hat drei Wochen gebraucht, um den Mut aufzubringen, sich mit ihnen zu treffen. Er hat dem Generalangriff eindeutig Vorrang vor den Verhandlungen mit der Hamas über die Freilassung der Geiseln gegeben. Die beiden Ziele sind nicht miteinander vereinbar. Wenn Gaza in Schutt und Asche gelegt wird, werden die Geiseln nicht freigelassen.

Als ob der Ruf der IDF nicht schon genug Schaden genommen hätte, töteten sie drei Geiseln, die irgendwie aus den Fängen der Hamas entkommen waren. Sie schwenkten eine behelfsmäßige weiße Flagge. Ein israelischer Soldat rief: „Terroristen!“ Zwei von ihnen wurden sofort erschossen. Der dritte flüchtete in ein nahe gelegenes Gebäude, wo sie ihn verfolgten und töteten, während er sie auf Hebräisch um sein Leben anflehte. Ein krasseres Beispiel für Dummheit und kriminelles Ungeschick ist kaum denkbar.

In der Zwischenzeit sind die USA besorgt über die mehr als 20.000 toten Zivilisten in Gaza. Das ist offenbar zu viel – das Außenministerium hat noch nicht bekannt gegeben, wie viele tote Zivilisten akzeptabel wären. Biden bezeichnete die Bombardierung als „wahllos“ – es hat sich herausgestellt, dass mehr als 40 % der von Israel auf den Gazastreifen abgeworfenen Bomben so genannte „stumme Bomben“ sind.

Es hat den Anschein, dass die Hamas besser weiß, was sie tut, als Israel oder die USA es tun. Es handelt sich um die Guerillastrategie, bei der man offene Gefechte vermeidet, kleine Hinterhalte legt und sich dann zurückzieht. Im Falle der Hamas-Kämpfer in ihr Tunnelsystem. Oder vielleicht angesichts der riesigen Stadtlandschaft aus beschossenen und verlassenen Gebäuden, die durch Israels Bombardierung entstanden ist – die Bewohner sind entweder per israelischen Pamphleten geflohen, um anderswo Schutz zu suchen, oder liegen tot in den Trümmern. Hamas-Kämpfer können die Ruinen nachts wie einen städtischen Dschungel ausnutzen. Sie kennen die Straßen und Gassen und es wird für die IDF sehr kostspielig sein, sie wirklich auszurotten.

Zwei weitere Nebeneffekte des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober sollten erwähnt werden. Die erste ist Netanjahus hartes Durchgreifen gegen abweichende Meinungen in Israel. Die Knesset hat vor kurzem eine Änderung des Anti-Terror-Gesetzes verabschiedet, die den „systematischen und kontinuierlichen Konsum von Publikationen einer terroristischen Organisation“ unter Strafe stellt, mit einer Höchststrafe von einem Jahr Gefängnis. Mit anderen Worten: Ein Journalist, der einfach nur die öffentlichen Erklärungen der Hamas, der Hisbollah oder sogar der kurdischen YPG liest, könnte für ein Jahr ins Gefängnis kommen – vermutlich, weil sein „Konsum“ von der berühmten Pegasus-Spionagesoftware des israelischen Unternehmens aufgefangen wird, die weltweit zur „Terrorismusbekämpfung“ und zur Verhaftung von Dissidenten eingesetzt wird.

