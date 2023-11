Dismantle Israel And The Entire US Empire More than 20 House Democrats joined Republicans in voting to censure Palestinian-American congresswoman Rashida Tlaib on Tuesday for her comments supporting Palestinians against Israel’s murderous…

Israel und das gesamte US-Imperium demontieren

Von Caitlin Johnstone

9. November 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Mehr als 20 Demokraten im Repräsentantenhaus schlossen sich den Republikanern an und stimmten am Dienstag für ein Misstrauensvotum gegen die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib wegen ihrer Kommentare zur Unterstützung der Palästinenser gegen Israels mörderischen Angriff auf Gaza.

Die Demokraten waren froh, eine palästinensische Frau im Kongress zu haben, bis sie herausfanden, dass sie eine Palästinenserin von der Sorte „Palästinenser sind Menschen“ war und nicht von der Sorte „Seht, wie vielfältig und integrativ die Demokraten sind“.

Sie sagten: „Ich hatte kein Problem mit der Palästinenserin, bis sie anfing, die Palästinenser zu unterstützen. Hat ihr niemand gesagt, dass ihre einzige Aufgabe darin besteht, mit Nancy Pelosi für Instagram-Selfies zu posieren?“

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, hat bestätigt, dass die Regierung Biden nach wie vor keine roten Linien zieht, wenn es darum geht, wie Israel die von den USA gelieferten Waffen in Gaza einsetzen darf. Auf die Frage der Presse am Dienstag, ob es immer noch der Fall sei, dass „die Regierung keine roten Linien für Israel zieht“, trotz der steigenden Zahl von Toten in Gaza, antwortete Kirby: „Das ist immer noch der Fall.“

Das ist dieselbe Biden-Administration, die noch vor wenigen Tagen der Presse erzählte, dass sie machtlos sei, Israel davon abzuhalten, Zivilisten in Gaza zu massakrieren, und die uns jetzt erzählt, dass sie buchstäblich keine Anstrengungen unternommen habe, Israel davon abzuhalten, Zivilisten zu massakrieren. Es ist ein eklatanter Fall von „Wir haben nichts versucht und uns sind die Ideen ausgegangen.“

Israel hat erneut einen Audiomitschnitt eines angeblich abgehörten Hamas-Telefongesprächs veröffentlicht, um den Vorwurf von Kriegsverbrechen zu entkräften. Diesmal soll ein Hamas-Kämpfer damit geprahlt haben, wie viele Krankenwagen er für den Transport nutzen kann, als Reaktion auf die Kritik an einem tödlichen israelischen Luftangriff auf einen Krankenwagenkonvoi.

Als Israel das letzte Mal eine solche Audiodatei veröffentlichte, um sich selbst zu entlasten, erklärten Sprachexperten, die vom britischen Sender Channel 4 News zitiert wurden, dass der Clip aufgrund der „Sprache, des Akzents, des Dialekts, der Syntax und des Tons“ nicht glaubwürdig sei, und Audioanalysten einer Organisation namens Earshot „stellten fest, dass diese Aufnahme manipuliert wurde und nicht als glaubwürdige Beweisquelle verwendet werden kann.“

Dieselbe Regierung, die behauptet, dass ihre Geheimdienste keine Ahnung hatten, was die Hamas im Vorfeld der Anschläge vom 7. Oktober vorhatte, behauptet nun, dass sie ständig die Kommunikation der Hamas abfängt und über ein ganzes Archiv verfügt, auf das sie zugreifen kann, wann immer sie sich vom Vorwurf des Kriegsverbrechens entlasten will. Das ist schon etwas merkwürdig.

Es ist nicht nur der israelische Staat, der bewiesen hat, dass er zerschlagen werden muss, sondern das gesamte zentralisierte westliche Imperium der USA. Die ganze gigantische Machtstruktur muss verschwinden.

Die wichtigsten Gründe, warum die Amerikaner das Massaker im Gazastreifen jetzt unterstützen:

1. Ihre rechten Lieblingspolitiker haben es ihnen gesagt.

2. Sie hassen Muslime.

3. Sie wollen, dass sich eine biblische Prophezeiung erfüllt, in der Jesus zurückkommt und Nicht-Christen ins ewige Höllenfeuer wirft.

4. Dämlicher parteipolitischer Kulturkampf-Bullshit.

5. Die Nachrichtenmedien haben sie angelogen.

„Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ bedeutet „Völkermord an allen Nicht-Zionisten“. Wenn Pro-Israel-Leute entscheiden dürfen, dass „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ ein Aufruf zum Völkermord an Juden ist, dann ist es nur fair, dass Pro-Palästina-Leute auch entscheiden dürfen, was die Slogans der Pro-Israel-Leute bedeuten.

Person im Jahr 1940: Nazideutschland muss beendet werden.

Andere Person im Jahr 1940: SIE SAGEN ALSO, SIE WOLLEN DIE DEUTSCHEN VÖLKERMORDEN?

Schrödingers Ethnostaat: gleichzeitig (A) der einzige Ort auf der Welt, an dem Juden sicher leben können, und (B) ein armes kleines Opfer, dessen Bewohner ständig von gewalttätigen Kämpfern und feindlichen Nachbarstaaten bedroht sind.

Die Frage „Wie kann Israel die Hamas zerstören, wenn es einen Waffenstillstand gibt?“ ist unendlich viel weniger relevant und interessant als die Frage „Wie kann Israel als zionistischer Ethnostaat ohne Apartheid und Missbrauch und pausenloses Morden und endlose Kriege weiter existieren?“

Übersetzt mit Deepl.com

