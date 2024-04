Israel subjects UN workers to torture Detainees released to Gaza describe being starved, beaten and electrocuted.

Eine stark beschädigte UNRWA-Einrichtung in Gaza-Stadt am 10. Februar.

Omar Ishaq DPA

Israel setzt UN-Mitarbeiter der Folter aus

Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

19 April 2024

Israel missbraucht in Gaza inhaftierte UNRWA-Mitarbeiter, um ihnen Geständnisse zu entlocken. Die Inhaftierten berichten, dass sie gefoltert wurden.

Die erzwungenen Geständnisse werden wahrscheinlich von Israel benutzt, um das UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge, zu belasten. Israel versucht, das UNRWA durch Verleumdungen und unbegründete Anschuldigungen auszuhungern, um die freiwillige Finanzierung des Hilfswerks auszutrocknen.

Philippe Lazzarini, der Leiter des umkämpften Hilfswerks, erklärte am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat, Israel blockiere weiterhin die Bereitstellung lebensrettender Hilfe als Teil seiner „heimtückischen Kampagne“, um das UNRWA aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen zu vertreiben.

Mehr als ein Dutzend Länder, darunter die wichtigsten Geberländer USA und Deutschland, haben die Finanzierung des UNRWA eingefroren oder die künftige Unterstützung ausgesetzt, nachdem Israel 12 seiner Mitarbeiter beschuldigt hatte, an den von der Hamas angeführten Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Die Anschuldigungen wurden von der Organisation am 26. Januar veröffentlicht – am selben Tag, an dem der Weltgerichtshof der Vereinten Nationen feststellte, dass im Gazastreifen die Gefahr eines Völkermordes besteht.

Israel hat der UNO keine Beweise vorgelegt, die seine Anschuldigungen untermauern. Trotzdem entließ das UNRWA die betreffenden Mitarbeiter, der UN-Generalsekretär ordnete eine Untersuchung an, und eine unabhängige Überprüfung der Neutralität des Hilfswerks soll in den kommenden Tagen ihre Ergebnisse veröffentlichen.

Während der Sitzung des Sicherheitsrates am Mittwoch beschuldigte Gilad Erdan, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, das UNRWA, „ein Meer von palästinensischen Flüchtlingen zu schaffen, Millionen von ihnen, die indoktriniert werden, zu glauben, dass Israel ihnen gehört“.

Das UNRWA bietet 5,9 Millionen registrierten palästinensischen Flüchtlingen im Gazastreifen, im Westjordanland, in Jordanien, im Libanon und in Syrien regierungsähnliche Dienstleistungen an. Das Hilfswerk ist von der UN-Generalversammlung beauftragt, Hunderttausende von Palästinensern, die während der ethnischen Säuberung Palästinas 1948 und „infolge der Feindseligkeiten von 1967 und danach“ aus ihrer Heimat vertrieben wurden, sowie deren Nachkommen zu versorgen.

Das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr ist in der Resolution 194 der UN-Generalversammlung verankert. Israel verweigert den Palästinensern die Ausübung dieses Rechts, weil dies „den demografischen Charakter Israels so verändern würde, dass es als jüdischer Staat nicht mehr existiert“, wie die Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Westasien in einem Bericht von 2017 feststellte.

Recht auf Rückkehr

Mehrere UN-Sonderberichterstatter erklärten im Juni 2023 anlässlich des Weltflüchtlingstages, dass „seit 1948 sowohl die Generalversammlung als auch der Sicherheitsrat Israel immer wieder aufgefordert haben, die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge zu erleichtern und Wiedergutmachung zu leisten.“

Die Sonderberichterstatter bekräftigten, dass „das Recht auf Rückkehr ein Grundpfeiler des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes ist“.

Rund zwei Drittel der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen sind Flüchtlinge. Nahezu jeder Palästinenser in dem Gebiet wurde in den letzten sechs Monaten aus seiner Heimat vertrieben, und Israel hat Menschen erschossen, die versuchten, in die Gebiete zurückzukehren, aus denen sie vertrieben worden waren.

Ein Großteil der Bevölkerung des Gazastreifens konzentriert sich jetzt in Rafah an der Grenze zu Ägypten, was die Angst vor einer Massenvertreibung aus dem Gebiet schürt.

Unter den 34.000 Palästinensern, die seit dem 7. Oktober im Gazastreifen getötet wurden, befinden sich mindestens 178 UNRWA-Mitarbeiter.

Israel hat dem UNRWA die Lieferung von Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens untersagt, wo Kinder an Hunger und Dehydrierung sterben, und verstößt damit gegen die wiederholte Anordnung des Internationalen Gerichtshofs, den ungehinderten Fluss von Hilfsgütern zu ermöglichen.