Meir Baruchin, ein israelischer Lehrer und Aktivist, der sich gegen den Krieg im Gazastreifen ausspricht, wurde festgenommen und wegen „Aufwiegelung und vorsätzlichen Hochverrats“ untersucht. Er verbrachte vier Tage in Einzelhaft, bevor er freigelassen wurde. Für Journalisten, insbesondere für palästinensische Journalisten, wird es sicherlich noch schlimmer sein. So viel zu dem Land, das als die einzige Demokratie im Nahen Osten angepriesen wird.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden 53 Journalisten und ihre Medienassistenten getötet, 46 Palästinenser, 3 Libanesen und 4 Israelis. Der Angriff auf die Zivilbevölkerung von Gaza ist auch ein Angriff auf die Journalisten, um den Angriff auf die Zivilbevölkerung zu vertuschen. Die Tötung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akhleh durch die IDF im vergangenen Jahr zeigt, dass Israel nicht zögert, Journalisten zu töten, um Geschichten zu vernichten. Im Mai 2022 wurde Abu Akhleh während des IDF-Angriffs auf Dschenin im Westjordanland von einem IDF-Scharfschützen in den Kopf geschossen – es war keine verirrte Kugel. Zahlreiche Untersuchungen von nicht-israelischen Gruppen, einschließlich des US-Startministeriums, kamen zu dem Schluss, dass sie absichtlich getötet wurde. Ihr Mörder wurde natürlich nie bestraft.

Die zweite Auswirkung des Gaza-Krieges war ein Anstieg der Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im Westjordanland. Die Siedler haben die Gelegenheit ergriffen, während sich die Außenwelt auf Gaza konzentriert, ihre Angriffe auf palästinensische Städte zu verstärken, in Häuser einzudringen, Menschen zu verprügeln, Autos anzuzünden und Obstgärten zu zerstören. Sie terrorisieren kleine Dörfer und schaffen es in vielen Fällen, alle Bewohner zu vertreiben, so dass die Dörfer völlig ausgelöscht werden. Wenn diese Aktionen wie die der Nazis in den 1930er Jahren klingen, dann deshalb, weil es sich um dieselben Dinge handelt. Zunächst werden Gewalttaten begangen, um Menschen von einem Ort zu vertreiben, an dem sie seit Äonen leben. Dies ist das Vorspiel zu einem Krieg gegen sie, um sie gewaltsam zu vertreiben und, falls sie sich wehren, zu töten. Dabei folgen sie einem Dokument, das vor sechs Jahren vom derzeitigen israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich verfasst wurde. Der Titel des Dokuments lautete „Der entscheidende Plan“. Das Dokument erwähnte den Gazastreifen nur am Rande, Smotrich befürwortete die Annexion des gesamten Westjordanlandes und stellte die Palästinenser vor die Wahl, entweder zu gehen oder zu bleiben und als Nicht-Volk zu leben. Sollte jemand zu den Waffen greifen, um Widerstand zu leisten, sollte er als Terrorist behandelt und getötet werden. Als Smotrich seinen Plan öffentlich vorstellte und danach gefragt wurde, ob damit auch Frauen und Kinder gemeint seien, antwortete er: „Im Krieg wie im Krieg.“ Decisive Plan, Endlösung – für Faschisten gibt es keine Ironie.

Am 6. Dezember empfahl die IDF, die israelische Zivilbevölkerung in einen Teil des südlichen al-Mawasi zu evakuieren. Nun wird geschätzt, dass die Häuser von bis zu 85 % der 2,2 Millionen Menschen zerstört worden sind. Al-Jazeera berichtete, dass die IDF mehr als 1,5 Millionen obdachlose Zivilisten, die bereits ohne Wasser, Lebensmittel und Medikamente sind, viele von ihnen verwundet und krank, aufgefordert hat, in ein Gebiet von der Größe des Flughafens Heathrow zu ziehen. Man könnte meinen, dass ein solcher Vorschlag nicht ernst genommen werden kann. Aber er sollte ernst genommen werden, denn seine eigentliche Botschaft war: In Gaza gibt es keinen Platz für euch. Wenn ihr irgendwo in Gaza bleibt, werdet ihr sterben.

