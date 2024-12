https://www.palestinechronicle.com/israel-and-the-united-states-who-rules-the-roost/



Israel und die Vereinigten Staaten: Wer regiert das Revier?

8. Dezember 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Joe Biden. (Bild: Palestina Chronicle)

Von Dr. M. Reza Behnam

Wir hatten einige andere Leute im Land (USA), sogar unter den Juden, insbesondere den Zionisten, die gegen alles waren, was getan werden musste, wenn sie nicht ganz Palästina und alles auf einem Silbertablett serviert bekamen, so dass sie nichts zu tun brauchten. Es konnte nicht getan werden. Wir mussten es in kleinen Dosen nehmen. Man kann nicht 5 oder 6 Millionen Menschen aus einem Land vertreiben und es mit 5 oder 6 Millionen Menschen neu besiedeln und erwarten, dass beide Seiten zufrieden sind. Ich musste einen Kompromiss mit den Arabern eingehen und Palästina aufteilen.

Präsident Harry S. Truman, 1945-1953

Die palästinensische Katastrophe in den Vereinigten Staaten begann mit dem 33. Präsidenten und hat sich mit dem 47. fortgesetzt.

Und dann gab es einen, oder zwei – ein Land, zwei Systeme. Die politischen, wirtschaftlichen, militärischen und geheimdienstlichen „Interessen“ der Vereinigten Staaten und Israels sind seit der Entscheidung von Präsident Truman, Israel 1948 offiziell anzuerkennen, miteinander verflochten und oft nicht mehr voneinander zu unterscheiden.

Präsident Joe Biden hat wiederholt erklärt: „Ich bin ein Zionist“. Mit diesem Bekenntnis hat er die Regierung und das amerikanische Volk fest in das israelische Lager gestellt und die Vereinigten Staaten mit Apartheid, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Verbindung gebracht.

Vor siebenundfünfzig Jahren beschlossen die Vereinigten Staaten, ihre Interessen untrennbar mit einem Apartheidgebilde zu verbinden. Und seither ist Israel für Biden und viele in Washington zu einer Religion geworden. Nur sehr wenige amerikanische Politiker, vor allem seit den 1990er Jahren, hatten den Mut, Israels Dominanz über die US-Politik im Nahen Osten in Frage zu stellen.

Israels Führer sind in der Manipulation geübt. Sie haben eine lange Geschichte der Unverschämtheit gegenüber ihrem wichtigsten Gönner. Die Amerikaner und die US-Politik im Nahen Osten werden als naiv und leicht auszunutzen angesehen, sagte Uri Dromi, der als Sprecher der Regime von Yitzhak Rabin (1974-77; 1992-95) und Shimon Peres (1984-86) diente.

Amerikanische Präsidenten tadeln öffentlich und reagieren kurzfristig auf das brutale Vorgehen Israels, aber selten, wenn überhaupt, gibt es Konsequenzen. Die folgenden Begegnungen sind nur eine kleine Auswahl von Fällen, in denen US-Politiker unter israelischem Druck eingeknickt sind.

Die Beziehungen zwischen Präsident Ronald Reagan (1981-89) und Premierminister Menachem Begin (ehemaliger Irgun-Terrorist) waren zum Beispiel sehr angespannt. Am 7. Juni 1981 setzte Israel US-Kampfflugzeuge ein, um den irakischen Atomreaktor Osirak zu zerstören, ohne Präsident Reagan zu informieren.

Stattdessen rief Begin Jerry Falwell, den Gründer der Moralischen Mehrheit, an, um ihn über den bevorstehenden Angriff zu informieren. Begin und seine Likud-Partei hatten Kontakte zu evangelikalen Führern wie Falwell gepflegt, um das Bündnis zwischen den evangelikalen Christen in den USA und Israel zu festigen. Heute gibt es mehr als 30 Millionen christliche Zionisten in den Vereinigten Staaten.

