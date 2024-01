Israel and the U.S. Are Already Feeling the Weight of Houthi Justice For better or worse, the Houthis are the only political and military force doing anything practical to demand that Israel pay for its acts. ❗️Join…

Israel und die USA spüren bereits das Gewicht der Houthi-Gerechtigkeit

Von Hugo Dionísio

14. Januar 2024

Im Guten wie im Schlechten sind die Houthis die einzige politische und militärische Kraft, die etwas Konkretes tut, um Israel für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Houthis sind wohl oder übel die einzige politische und militärische Kraft, die etwas Konkretes unternimmt, um Israel für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Und trotz des Angriffs auf ihr Territorium können wir schon jetzt mit Sicherheit sagen, dass die Ansar-Allah-Bewegung und der pro-palästinensische Widerstand im Allgemeinen durch dieses Ereignis gestärkt werden.

Wäre es nicht eine Rebellenbewegung, die aus armen Menschen besteht, die in großer Not leben, würde kein anderes Land in der Region etwas tun, um diesem ganzen Prozess eine – wenn auch noch so kleine – moralische Gerechtigkeit zu verschaffen. Wie man sagt, hat derjenige, der viel hat, am meisten zu verlieren. Nur die Armen geben, was sie brauchen, und dies ist ein gutes Beispiel dafür.

Es ist sogar merkwürdig, dass hier und da, abgesehen von einigen diplomatischen und kommerziellen Maßnahmen, die ernsthaftesten diplomatischen Aktionen für Israel von außerhalb des Kontinents und des Nahen Ostens kamen: Die Anklage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof, dass der Staat Israel wegen Völkermordes angeklagt werden sollte. Natürlich wurde diese Anschuldigung sofort mit dem sehr vulgären Beinamen „antisemitisch“ gebrandmarkt.

Aber die Rolle der Houthis am Roten Meer hat für den Westen völlig unvorhersehbare und – vielleicht unerwartete – Ergebnisse gebracht. Auf die Handelsroute über das Rote Meer entfallen 12 % des weltweiten Seehandels und 12 % des gesamten Ölhandels. Ein großer Teil der Handelsschiffe, die zwischen dem Indischen Ozean und Europa verkehren, passieren das Rote Meer.

Außerdem ist die Bedeutung dieser Route für Israel wirklich entscheidend. Der Hafen von Eilat lebt im Wesentlichen von dieser Seeroute. Wenn der Hafen von Eilat von den internationalen Routen nach Asien abgekoppelt wird, bedeutet dies nicht nur, dass viele der Waren, die Israel aus Asien erhält, teurer werden und zu verderben drohen, mit all den wirtschaftlichen Belastungen, die dies mit sich bringt. Es bedeutet auch eine Einschränkung des Tourismus, da die Stadt Eilat ein wichtiges Reiseziel im Nahen Osten ist, und einen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit seiner Ausfuhren auf den asiatischen Kontinent.

Letztendlich könnte der finanzielle Schaden aber sogar überwindbar sein. Was schwer zu überwinden wäre, wäre die Fragilität, in die eine effektive Blockade der Überfahrt über das Rote Meer Israel bringen würde.

Stellen wir uns ein wahrscheinliches Szenario vor, in dem sich die Kriegsfronten vervielfachen und sich der Konflikt auf andere Regionen (Libanon, Syrien und Jemen) ausweitet. So wie der Oman seinen Luftraum für Militärflugzeuge gesperrt hat, um den Jemen zu bombardieren, könnte ein Land wie Ägypten in einer Situation großen Drucks und unter dem Druck der Bevölkerung in Erwägung ziehen, den Suezkanal für Schiffe zu schließen, die mit Israel in Verbindung stehen. Das wäre, wie wir wissen, nichts Ungewöhnliches. Der Oman selbst hat die Durchfahrt von US-Militärflugzeugen aus verschiedenen Gründen verhindert. Einer davon hat mit einer gewissen Neutralität zu tun, die das Sultanat auf der internationalen Bühne einnimmt. Diese „Neutralität“ ist jedoch auch auf die ethnischen Spannungen in seinem an den Jemen grenzenden Gebiet zurückzuführen. In jedem Fall wäre es strategisch fragil, den Hafen von Eilat nur für Schiffe aus dem Suezkanal offen zu halten.

Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass die Seeblockade der Houthi für die anderen arabischen Staaten, die ihre Schiffe in den Häfen am Roten Meer empfangen, eine Belastung darstellt, doch ist die Situation für keinen von ihnen so dramatisch wie für Israel. Da die Waren, die Israel auf dem Seeweg und aus Asien erhält, vom Roten Meer kommen können, ohne den Suezkanal passieren zu müssen, ist der Hafen von Eilat absolut strategisch für die wirtschaftliche Stabilität des Landes. Und ohne wirtschaftliche Stabilität können Kriege nicht gewonnen werden. Auch nicht gegen diejenigen, die sich mit wenig mehr als Steinen und Stöcken und ein paar selbstgebauten Raketen bewaffnen.