Die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung wird in der Regel als Nebenprodukt einer rücksichtslosen Missachtung der Zivilbevölkerung durch die IDF angesehen, die entschlossen ist, die Hamas als militärische Kraft zu zerstören. Dies ist jedoch nicht der Fall. In der Tat sind auch Zivilisten ein Ziel. Dies beweist ein Artikel, der von einer kleinen unabhängigen Online-Zeitschrift namens +972 veröffentlicht wurde. Die Zeitschrift wurde 2010 von vier israelischen Journalisten gegründet und beschäftigt inzwischen auch eine Reihe palästinensischer Journalisten. Das „+972“ ist der Ländercode, der sowohl Israel als auch dem Westjordanland und dem Gazastreifen zugewiesen ist, und kann als Bekenntnis der Zeitschrift zu einem einzigen Staat für Israelis und Palästinenser verstanden werden.

Am 30. November veröffentlichte +972 einen Artikel des israelischen Journalisten Yuval Abraham. Der Titel des Artikels lautete „Eine Fabrik für Massenmorde“: Israels kalkulierte Bombardierung des Gazastreifens‘. Abraham beruft sich auf anonyme Quellen, Informanten, sowohl im israelischen Militär als auch im Geheimdienst. Wohnhäuser, Schulen, Universitäten, Banken und Märkte sind die Ziele – die Idee ist, dass der Tod von Zivilisten und die großflächige Zerstörung, wie es eine der Quellen ausdrückt, „die Zivilisten dazu bringen, Druck auf die Hamas auszuüben“. Diese zweifelhafte Idee zeigt nur die Dummheit von Netanjahu und seinen Siedlerverbündeten. Eine andere anonyme Quelle in dem Artikel sagt: „Wenn ein dreijähriges Mädchen in einem Haus in Gaza getötet wird, dann deshalb, weil es für sie keine große Sache war, getötet zu werden – dass es ein Preis war, der es wert war, um [ein anderes] Ziel zu treffen.“

Ein weiterer Grund für die erschreckenden Opferzahlen ist der Einsatz eines Systems namens Hasbora (The Gospel) durch die IDF, das mithilfe von künstlicher Intelligenz Ziele viel schneller generiert, als es Menschen könnten. Diese Ziele lassen eine beliebige Anzahl von Zivilisten außer Acht, was ein pensionierter Geheimdienstoffizier als „eine Fabrik für Massenmorde“ bezeichnet.

Und das ist der zentrale Punkt von Yuval Abrahams Artikel: Palästinensische Zivilisten sind bei den derzeitigen Angriffen im Gazastreifen ebenso ein Ziel wie die Hamas – was jede Aufforderung an die IDF, bei ihren Angriffen präziser zu sein, nutzlos macht. Sie sind sehr wohl präzise bei ihren Angriffen. Sie haben Zivilisten direkt im Fadenkreuz. Nichtsdestotrotz geben die USA weiterhin törichte Erklärungen ab. Am 13. Dezember sagte John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsdienstes, zu den von den IDF veröffentlichten Karten, die zeigen, welche Stadtteile sie bombardieren würden: „Das ist im Grunde genommen ein Telegrafieren von Schlägen… Ich weiß nicht, ob wir das tun würden.“ Das ist natürlich kein großes Lob von einer Militärmacht, deren jüngstes Vermächtnis Falllujah, Ramadi und Baqubah ist.

Im Anschluss daran wurde Yuval Abraham auf PBS interviewt und er sprach von einer weiteren Änderung der israelischen militärischen Angriffstaktik, die zu einer Vervielfachung der zivilen Opfer geführt hat, selbst wenn die zivilen Opfer berücksichtigt werden:

„In der Vergangenheit, so heißt es, durften bei einem einzigen Attentat Dutzende palästinensischer Zivilisten getötet werden. Nach dem 7. Oktober sind es nun 10- oder 20-mal so viele wie in der Vergangenheit“.

