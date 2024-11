https://consortiumnews.com/de/2024/11/13/israel-the-evidence-gap/?eType=EmailBlastContent&eId=1d45c024-317b-46c8-819e-0d540b86a63a



Israel und die Beweislücke

Von Lawrence Davidson

TothePointAnalysis.com

13. November 2024

Für den kleinen Teil der US-Bürger, die über die Mainstream-Medien hinausblicken, ist die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung in der Bevölkerung und der Realität der Beweise relativ leicht zu erkennen, sagt Lawrence Davidson.

Marsch vom Weißen Haus zur Washington Post anlässlich des Jahrestags des Völkermords am 5. Oktober. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC)

Anfang Oktober 2024 gab Professor Joseph Massad von der Columbia University ein Interview für die Online-Nachrichtenseite Electronic Intifada.

Darin sagte er, dass es eine „große Kluft“ zwischen dem akademischen (evidenzbasierten) Verständnis von Aspekten des palästinensisch-israelischen Konflikts (wie dem jüdisch-suprematistischen Charakter der israelischen Gesellschaft und der daraus resultierenden Apartheidpolitik) und den Annahmen der Mainstream-Medien über (ein „demokratisches“ und „fortschrittliches“) Israel gebe.

Letztere bestimmen die öffentliche und offizielle Berichterstattung über dieses Land und seine zionistische Ideologie. Massads Beobachtung beschreibt ein Problem, das mehr als nur die Ansichten über Israel verzerrt.

Die Vereinigten Staaten haben eine öffentliche und offizielle Wahrnehmung von sich selbst und der Welt, die wiederum von den Mainstream-Medien gefördert wird und durch Schlagworte wie Freiheit, Kapitalismus, Fortschritt, Individualismus, Moral usw. verkörpert wird.

Andere Länder entwickeln ihre eigenen fantasievollen Selbstbilder. Im Falle der USA und Israels sind diese beiden Bilder jedoch in der Geschichte verschmolzen, die den US-Bürgern seit mindestens hundert Jahren von den Massenmedien vermittelt wird. (Siehe mein Buch aus dem Jahr 2001, America’s Palestine: Popular and Official Perceptions from Balfour to Israeli Statehood.)

Diese Verschmelzung ist so stark, dass im Fall von Präsident Joe Biden und seiner Regierung diese gemeinsame Identität eine bedingungslose Unterstützung des „Selbstverteidigungsrechts“ Israels erforderlich macht, selbst wenn „Verteidigung“ ein Angriff verschleiert und der Angriff auf die ethnische Säuberung und den Massenmord an den Palästinensern hinausläuft.

Das Endprodukt dieses bemerkenswerten Aktes kollektiver Selbsttäuschung ist die Komplizenschaft der US-Regierung bei einem andauernden israelischen Völkermord in der Enklave Gaza und die inneramerikanische Billigung der Unterdrückung pro-palästinensischer Proteste – ein Verstoß gegen die eigenen amerikanischen Standards der Redefreiheit.

Israels mediengeprägte Welt

Es gibt jedoch eine wachsende, wenn auch immer noch kleine Gruppe von US-Bürgern, die bereit ist, über die Mainstream-Medien hinauszuschauen. Für diejenigen, die dies tun, ist die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Bevölkerung und der Realität der Beweise relativ leicht zu erkennen. Dies liegt daran, dass es an den Rändern alternative Informationsquellen gibt (die natürlich nicht alle zuverlässig sind), und in Kombination mit einem Mindestmaß an kritischem Denken kann man lernen, die Beweise zu beurteilen.

Für israelische Juden ist dies viel schwieriger. Im zionistischen Staat wurden nicht nur die nationalen Medien, mit nur wenigen Ausnahmen, für die Förderung einer populären Mythologie vereinnahmt, sondern auch alle Schulen, Hochschulen und Universitäten.

Die meisten Informationen im Zusammenhang mit dem Konflikt mit den Palästinensern werden zensiert, und die daraus resultierende geschlossene Informationsumgebung wird immer restriktiver.

