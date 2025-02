Israel sollte keine Mitglieder der Hamas hinrichten … oder sonst jemanden

https://www.counterpunch.org/2025/02/21/israel-should-not-execute-members-of-hamas-or-anyone-else/



Michael Zoosman

21. Februar 2025

Wir, die über 3.800 Mitglieder der Gruppe „L’chaim! Juden gegen die Todesstrafe“, möchten respektvoll auf den Gastbeitrag von Rabbi Dr. Jonathan Lieberman in der Jerusalem Post vom 15. Februar mit dem Titel „Sollte Israel Hamas-Terroristen für Kriegsverbrechen hinrichten, die denen der Nazis gleichkommen?“ In seinem nachdenklichen, kraftvollen und nuancierten Essay drückt Rabbi Dr. Lieberman aus, wie schwierig es für ihn als Rabbiner und Arzt war, diese Frage überhaupt zu stellen, angesichts der Heiligkeit des Lebens, der er seine lobenswerte Karriere gewidmet hat. Wir ehren die heiligen Berufungen von Rabbi Dr. Lieberman zutiefst, ebenso wie seinen Mut, seine Gefühle so offen und verletzlich in der Öffentlichkeit zu teilen. Wir fühlen auch mit ihm und verstehen und respektieren seine Position. In der Tat sind auch wir, wie Juden überall, zutiefst schockiert über das Grauen und die Barbarei, die sich nach dem Pogrom vom 7. Oktober 2023 weiterhin abspielen. Die verstümmelten Leichen der jüngsten Mitglieder der Familie Bibas, die die Hamas gerade freigegeben hat, sind eine greifbare Erinnerung an diese abscheuliche Gräueltat. Möge das gesamte Volk Israel nach der Enthüllung dieser vollkommenen Tragödie, die jeglicher Moral und Vernunft trotzt, getröstet werden.

Vernünftige Menschen können in der Tat einverstanden sein, anderer Meinung zu sein, wenn es um ein so brisantes Thema wie die Todesstrafe geht. Aus vielen Gründen sind wir fest davon überzeugt, dass das Judentum im 21. Jahrhundert die Todesstrafe bedingungslos ablehnen muss, auch für Nazi-Täter und Hamas-Terroristen, die die abscheulichsten Verbrechen begangen haben, die man sich vorstellen kann. Zunächst einmal bietet die Verhängung eines Todesurteils gegen Terroristen rein aus praktischer Sicht eine Plattform für ihre Botschaft, und warum sollten wir ihnen das geben wollen? Schlimmer noch, solche Angeklagten werden dann zu Helden und potenziellen Märtyrern, ganz abgesehen davon, dass solche Terroristen derzeit gefeiert werden. Da Israel eine transparente Demokratie sein will, die sich an die Rechtsstaatlichkeit hält, insbesondere in seiner Justiz, wird ein System der Verhängung von Todesurteilen sowohl finanziell als auch in der öffentlichen Wahrnehmung kostspielig sein. Solche Terroristen glauben an das, was sie tun, und daran, dass sie nach ihrem physischen Tod belohnt werden. Eine weitaus härtere Strafe ist die Inhaftierung. Sie sollen jeden Tag darüber nachdenken müssen, was sie getan haben und warum sie die Einschränkungen eines Hochsicherheitsgefängnisses ertragen müssen. Schließlich ist die oft zitierte Vorstellung, dass die Hinrichtung von Terroristen das Leben zukünftiger Geiseln retten wird, die der Feind möglicherweise gefangen nimmt, um sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freizupressen, von Natur aus fehlerhaft. Die Hinrichtung von Hamas-Gefangenen wird nur dazu führen, dass die Hamas israelische Gefangene hinrichtet, wodurch ein endloser Kreislauf von Gewalt und Töten in Gang gesetzt wird.

Nach den Schrecken der Anschläge vom 7. Oktober würden wir nie behaupten, für die Angehörigen der Mordopfer zu sprechen, z’l. Als Krankenhausseelsorger rate ich Trauernden regelmäßig, dass sie sich die Erlaubnis geben sollten, während der Trauer die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen zu erleben, einschließlich Wut und sogar den Wunsch nach Rache, wo dies angebracht ist. Niemand sollte jemals über jemanden urteilen, der sich in einer solchen Lage befindet. Wenn ich selbst einen geliebten Menschen durch Mord verlieren würde oder wenn meine eigenen Kinder wie das neun Monate alte Baby Kfir und der vierjährige Ariel Bibas, Z’L, und unzählige andere am 7. Oktober aus meinem Leben gerissen würden, könnte ich sehr wohl den Wunsch verspüren – und mich vielleicht sogar dafür einsetzen –, dass der Mörder meines geliebten Menschen stirbt. Eine zivilisierte Gesellschaft hat die Verantwortung, alle diese Trauernden zu schützen und zu ehren und gleichzeitig die grundlegendsten Menschenrechte zu wahren, auf denen diese Welt beruht. Grundlegend dafür ist natürlich das Recht auf Leben selbst. Allein aus diesem Grund haben 70 % der Nationen der Welt die Todesstrafe in Gesetz und Praxis abgeschafft.