Als „Verbündeter“ der USA erwartete Reagan, dass Israel bei der Planung von Maßnahmen, die sich auf die strategischen Interessen der USA in der Region auswirken würden, konsultiert würde. Die Regierung setzte vorübergehend die Lieferung weiterer F-16-Kampfjets aus und unterstützte eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der der Angriff auf einen von der Internationalen Atomenergiebehörde genehmigten Kernreaktor verurteilt wurde. Trotz Begins Ablehnung der US-Vorschläge und seiner Weigerung, sich zu entschuldigen, hob das Weiße Haus die Aussetzung der F-16-Lieferungen im August 1981 auf.

Wenige Monate später, im Dezember 1981, sah sich Reagan mit einem weiteren Affront konfrontiert, als Begin, wiederum ohne den Präsidenten zu informieren, die eroberten syrischen Golanhöhen illegal annektierte. Dies geschah kurz nachdem die beiden Länder eine Absichtserklärung zur strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet hatten, die eigens dafür verfasst worden war, dass Israel die Vereinigten Staaten nicht mehr überraschen sollte.

Als Reaktion auf die Annexion setzten die Vereinigten Staaten die Absichtserklärung aus und verhängten begrenzte Wirtschaftssanktionen gegen Israel. Begin warf den Vereinigten Staaten daraufhin Antisemitismus vor und wies darauf hin, dass es in den Vereinigten Staaten eine starke jüdische Gemeinde und Millionen von Christen gebe, die Israel unterstützten. Die unterschwellige Botschaft von den Folgen für die Wahlen ging Reagan nicht aus dem Kopf. Wie die Maßnahmen, die nach dem Osirak-Anschlag ergriffen wurden, waren die gegen Israel verhängten Sanktionen nur eine vorübergehende Augenwischerei.

George H.W. Bush, der 1989 auf Reagan folgte, geriet mit dem damaligen Premierminister Yitzhak Shamir (ehemaliger Anführer der rechtsgerichteten Stern-Bande) und Benjamin Netanjahu, der damals stellvertretender Außenminister war, in Konflikt.

Die Bush-Regierung war die letzte, die „ernsthaft“ über den Frieden verhandelte. Pro-Israel-Lobbys, sowohl jüdische als auch christliche, in den Vereinigten Staaten taten ihr Bestes, um die umfassende Friedenskonferenz 1991 in Madrid zu sabotieren.

Bushs Außenminister James A. Baker geriet unter Beschuss, weil er direkt und offiziell mit den Palästinensern verhandelte. Er wurde auch dafür kritisiert, dass er die US-Hilfe einsetzte, um Israels expandierende Kolonisierung des besetzten Westjordanlandes zu stoppen, und dass er Israel aufforderte, seine Expansionspolitik und seine unrealistische Vision eines Großisrael aufzugeben .

Aus Frustration über die israelische Unnachgiebigkeit bezeichnete Baker Berichten zufolge die treuen Unterstützer Tel Avivs im US-Kongress als „die kleine Knesset“.

Die Madrider Konferenz führte zu keinen Ergebnissen. Obwohl die Palästinenser im Wesentlichen aufgefordert wurden, mit ihren israelischen Besatzern zu verhandeln, wurde von Israel wenig verlangt. Um Shamir zur Teilnahme zu bewegen, akzeptierten die Vereinigten Staaten die Bedingungen Israels, dass die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) ausgeschlossen wurde, dass die palästinensische Delegation von Israel genehmigt werden musste und dass die palästinensische Unabhängigkeit und Eigenstaatlichkeit nicht angesprochen wurde.

Die berühmte Konfrontation im Jahr 1991 über US-Kreditgarantien für Israel war ein weiteres Beispiel für die Sorglosigkeit der USA, die Exekutive zu umgehen, um ihre Ziele zu erreichen.

Kurz nach Amerikas Krieg gegen den Irak im Jahr 1991 bat Israel um zusätzliche 10 Milliarden Dollar an Kreditgarantien aus Washington, um die Besiedlung palästinensischen Landes mit jüdischen Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion zu unterstützen. Das Weiße Haus wollte die Zusicherung, dass das Geld nicht in den Bau weiterer „Siedlungen“ fließen würde, und drohte damit, die Mittel zurückzuhalten, bis es die Garantien erhalte.