Selbstverteidigungslehrer bei einer Schulung auf dem Dach des Hauptquartiers der israelischen Streitkräfte in Tel Aviv, 2017. (Israel Defense Forces, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Tatsächlich werden in den letzten 20 Jahren (die seit Oktober 2023 stark an Fahrt aufgenommen haben) Ansichten, die den offiziellen widersprechen, als aufrührerisch angesehen. Und dies wiederum hat den Weg für die heutige Zustimmung der populären Zionisten zur Barbarei geebnet. So beschreibt der israelische Journalist Gideon Levy (eine der letzten kritischen Medienstimmen im Land) die gegenwärtige israelische Geisteshaltung:

„Im vergangenen Jahr hat sich Israel auf mehrere Annahmen geeinigt: Erstens, dass das Massaker vom 7. Oktober in keinerlei Zusammenhang stand und ausschließlich aufgrund des angeborenen Blutdurstes der Palästinenser in Gaza verübt wurde. Zweitens, dass alle Palästinenser die Schuld für das Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten tragen. Drittens, dass Israel nach diesem schrecklichen Massaker alles tun darf.

Niemand hat das Recht, zu versuchen, es zu stoppen. [Zum Beispiel] wahllos Zerstörung im gesamten [Gaza-]Gebiet anzurichten und mehr als 40.000 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, zu töten. Barbarei ist sowohl im israelischen Diskurs als auch im Verhalten der Armee legitimiert worden. Menschlichkeit wurde aus dem öffentlichen Diskurs entfernt.“

Fakten, die Levys Einschätzungen stützen, sind auf weltweiten Websites wie Al Jazeera, Middle East Eye, Electronic Intifada, Palestine Chronicle und anderen leicht auf Englisch verfügbar.

Aber dies sind keine Mainstream-Sender, und so sieht die Mehrheit der Amerikaner und fast keine israelischen Juden jemals vollständige und genaue Berichte darüber, was wirklich in den besetzten Gebieten, im Südlibanon und in anderen Regionen, die israelischen Angriffen ausgesetzt sind, vor sich geht.

Unwissenheit ist in dieser Hinsicht kein Segen, sondern bedeutet, in einer Lüge zu leben.

Aus beweisrechtlicher Sicht

Trauernde mit den Leichen der Toten nach der Explosion im Al-Ahli Arab Hospital am 17. Oktober 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Schauen wir uns ein Beispiel dafür an, wie diese interne Propaganda zuerst in Israel und dann in den USA einen wahnhaften Geisteszustand erzeugt.

Mitte November 2023 strahlte der britische Nachrichtensender Sky News ein Interview mit einem 29-jährigen israelischen Piloten aus, der F-15-Jets gegen Ziele im Gazastreifen fliegt. Der Pilot, der einen sympathischen Eindruck macht, sagte dem Interviewer: „Jedes zivile Opfer ist tragisch, ob im Gazastreifen oder in Israel.“

Er fügte jedoch hinzu, dass „die israelische Luftwaffe Angriffe abbricht, wenn am Boden Zivilisten identifiziert werden.“ Der Pilot besteht darauf, dass „jeder Einsatz, der durchgeführt wird, sowohl in der Luft als auch am Boden, 1. mit der Hamas in Verbindung steht und 2. genehmigt wurde, um zivile Opfer zu vermeiden.“

Unter diesen Umständen befolgt dieser Pilot jeden Befehl mit gutem Gewissen. Und warum sollte er auch nicht? Er lebt in einer Welt, in der er Teil der „moralischsten Armee der Welt“ ist, in der „alle Militäroperationen legitim und verhältnismäßig sind und alle zivilen Opfer unbeabsichtigt sind“.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Pilot glaubt, was er sagt. Tatsächlich klingt er viel weniger gefühllos als die von Gideon Levy beschriebenen Israelis. Natürlich fliegen Piloten schnell und hoch genug, um das Gemetzel, das sie anrichten, nie klar zu sehen.

Für die israelische Infanterie sieht das anders aus. Am Boden wird die demoralisierende Kraft des Dauerkampfs wahrscheinlich zu einem zunehmenden Moralproblem führen. Bisher wurde diesem Trend weitgehend entgegengewirkt, da diese Soldaten in einer von den Medien geprägten Welt aufgewachsen sind und ausgebildet wurden (die erst jetzt mit einer beweiskräftigen Welt kollidiert). Es bilden sich jedoch Risse und es gibt Berichte über Verweigerungen, immer wieder an die sich vervielfachende Zahl israelischer Frontlinien zurückzukehren.

Durch das Fenster der realen Beweiswelt betrachtet, wiederholen der Pilot und seine Mitbürger-Soldaten nun das Verhalten der früheren Unterdrücker der Juden. Damit tragen sie zur Zerstörung des Völkerrechts und der Menschenrechtsstandards bei. Tatsächlich leisten sie alle ihren Beitrag zu einer landesweiten Zurschaustellung von Barbarei.

Werfen wir noch einmal einen Blick durch das Fenster in die Welt der Beweise. Dieses Mal werden wir die Realität mit der Leistung von Mathew Miller vergleichen, der seit 2023 als Sprecher des Außenministeriums der Vereinigten Staaten fungiert.

Seine Aufgabe ist es, die Handlungen der USA auf rationale Weise zu erklären, und seine Spezialität sind Halbwahrheiten. Er hat einen schwierigeren Job als der Pilot, weil viele seiner Gesprächspartner, vor allem die Washingtoner Presse, Zugang zu Informationen (manchmal aus erster Hand) haben, die der von Miller vertretenen Weltanschauung widersprechen.

Die Reporter können jedoch nicht viel dagegen tun, außer zu schimpfen und mit den Augen zu rollen. Die meisten ihrer Redakteure stehen unter enormem kulturellem und politischem Druck, die pro-israelische Linie zu unterstützen – und Gegenbeweise sind ihnen egal.

Hier ist ein Beispiel für die Art von irreführenden Halbwahrheiten, die Miller und seine Chefs verbreiten. Am 19. September wurde Miller gebeten, auf die Kritik zu reagieren, dass „die Forderung der USA nach Ruhe [in Gaza] bei gleichzeitiger Fortsetzung der Aufrüstung Israels keine erfolgreiche Strategie zur Verringerung der Spannungen im Nahen Osten sei“. Der Widerspruch war offensichtlich, aber wie hat Miller ihn umgangen? Er antwortete: „Wir sind beauftragt – wir sind gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass … Israel einen qualitativen militärischen Vorteil gegenüber den Rivalen in der Region hat. Das ist keine Ermessensfrage.“

Was Miller hier auslässt, ist, dass dieses Mandat gesetzlich an Bedingungen geknüpft ist. Es gibt mindestens drei US-Gesetze, die dies vorsehen:

– Das Leahy-Gesetz, das es der US-Regierung verbietet, Gelder für die Unterstützung ausländischer Sicherheitskräfte zu verwenden, wenn glaubwürdige Informationen vorliegen, die sie in die Begehung schwerer Menschenrechtsverletzungen verwickeln.

– Das Gesetz zur Umsetzung der Völkermordkonvention sieht strafrechtliche Sanktionen für Personen vor, die Völkermord begehen oder andere dazu anstiften.

– Das Foreign Assistance Act, das die Bereitstellung von Hilfe für eine Regierung verbietet, die „sich in einem konsistenten Muster grober Verletzungen international anerkannter Menschenrechte engagiert“. Dieses Gesetz verbietet auch die militärische Unterstützung von Staaten, die die humanitäre Hilfe der USA behindern.

Im September wurden laut UN-Quellen 90 Prozent aller humanitären Hilfe für die Palästinenser, einschließlich der amerikanischen Hilfe, von den Israelis verzögert oder verweigert. Jede glaubwürdige Menschenrechtsorganisation auf der Welt hat bezeugt, dass Israel gegen all diese US-Gesetze verstößt. Die Biden-Regierung und der Kongress haben die Beweise und die humanitären Gesetze ignoriert.

Israelis am Grenzübergang Kerem Shalom blockieren im Februar die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter nach Gaza. (Yair Dov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ironischerweise hat diese Gesamtsituation weltweit antizionistische Stimmungen hervorgerufen, die Israel als Antisemitismus bezeichnet und die es dann nutzt, um Unterstützung für seine Barbarei zu gewinnen.

Ein weiteres Beispiel für unsere mediengeprägte Welt

Obwohl die Einstellung der USA zur gegenwärtigen Situation im palästinensisch-israelischen Konflikt, insbesondere zum Völkermord in Gaza, das auffälligste Beispiel dafür ist, dass Amerikaner in einer weitgehend mediengeprägten Welt leben, ist dies nicht der einzige aktuelle Fall. Auch der verheerende Krieg in der Ukraine wurde verzerrt dargestellt – wieder einmal wurde nicht die ganze Geschichte präsentiert.

Die ganze Geschichte über die russische Invasion in der Ukraine hätte die Öffentlichkeit darüber informiert, dass US-Politiker nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Dezember 1991 gegen den Rat amerikanischer Diplomaten, die Experten für die Beziehungen zu Russland sind, die Osterweiterung der NATO vorangetrieben haben.

Damals war dies leicht, da die neue russische Republik politisch und wirtschaftlich in einer desolaten Lage war. Heute ist diese desolate Lage vorbei und die Russen haben wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie sich durch eine „übergriffige NATO“ bedroht fühlen. Übrigens haben sie versucht, das Problem zu verhandeln, als sich die Ukraine dem Westen zuwandte und sowohl der Europäischen Union als auch der NATO beitreten wollte. Die Ablehnung der Verhandlungsbemühungen Russlands durch den Westen trug zur Auslösung der russischen Invasion bei.

Die Mainstream-Medien in den USA wurden so stark vereinnahmt, dass sie zumindest in außenpolitischen Fragen kaum mehr als ein Sprachrohr für die Propaganda der Regierung sind. Wie Jonathan Cook es ausdrückt: „Sie sind keine Journalisten. Sie sind Propagandisten für ihre Regierungen.“

Können die meisten von uns den Unterschied zwischen voreingenommener Berichterstattung und dem, was wirklich vor sich geht, erkennen? Wenn diese Berichterstattung einer bestehenden kulturellen Weltanschauung entspricht, lautet die Antwort möglicherweise nein. Das Problem wird noch schlimmer, wenn die meisten unserer Freunde, Nachbarn und Familienmitglieder die Medienberichte aktiv als wahr behandeln.

Inzwischen sollte klar sein, wie gefährlich diese Situation sein kann. Die Kriege der USA in Vietnam, im Irak, in Afghanistan und in der Ukraine (und das ist nur eine kurze Liste) haben durch selektiv voreingenommene Berichterstattung und Täuschung durch die Regierung die Unterstützung der Bevölkerung erhalten. Die Bereitschaft der israelischen Juden, sich mit voller Unterstützung zahlreicher amerikanischer Regierungen in eine Annäherung an die früheren Unterdrücker ihrer europäischen Vorfahren zu verwandeln, basiert ebenfalls auf einer unvollständigen und voreingenommenen Geschichte, über die immer wieder berichtet wurde, bis zu dem Punkt, dass sie bis vor kurzem als prima facie wahr erschien.

Man hätte hoffen können, dass eine gute liberale Bildung den meisten Bürgern die Fähigkeit vermittelt hätte, diesen Fehler in den Medien und im politischen Geschwätz zu erkennen und sich ihm zu widersetzen, aber dem war nicht so. Die Aufgabe der Bildung bestand schon immer darin, loyale Bürger und keine unabhängigen Denker hervorzubringen. Und jetzt stirbt sogar das, was an liberaler Bildung stattfindet, aus.

Es gibt keine einfache Antwort. Wir sind Opfer unserer Kulturen, der manipulativen Macht unserer mit den Medien verbündeten Führer sowie unserer genetischen Wurzeln, die uns in Richtung Tribalismus drängen. Diejenigen, die sich dem widersetzen, mögen dafür vernünftiger sein, aber sie werden auch als „soziale Fehler“ angesehen.

Lawrence Davidson ist emeritierter Professor für Geschichte an der West Chester University in Pennsylvania. Seit 2010 veröffentlicht er seine Analysen zu Themen der Innen- und Außenpolitik der USA, des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts sowie zu Praktiken und Richtlinien Israels/der Zionisten.

Dieser Artikel stammt von der Website des Autors TothePointAnalysis.com.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

Übersetzt mit Deepl.com