Lazzarini sagte vor dem Sicherheitsrat: „Wir fordern eine unabhängige Untersuchung und Rechenschaft für die eklatante Missachtung des Schutzstatus von humanitären Helfern, Operationen und Einrichtungen nach internationalem Recht.“

Erzwungene Geständnisse

UNRWA-Mitarbeiter, die aus israelischer Haft entlassen wurden, berichteten ihrem Arbeitgeber, dass sie nicht nur schlecht behandelt wurden, was möglicherweise auf Folter hinausläuft, sondern dass sie während der Verhöre „Drohungen und Nötigungen“ ausgesetzt waren und unter Druck gesetzt wurden, die Organisation zu belasten.

Diese „erzwungenen Geständnisse gegen das Hilfswerk [beinhalteten], dass das Hilfswerk mit der Hamas in Verbindung steht und dass UNRWA-Mitarbeiter an den Anschlägen vom 7. Oktober gegen Israel beteiligt waren“.

Nach Angaben des UNRWA wurden einige Mitarbeiter „während der Erfüllung ihrer offiziellen Aufgaben für die UN festgenommen, unter anderem bei der Arbeit in UNRWA-Einrichtungen und in einem Fall während einer koordinierten humanitären Aktion“.

Die inhaftierten UNRWA-Mitarbeiter seien einer ganzen Reihe von Misshandlungen ausgesetzt gewesen, wie z. B. Schläge, auch durch Ärzte, Angriffe durch Hunde und Drohungen mit Vergewaltigung und Elektroschocks. Die Agentur sagte, dass ihre Mitarbeiter einer Behandlung unterzogen wurden, die dem Waterboarding ähnelt, und dass auf sie Waffen gerichtet wurden.

UNRWA-Mitarbeiter wurden auch „verbal und psychologisch missbraucht, mit Mord, Verletzung oder Schaden für Familienmitglieder bedroht, erniedrigend und entwürdigend behandelt, gezwungen, sich nackt auszuziehen und fotografiert zu werden, während sie unbekleidet sind, und gezwungen, Stresspositionen einzunehmen“.

„Möglicherweise Tausende“ in Gaza inhaftiert

Die Agentur hat Informationen von Hunderten von Palästinensern – Männern, Frauen und Kindern – gesammelt, die seit Beginn der israelischen Bodenoperation Ende Oktober letzten Jahres im Gazastreifen inhaftiert wurden.

Seit Mitte November wurden Palästinenser in Gaza von israelischen Streitkräften festgenommen, während sie in UNRWA-Einrichtungen unter dem Schutz der UN-Flagge Schutz suchten. Sie wurden auch festgenommen, als sie versuchten, in den Süden zu fliehen, als sie in Krankenhäusern arbeiteten oder in der Unversehrtheit ihrer Häuser.

Insgesamt seien „möglicherweise Tausende palästinensischer Männer und Jungen sowie eine Reihe von Frauen und Mädchen“ im Gazastreifen inhaftiert worden, erklärte das UN-Menschenrechtsbüro Mitte Dezember.

Nach Angaben des UNRWA wurden bis zum 4. April mehr als 1.500 Gefangene über den Grenzübergang Kerem Shalom nach Israel aus dem Gazastreifen entlassen, darunter 43 Kinder und 84 Frauen.

Die Gefangenen gaben an, dass sie in Lastwagen zu verschiedenen Haftanstalten in Israel gebracht und „zwischen den Verhören in Isolationshaft gehalten wurden, manchmal mehrere Wochen lang“, so das UNRWA.

Die Verbringung und Inhaftierung von Gefangenen außerhalb der besetzten Gebiete sind Kriegsverbrechen, die gegen die Vierte Genfer Konvention und das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs verstoßen.

Die israelischen Behörden setzten Palästinenser – „Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen“, so das UNRWA – während ihrer gesamten Haftzeit Misshandlungen aus.

UNRWA-Mitarbeiter beobachteten bei den freigelassenen Häftlingen bei ihrer Ankunft am Kontrollpunkt Kerem Shalom an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel „Anzeichen von Traumata und Misshandlungen“, darunter auch Bisswunden von Hunden. Viele wurden aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten in Krankenhäuser in Gaza gebracht.

Die freigelassenen Gefangenen berichteten, sie seien gezwungen worden, stundenlang auf den Knien zu sitzen, während ihnen die Augen verbunden und die Hände gefesselt waren.

Sie beschrieben Misshandlungen wie „körperliche Schläge, Androhung körperlicher Gewalt, Beleidigungen und Demütigungen, wie z. B. sich wie Tiere zu benehmen oder auf sie zu urinieren, laute Musik und Lärm“. Den Gefangenen wurden auch Nahrung, Wasser, Schlaf und Toiletten vorenthalten und sie wurden am Beten gehindert.