Es darf kein Zweifel daran bestehen: Das traditionelle jüdische Recht erlaubt die Todesstrafe, wenn auch mit enormen Sicherheitsvorkehrungen. Erinnern wir uns an die Worte einiger der herausragendsten Persönlichkeiten unter den Chazal: Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Tarfon und Rabbi Akiva, wie sie im Talmud, Makkot 7a, zu finden sind: „Ein Sanhedrin [rabbinisches Gericht], das einmal in sieben Jahren eine Hinrichtung beschließt, wird als zerstörerisches Tribunal gebrandmarkt. Rabbi Eliezer ben Azariah sagt: einmal in 70 Jahren. Rabbi Tarfon und Rabbi Akiva sagen: Wären wir Mitglieder eines Sanhedrin, würde niemand jemals hingerichtet werden. [Daraufhin] bemerkte Rabban Simeon ben Gamaliel, dass sie auch die Zahl der Blutvergießer in Israel vervielfachen würden!“

Rabban Simeon ben Gamaliel und diejenigen, die seine Ansicht unterstützten, führten den Begriff der Abschreckung und andere, inzwischen veraltete Vorstellungen von „Gerechtigkeit“ an. Man kann ihnen sicherlich ihre Ansichten verzeihen, die das Verständnis ihrer Zeit widerspiegeln, auch was die Abschreckung betrifft, da sie nicht in den Genuss des Beweises kamen, dass Abschreckung in der Tat ein IRRTUM ist, wenn es um die Todesstrafe geht. Tatsächlich haben Metastudien keine aussagekräftigen Beweise dafür gefunden, dass die Anwendung der Todesstrafe Verbrechen abschreckt. Allein aus diesem Grund gelten die meisten traditionellen jüdischen Argumente für die Todesstrafe in unserer Welt nicht mehr.

Aber es gibt noch mehr, das alle Juden im Zuge des Holocaust und der Ereignisse des 20. Jahrhunderts bedenken müssen …

Viele der Mitglieder von „L’chaim! Juden gegen die Todesstrafe“, darunter auch der Autor, sind direkte Nachkommen von Holocaust-Opfern und Überlebenden. Wir wissen besser als die meisten anderen, dass die Todesstrafe nicht dasselbe ist wie die Shoah. Und doch ist für viele Mitglieder von L’chaim! der Schatten des Holocaust untrennbar mit ihrer Ablehnung der Todesstrafe in allen Fällen verbunden, selbst im Fall des berüchtigten Tree-of-Life-Schützen.

Die häufigste Hinrichtungsform, die von der US-Bundesregierung und mehreren Bundesstaaten angewendet wird – und die wahrscheinlich auch von Israel angewendet würde – ist die tödliche Injektion. Die tödliche Injektion selbst ist ein direktes Nazi-Erbe, das erstmals vom Dritten Reich im Rahmen seines berüchtigten Aktion-T4-Protokolls eingesetzt wurde, um Menschen zu töten, die als „lebensunwert“ galten. Dieses Programm wurde von Dr. Karl Brandt, dem Leibarzt Adolf Hitlers, entwickelt. Als ob das nicht genug wäre, errichten immer mehr Bundesstaaten in den USA Gaskammern, darunter eine in Arizona, in der Zyklon B verwendet wird, dasselbe tödliche Gas, das auch in Auschwitz zum Einsatz kam. Kein jüdisches Argument gegen die Todesstrafe im 21. Jahrhundert sollte diese nachgewiesenen, direkten Nazi-Hinterlassenschaften ignorieren, gegen die die Mitglieder von L’chaim! entschieden skandieren: „NIE WIEDER staatlich geförderter Mord!“ Aus diesen Gründen betrachten die Mitglieder von L’chaim! die Todesstrafe als eine der schlimmsten Formen institutionalisierten Übels, das die Vereinigten Staaten, Israel oder jede Nation befleckt, die sie anwendet.

Rabbi Dr. Lieberman berichtet, dass die einzige Hinrichtung, die in Israel stattgefunden hat, die von Eichmann war. Tatsächlich fand die erste Hinrichtung für den jungen Staat Israel nach der Gründung im Jahr 1948 statt, nachdem Meir Tobianski, ein israelischer Armeeoffizier, fälschlicherweise der Spionage beschuldigt worden war. Er wurde einem Standgericht unterzogen, für schuldig befunden und von einem Erschießungskommando hingerichtet. Posthum wurde er dann rehabilitiert. Sein schändlicher, ungerechtfertigter staatlicher Mord unterstreicht die Notwendigkeit, das zu beherzigen, was Maimonides vor fast einem Jahrtausend so gut formuliert hat. Wie Dr. Lieberman war auch der Rambam (Rabbi Moses ben Maimon, 1135-1204) ein Arzt, der sich ebenfalls dem universellen Grundsatz verschrieben hatte, keinen Schaden anzurichten. Eine der bekanntesten Weisheiten unter den vielen, die Maimonides der Welt vermittelte, war die folgende: „Es ist besser, tausend Schuldige freizusprechen, als einen einzigen Unschuldigen hinzurichten.“

