UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Bletchley Park in Bletchley, England, am 2. November 2023 [Joe Giddens-WPA Pool/Getty Images]

UN-Chef sagt, die Todesfälle im Gazastreifen zeigen, dass mit der israelischen Operation etwas nicht stimmt

8. November 2023

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sagte am Mittwoch, dass die Zahl der getöteten Zivilisten im Gazastreifen zeige, dass mit Israels Militäroperationen gegen die palästinensische Hamas-Gruppe etwas „eindeutig falsch“ sei, berichtet Reuters.

Israel hat geschworen, die im Gazastreifen herrschende Hamas auszulöschen, nachdem die Gruppe bei einem Angriff am 7. Oktober 1.400 Menschen getötet und mehr als 240 Geiseln genommen hatte. Israel hat den Gazastreifen – eine Enklave mit 2,3 Millionen Einwohnern – aus der Luft angegriffen, eine Belagerung verhängt und eine Bodeninvasion gestartet.

Es gibt Verstöße der Hamas, wenn sie menschliche Schutzschilde hat. Aber wenn man sich die Zahl der Zivilisten ansieht, die bei den Militäroperationen getötet wurden, dann läuft etwas eindeutig falsch

sagte Guterres auf der Reuters NEXT-Konferenz.

Nach palästinensischen Angaben wurden bisher 10.569 Menschen in Gaza getötet, 40 Prozent davon Kinder.

„Es ist auch wichtig, Israel zu verstehen zu geben, dass es gegen die Interessen Israels ist, jeden Tag das schreckliche Bild der dramatischen humanitären Bedürfnisse des palästinensischen Volkes zu sehen“, sagte Guterres. „Das hilft Israel nicht in Bezug auf die weltweite öffentliche Meinung.“

Während er den Angriff der Hamas auf Israel scharf verurteilte, sagte Guterres, dass „wir unterscheiden müssen – die Hamas ist eine Sache, das palästinensische Volk (ist) eine andere.“

„Wenn wir diese Unterscheidung nicht treffen, wird die Menschheit selbst ihre Bedeutung verlieren“, sagte Guterres.

Guterres verglich die Zahl der in Gaza getöteten Kinder mit der Zahl der Opfer in Konflikten auf der ganzen Welt, über die er dem UN-Sicherheitsrat jährlich Bericht erstattet. Am Montag sagte er, Gaza werde zu einem „Friedhof für Kinder“.

„Jedes Jahr werden in allen Konflikten, die wir beobachten, maximal Hunderte von Kindern getötet“, sagte Guterres.

Innerhalb weniger Tage wurden im Gazastreifen Tausende von Kindern getötet, was bedeutet, dass auch die Art und Weise, wie die Militäroperationen durchgeführt werden, eindeutig falsch ist

fügte er hinzu.

Der UN-Bericht über Kinder in bewaffneten Konflikten enthält eine Liste, die Konfliktparteien an den Pranger stellen soll, in der Hoffnung, sie zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Kindern zu bewegen. Diese Liste ist seit langem umstritten, und Diplomaten berichten, dass Israel in den letzten Jahren Druck ausgeübt hat, um nicht auf der Liste zu erscheinen.

Im Juni nahm Guterres die russischen Streitkräfte in die Liste der Straftäter auf, nachdem die Vereinten Nationen festgestellt hatten, dass sie im Jahr 2022 in der Ukraine 136 Kinder getötet hatten. Der nächste Bericht ist für Mitte 2024 vorgesehen.

Dramatische Nöte

Guterres bezeichnete die humanitäre Lage in Gaza als „katastrophal“. Der UN-Chef drängt auf einen humanitären Waffenstillstand, um den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza zu ermöglichen. Er sagte auch, dass 92 Mitarbeiter des Palästinensischen Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) getötet worden seien.

„Es ist absolut notwendig, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen fließt, die den dramatischen Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht“, sagte Guterres.

Die Vereinten Nationen haben sich bemüht, die humanitären Hilfslieferungen nach Gaza zu erhöhen. Laut Guterres konnten in den vergangenen 18 Tagen nur 630 Lastwagen über den ägyptischen Grenzübergang Rafah einreisen. Die Vereinten Nationen wollen auch den von Israel kontrollierten Grenzübergang Kerem Shalom nutzen können.

„Wir befinden uns in intensiven Verhandlungen mit Israel, den USA und Ägypten, um sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen effektiv ist“, sagte Guterres. „Bis jetzt war es zu wenig und zu spät.“

Was die Zukunft des Gazastreifens nach Beendigung der Kämpfe angeht, so beschrieb Guterres ein „Best-Case-Szenario“, wonach „hoffentlich eine wiedererstarkte“ Palästinensische Autonomiebehörde die politische Kontrolle übernehmen könnte.

Guterres räumte ein, dass es eine Übergangszeit geben müsse, die mit den Palästinensern und Israel ausgehandelt werden müsse. Er bezeichnete es als „verfrüht“, über eine mögliche künftige UN-Friedenstruppe zu sprechen und sagte, ein solcher Schritt sei in der Weltorganisation nicht diskutiert worden.

„Mehrere Organisationen können eine Rolle spielen. Die UNO kann eine Rolle spielen. Mehrere Länder, die in der Region eine Rolle spielen, können eine Rolle spielen. Die Vereinigten Staaten können eine Rolle spielen“, sagte Guterres und fügte hinzu, dass dies der Ausgangspunkt für „ernsthafte Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung“ mit einem palästinensischen Staat an der Seite Israels sein sollte.