Als er sich Jahre später an diesen Vorfallerinnerte, erklärte Baker, dass der Konflikt zwischen den beiden Regierungen darauf zurückzuführen war, dass Premierminister Schamir gedroht hatte, er würde die Exekutive umgehen und sich direkt an den Kongress wenden, wenn die Regierung die Mittel nicht bereitstellen würde. Baker sagte, er habe geantwortet: „Das werden Sie verdammt noch mal nicht tun. Man kann den Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht umgehen“.

Die jüdische Rechte betrachtet Baker bis zum heutigen Tag als giftig. Die Jewish Press, eine religiös-konservative, israelfreundliche Zeitung, bezeichnete ihn als eine der am meisten „geschmähten“ Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Israel und unter amerikanischen Juden.

Obwohl die Regierung in der Kreditfrage schließlich einlenkte, ist Präsident Bush nach wie vor davon überzeugt, dass er die Wiederwahl 1992 wegen der Kampagne der Pro-Israel-Lobby gegen ihn verloren hat.

Die Bereitschaft, sich auf politische Auseinandersetzungen mit Israels Führern und ihren Unterstützern in Washington einzulassen und Israel ernsthaft etwas abzuverlangen, endete im Wesentlichen mit der Wahl von Präsident Bill Clinton (1993-2001).

Die Konferenz von Madrid ebnete den Weg für die Osloer Abkommen (1993 und 1995), die während der Präsidentschaft Clintons ausgehandelt wurden. Für die Palästinenser waren sie eine Farce. Für Israel festigte es die Vorherrschaft über die Palästinenser und ihr Land.

Israel lässt sich besser verstehen, wenn man das Verhalten des amtierenden Premierministers und international geflohenen Benjamin Netanjahu beobachtet. Seit Anfang der 1990er Jahre hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die illegalen Kolonien im besetzten Palästina zu erweitern, die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern und den palästinensischen Widerstand zu brechen.

Netanjahu hält die Vereinigten Staaten für leichtgläubig. Ein ehemaliger israelischer Minister, der mit ihm zusammengearbeitet hat, bemerkte, dass Netanjahu in Kabinettssitzungen immer dann, wenn jemand die Frage aufwirft, wie Amerika handeln würde, sagt: „Überlassen Sie die Amerikaner mir.“

Um Amerika zu zeigen, wer der Boss ist, hat Netanjahu die Präsidenten Bill Clinton, Barack Obama und Joe Biden in Verlegenheit gebracht.

Eine von Netanjahus ersten Handlungen als Premierminister im Jahr 1996 bestand darin, das Osloer Abkommen zu sabotieren und damit Präsident Clinton zu verärgern, der das Abkommen mit ausgehandelt hatte. Nach seinem ersten Treffen mit Netanjahu sagte Clinton: „Für wen zum Teufel hält er sich? Wer ist hier die f***ing Supermacht?

Als Netanjahus erste Amtszeit 1999 endete, waren die Osloer Vereinbarungen gescheitert und die zionistischen Kolonien fest verankert.

Netanjahus verächtliche Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten wurde in einem heimlich aufgezeichneten Video eines Gesprächs deutlich, das er 2001 mit Kolonisten in ihrem Haus im besetzten Westjordanland führte. Darin prahlte er damit, dass er Clinton vorgegaukelt habe, dass er das Abkommen umsetze, dass er wisse, wie er die Amerikaner manipulieren könne, und dass er den Osloer Verträgen im Wesentlichen ein Ende gesetzt habe.

Das Video wurde während der zweiten Intifada (Palästinenseraufstand) aufgenommen, als das israelische Militär den Widerstand niederschlug. Netanjahu sprach davon, die Palästinenser mehrmals „hart“ zu treffen, so dass „der Preis unerträglich sein wird“.