Am 10. Oktober sagte ein IDF-Sprecher: „Die Betonung liegt auf dem Schaden und nicht auf der Genauigkeit.“ Am selben Tag gab Verteidigungsminister Yoav Gallant bekannt: „Ich habe alle Hemmungen fallen lassen – wir werden jeden töten, gegen den wir kämpfen; wir werden jedes Mittel einsetzen.“ Der Verteidigungsminister Yoav Gallant: „Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend.“ Der Hinweis „menschliche Tiere“ sollte nicht so verstanden werden, dass er sich nur auf die Hamas bezieht. Wer etwas über die Ansichten vieler israelischer Führer weiß, weiß, dass dies nichts Neues ist. Menachem Began, der den Friedensnobelpreis dafür erhielt, dass er Sadat bei den Camp-David-Vereinbarungen von 1978 überlistet hatte, bezeichnete die Palästinenser als „Tiere auf zwei Beinen“. Man sollte dies auch nicht als etwas betrachten, das auf rechte Politiker beschränkt ist. Die berühmte Golda Meir, die der Arbeitspartei angehörte, nannte Palästinenser „Kakerlaken“.

Jetzt füllen schwere Regenfälle die Straßen von Gaza, und die WHO, das UNRWA und die vielen anderen Organisationen, die sich um die Hilfe für die Palästinenser in Gaza bemühen, sind besorgt über den Ausbruch von Cholera und anderen Krankheiten. Doch nach Ansicht des pensionierten israelischen Generals Giora Eiland, der früher dem Nationalen Sicherheitsrat vorstand, wird dies Israel zum Sieg verhelfen. In einem Artikel mit dem Titel „Lassen wir uns nicht von der Welt einschüchtern“ schrieb er:

„Die internationale Gemeinschaft warnt uns vor einer schweren humanitären Katastrophe und schweren Epidemien. Davor dürfen wir nicht zurückschrecken. Schließlich werden schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen.“

Eines der Hauptthemen, das den Mainstream-Medien zufolge die USA und Israel mit fortschreitendem Krieg zunehmend entzweit, ist, dass die Netanjahu-Regierung keinen Plan für den Gazastreifen nach Kriegsende hat. Das ist falsch. Netanjahu und seine Verbündeten haben eine Art Plan. Das einzige Problem ist, dass er absurd ist und keinerlei Aussicht auf Verwirklichung hat.

Der bereits zitierte israelische Journalist Yuval Abraham schrieb in einem am 30. Oktober veröffentlichten Artikel:

„Das israelische Geheimdienstministerium empfiehlt die gewaltsame und dauerhafte Umsiedlung der 2,2 Millionen palästinensischen Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel, wie aus einem offiziellen Dokument hervorgeht, das die Partnerseite von +972, Local Call, gestern zum ersten Mal in vollem Umfang veröffentlichte.“

In seinem Bericht empfiehlt das Ministerium, dass Israel „internationale Hilfe“ in Anspruch nimmt, um diesen Transfer durchzuführen. Ägypten wird in dem Dokument weniger als ein halbes Dutzend Mal erwähnt. Die beiden wichtigsten sind:

„In Ägypten sollte eine sterile Zone von mehreren Kilometern eingerichtet werden.“

„Ägypten ist nach internationalem Recht verpflichtet, die Durchreise der Bevölkerung zu ermöglichen“.

Nachdem die israelischen Autoren dieses Dokuments großzügig ägyptisches Land für ihren absurden Plan zur Verfügung gestellt haben, fahren sie mit der atemberaubenden Heuchelei fort, von Ägyptens völkerrechtlicher Verpflichtung zu sprechen – die Israel seit seiner Gründung 1948 jeden Tag gebrochen hat.

Der Plan ist einfach. Laut Giora Eiland besteht der Plan darin, „Bedingungen zu schaffen, unter denen das Leben in Gaza unerträglich wird. Gaza wird zu einem Ort, an dem kein Mensch mehr leben kann.