In diesem Sinne und angesichts der Gefahr dauerte es nicht lange, bis die USA versuchten, ihre Speerspitze im Nahen Osten zu verteidigen, indem sie versuchten, eine internationale Koalition zu organisieren, die sie „Operation Prosperity Guardian“ nannten.

Der Versuch, diese Initiative als etwas zu tarnen, das der Verteidigung der Welt und der Weltwirtschaft dient, wird nicht die beabsichtigte Propagandawirkung gehabt haben. Tatsache ist, dass, wie bereits vielfach berichtet, viele Nationen nicht mitmachen wollten – einige direkt, andere direkt und indirekt. Einerseits war dies eine Aufforderung der USA, andererseits schwang damals noch das von den Houthi aufgestellte Primat der Blockade in den Köpfen mit: Nur israelische Schiffe oder solche, die in irgendeiner Weise mit den Interessen dieses Landes verbunden sind, sind betroffen.

Die Weigerung einiger mag auf die Angst zurückzuführen sein, mit der Verteidigung der Interessen des Staates Israel in Verbindung gebracht zu werden, dessen Image auf der internationalen Bühne zunehmend mit der Bombardierung von Zivilisten, der Zerstörung von Städten, der Deportation und Vertreibung ganzer Familien aus ihren Häusern und der Hinrichtung von Menschen im Schnellverfahren in Verbindung gebracht wird.

Nur mit Mühe gelang es den USA, ihr Team zusammenzustellen. Wir hätten nichts anderes erwarten können als das, was am 12. Januar geschah, nämlich den Angriff auf den Jemen und insbesondere auf die Houthi-Truppen.

In den Konzernmedien wurde über dieses Ereignis ausführlich berichtet, als wäre es ein echter Sieg. Ein Angriff von Weltmächten, darunter eine der größten Militärmächte der Welt, auf ein erschöpftes Volk, das von Hunger und Krieg gezeichnet ist, wird als historischer Sieg besungen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass die Houthi bereits gewonnen hatten. Wir alle erinnern uns an die Botschaften von Blinken oder Biden bei ihren häufigen Besuchen im zionistischen Staat: Wir können nicht zulassen, dass sich der Konflikt auf den Nahen Osten ausweitet, sagten sie. Nun, auch wenn dieser Angriff das Schlimmste verhindert, nämlich dafür zu sorgen, dass Israel sich nicht an mehreren Fronten engagiert, damit es seinen Plan für Gaza ungestraft und in aller Ruhe durchführen kann, so ist es doch so, dass im Moment eine neue Konfliktfront eröffnet wurde, die zu den anderen Bränden, die die USA bereits in der Hand haben, hinzukommt, und es ist noch nicht klar, wie sie enden wird.

Die Unvorhersehbarkeit dieses Konflikts hört damit nicht auf. Egal, wie viel Propaganda Uncle Sam kaufen kann, jeder hat bereits erkannt, dass die USA und ihre Vasallen alles tun werden, um Israel zu verteidigen, selbst wenn es sich in einer absolut marginalen Situation befindet, in der es gegen das Völkerrecht und die Einhaltung der grundlegendsten Menschenrechte verstößt.

Mit all dem ist es den Houthi nicht nur gelungen, Israel einen – wenn auch sehr geringen – Preis für seinen Feldzug gegen den Gazastreifen und für die Apartheid, die es gegenüber dem palästinensischen Volk aufrechterhält, zahlen zu lassen, sondern sie haben es auch geschafft, der Welt zu zeigen, dass für die USA die Waage immer zu Gunsten ihrer Hegemonialinteressen ausschlägt, wenn es um Demokratie, Menschenrechte, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen geht. Was sie von den einen fordern und bestrafen, entschuldigen und belohnen sie bei den anderen.

Wir können jetzt nur hoffen, dass das Haager Tribunal seine Aufgabe erfüllt und sich nicht von hegemonialen Interessen instrumentalisieren lässt, wie es beim Internationalen Strafgerichtshof mit Putin, Milosevic und vielen anderen Afrikanern und Asiaten geschehen ist, für die dieser Gerichtshof nichts anderes ist als ein Tentakel des Imperiums. Hoffen wir, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.

Im Moment haben uns die Houthi bereits etwas gegeben, indem sie von Israel einen höheren Preis für ihre Taten fordern, die Art der amerikanischen Unterstützung für den Zionismus entlarven und der Welt einmal mehr zeigen, dass die westlichen Nationen sich das Recht anmaßen, anzugreifen, wo und wann immer sie wollen, ohne jegliche Rückendeckung durch das Völkerrecht, ohne den Mantel der UNO, ohne auch nur provoziert worden zu sein. Denn es war Israel, das provoziert wurde.

Wenigstens können wir ihre Gesichter sehen!