Fest verschlossene Handschellen verursachten laut UNRWA „offene Wunden und Reibungsverletzungen“, während Häftlingen durch Schläge mit Metallstangen, Gewehrkolben und Stiefeln die Rippen gebrochen und die Schultern ausgekugelt wurden.

Sexuelle Gewalt und Drohungen

Männer und Jungen, die in einer UNRWA-Einrichtung untergebracht waren, wurden gezwungen, sich nackt auszuziehen und blieben während ihrer Haft nackt. Männer und Frauen waren sexueller Gewalt und Belästigung sowie Vergewaltigungsdrohungen ausgesetzt und wurden gezwungen, sich vor Soldaten auszuziehen und „nackt fotografiert und gefilmt“.

Ein 41-jähriger Mann, der inhaftiert war, berichtete dem UNRWA, dass Häftlingen Elektroschocks durch den After verabreicht wurden, woraufhin ein anderer Mann, mit dem er inhaftiert war, krank wurde und starb.

Eine inhaftierte Frau erzählte, dass ein israelischer Geheimdienstoffizier ihr Viertel auf einem Computerbildschirm zeigte und sie nach Personen fragte, die dort wohnten. „Sie sagte, wenn Sie nicht alle Informationen preisgäben, würden wir Ihr Haus bombardieren und Ihre Familie töten“, so die Frau gegenüber dem UNRWA.

Der Palestinian Prisoners Club sagt, dass Israel sich weigert, Informationen über die Anzahl der in den letzten sechs Monaten inhaftierten Personen aus dem Gazastreifen zu veröffentlichen oder darüber, wo sie festgehalten werden“, berichtet Reuters.

Al Mezan, eine palästinensische Menschenrechtsgruppe mit Sitz in Gaza, berichtet, dass die israelischen Streitkräfte mindestens 3.000 Menschen in dem Gebiet inhaftiert haben, die von dem Moment an, in dem sie festgenommen werden, vielfältigen Formen von Grausamkeit, Folter, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung ausgesetzt sind“.

Ihre Inhaftierung und Verhöre „erfolgen ohne jegliche richterliche Aufsicht oder rechtlichen Schutz, unter eklatanter Missachtung des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen“, so die Menschenrechtsgruppe weiter.

Rund 1.650 Palästinenser aus dem Gazastreifen werden von Israel auf der Grundlage des Gesetzes über ungesetzliche Kämpfer in völliger Isolation inhaftiert, und ihnen wird das Recht auf einen Anwalt oder eine rechtliche Vertretung verweigert.

„Gefangene, die unter diesem Gesetz festgehalten werden, haben weder den Status von Kriegsgefangenen nach der Dritten Genfer Konvention noch den Schutz von zivilen Gefangenen nach der Vierten Genfer Konvention“, so Al Mezan.

Hungertod und Folter

Ein Anwalt der Menschenrechtsgruppe besuchte kürzlich die Gefängnisse von Ashkelon und Ofer, in denen etwa 300 Palästinenser aus dem Gazastreifen, die nicht unter das Gesetz über ungesetzliche Kämpfer fallen, in Untersuchungshaft sitzen.

Der Anwalt von Al Mezan traf mit etwa 40 Gefangenen zusammen, die „erschütternde Berichte über Folter und unmenschliche Behandlung“ lieferten, darunter Schlafentzug und Hunger „als eine Form der Folter und Kollektivstrafe“.

Ein 19-Jähriger berichtete der Menschenrechtsgruppe, dass ihm während des Verhörs drei Fingernägel entfernt wurden, dass ein Hund auf ihn losgelassen wurde und dass er während des dreitägigen Verhörs über längere Zeit in eine Stressposition gebracht wurde.

Al Mezans Anwalt „berichtete, dass alle Gefangenen unter akuter Auszehrung, Müdigkeit und einer Verkrümmung des Rückens leiden, weil sie gezwungen sind, beim Gehen den Rücken und den Kopf zu beugen“. Viele seien aufgrund der physischen und psychischen Misshandlung nicht in der Lage, „sich an die Namen der im Raum anwesenden Personen zu erinnern“, so die Menschenrechtsgruppe.

Der Anwalt von Al Mezan erklärte, er habe in seiner mehr als 20-jährigen Arbeit mit Gefangenen noch nie so entsetzliche Bedingungen erlebt wie im Ofer-Gefängnis“.

Die Menschenrechtsgruppe erklärte, dass das schwere Leid, das den Palästinensern aus dem Gazastreifen in israelischer Haft zugefügt wird, „in den rechtlichen Rahmen des Verbrechens des Völkermords fällt“.

Al Mezan fügte hinzu, dass Israels „systematische und weit verbreitete Folter“ ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstelle und forderte den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs auf, Haftbefehle zu erlassen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …