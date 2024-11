Da ist zusammengewachsen was längst zusammen gehört Evelyn Hecht-Galinski



Proteste in Paris gegen zionistische Gala, die von rechtsextremen Persönlichkeiten organisiert wurde

13. November 2024

Nach Tagen zunehmender Kritik an der Veranstaltung bestätigte das Büro des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich, dass er nicht mehr nach Paris reisen wird, um daran teilzunehmen.

Demonstranten nehmen an einer Kundgebung gegen die von rechtsextremen französisch-israelischen Persönlichkeiten organisierte Gala „Israel is Forever“ in Paris teil / Foto: AP

In Paris kam es zu Protesten gegen eine umstrittene Gala, die von rechtsextremen Persönlichkeiten zur Unterstützung Israels organisiert wurde.

Zu den geladenen Gästen der Veranstaltung, die Gelder für das israelische Militär sammeln sollte, gehörte auch der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich.

Die Demonstrationen fanden am Mittwoch, dem Vorabend eines Fußballspiels im französischen Nationalstadion gegen die israelische Nationalmannschaft, statt und wurden von den Spannungen im Zusammenhang mit dem israelischen Massaker in Gaza und im Libanon überschattet. Die Pariser Behörden kündigten an, dass mehr als 4.000 Polizeibeamte und 1.600 Stadionmitarbeiter für das Spiel eingesetzt werden.

Smotrich, ein lautstarker Befürworter israelischer Siedlungen, sollte an der Gala am Mittwoch mit dem Titel „Israel ist für immer“ teilnehmen, die von einer Vereinigung mit demselben Namen geplant wurde. Das erklärte Ziel der Gruppe ist es, „französischsprachige zionistische Kräfte zu mobilisieren“.

Nach Tagen zunehmender Kritik an der Veranstaltung bestätigte Smotrichs Büro am Mittwoch, dass der Minister nicht nach Paris reisen werde, um daran teilzunehmen.

Die Einladung an Smotrich wurde jedoch von örtlichen Verbänden, Gewerkschaften und linken politischen Parteien scharf kritisiert, was zu zwei Protesten in der französischen Hauptstadt führte.

Dem Minister, einem Hardliner unter den Siedlerführern, wurde vorgeworfen, die Spannungen im Westjordanland zu schüren, und er wurde diese Woche international verurteilt, als er sagte, er hoffe, dass die Wahl von Donald Trump den Weg für eine israelische Annexion des besetzten Westjordanlandes ebnen werde.

Das französische Außenministerium bezeichnete Smotrichs Äußerungen als „völkerrechtswidrig“ und kontraproduktiv für die Bemühungen, die regionalen Spannungen abzubauen.

„Frankreich bekräftigt sein Engagement für die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung, bei der Israel und Palästina Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben, was die einzige Aussicht auf eine gerechte und dauerhafte Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts ist“, so das Ministerium in einer Erklärung.

„Gala des Hasses“

Kritiker wiesen auch auf Nili Kupfer-Naouri hin, die Präsidentin der Vereinigung „Israel is Forever“, die 2023, nach Beginn des israelischen Massakers in Gaza, für Empörung sorgte, als sie twitterte, dass „kein Zivilist in Gaza unschuldig“ sei.

Am Mittwochabend zogen mehrere hundert Demonstranten durch das Zentrum von Paris und verurteilten die Veranstaltung als „Gala des Hasses und der Schande“.

Der Marsch verlief weitgehend friedlich, aber einige Demonstranten schlugen die Fenster eines McDonald’s entlang der Route ein.

Eine andere Gruppe, darunter jüdische Organisationen, die sich gegen Rassismus einsetzen, versammelte sich in der Nähe des Arc de Triomphe und rief Parolen gegen die Gala und Smotrich.

Die französischen Behörden verteidigten die Veranstaltung, und der Pariser Polizeichef Laurent Nunez erklärte, die Gala stelle „keine größere Bedrohung für die öffentliche Ordnung“ dar.

Die Proteste fanden nur wenige Tage nach den Spannungen in Paris und Amsterdam im Zusammenhang mit dem israelischen Angriff im Nahen Osten statt.

Während eines Champions-League-Spiels von Paris Saint-Germain gegen Atletico Madrid wurde ein riesiges Transparent mit der Aufschrift „Free Palestine“ gezeigt, während es letzte Woche in Amsterdam zu Ausschreitungen kam, nachdem israelische Hooligans palästinensische Flaggen herunterrissen und anti-arabische Parolen skandierten.

