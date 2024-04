The West’s unconditional support for Israel is triggering a region-wide war We are one step closer to all-out war in the Middle East. It is high time that western leaders stopped Israel’s genocide in Gaza and forced an end to its control over Palestine

Demonstranten versammeln sich während einer „Strike for Gaza“-Demonstration, die einen dauerhaften Waffenstillstand in Israels Krieg gegen Gaza fordert, in Los Angeles, Kalifornien, am 15. April 2024 (AFP)

Die bedingungslose Unterstützung des Westens für Israel führt zu einem Krieg in der Region

Mandy Turner

19. April 2024

Wir sind einem totalen Krieg im Nahen Osten einen Schritt näher gekommen. Es ist höchste Zeit, dass westliche Führer Israels Völkermord in Gaza stoppen und ein Ende der Kontrolle über Palästina erzwingen

Die Ereignisse der vergangenen Woche haben uns einen Schritt näher an einen Krieg in der gesamten Region des Nahen Ostens gebracht.

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 19. April, führte Israel militärische Operationen gegen den Iran durch. Am Himmel über den Städten Isfahan und Täbris waren Explosionen zu sehen und zu hören, als israelische Drohnen aus dem Himmel geschossen wurden. Israelische Medien berichteten, dass auch Ziele im Irak und in Syrien getroffen wurden. Dies war die Antwort Israels auf den iranischen Drohnen- und Raketenangriff auf Israel vom 13. April. Beide Angriffe forderten keine Opfer und verursachten keine ernsthaften Schäden.

Aber dies ist eine ernsthafte Eskalation einer Situation, die schnell außer Kontrolle gerät. Es ist von entscheidender Bedeutung, wie wir die Ursachen dafür verstehen und welche Maßnahmen zur Deeskalation erforderlich sind.

Am 1. April ermordete Israel mehrere hochrangige iranische Militärs durch einen Drohnenangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus. Jeder Angriff auf eine diplomatische Vertretung ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und wird als Verletzung der Souveränität des betreffenden Landes betrachtet. Dennoch hat der UN-Sicherheitsrat das Vorgehen Israels nicht verurteilt.

David Cameron, der britische Außenminister, gab in einem Interview mit Sky News zu, dass das Vereinigte Königreich gegen jedes Land, das seine Konsulate angreift, „harte Maßnahmen“ ergreifen würde.

Angesichts solcher Äußerungen ist es umso erstaunlicher, dass das Vereinigte Königreich das Vorgehen Israels nicht verurteilt hat. Stattdessen gab das Vereinigte Königreich eine Erklärung ab, die den Anschein erweckte, Israels Bruch des Völkerrechts zu rechtfertigen, indem es auf die Verbindungen des Irans zur Hamas und zur Hisbollah verwies.

Doppelmoral

Ich habe es aufgegeben, nach „Doppelmoral“ oder „Heuchelei“ zu schreien, denn Großbritannien verhält sich im Nahen Osten schon seit langem so, weshalb dort niemand etwas anderes erwartet.

Kurz nach seinem Raketenangriff erklärte der Iran, dass er die Angelegenheit als „abgeschlossen“ betrachte, warnte Israel jedoch vor einem größeren Angriff, falls es Vergeltung üben sollte, einschließlich Angriffen auf US-Stützpunkte in der Region, falls es Israels Aktionen unterstützt. Israel hat nun Vergeltung geübt, so dass der Iran zweifellos gezwungen sein wird, zu antworten.

Wie viel Gewalt muss es noch geben, bevor Israel gezwungen ist zu akzeptieren, dass die Palästinenser das Recht auf Selbstbestimmung haben?

Wie um alles in der Welt sind wir an diesen Punkt gekommen?

Ich gebe die Schuld daran allein den westlichen Staaten, die Israel bedingungslos unterstützt haben und ihm erlauben, ungestraft zu handeln. Nicht nur in den letzten sechs Monaten, sondern in den letzten 75 Jahren. Und das nicht nur gegenüber den Palästinensern, sondern auch gegenüber seinen Nachbarn.

Wie viel Gewalt muss es noch geben, bis Israel gezwungen ist zu akzeptieren, dass die Palästinenser das Recht auf Selbstbestimmung haben und dass die Verhinderung dieses Rechts den gesamten Nahen Osten destabilisiert?

Wenn Sie glauben, dass dies ein reiner Krieg Israels gegen die Palästinenser im Gazastreifen ist, bevor der Iran am 13. April zuschlägt, irren Sie sich.

Am 17. Februar erklärte der nationale Sicherheitsberater Israels, Tzachi Hanegbi, wie folgt: „Wir führen Krieg auf sieben Schauplätzen: Judäa und Samaria [Israels Bezeichnung für das besetzte Westjordanland], Gaza, Libanon, Syrien, Iran, Irak und Jemen.“

Seit dem 7. Oktober hat Israel mehr als 450 Palästinenser im Westjordanland getötet, über 7.000 weitere verhaftet, die Infrastruktur zerstört und seinen schwer bewaffneten Siedlern freie Hand gelassen, um Palästinenser und deren Eigentum anzugreifen.