Abraham führt weiter aus, dass ein ähnlicher Plan von einer rechten Denkfabrik, dem Misgav-Institut, das von einem engen Mitarbeiter Netanjahus geleitet wird, vorgelegt wurde. Der Autor war ein gewisser Amir Weitmann, der es einem Likud-Abgeordneten der Knesset, Ariel Kallner, zeigte, der sagte: „Die von Ihnen vorgeschlagene Lösung, die Bevölkerung nach Ägypten umzusiedeln, ist eine logische und notwendige Lösung.“

Da diese Pläne für den Gazastreifen mit Smotrichs Plan, das Westjordanland von Palästinensern zu säubern, übereinstimmen, kann man davon ausgehen, dass er und diejenigen, die in seinen Plan verliebt sind, ihn befürworten würden. Abgesehen von der arroganten Kriminalität dieser Pläne zeigen sie, wie weit Netanjahus Minister von der Realität entfernt sind.

Die Möglichkeit, dass die USA solche Vorschläge absegnen würden – und erst recht jedes andere Land der Welt – zeigt, wie realitätsfremd die israelische Rechte ist. Während ich schreibe, sagt Netanjahu, der Angriff werde sich „vertiefen“ und „intensivieren“. Gleichzeitig wird Biden von Karrieristen im Außenministerium und auch von Demokraten im Geheimdienst-, Streitkräfte- und Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses unter Druck gesetzt, Israels Angriffen Einhalt zu gebieten. Biden muss abwägen, ob seine lange bedingungslose Unterstützung Israels ihn jetzt seine Wiederwahl kosten wird. Er muss auch wissen, dass die beiden Ziele Netanjahus, die Hamas zu zerschlagen und die Geiseln zurückzubekommen, unvereinbar sind. Letzteres könnte durch einen Waffenstillstand und Verhandlungen erreicht werden. Durch den massiven Angriff und die Bombardierung werden wahrscheinlich eher Geiseln getötet. Der Vorschlag, das riesige Tunnelsystem der Hamas mit Meerwasser zu fluten, würde sie ebenfalls ertränken. Biden hat in seiner Laufbahn immer dazu geneigt, Kompromisse bei seinen „Prinzipien“ einzugehen, aber es könnte bald der Zeitpunkt kommen, an dem die realpolitischen Interessen der USA und Israels zu weit auseinanderklaffen, um Kompromisse einzugehen. Netanjahu hofft wahrscheinlich auf Trumps Sieg im Jahr 2024, obwohl auch das nach hinten losgehen könnte – Trump ist niemandem außer sich selbst gegenüber loyal. Der MAGA-Mob besteht aus Antisemiten und Evangelikalen, die hoffen, dass Jesus bald die Welt in die Luft jagen wird.

Nach einer Abstimmung in der UN-Vollversammlung, bei der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde – was die USA und Israel ablehnten – sagte Biden, dass Israel „den größten Teil der Welt hinter sich hat“. Das Votum fiel mit 153 zu 10 Stimmen gegen die USA und Israel aus. Der „größte Teil der Welt“, so Biden, bestand aus Österreich, Tschechien, Guatemala, Liberia, Mikronesien, Nauru, Papua-Neuguinea und Paraguay. Die wichtigsten europäischen Verbündeten der USA enthielten sich alle aus peinlicher Ehrerbietung. Die Verzweiflung des Netanjahu-Regimes zeigt sich nun in der Aussage des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant. Am 26. Dezember erklärte er in einer Sitzung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung in der Knesset, Israel stehe vor einem „Mehrfrontenkrieg“ an sieben verschiedenen Fronten, darunter Gaza, Libanon, Syrien, Westjordanland, Irak, Jemen und Iran. Gallant sagte, Israel habe „an sechs dieser Fronten bereits reagiert und gehandelt“. In der Tat will das Netanjahu-Regime einen solchen Krieg, der die USA nach ihren Berechnungen in einen weiteren Krieg im Nahen Osten verwickeln würde.