Selbst wenn man der Meinung ist, dass der hippokratische Eid nicht für diejenigen gilt, die ihre grundlegendsten Menschenrechte „verwirkt“ haben (eine Haltung, die wir bei L’chaim für ethisch nicht vertretbar halten), ist die Hinrichtung von Meir Tobianski durch Israel eine klare Erinnerung daran, dass unschuldige Menschen tatsächlich durch jede von Natur aus unvollkommene, ungerechte und kaputte „Maschinerie des Todes“ geschädigt – und ermordet – werden. Wie das objektive Death Penalty Information Center berichtet, birgt die Todesstrafe das Risiko, dass eine unschuldige Person hingerichtet wird. Seit 1973 wurden in den USA mindestens 200 Menschen, die fälschlicherweise zum Tode verurteilt worden waren, rehabilitiert.

Was schließlich die von Rabbi Dr. Lieberman angeführte Hinrichtung des Nazi-Täters Adolf Eichmann durch Israel im Jahr 1962 betrifft, so ist es sicherlich wahr, dass viele Rabbiner keine Einwände erhoben. Viele andere jüdische Führungspersönlichkeiten protestierten jedoch lautstark. Zu ihnen gehörten die renommierten Philosophen der Hebräischen Universität Samuel Hugo Bergmann und Nathan Rotenstreich, der Kabbala-Gelehrte Gershom Scholem und der jüdische Theologe und Philosoph Martin Buber, der die Hinrichtung als großen „Fehler“ bezeichnete. Auch andere Holocaust-Überlebende, wie die Nobelpreisträgerin Nelly Sachs, sprachen sich vehement gegen die Hinrichtung Eichmanns aus.

Mehr als jeder andere fasste Elie Wiesel, die jüdische Menschenrechtsikone des 20. Jahrhunderts, die Haltung der Mitglieder von L’chaim in Worte! Auf die Frage nach seiner Meinung zur Todesstrafe antwortete Wiesel entschieden: „Der Tod ist keine Lösung.“ In dieser Hinsicht machte Wiesel keine Ausnahme und sagte den berühmten Satz: „Mit jeder Zelle meines Seins und mit jeder Faser meines Gedächtnisses bin ich gegen die Todesstrafe in all ihren Formen. Ich glaube nicht, dass eine zivilisierte Gesellschaft im Dienste des Todes stehen sollte. Ich halte es nicht für menschlich, zum Handlanger des Todesengels zu werden.“

Angetrieben von Wiesels prophetischem Aufruf sorgen die Mitglieder von L’chaim – zusammen mit ihren Partnern von Death Penalty Action – dafür, dass bei jeder Mahnwache für Hinrichtungen in den USA eine jüdische Stimme zu hören ist. Wir stehen auch in Briefkontakt mit allen Amerikanern, die zum Tode verurteilt sind, und lassen sie wissen, dass L’chaim! sich mit der gesamten zivilisierten Menschheit auf der Seite des Lebens für sie einsetzt. L’chaim! ruft auch täglich alle Gouverneure an, die aktiv Hinrichtungen durchführen, unterschreibt täglich Petitionen, verfasst offene Briefe wie diesen, liefert Synagogenprogramme, gibt regelmäßig Fernseh-, Radio- und Podcast-Interviews und setzt sich unablässig gegen die zunehmenden Forderungen nach Hinrichtungen in den Vereinigten Staaten und Israel ein.

Nach dem Holocaust und den beispiellosen Schrecken des 20. Jahrhunderts haben siebzig Prozent der Nationen der Welt die Unverletzlichkeit des Menschenrechts auf Leben anerkannt und die Todesstrafe abgeschafft. Das Judentum des 21. Jahrhunderts und der Staat Israel, die beide direkt von diesem beispiellosen Flächenbrand betroffen waren, müssen diese Entwicklung widerspiegeln und zu einem Baum des Lebens werden, dessen Äste sich als Vorbild über unsere Welt erstrecken. Dies gilt auch für die sogenannten „Schlimmsten der Schlimmen“, von den Nazi-Tätern über den Schützen vom Tree of Life bis hin zu den Hamas-Terroristen, die die unaussprechlichen Anschläge vom 7. Oktober verübt haben. Lasst uns wissen, dass es für unseren Ausruf „L’chaim!“ keine Ausnahmen gibt. Der Kreislauf von Gewalt und Töten muss enden.

Dennoch sind wir uns der Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs in unserer Welt sehr bewusst – heute mehr denn je – und wir laden andere ein, respektvoll mit ihren eigenen Perspektiven auf unsere Position zu reagieren. Nur durch einen solchen Machloket l’sheim shamayim (Streit um des Himmels willen) können wir uns dazu herablassen, als Zivilisation voranzukommen …

Übersetzt mit Deepl.com