In Gaza verursachen Israels Aktionen unermesslichen Schaden und Leid. Seit dem 7. Oktober hat Israel mehr als 33.000 Palästinenser getötet, über 76.000 weitere verletzt, 75 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben, 18,5 Milliarden Dollar Schaden an der Infrastruktur des Gazastreifens verursacht und die Voraussetzungen für eine Massenverhungerung geschaffen.

Der Westen will nun „Zurückhaltung“ – nachdem er monatelang einen Völkermord in Gaza angeheizt hat

Im Norden gibt es grenzüberschreitende Kämpfe zwischen Israel und dem Libanon. Aber auch dies ist nicht neu. Israel verübt seit 1972 Attentate, Invasionen und Massaker im Libanon. Die Hisbollah wurde in der Tat gegründet, um sich der israelischen Invasion von 1982 zu widersetzen, aber nur wenige westliche Politiker erkennen dies an.

Im Mai 2000 zog sich Israel aus dem Südlibanon zurück, nachdem es ihn 15 Jahre lang besetzt gehalten hatte. Doch seit dem 7. Oktober gab es über 4.700 grenzüberschreitende Angriffe. Bei diesen Angriffen hat Israel über 70 libanesische Zivilisten und 300 Kämpfer getötet. Die Hisbollah hat ein Dutzend israelische Soldaten und fünf Zivilisten getötet.

Anfang dieses Jahres, am 2. Januar, wurde der Hamas-Führer Saleh al-Arouri zusammen mit sechs weiteren Hamas-Mitgliedern bei einem Drohnenangriff in Beirut ermordet. Daraufhin reichte der Libanon beim UN-Sicherheitsrat eine formelle Beschwerde ein, dass Israel die Souveränität des Libanon verletzt habe. Doch genau wie bei der Verletzung der syrischen und iranischen Souveränität durch Israel am 1. April blieb der UN-Sicherheitsrat bemerkenswert still.

Seit Oktober greifen die Houthis im Jemen die Schifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden an und behaupten, dass sie damit aufhören werden, wenn es im Gazastreifen einen dauerhaften Waffenstillstand gibt.

Doch wie haben die USA und das Vereinigte Königreich darauf reagiert? Sie bombardieren den Jemen, eines der ärmsten Länder der Region, das bereits durch einen jahrelangen Bürgerkrieg und die Bombardierung durch eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition verwüstet wurde.

In Syrien hat Israel wiederholt Luftangriffe geflogen, die seit dem 7. Oktober 2023 in Anzahl und Umfang eskaliert sind.

Deeskalation

Israel kann die Angriffe der Hamas am 7. Oktober nicht allein für all dies verantwortlich machen.

Es gibt eindeutig andere regionale Dynamiken und Rivalitäten zu berücksichtigen, insbesondere zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Ich bin nicht so naiv, dies zu ignorieren.

Israels Vorgehen im Gazastreifen hat eine Region, die durch jahrzehntelange westliche Einmischung und Doppelmoral bereits verärgert ist, in Aufruhr versetzt

Die Hisbollah, die Houthis, die Hamas und Syrien sind regionale Verbündete des Iran, doch Saudi-Arabien genießt (wie Israel) die Unterstützung der Vereinigten Staaten, ist also kaum aus der Schusslinie geraten.

Diese Gegensätze sind jedoch nicht der Grund für die derzeitige Eskalation. Das Vorgehen Israels im Gazastreifen hat eine Region, die durch jahrzehntelange westliche Einmischung und Doppelmoral bereits verärgert ist, in Aufruhr versetzt.

Im Jahr 2002 bot die Arabische Friedensinitiative, die von der Arabischen Liga und ihren 22 Mitgliedsstaaten unterstützt wurde, Israel einen umfassenden Frieden und normale Beziehungen an. Im Gegenzug forderte sie Israel auf, sich vollständig aus den seit 1967 besetzten Gebieten zurückzuziehen, einen unabhängigen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen zu akzeptieren und sich auf eine gerechte Lösung für die Flüchtlinge zu einigen. Dieses Angebot liegt seit über 20 Jahren auf dem Tisch, doch Israel hat es ignoriert.

Die Gefahr eines Krieges in der gesamten Region ist nun sehr real. Ein dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen und eine Strategie zur Beendigung des israelischen Apartheidregimes gegenüber den Palästinensern sind der einzige Weg zur Deeskalation der Situation.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Dr. Mandy Turner ist Senior Researcher bei Security in Context und Gastwissenschaftlerin bei der International State Crime Initiative-Queen Mary University of London.

Übersetzt mit deepl.com