Ein skeptischer Kolonist fragte ihn, ob er sich Sorgen mache, was die Vereinigten Staaten und die Welt darüber denken und sagen würden, dass Israel „die Palästinenser hart trifft“. Netanjahu antwortete:

„Die Welt wird nichts sagen… dass wir uns selbst verteidigen… Ich weiß, was Amerika ist. Amerika ist eine Sache, die leicht bewegt werden kann…in die richtige Richtung bewegt. Die Amerikaner werden uns nicht stören. Nehmen wir an, dass sie etwas sagen werden… Also sagen sie es. Achtzig Prozent der Amerikaner unterstützen uns. Das ist doch absurd. Wir haben dort eine solche Unterstützung!“

Netanjahus Aggressivität verstärkte sich während der Präsidentschaft von Barack Obama. Während eines angespannten öffentlichen Treffens im Oval Office im Mai 2011 war seine Unverfrorenheit gegenüber Obama unverhohlen.

Das Treffen fand einen Tag nach Obamas Versuch statt, den ins Stocken geratenen Friedensprozess wiederzubeleben, als er erklärte, dass die Grenzen zwischen Israel und Palästina auf den Linien von 1967 basieren sollten, mit einigen Anpassungen für bestehende zionistische Kolonien.

Netanjahu antwortete unverblümt: „Das wird nicht passieren“, Israel werde niemals zu den Grenzen von 1967 zurückkehren, und warnte Obama davor, „Illusionen“ über den Frieden nachzujagen. Dann belehrte er den Präsidenten unverfroren über die Geschichte der Region. Nach dem Treffen sagte Obamas nationaler Sicherheitsberater Ben Rhodes: „Ich habe noch nie erlebt, dass ein ausländischer Staatschef so mit dem Präsidenten spricht, und schon gar nicht in der Öffentlichkeit…“

Netanjahu nutzte den Schlagabtausch im Oval Office während seines Wahlkampfs 2019 und veröffentlichte ein Wahlkampfvideo, in dem er damit prahlte, wie er Obama die Stirn geboten und ihn niedergestreckt hatte.

Eine weitere Beleidigung erfolgte am 3. März 2015. An diesem Tag sprach Netanjahu (zum dritten Mal) vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses und schimpfte über die wichtigste außenpolitische Initiative der Obama-Regierung, den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) oder das Atomabkommen mit dem Iran. Er war auf Einladung des damaligen republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, John Boehner, nach Washington gekommen. Das Weiße Haus war über die Vereinbarungen nicht informiert.

Obwohl die Beziehung zwischen den beiden Staatsoberhäuptern angespannt war, war Obama einer der israelfreundlichsten Präsidenten, der dem Land mehr Geld und Waffen zur Verfügung stellte als alle seine Vorgänger. Vor seinem Ausscheiden aus dem Amt genehmigte Obama eines der bisher größten Militärhilfepakete: 38 Milliarden Dollar für die nächsten zehn Jahre.

Netanjahu revanchierte sich für die Gefallen von Präsident Obama mit einer Reihe von Kränkungen. Während seiner Kampagne zur Wiederwahl 2012 unterstützte er zum Beispiel den Gegner des Präsidenten, den Republikaner Mitt Romney. Außerdem begann Netanjahu eine sehr öffentliche und intensive Kampagne zur Sabotage des Atomabkommens mit dem Iran. Dies wurde schließlich im Mai 2018 erreicht, als Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten aus dem JCPOA aussteigen ließ.

Mit der Wahl Bidens im Jahr 2021 hat sich die pro-zionistische/pro-Israel-Stimmung des US-Regimes noch weiter verstärkt.

Im Dienste Israels hat die Biden-Regierung mehr als 22 Milliarden Dollar für Militärhilfe ausgegeben und zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 30. September 2024 mehr als 100 Militärhilfe-Transfers und Waffenverkäufe an Israel getätigt. Vor kurzem wurde ein weiterer Waffenverkauf im Wert von 680 Millionen Dollar genehmigt. Und zum vierten Mal (20. November 2024) legte die Regierung ihr Veto gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ein, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderten.