Die Lügen von Netanjahu und der IDF zeugen von Verzweiflung. Am 12. Dezember, als der nördliche Teil des Gazastreifens angeblich von den IDF gesichert wurde, griff die Hamas eine IDF-Einheit aus dem Hinterhalt an und tötete zehn israelische Soldaten. Noch wichtiger ist die Lüge, dass die Hamas ein Hauptquartier unter dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt hat. Dafür wurde nie ein Beweis erbracht. Das Video, das die IDF zeigte, sah aus wie das Werk eines Achtjährigen. In einem Artikel der Washington Post vom 21. Dezember wurden keine Beweise dafür gefunden. Israel befindet sich unter Netanjahus Politik, die keinen palästinensischen Staat unter allen Bedingungen vorsieht, auf Kollisionskurs mit der Realität. Nun scheint es, dass der Hamas-Angriff vom 7. Oktober nicht nur Israel, sondern auch das Kalkül des Nahen Ostens verändert hat. Israel ist mehr denn je isoliert. Seine militärische Reaktion auf den 7. Oktober verstärkt nur seine Isolation und veranlasst sogar mehr Menschen in seinem mächtigsten Verbündeten, den USA, ihre Beziehungen zu Israel in Frage zu stellen.

Der 7. Oktober hat eines deutlich gemacht. Die Palästinenser werden nicht verschwinden. Und die derzeitige israelische Führung gibt sich der Illusion hin, dass sie die Probleme mit militärischer Macht lösen kann. Die Vorstellung, dass die umliegenden arabischen Staaten Millionen von Palästinensern aufnehmen würden, wenn sie könnten – was sie nicht können, da ihre Volkswirtschaften in der Krise stecken – ist so weit von der Realität entfernt, dass man sich fragen muss, in welchem alternativen Universum Netanjahus Siedlerminister leben. Von Marokko bis zum Irak haben Araber – sowohl Muslime als auch Christen – jahrhundertelang Seite an Seite mit Juden in Frieden gelebt. Doch von Marokko bis zum Irak wird der Staat Israel als zionistisches Apartheidgebilde betrachtet, das von einer Kolonialmacht in die arabische Welt implantiert wurde. Der Aufstieg der extremen Rechten in Israel hat offengelegt, was immer der Kern des zionistischen Projekts war. Leute aus Brooklyn sagen den Palästinensern, dass sie kein Recht auf das Land haben, in dem ihre Vorfahren seit Tausenden von Jahren gelebt haben. Ami Ayalon, ehemaliger Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, sagte: „Israel wird nach dem 7. Oktober ein anderes Israel sein… Die derzeitige Führung wird aus unserem Leben verschwinden müssen, sie hat uns mit offenen Augen in die schrecklichste Krise geführt.“

Das ist eine einfache, harte Tatsache, die US-amerikanische und israelische Politiker seit Jahrzehnten zu ignorieren versuchen. Es gibt keine Hintertür oder Nebentür, die zum Frieden zwischen der arabischen Welt und Israel führt, die nicht durch Palästina führt. Die Zweistaatenlösung ist seit langem ein Hirngespinst. Das Westjordanland ist inzwischen durch israelische Siedlungen und Mauern so zerschnitten, dass ein palästinensischer Staat dort wie ein Puzzle aussehen würde, dem die meisten Teile fehlen. Der israelische Plan für den Gazastreifen sieht vor, dass er unbewohnbar wird. Die realistischste Lösung ist jetzt, dass Israelis und Palästinenser in einem freien Staat vom Fluss bis zum Meer zusammenleben.

Daniel Beaumont lehrt arabische Sprache und Literatur und andere Kurse an der Universität von Rochester. Er ist Autor von Slave of Desire: Sex, Love & Death in the 1001 Nights und Preachin‘ the Blues: Das Leben und die Zeiten von Son House. Er kann kontaktiert werden unter: daniel.beaumont@rochester.edu