Unsere Geschichte zeigt, dass einige amerikanische Politiker in der Vergangenheit den notwendigen ethischen und moralischen Mut aufbrachten, um über die Fallstricke einer unkritischen Gefolgschaft Israels zu sprechen und zu schreiben. Es waren nicht viele. Unter den wenigen ragt der Senator von Arkansas, J. William Fulbright, heraus. In seinem 1989 erschienenen Buch „The Price of Empire“ schrieb er:

„Die (Israel-)Lobby kann dem Präsidenten sagen, was er zu tun hat, wenn es um Israel geht. Ihr Einfluss im Kongress ist allgegenwärtig und, wie ich glaube, zutiefst schädlich für uns und letztlich für Israel selbst… Viele unserer wichtigsten Amtsinhaber sind so vollständig dem israelischen Einfluss verfallen, dass sie heute nicht nur die Legitimität der nationalen Bestrebungen der Palästinenser leugnen, sondern auch darüber debattieren, wer einen palästinensischen Staat leidenschaftlicher ablehnt…“, und fügte hinzu,

„AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) und die mit ihm verbündeten Organisationen haben eine wirksame Kontrolle über den Wahlprozess. Sie können mit ihrem Geld und ihren koordinierten Organisationen fast jeden Kongressabgeordneten oder Senator wählen oder besiegen, den sie wollen. Sie sind die wirklich wichtige Macht, um im Nahen Osten zu verhandeln, wenn man ein Abkommen will.

Senator Fulbright war 30 Jahre lang im Amt, davon 15 Jahre als Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen.

Ein weiterer Kritiker der israelischen Arroganz war Admiral Thomas Moorer. Er war von 1970 bis 1974 Vorsitzender der Gemeinsamen Stabschefs. Der republikanische Kongressabgeordnete Paul Findley aus Illinois erinnerte an Moorers Kommentare auf Seite 161 in seinem Buch They Dare to Speak Out:

„Ich habe noch nie einen Präsidenten gesehen, der sich ihnen (den Israelis) entgegenstellt… Sie bekommen immer, was sie wollen. Die Israelis wissen die ganze Zeit, was vor sich geht… Wenn das amerikanische Volk verstehen würde, welchen Einfluss diese Leute auf unsere Regierung haben, würden sie sich zu den Waffen erheben. Unsere Bürger haben keine Ahnung, was vor sich geht.“

Seit Findley von 1961 bis 1983 im Kongress saß, hat sich das politische Klima in Washington immer weiter verschlechtert. Seine Erinnerungen auf Seite 84 seines Buches sind bemerkenswert:

„Seit der Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948 hat nur eine Handvoll Senatoren etwas gesagt oder getan, das sich gegen die Politik der israelischen Regierung richtete. Diejenigen, die aus der Reihe tanzen, finden sich in Schwierigkeiten wieder.

George Ball, Unterstaatssekretär der USA (1961-1966), sprach ebenfalls offen über Israel und seine Beziehungen zur US-Politik und zu amerikanischen Politikern. In einem CBS-„60 Minutes“-Bericht von 1988 über den Einfluss der AIPAC auf die US-Politik sagte er : „Praktisch jeder Kongressabgeordnete und Senator spricht seine Gebete an die AIPAC-Lobby.“

Amnesty International veröffentlichte im Dezember 2024 seinen gut dokumentierten 293-seitigen Bericht„You Feel like You Are Subhuman: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza“. In einer Warnung an alle hieß es darin: „Unsere vernichtenden Ergebnisse müssen der internationalen Gemeinschaft als Weckruf dienen: „Dies ist Völkermord. Es muss jetzt aufhören.“

Die Antwort des Außenministeriums auf den Bericht: „Was ich als Sprecher der US-Regierung und als Sprecher dieser Regierung sagen kann, ist, dass wir die Ergebnisse der Anschuldigungen des Völkermords weiterhin für unbegründet halten.“ Die Nicht-Reaktion zeugt von Amerikas Mitschuld am Völkermord und der anhaltenden Katastrophe für die Palästinenser.

Caveat lector: Solange Israel und seine Lobbys die amerikanische Nahostpolitik bestimmen, werden die Palästinenser noch mehr von der gleichen Gleichgültigkeit und Ungerechtigkeit erfahren, die Region wird in noch mehr Chaos gestürzt, die amerikanische Öffentlichkeit wird weiterhin verunsichert und das internationale Recht wird wertlos.

– Dr. M. Reza Behnam ist Politikwissenschaftler mit den Schwerpunkten Geschichte, Politik und Regierungen des Nahen Ostens. Er hat diesen Artikel für die Palestina Chronicle verfasst.

